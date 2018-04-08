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Стадион:
Коньяспор
5:0
Второй тайм: 90+'
Сивасспор
0'
10' Желтая карточка
Туран Али
1:0
16' Гол
Скубич Нейц
2:0
59' Гол
Бурабья Мехди
66' Красная карточка
Tolgahan Acar
3:0
69' Гол
Это'О Самюэль
4:0
75' Гол
Это'О Самюэль
5:0
87' Гол
Шен Волкан
90'+1
Второй тайм
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Шен Волкан бьет в цель!
83'
Коньяспор делает замену. Шахинер Омер Али уходит с поля, а Чынар Оркан выходит на его замену.
79'
Коньяспор делает замену. Фофана Морике уходит с поля, а Шен Волкан выходит на его замену.
77'
Коньяспор делает замену. Это'О Самюэль уходит с поля, а Яхович Адис выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Это'О Самюэль бьет в цель!
73'
Сивасспор делает замену. Коне Аруна уходит с поля, а Демир Мухаммет выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Это'О Самюэль бьет в цель!
68'
Сивасспор делает замену. Н'Динга Дельвин уходит с поля, а Рочет Серхио выходит на его замену.
66'
УДАЛЕНИЕ! - Толгахан Аджар увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
59'
Г О О О О Л - Бурабья Мехди бьет в цель!
46'
Сивасспор делает замену. Робиньо уходит с поля, а Севе Анри выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Скубич Нейц бьет в цель!
Желтая карточка
10'
Туран Али получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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