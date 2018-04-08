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Стадион:
Мельбурн Виктори
0:1
Второй тайм: 49'
Веллингтон Феникс
0'
0:1
23' Гол в свои ворота
Броксхэм Ли
40' Желтая карточка
Дойл Томас
49'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Дойл Томас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Броксхэм Ли уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AAMI Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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