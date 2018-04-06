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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 35600
55' Желтая карточкаДанило Соарес
0:1
70' ГолАйсфельд Томас
73' Желтая карточкаГисельман Нико
0:2
75' ГолКруз Робби
1:2
80' ПенальтиХеннингс Роувен
87' Желтая карточкаАйхан Кан
87' Желтая карточкаАйсфельд Томас
88' Вторая желтая карточкаАйхан Кан
88' Вторая желтая карточкаАйсфельд Томас
90' Желтая карточкаManuel Riemann
|
55'
70'
0:1
73'
75'
0:2
80'
1:2
87'
87'
88'
88'
90'
90'
Состав команд
39
Циммер
Жан
13
Бодзек
Адам
18
Jan
Gyamerah
23
Теше
Роберт
17
Круз
Робби
22
Штёгер
Кевин
13
Сэм
Сидней
Фортуна 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Вольф Рафаэль Вратарь
- 39 Циммер Жан Защитник
- 5 Айхан Кан Защитник
- 32 Robin Bormuth Защитник
- 23 Гисельман Нико Защитник
- 31 Зоботка Марсель Полузащитник
- 13 Бодзек Адам Полузащитник
- 9 Раман Бенито Полузащитник
- 7 Финк Оливер Полузащитник
- 25 Харагути Генки Полузащитник
- 28 Хеннингс Роувен Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Стукман Торстен Вратарь
- 4 Шауэрте Юлиан Защитник
- 33 Усами Такаси Полузащитник
- 19 Ловрен Давор Полузащитник
- 6 Florian Neuhaus Полузащитник
- 16 Нильсен Ховард Нападающий
- 21 Куйович Эмир Нападающий
- Главный тренер: Фридхельм Фанкел
Бохум 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Manuel Riemann Вратарь
- 18 Jan Gyamerah Защитник
- 19 Фабиан Патрик Защитник
- 2 Хогланд Тим Защитник
- 3 Данило Соарес Защитник
- 8 Лосилья Антони Полузащитник
- 23 Теше Роберт Полузащитник
- 17 Круз Робби Полузащитник
- 22 Штёгер Кевин Полузащитник
- 13 Сэм Сидней Полузащитник
- 16 Хинтерзеер Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 32 Felix Dornebusch Вратарь
- 21 Челоцци Стефано Защитник
- 7 Selim Guenduez Полузащитник
- 9 Вурц Иоганнес Полузащитник
- 20 Янельт Витали Полузащитник
- 10 Айсфельд Томас Полузащитник
- 11 Серра Янни Нападающий
- Главный тренер: Герт-Джан Вербеек
Предыдущие игры
Фортуна (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 02.04.2018 Дармштадт 1:0 Фортуна Б2
- 16.03.2018 Фортуна 4:2 Арминия Б2
- 11.03.2018 Дуйсбург 1:2 Фортуна Б2
- 04.03.2018 Фортуна 2:1 Санкт-Паули Б2
- 23.02.2018 Ян 4:3 Фортуна Б2
- 17.02.2018 Фортуна 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 10.02.2018 Унион Берлин 3:1 Фортуна Б2
- 02.02.2018 Фортуна 1:0 Зандхаузен Б2
- 27.01.2018 Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна Б2
- 24.01.2018 Фортуна 2:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 16.01.2018 Фортуна 2:0 Боруссия М ТМК
- 09.01.2018 Фортуна 1:3 Стандард ТМК
- 06.01.2018 Боруссия Д 2:0 Фортуна ТМК
- 15.12.2017 Айнтрахт Бр 0:1 Фортуна Б2
- 11.12.2017 Фортуна 0:2 Нюрнберг Б2
- 02.12.2017 Хольштайн Киль 2:2 Фортуна Б2
- 27.11.2017 Фортуна 1:3 Динамо Дрезден Б2
- 19.11.2017 Ингольштадт 1:0 Фортуна Б2
- 05.11.2017 Фортуна 2:2 Хайденхайм Б2
- 30.10.2017 Бохум 0:0 Фортуна Б2
Бохум (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 01.04.2018 Бохум 2:0 Айнтрахт Бр Б2
- 22.03.2018 Байер Л 5:2 Бохум ТМК
- 17.03.2018 Зандхаузен 2:3 Бохум Б2
- 10.03.2018 Бохум 1:1 Хольштайн Киль Б2
- 05.03.2018 Ингольштадт 0:1 Бохум Б2
- 25.02.2018 Бохум 0:0 Нюрнберг Б2
- 16.02.2018 Хайденхайм 1:0 Бохум Б2
- 09.02.2018 Бохум 2:1 Дармштадт Б2
- 04.02.2018 Динамо Дрезден 2:0 Бохум Б2
