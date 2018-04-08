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Стадион: Конья Бююкшехир
10' Желтая карточкаТуран Али
1:0
16' ГолСкубич Нейц
2:0
59' ГолБурабья Мехди
66' Красная карточкаTolgahan Acar
3:0
69' ГолЭто'О Самюэль
4:0
75' ГолЭто'О Самюэль
5:0
87' ГолШен Волкан
|
10'
16'
1:0
59'
2:0
66'
69'
3:0
75'
4:0
87'
5:0
Состав команд
89
Скубич
Нейц
5
Ай
Селим
18
Auremir
21
Бойе
Джон
17
Hakan
Bilgic
14
Тьеви
Бифума
54
Emre
Kilinc
Коньяспор 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Кырынтылы Серкан Вратарь
- 89 Скубич Нейц Защитник
- 4 Туран Али Защитник
- 5 Ай Селим Защитник
- 87 Озторун Ферхат Защитник
- 6 Йонссон Йенс Полузащитник
- 7 Шахинер Омер Али Полузащитник
- 68 Бурабья Мехди Полузащитник
- 11 Милошевич Дени Полузащитник
- 21 Фофана Морике Полузащитник
- 81 Это'О Самюэль Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Салк Эмруллах Вратарь
- 35 Карлгрен Патрик Вратарь
- 3 Альбайрак Эрен Защитник
- 2 Фындыклы Волкан Защитник
- 53 Араз Муса Полузащитник
- 20 Бора Ведат Полузащитник
- 14 Шен Волкан Полузащитник
- 17 Чынар Оркан Полузащитник
- 88 Яхович Адис Нападающий
- 60 Ятабаре Мустафа Нападающий
- Главный тренер: Ялчын Серген
Сивасспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 15 Tolgahan Acar Вратарь
- 18 Auremir Защитник
- 21 Бойе Джон Защитник
- 6 Бьярсмюр Маттиас Защитник
- 17 Hakan Bilgic Защитник
- 37 Hakan Arslan I Полузащитник
- 88 Н'Динга Дельвин Полузащитник
- 14 Тьеви Бифума Полузащитник
- 70 Robson de Souza I Полузащитник
- 54 Emre Kilinc Полузащитник
- 2 Коне Аруна Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Рочет Серхио Вратарь
- 1 Вурал Али Шашал Вратарь
- 85 Меджани Карл Защитник
- 44 Папп Пол Защитник
- 22 Севе Анри Полузащитник
- 9 Демир Мухаммет Полузащитник
- 90 Сирьяк Гои-Би Полузащитник
- 8 Mert Hakan Yandas Полузащитник
- 19 Omerhan Ayin
- 71 Serkan Sarikaya
- Главный тренер: Айябаба Самет
Предыдущие игры
Коньяспор (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 01.04.2018 Османлыспор 0:0 Коньяспор С
- 18.03.2018 Коньяспор 2:0 Кайсериспор С
- 11.03.2018 Галатасарай 2:1 Коньяспор С
- 04.03.2018 Коньяспор 0:1 Малатьяспор С
- 23.02.2018 Акхисар Беледиеспор 3:0 Коньяспор С
- 16.02.2018 Коньяспор 1:1 Бешикташ С
- 11.02.2018 Аланьяспор 1:2 Коньяспор С
- 08.02.2018 Галатасарай 4:1 Коньяспор К
- 04.02.2018 Коньяспор 1:1 Истанбул Башакшехир С
- 01.02.2018 Коньяспор 2:2 Галатасарай К
- 26.01.2018 Генчлербирлиги 2:1 Коньяспор С
- 21.01.2018 Коньяспор 2:2 Трабзонспор С
- 16.01.2018 Трабзонспор 1:1 Коньяспор К
- 10.01.2018 Гёзтепе 1:1 Коньяспор ТМК
- 27.12.2017 Коньяспор 1:0 Трабзонспор К
- 23.12.2017 Коньяспор 1:1 Фенербахче С
- 18.12.2017 Гёзтепе 1:0 Коньяспор С
- 14.12.2017 Коньяспор 2:0 Бэтман Петролспор К
- 11.12.2017 Коньяспор 2:0 Карабюкспор С
- 07.12.2017 Витория Гимарайнш 1:1 Коньяспор ЛЕ
Сивасспор (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 30.03.2018 Сивасспор 1:0 Карабюкспор С
- 17.03.2018 Бурсаспор 1:0 Сивасспор С
- 10.03.2018 Сивасспор 2:2 Касымпаша С
- 04.03.2018 Антальяспор 1:4 Сивасспор С
- 25.02.2018 Гёзтепе 1:0 Сивасспор С
- 17.02.2018 Сивасспор 3:2 Османлыспор С
- 11.02.2018 Кайсериспор 1:1 Сивасспор С
- 04.02.2018 Сивасспор 2:1 Галатасарай С
