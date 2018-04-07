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0:0
Второй тайм: 67'
29' Желтая карточкаТриммель Кристофер
Состав команд
12
Буск
Якоб
23
Кроос
Феликс
10
Даубе
Деннис
17
Вольце
Кевин
26
Энгин
Ахмет
16
Лукас
Фрёде
24
Тащи
Борис
Унион Берлин 3-4-1-2
- Основной состав
- 12 Буск Якоб Вратарь
- 15 Торрехон Марк Защитник
- 37 Ляйстнер Тони Защитник
- 5 Фридрих Марвин Защитник
- 28 Триммель Кристофер Полузащитник
- 21 Прёмель Гриша Полузащитник
- 23 Кроос Феликс Полузащитник
- 6 Kristian Pedersen II Полузащитник
- 10 Даубе Деннис Полузащитник
- 24 Шкрцибски Штефан Нападающий
- 16 Хосинер Филипп Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Мезенхёлер Даниэль Вратарь
- 13 Peter Kurzweg Защитник
- 18 Редондо Кенни Полузащитник
- 8 Фюрстнер Штефан Полузащитник
- 17 Хедлунд Симон Нападающий
- 7 Хартель Марсель Нападающий
- 33 Lennard Maloney
- Главный тренер: Левандовски Саша
Дуйсбург 4-4-2
- Основной состав
- 1 Mark Flekken Вратарь
- 7 Andreas Wiegel Защитник
- 4 Бомхауэр Дастин Защитник
- 6 Наубер Геррит Защитник
- 17 Вольце Кевин Защитник
- 26 Энгин Ахмет Полузащитник
- 23 Шнелльхардт Фабиан Полузащитник
- 16 Лукас Фрёде Полузащитник
- 33 Штоппелькамп Мориц Полузащитник
- 11 Ильюченко Станислав Нападающий
- 24 Тащи Борис Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Давари Даниэль Вратарь
- 27 Поггенберг Дан-Патрик Защитник
- 19 Клотц Нико Защитник
- 18 Бломейер Томас Защитник
- 20 Cauly Oliveira Souza Полузащитник
- 10 Онуэгбу Кингсли Нападающий
- 30 Гартнер Кристиан
- Главный тренер: Груев Илия
Предыдущие игры
Унион Берлин (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 01.04.2018 Гройтер Фюрт 2:1 Унион Берлин Б2
- 26.03.2018 Хольштайн Киль 3:2 Унион Берлин ТМК
- 22.03.2018 Вольфсбург 3:0 Унион Берлин ТМК
- 17.03.2018 Унион Берлин 2:2 Ян Б2
- 11.03.2018 Унион Берлин 0:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 02.03.2018 Кайзерслаутерн 4:3 Унион Берлин Б2
- 24.02.2018 Унион Берлин 2:1 Зандхаузен Б2
- 18.02.2018 Айнтрахт Бр 1:0 Унион Берлин Б2
- 10.02.2018 Унион Берлин 3:1 Фортуна Б2
- 05.02.2018 Арминия 1:1 Унион Берлин Б2
- 26.01.2018 Унион Берлин 0:1 Нюрнберг Б2
- 23.01.2018 Хольштайн Киль 2:2 Унион Берлин Б2
- 17.01.2018 Унион Берлин 1:1 Ингольштадт ТМК
- 10.01.2018 Унион Берлин 3:1 Гент ТМК
- 15.12.2017 Унион Берлин 1:2 Ингольштадт Б2
- 09.12.2017 Унион Берлин 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 03.12.2017 Бохум 2:1 Унион Берлин Б2
- 24.11.2017 Унион Берлин 3:3 Дармштадт Б2
- 18.11.2017 Хайденхайм 4:3 Унион Берлин Б2
- 09.11.2017 Унион Берлин 1:1 Хорсенс ТМК
Дуйсбург (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 31.03.2018 Дуйсбург 1:4 Кайзерслаутерн Б2
