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Унион Берлин
0:0
Второй тайм: 67'
Дуйсбург
0'
29' Желтая карточка
Триммель Кристофер
67'
Второй тайм
61'
Унион Берлин делает замену. Прёмель Гриша уходит с поля, а Хедлунд Симон выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
29'
Триммель Кристофер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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