Стадион: Senol Gunes Akyazi Stadyumu
4:0
Конец матча
30' Желтая карточкаМендеш Райан
45' Желтая карточкаГюлен Левент
52' Желтая карточкаЙокушлу Окай
1:0
53' ГолAbdulkadir Omur
2:0
62' ГолЯзиджи Юсуф
3:0
66' ГолЙилмаз Бурак
4:0
76' ГолЙилмаз Бурак
Второй тайм
92'
92'
Болдрин Фернандо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Судья сигнализирует, что Губочан Томаш из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Tiago Lopes
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Болдрин Фернандо бьет со штрафного в створ, но Кыврак Онур держит все под контролем
90'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Аморим Вильям пострадал.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Аморим Вильям из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
88'
Тактическая замена. Abdulkadir Omur уходит с поля и его заменяет Родальега Уго
87'
87'
Чорекчи Камил из команды Трабзонспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
87'
Фабиан Андрес Кастильо Санчес из команды Трабзонспор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Йилмаз Бурак мяча так и не получил
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
85'
84'
Чиназ Самил коснулся мяча рукой.
83'
Тактическая замена. Шахан Олджай уходит с поля и его заменяет Фабиан Андрес Кастильо Санчес
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
81'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
81'
81'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
80'
Судья сигнализирует, что Сэпунару Кристиан из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
80'
Трабзонспор нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
78'
Кыврак Онур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Тюрюдж Дениз навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Tiago Lopes
78'
76'
Шахан Олджай сделал результативную передачу.
76'
Г О О О О Л - Йилмаз Бурак классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
76'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
76'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
76'
Отличные скиллы показывает Йилмаз Бурак, обводя своих соперников
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Йилмаз Бурак нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает навес прямо в штрафную.
75'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Судья сигнализирует, что Болдрин Фернандо из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
73'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Демирок Угур наказан за толчок Чиназ Самил
72'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Йокушлу Окай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
Судья сигнализирует, что Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Кана-Бийик Жан-Армель
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
68'
Судья сигнализирует, что Куцка Юрай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Аморим Вильям
67'
Тактическая замена. Гюлен Левент уходит с поля и его заменяет Болдрин Фернандо
66'
Язиджи Юсуф сделал результативную передачу.
66'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йилмаз Бурак из клуба "Трабзонспор" отправил мяч головой в ворота.
66'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Тактическая замена. Кравец Артём уходит с поля и его заменяет Гьян Асамоа
66'
Гюлен Левент наказан за толчок Йилмаз Бурак
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
65'
Судья сигнализирует, что Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Abdulkadir Omur
64'
Кравец Артём нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
Abdulkadir Omur сделал результативную передачу.
62'
Г О О О О Л - Язиджи Юсуф изменил счет на табло!
62'
Отличные скиллы показывает Язиджи Юсуф, обводя своих соперников
62'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
62'
Отличные скиллы показывает Abdulkadir Omur, обводя своих соперников
62'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
62'
62'
Чиназ Самил не смог попасть в створ ударом издали
61'
Плохо сыграл Новак Филип - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
61'
61'
Кыврак Онур взял и забрал мяч на выходе
60'
Тюрюдж Дениз выбил мяч подальше от ворот.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
60'
Язиджи Юсуф не смог попасть в створ ударом издали
59'
59'
Аморим Вильям из команды Кайсериспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Тактическая замена. Мендеш Райан уходит с поля и его заменяет Аморим Вильям
58'
Судья сигнализирует, что Чорекчи Камил из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Сэпунару Кристиан
58'
Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе
58'
58'
Чорекчи Камил из команды Трабзонспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
57'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
57'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Отличные скиллы показывает Куцка Юрай, обводя своих соперников
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
55'
Тюрюдж Дениз не смог попасть в створ ударом издали
54'
Фантастический гол, где все сам сделал Abdulkadir Omur!
53'
ГОООООЛ - Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор забивает из-за штрафной площади
53'
Отличные скиллы показывает Abdulkadir Omur, обводя своих соперников
53'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор идет с мячом вперед на обострение...
52'
Йокушлу Окай получил желтую карточку от судьи
52'
52'
Шанс! Мендеш Райан из команды Кайсериспор пробил головой, но мимо
52'
52'
51'
51'
Йилмаз Бурак нанес удар, мяч был парирован, но Лунг Силвиу не удержал его в руках.
51'
Йилмаз Бурак нанес удар, мяч был парирован, но Лунг Силвиу не удержал его в руках.
50'
ШАНС! Йилмаз Бурак вышел один-на-один с голкипером...