- 18.03.2018 Айнтрахт Бр 3:2 Дуйсбург Б2
- 11.03.2018 Дуйсбург 1:2 Фортуна Б2
- 03.03.2018 Хольштайн Киль 5:0 Дуйсбург Б2
- 24.02.2018 Дуйсбург 2:1 Ингольштадт Б2
- 18.02.2018 Нюрнберг 3:1 Дуйсбург Б2
- 10.02.2018 Дуйсбург 2:2 Арминия Б2
- 04.02.2018 Дармштадт 1:2 Дуйсбург Б2
- 27.01.2018 Дуйсбург 3:3 Хайденхайм Б2
- 23.01.2018 Бохум 0:2 Дуйсбург Б2
- 13.01.2018 Аякс 1:1 Дуйсбург ТМК
- 17.12.2017 Дуйсбург 2:0 Динамо Дрезден Б2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Б2
- 02.12.2017 Дуйсбург 2:0 Гройтер Фюрт Б2
- 25.11.2017 Ян 4:0 Дуйсбург Б2
- 19.11.2017 Дуйсбург 3:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 09.11.2017 Байер Л 3:3 Дуйсбург ТМК
- 03.11.2017 Зандхаузен 0:1 Дуйсбург Б2
- 29.10.2017 Дуйсбург 1:1 Унион Берлин Б2
- 22.10.2017 Кайзерслаутерн 0:1 Дуйсбург Б2
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Дуйсбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
- 29.10.2017 Дуйсбург 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2
- 21.08.2016 Дуйсбург 1:2 Унион Берлин Кубок Германии
- 12.03.2016 Дуйсбург 2:1 Унион Берлин Бундеслига 2
- 26.09.2015 Унион Берлин 3:2 Дуйсбург Бундеслига 2
- 12.05.2013 Унион Берлин 2:1 Дуйсбург Бундеслига 2
- 28.11.2012 Дуйсбург 1:2 Унион Берлин Бундеслига 2
- 09.03.2012 Унион Берлин 1:1 Дуйсбург Бундеслига 2
- 17.09.2011 Дуйсбург 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2
- 19.02.2011 Дуйсбург 0:1 Унион Берлин Бундеслига 2
- 26.09.2010 Унион Берлин 2:0 Дуйсбург Бундеслига 2
- 07.03.2010 Унион Берлин 0:1 Дуйсбург Бундеслига 2
- 02.10.2009 Дуйсбург 3:1 Унион Берлин Бундеслига 2
Унион Берлин
Дуйсбург
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|29
|16
|5
|8
|47 - 37
|53
|2.
|Нюрнберг
|3:2
|29
|14
|8
|7
|51 - 34
|50
|3.
|Хольштайн Киль
|0:0
|29
|11
|13
|5
|54 - 37
|46
|4.
|Ян
|28
|12
|4
|12
|45 - 42
|40
|5.
|Ингольштадт
|28
|11
|7
|10
|40 - 31
|40
|6.
|Бохум
|29
|11
|7
|11
|29 - 32
|40
|7.
|Арминия
|28
|10
|9
|9
|44 - 42
|39
|8.
|Зандхаузен
|29
|10
|8
|11
|32 - 28
|38
|9.
|Дуйсбург
|0:0
|29
|10
|8
|11
|41 - 50
|38
|10.
|Санкт-Паули
|1:1
|29
|9
|11
|9
|30 - 41
|38
|11.
|Гройтер Фюрт
|29
|10
|7
|12
|32 - 39
|37
|12.
|Унион Берлин
|0:0
|29
|9
|10
|10
|47 - 41
|37
|13.
|Эрцгебирге Ауэ
|1:1
|29
|9
|10
|10
|32 - 41
|37
|14.
|Динамо Дрезден
|28
|10
|6
|12
|39 - 44
|36
|15.
|Айнтрахт Бр
|28
|8
|12
|8
|33 - 31
|36
|16.
|Хайденхайм
|2:3
|29
|9
|7
|13
|43 - 52
|34
|17.
|Дармштадт
|0:0
|29
|7
|11
|11
|38 - 42
|32
|18.
|Кайзерслаутерн
|28
|7
|7
|14
|33 - 46
|28
Второй тайм
61'
Унион Берлин делает замену. Прёмель Гриша уходит с поля, а Хедлунд Симон выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Триммель Кристофер получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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