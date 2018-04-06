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Фортуна
1:2
Конец матча
Бохум
0'
55' Желтая карточка
Данило Соарес
0:1
70' Гол
Айсфельд Томас
73' Желтая карточка
Гисельман Нико
0:2
75' Гол
Круз Робби
1:2
80' Пенальти
Хеннингс Роувен
87' Желтая карточка
Айхан Кан
87' Желтая карточка
Айсфельд Томас
88' Вторая желтая карточка
Айхан Кан
88' Вторая желтая карточка
Айсфельд Томас
90' Желтая карточка
Manuel Riemann
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Мануэль Риманн получил желтую карточку от судьи
90'
Бохум делает замену. Круз Робби уходит с поля, а Вурц Иоганнес выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бохум делает замену. Сэм Сидней уходит с поля, а Серра Янни выходит на его замену.
88'
Айсфельд Томас получает вторую желтую карточку. Удаление.
88'
Айхан Кан получает вторую желтую карточку. Удаление.

Желтая карточка
87'
Айсфельд Томас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Айхан Кан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Хеннингс Роувен из команды Фортуна забивает с точки!
78'
Фортуна делает замену. Бодзек Адам уходит с поля, а Нильсен Ховард выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Круз Робби бьет в цель!
Желтая карточка
73'
Гисельман Нико получил желтую карточку от судьи
70'
Фортуна делает замену. Раман Бенито уходит с поля, а Усами Такаси выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Айсфельд Томас бьет в цель!
66'
Бохум делает замену. Теше Роберт уходит с поля, а Айсфельд Томас выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Данило Соарес получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Фортуна делает замену. Зоботка Марсель уходит с поля, а Florian Neuhaus выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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