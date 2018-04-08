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Стадион: ААМИ Парк
0:1
Второй тайм: 49'
0:1
23' Гол в свои воротаБроксхэм Ли
40' Желтая карточкаДойл Томас
|
23'
0:1
40'
Состав команд
Мельбурн Виктори
- Основной состав
- 20 Лоуренс Том II Вратарь
- 17 Доначи Джеймс Защитник
- 14 Thomas Deng Защитник
- 22 Нигро Стефан Защитник
- 10 Троизи Джеймс Полузащитник
- 24 Антонис Терри Полузащитник
- 6 Броксхэм Ли Полузащитник
- 8 Бериша Бесарт Нападающий
- 23 Ингхэм Джей Нападающий
- 18 Matias Sanchez I
- 31 Christian Theoharous
- Запасные игроки
- 1 Matt Acton Вратарь
- 41 Джордж Лерой Полузащитник
- 21 Валери Карл Полузащитник
- 16 Хоуп Джош
- 7 Kenjok Athiu
- Главный тренер: Kevin Muscat
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 20 Сэил Оливер Вратарь
- 22 Эндрю Дуранте Защитник
- 19 Дойл Томас Защитник
- 6 Dylan Fox Защитник
- 23 Ридентон Мэтью Полузащитник
- 7 Бернс Натан Полузащитник
- 4 Парацки Горан Полузащитник
- 21 Кришна Рой Нападающий
- 8 Люич Матия Нападающий
- 18 Sarpeet Singh
- 26 Liberato Cacace
- Запасные игроки
- 1 Lewis Italiano Вратарь
- 14 Руфер Алекс Полузащитник
- 10 Макглинчи Майкл Полузащитник
- 9 Калуджерович Андрия Нападающий
- 24 Logan Rogerson
- Главный тренер: Des Buckingham
Предыдущие игры
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 04.04.2018 Ульсан 6:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 31.03.2018 Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 25.03.2018 Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 18.03.2018 Мельбурн Виктори 5:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 13.03.2018 Мельбурн Виктори 1:0 Кавасаки Фронтале ЛЧА
- 07.03.2018 Кавасаки Фронтале 2:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 02.03.2018 Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2018 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.02.2018 Шанхай СИПГ 4:1 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 13.02.2018 Мельбурн Виктори 3:3 Ульсан ЛЧА
- 09.02.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 03.02.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 17.12.2017 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +4 =4 -12)
- 30.03.2018 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 25.03.2018 Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.03.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 10.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 17.02.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 12.11.2017 Веллингтон Феникс 5:2 Перт Глори ЭЛ
Последние игры между собой
Мельбурн Виктори: победы: 13, ничьи: 0, поражения: 7
Веллингтон Феникс: победы: 7, ничьи: 0, поражения: 13
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 02.04.2017 Мельбурн Виктори 0:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 17.01.2017 Веллингтон Феникс 3:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 31.10.2016 Мельбурн Виктори 6:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 02.04.2016 Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 05.12.2015 Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 02.11.2015 Мельбурн Виктори 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 05.04.2015 Веллингтон Феникс 0:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 01.03.2015 Мельбурн Виктори 2:3 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 03.11.2014 Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 12.04.2014 Веллингтон Феникс 1:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 18.01.2014 Веллингтон Феникс 5:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 04.11.2013 Мельбурн Виктори 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 31.03.2013 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 05.01.2013 Мельбурн Виктори 2:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 05.11.2012 Мельбурн Виктори 3:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 19.12.2011 Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс Хёндай А-Лига
- 30.10.2011 Веллингтон Феникс 1:2 Мельбурн Виктори Хёндай А-Лига
- 06.01.2011 Веллингтон Феникс 2:0 Мельбурн Виктори Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|25
|18
|4
|3
|60 - 22
|58
|2.
|Ньюкасл Джетс
|26
|14
|5
|7
|49 - 35
|47
|3.
|Мельбурн Сити
|26
|13
|4
|9
|40 - 31
|43
|4.
|Мельбурн Виктори
|0:1
|26
|11
|5
|10
|41 - 36
|38
|5.
|Аделаида Юнайтед
|25
|10
|6
|9
|33 - 33
|36
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|26
|8
|9
|9
|36 - 44
|33
|7.
|Перт Глори
|26
|10
|2
|14
|35 - 47
|32
|8.
|Брисбен Роар
|26
|9
|5
|12
|30 - 38
|32
|9.
|Веллингтон Феникс
|1:0
|26
|5
|6
|15
|29 - 52
|21
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|26
|4
|8
|14
|26 - 41
|20
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Дойл Томас получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Броксхэм Ли уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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