Стадион: Велодром
51' Желтая карточкаЛасне Пол
76' Желтая карточкаОкампос Лукас
77' Желтая карточкаГуставо Луис
Новости после матча
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
93'
92'
Окампос Лукас наказан за толчок Илтон Виторино
92'
Агилар Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Окампос Лукас из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
91'
Мбенза Исаак из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Самбья Саломон из команды Монпелье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
ШАНС! Н'Джие Клинтон нанес удар с лета, но не попал по воротам!
89'
Митроглу Константинос из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
89'
Сакаи Хироки из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
89'
88'
Судья сигнализирует, что Ласне Пол из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Густаво Луис
87'
Густаво Луис из команды Марсель играет слишком грубо. Камара Сулейман оказался на газоне.
86'
Самбья Саломон нарушает правила. Сакаи Хироки пострадал
86'
86'
Шанс! Камара Бубакар из команды Марсель пробил головой, но мимо
85'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
85'
Мукиэле Норди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
85'
Мбенза Исаак нарушает правила. Амави Жордан пострадал
84'
84'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Камара Сулейман
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Тактическая замена. Сансон Морган уходит с поля и его заменяет Н'Джие Клинтон
82'
Тактическая замена. Руссийон Жером уходит с поля и его заменяет Мендеш Педру II
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Опасность предотвращена - Илтон Виторино из команды Монпелье вступил в отбор удачно
80'
Сакаи Хироки из команды Марсель сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
79'
Сансон Морган наказан за толчок Агилар Рубен
78'
78'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Густаво Луис получил желтую карточку от судьи
77'
Назначен штрафной. Пострадал Мбенза Исаак, его свалил Густаво Луис.
76'
Окампос Лукас получил желтую карточку от судьи
76'
Безумный фол. Окампос Лукас грубо играет против соперника. Пострадал Руссийон Жером
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
75'
Судья сигнализирует, что Агилар Рубен из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Окампос Лукас
75'
74'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
74'
74'
Лопес Максим не смог попасть в створ ударом издали
72'
Тактическая замена. Иконе Джонатан уходит с поля и его заменяет Мбенза Исаак
72'
ШАНС! Окампос Лукас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
70'
Судья сигнализирует, что Сарр Буна из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Руссийон Жером
69'
69'
Густаво Луис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
68'
Судья сигнализирует, что Илтон Виторино из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Замбо-Ангисса Андре
67'
Камара Бубакар нанес удар головой, но Лекомт Бенджамин спокойно отбил мяч.
67'
Лопес Максим из команды Марсель подал угловой справа.
67'
Лекомт Бенджамин вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Митроглу Константинос. Отличный был шанс, чтобы забить!
66'
Илтон Виторино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Сансон Морган из команды Марсель отправил кросс в штрафную...
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
64'
Тактическая замена. Пайе Димитри уходит с поля и его заменяет Замбо-Ангисса Андре
61'
Лопес Максим из команды Марсель в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
60'
59'
Тактическая замена. Жермен Валер уходит с поля и его заменяет Митроглу Константинос
59'
Скири Эйе нанес удар головой, но Пеле Йоанн спокойно отбил мяч.
59'
Иконе Джонатан из команды Монпелье подал угловой слева.
58'
Камара Бубакар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
57'
Жермен Валер из команды Марсель играет слишком грубо. Мукиэле Норди оказался на газоне.
56'
Амави Жордан пробует нанести удар издали, но Лекомт Бенджамин держит все под контролем
56'
Мукиэле Норди из команды Монпелье хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
56'
Окампос Лукас из команды Марсель делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Сансон Морган нанес удар в каркас ворот!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
55'
54'
Илтон Виторино нарушает правила. Сансон Морган пострадал
54'
Густаво Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
52'
51'
Ласне Пол получил желтую карточку от судьи
51'
Безумный фол. Ласне Пол грубо играет против соперника. Пострадал Пайе Димитри
51'
51'
51'
Илтон Виторино из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
50'
Самбья Саломон из команды Монпелье подал угловой справа.
50'
Густаво Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
49'
Сио Жованни пробует нанести удар издали, но Пеле Йоанн держит все под контролем
49'
Конгре Даниэль из команды Монпелье хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
48'
48'
Окампос Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
47'
Сио Жованни из команды Монпелье не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
47'
Иконе Джонатан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
46'
Руссийон Жером из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Окампос Лукас из команды Марсель пробил головой в створ, мяч срикошетил, но вратарь спас все равно.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
45'
Судья сигнализирует, что Иконе Джонатан из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Сансон Морган
44'
44'
43'
Ласне Пол наказан за толчок Густаво Луис
42'
41'
Пайе Димитри из команды Марсель играет слишком грубо. Мукиэле Норди оказался на газоне.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
40'
39'
38'
38'
Судья сигнализирует, что Лопес Максим из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Самбья Саломон
37'
Пеле Йоанн взял и забрал мяч на выходе
37'
Самбья Саломон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Сансон Морган наказан за толчок Руссийон Жером
36'
36'
Иконе Джонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
35'
34'
Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает неудачный навес.
33'
32'
Сио Жованни из команды Монпелье играет слишком грубо. Сакаи Хироки оказался на газоне.
32'
Сакаи Хироки возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Сакаи Хироки получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Сио Жованни из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Сакаи Хироки пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
29'
29'
Сио Жованни из команды Монпелье наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
29'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
26'
26'
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Лопес Максим из команды Марсель хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
24'
Иконе Джонатан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
24'
Игроки ФК "Монпелье" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
23'
Пайе Димитри из команды Марсель делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
22'
Самбья Саломон нанес удар издали, а Пеле Йоанн отбил его обратно в игру!
21'
Судья сигнализирует, что Сио Жованни из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Сакаи Хироки
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
20'
20'
Пайе Димитри из команды Марсель сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Сакаи Хироки из команды Марсель в офсайде
18'
Самбья Саломон из команды Монпелье сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Руссийон Жером из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
13'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Ласне Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Мукиэле Норди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Пайе Димитри из команды Марсель делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Руссийон Жером выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
Сакаи Хироки из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Сио Жованни из команды Монпелье в офсайде
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 87% времени, а гости – 13%.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Окампос Лукас из команды Марсель опасно и грубо сыграл. Руссийон Жером пострадал.
9'
Сарр Буна нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Окампос Лукас из команды Марсель сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
8'
7'
Руссийон Жером возвращается на поле, всё в порядке.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Ох, нехорошо это выглядит. Руссийон Жером получил травму и медбригада забирает его с поля.
6'
Руссийон Жером на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 90% времени, а гости – 10%.
5'
Судья сигнализирует, что Лопес Максим из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Самбья Саломон
4'
Судья сигнализирует, что Сансон Морган из команды Марсель поставил подножку. Пострадал Сио Жованни
4'
Окампос Лукас из команды Марсель сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Пайе Димитри из команды Марсель подал угловой слева.
3'
Сансон Морган мяч отрикошетил от ворот
2'
2'
2'
Конгре Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Илтон Виторино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Монпелье". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Монпелье
Марсель
92.9% (169)
Ничья:
6.6% (12)
Монпелье
0.5% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Марсель:
40.1% (73)
1:0 Марсель:
22.5% (41)
2:0 Марсель:
20.9% (38)
1:1 Ничья:
6% (11)
3:1 Марсель:
5.5% (10)
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