- 29.01.2018 Бохум 0:1 Арминия Б2
- 23.01.2018 Бохум 0:2 Дуйсбург Б2
- 17.01.2018 Санкт-Паули 1:1 Бохум ТМК
- 18.12.2017 Санкт-Паули 2:1 Бохум Б2
- 09.12.2017 Ян 0:1 Бохум Б2
- 03.12.2017 Бохум 2:1 Унион Берлин Б2
- 26.11.2017 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Бохум Б2
- 18.11.2017 Бохум 1:1 Гройтер Фюрт Б2
- 03.11.2017 Кайзерслаутерн 0:0 Бохум Б2
- 30.10.2017 Бохум 0:0 Фортуна Б2
- 24.10.2017 Падерборн 2:0 Бохум КГ
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 3
Бохум: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 5
- 30.10.2017 Бохум 0:0 Фортуна Бундеслига 2
- 03.03.2017 Бохум 1:2 Фортуна Бундеслига 2
- 20.09.2016 Фортуна 3:0 Бохум Бундеслига 2
- 01.03.2016 Фортуна 1:3 Бохум Бундеслига 2
- 18.09.2015 Бохум 1:1 Фортуна Бундеслига 2
- 06.03.2015 Фортуна 2:2 Бохум Бундеслига 2
- 25.09.2014 Бохум 1:1 Фортуна Бундеслига 2
- 23.02.2014 Бохум 0:0 Фортуна Бундеслига 2
- 16.11.2013 Бохум 1:2 Фортуна Товарищеские матчи. Сборные
- 25.08.2013 Фортуна 1:0 Бохум Бундеслига 2
- 10.12.2011 Бохум 1:1 Фортуна Бундеслига 2
- 18.07.2011 Фортуна 2:0 Бохум Бундеслига 2
- 18.02.2011 Бохум 2:0 Фортуна Бундеслига 2
- 27.09.2010 Фортуна 0:1 Бохум Бундеслига 2
Фортуна
Бохум
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 1
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|29
|16
|5
|8
|47 - 37
|53
|2.
|Нюрнберг
|28
|13
|8
|7
|48 - 32
|47
|3.
|Хольштайн Киль
|28
|11
|12
|5
|54 - 37
|45
|4.
|Ян
|28
|12
|4
|12
|45 - 42
|40
|5.
|Ингольштадт
|28
|11
|7
|10
|40 - 31
|40
|6.
|Бохум
|29
|11
|7
|11
|29 - 32
|40
|7.
|Арминия
|28
|10
|9
|9
|44 - 42
|39
|8.
|Зандхаузен
|29
|10
|8
|11
|32 - 28
|38
|9.
|Дуйсбург
|28
|10
|7
|11
|41 - 50
|37
|10.
|Санкт-Паули
|28
|9
|10
|9
|29 - 40
|37
|11.
|Гройтер Фюрт
|29
|10
|7
|12
|32 - 39
|37
|12.
|Динамо Дрезден
|28
|10
|6
|12
|39 - 44
|36
|13.
|Унион Берлин
|28
|9
|9
|10
|47 - 41
|36
|14.
|Эрцгебирге Ауэ
|28
|9
|9
|10
|31 - 40
|36
|15.
|Айнтрахт Бр
|28
|8
|12
|8
|33 - 31
|36
|16.
|Хайденхайм
|28
|9
|7
|12
|41 - 49
|34
|17.
|Дармштадт
|28
|7
|10
|11
|38 - 42
|31
|18.
|Кайзерслаутерн
|28
|7
|7
|14
|33 - 46
|28
Второй тайм
90'
Мануэль Риманн получил желтую карточку от судьи
90'
Бохум делает замену. Круз Робби уходит с поля, а Вурц Иоганнес выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Бохум делает замену. Сэм Сидней уходит с поля, а Серра Янни выходит на его замену.
88'
Айсфельд Томас получает вторую желтую карточку. Удаление.
88'
Айхан Кан получает вторую желтую карточку. Удаление.
87'
Айсфельд Томас получил желтую карточку от судьи
87'
Айхан Кан получил желтую карточку от судьи
80'
Г О О О О Л - Хеннингс Роувен из команды Фортуна забивает с точки!
78'
Фортуна делает замену. Бодзек Адам уходит с поля, а Нильсен Ховард выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Круз Робби бьет в цель!
73'
Гисельман Нико получил желтую карточку от судьи
70'
Фортуна делает замену. Раман Бенито уходит с поля, а Усами Такаси выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Айсфельд Томас бьет в цель!
66'
Бохум делает замену. Теше Роберт уходит с поля, а Айсфельд Томас выходит на его замену.
55'
Данило Соарес получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Фортуна делает замену. Зоботка Марсель уходит с поля, а Florian Neuhaus выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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