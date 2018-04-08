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Стадион: Футбольный, Сидней
1:0
Второй тайм: 49'
1:0
45' ГолСаймон Мэтт
|
45'
1:0
Состав команд
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 7 Майкл Зулло Защитник
- 3 Ben Warland Защитник
- 26 Уилкшир Люк Защитник
- 5 Буйс Йорди Защитник
- 17 Кэрни Дэвид Полузащитник
- 11 Межеевски Адриан Полузащитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 18 Саймон Мэтт Нападающий
- 9 Бобо Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Цисак Алекс Вратарь
- 8 Ретре Пауло Защитник
- 14 Броск Алекс Полузащитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 12 Fabio Ferreira
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Аделаида Юнайтед
- Основной состав
- 20 Paul Izzo Вратарь
- 21 Tarek Elrich Защитник
- 23 Jordan Elsey Защитник
- 19 Benjamin Garuccio Защитник
- 5 Taylor Regan Защитник
- 37 Адлунг Даниэль Полузащитник
- 16 Nathan Konstandopoulos Полузащитник
- 8 Sanchez Cortes Isaias Полузащитник
- 11 Абсалонсен Йохан Полузащитник
- 17 Nikola Mileusnic Нападающий
- 9 Диавара Баба Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Daniel Margush Вратарь
- 2 Michael Marrone Защитник
- 7 Ryan Kitto Нападающий
- 14 Блэквуд Джордж Нападающий
- 6 Vince Lia
- Главный тренер: Guillermo Amor
Предыдущие игры
Сидней (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 03.04.2018 Сувон Блюуингз 1:4 Сидней ЛЧА
- 29.03.2018 Перт Глори 2:3 Сидней ЭЛ
- 24.03.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней ЭЛ
- 17.03.2018 Сидней 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 13.03.2018 Касима Антлерс 1:1 Сидней ЛЧА
- 07.03.2018 Сидней 0:2 Касима Антлерс ЛЧА
- 03.03.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней ЭЛ
- 25.02.2018 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.02.2018 Шанхай Шэньхуа 2:2 Сидней ЛЧА
- 14.02.2018 Сидней 0:2 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 10.02.2018 Мельбурн Сити 0:4 Сидней ЭЛ
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней ЭЛ
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
Аделаида Юнайтед (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 30.03.2018 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.03.2018 Аделаида Юнайтед 5:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 16.03.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 03.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 24.02.2018 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 17.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 21.01.2018 Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед КФ
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
Последние игры между собой
Сидней: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Аделаида Юнайтед: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней Эй-Лига
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней Эй-Лига
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА
- 20.01.2017 Сидней 2:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 26.12.2016 Аделаида Юнайтед 0:4 Сидней Эй-Лига
- 26.11.2016 Сидней 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 02.04.2016 Сидней 0:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 05.02.2016 Аделаида Юнайтед 2:2 Сидней Эй-Лига
- 11.12.2015 Аделаида Юнайтед 2:1 Сидней Эй-Лига
- 26.08.2015 Аделаида Юнайтед 2:1 Сидней Кубок ФФА
- 09.05.2015 Сидней 4:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 04.04.2015 Сидней 0:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 26.12.2014 Сидней 0:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 21.03.2014 Аделаида Юнайтед 3:1 Сидней Эй-Лига
- 08.02.2014 Сидней 0:3 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 03.01.2014 Аделаида Юнайтед 2:2 Сидней Эй-Лига
- 16.02.2013 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 31.12.2012 Аделаида Юнайтед 3:0 Сидней Эй-Лига
- 23.11.2012 Сидней 1:2 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 19.02.2012 Аделаида Юнайтед 1:2 Сидней Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|1:0
|26
|19
|4
|3
|61 - 22
|61
|2.
|Ньюкасл Джетс
|26
|14
|5
|7
|49 - 35
|47
|3.
|Мельбурн Сити
|26
|13
|4
|9
|40 - 31
|43
|4.
|Мельбурн Виктори
|26
|12
|5
|9
|43 - 36
|41
|5.
|Аделаида Юнайтед
|0:1
|26
|10
|6
|10
|33 - 34
|36
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|26
|8
|9
|9
|36 - 44
|33
|7.
|Перт Глори
|26
|10
|2
|14
|35 - 47
|32
|8.
|Брисбен Роар
|26
|9
|5
|12
|30 - 38
|32
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|26
|4
|8
|14
|26 - 41
|20
|10.
|Веллингтон Феникс
|26
|4
|6
|16
|29 - 54
|18
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Саймон Мэтт бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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