50'
Куцка Юрай выбил мяч подальше от ворот.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
49'
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
46'
46'
Судья сигнализирует, что Шахан Олджай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Кравец Артём
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
46'
46'
Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Гюлен Левент получил желтую карточку от судьи
46'
Гюлен Левент из команды Кайсериспор опасно и грубо сыграл. Шахан Олджай пострадал.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Сэпунару Кристиан бьет со штрафного в створ, но Кыврак Онур держит все под контролем
44'
Судья сигнализирует, что Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Мендеш Райан
44'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Судья сигнализирует, что Шахан Олджай из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Tiago Lopes
42'
42'
Чиназ Самил не смог попасть в створ ударом издали
42'
Чиназ Самил из команды Кайсериспор идет с мячом вперед на обострение...
42'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор опасно и грубо сыграл. Чиназ Самил пострадал.
41'
Губочан Томаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Гюлен Левент из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
41'
40'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор в офсайде
40'
Мендеш Райан имел все шансы забить, но Кыврак Онур сделал отличный сейв!
40'
Чиназ Самил из команды Кайсериспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
39'
39'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Йокушлу Окай выбил мяч подальше от ворот.
38'
Кана-Бийик Жан-Армель возвращается на поле, всё в порядке.
37'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Кана-Бийик Жан-Армель получил травму и медбригада забирает его с поля.
36'
Кана-Бийик Жан-Армель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
36'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает неудачный навес.
36'
Отличные скиллы показывает Язиджи Юсуф, обводя своих соперников
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
35'
Отличные скиллы показывает Новак Филип, обводя своих соперников
34'
34'
Йокушлу Окай из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
34'
Язиджи Юсуф нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает пас партнеру.
34'
Отличные скиллы показывает Шахан Олджай, обводя своих соперников
32'
32'
Куцка Юрай не смог попасть в створ ударом издали
32'
Йилмаз Бурак из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
32'
Демирок Угур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
32'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор разыграл угловой с левого угла.
32'
Губочан Томаш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
30'
Мендеш Райан получил желтую карточку от судьи
30'
Мендеш Райан из команды Кайсериспор опасно и грубо сыграл. Abdulkadir Omur пострадал.
30'
Шахан Олджай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор подал угловой справа.
30'
Хороший удар издали нанес Чиназ Самил, но отличный сейв сделал Кыврак Онур. Угловой.
29'
Кравец Артём из команды Кайсериспор делает пас партнеру.
29'
Отличные скиллы показывает Кравец Артём, обводя своих соперников
28'
Онази Оджени получил травму и заменен. Демирок Угур выходит на поле.
28'
Мендеш Райан нанес удар головой, но Кыврак Онур спокойно отбил мяч.
28'
Tiago Lopes выбил мяч подальше от ворот.
26'
Куцка Юрай заслужил этот голевой момент, но мяч после его удара головой был выбит прямо с линии ворот.
26'
26'
Гюлен Левент предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Язиджи Юсуф навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Судья сигнализирует, что Tiago Lopes из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Новак Филип
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
24'
Онази Оджени возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Онази Оджени получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Куцка Юрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор отправил кросс в штрафную...
22'
21'
21'
Булут Умут из команды Кайсериспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Tiago Lopes выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор подал угловой слева.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор играет слишком грубо. Куцка Юрай оказался на газоне.
18'
18'
Чорекчи Камил из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
17'
Судья сигнализирует, что Чиназ Самил из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Йилмаз Бурак
17'
Онази Оджени выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Мендеш Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Судья сигнализирует, что Онази Оджени из команды Трабзонспор поставил подножку. Пострадал Кравец Артём
15'
Чорекчи Камил наказан за толчок Мендеш Райан
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Лунг Силвиу взял и забрал мяч на выходе
15'
15'
Хороший удар издали нанес Йилмаз Бурак, но отличный сейв сделал Лунг Силвиу. Угловой.
15'
Шахан Олджай из команды Трабзонспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Отличные скиллы показывает Шахан Олджай, обводя своих соперников
13'
12'
12'
12'
Лунг Силвиу отбил мяч на угловой после удара Йилмаз Бурак из штрафной площади.
11'
Abdulkadir Omur из команды Трабзонспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
11'
11'
Язиджи Юсуф пробует нанести удар издали, но Лунг Силвиу держит все под контролем
11'
10'
Чорекчи Камил из команды Трабзонспор отправил кросс в штрафную...
10'
Онази Оджени выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
10'
Хорошую попытку сделал Abdulkadir Omur. Удар в створ, но вратарь начеку
9'
Язиджи Юсуф из команды Трабзонспор разыграл угловой с правого угла.
7'
7'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Судья сигнализирует, что Тюрюдж Дениз из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Йокушлу Окай
4'
4'
Куцка Юрай из команды Трабзонспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Судья сигнализирует, что Кравец Артём из команды Кайсериспор поставил подножку. Пострадал Губочан Томаш
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кайсериспор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Senol Gunes Akyazi Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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