- 28.01.2018 Малатьяспор 1:0 Сивасспор С
- 21.01.2018 Сивасспор 1:1 Акхисар Беледиеспор С
- 15.01.2018 Сивасспор 1:0 Тобол ТМК
- 12.01.2018 Сивасспор 1:1 Жетысу ТМК
- 10.01.2018 Сивасспор 1:4 Генчлербирлиги ТМК
- 23.12.2017 Сивасспор 2:1 Бешикташ С
- 16.12.2017 Аланьяспор 1:1 Сивасспор С
- 13.12.2017 Буджаспор 1:0 Сивасспор К
- 10.12.2017 Сивасспор 1:0 Истанбул Башакшехир С
- 03.12.2017 Генчлербирлиги 4:0 Сивасспор С
- 29.11.2017 Сивасспор 2:1 Буджаспор К
- 26.11.2017 Сивасспор 1:2 Трабзонспор С
Последние игры между собой
Коньяспор: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 7
Сивасспор: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 4
- 05.11.2017 Сивасспор 2:1 Коньяспор Суперлига
- 06.04.2017 Коньяспор 3:2 Сивасспор Кубок
- 01.03.2017 Сивасспор 0:0 Коньяспор Кубок
- 19.02.2016 Коньяспор 2:1 Сивасспор Суперлига
- 19.09.2015 Сивасспор 0:0 Коньяспор Суперлига
- 15.02.2015 Коньяспор 0:1 Сивасспор Суперлига
- 21.09.2014 Сивасспор 0:0 Коньяспор Суперлига
- 02.02.2014 Коньяспор 3:0 Сивасспор Суперлига
- 25.08.2013 Сивасспор 2:0 Коньяспор Суперлига
- 14.05.2011 Коньяспор 1:1 Сивасспор Суперлига
- 12.12.2010 Сивасспор 1:0 Коньяспор Суперлига
- 18.04.2009 Коньяспор 0:0 Сивасспор Суперлига
- 16.11.2008 Сивасспор 1:0 Коньяспор Суперлига
- 29.10.2008 Сивасспор 1:0 Коньяспор Кубок
- 23.03.2008 Сивасспор 3:0 Коньяспор Суперлига
- 28.10.2007 Коньяспор 2:1 Сивасспор Суперлига
Коньяспор
Сивасспор
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|49 - 27
|59
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|63 - 29
|57
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|28
|16
|8
|4
|53 - 24
|56
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|54 - 30
|51
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|50 - 39
|45
|6.
|Сивасспор
|0:5 Заявка
|28
|12
|5
|11
|37 - 43
|41
|7.
|Кайсериспор
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|36 - 41
|41
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 46
|40
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|33 - 37
|37
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|43 - 46
|34
|11.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|37 - 42
|34
|12.
|Антальяспор
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|35 - 48
|34
|13.
|Бурсаспор
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|34 - 37
|33
|14.
|Аланьяспор
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|41 - 48
|28
|15.
|Османлыспор
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|38 - 45
|28
|16.
|Коньяспор
|5:0 Заявка
|28
|7
|7
|14
|31 - 36
|28
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|32 - 43
|27
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|28
|3
|3
|22
|19 - 64
|12
Второй тайм
87'
Г О О О О Л - Шен Волкан бьет в цель!
83'
Коньяспор делает замену. Шахинер Омер Али уходит с поля, а Чынар Оркан выходит на его замену.
79'
Коньяспор делает замену. Фофана Морике уходит с поля, а Шен Волкан выходит на его замену.
77'
Коньяспор делает замену. Это'О Самюэль уходит с поля, а Яхович Адис выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Это'О Самюэль бьет в цель!
73'
Сивасспор делает замену. Коне Аруна уходит с поля, а Демир Мухаммет выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Это'О Самюэль бьет в цель!
68'
Сивасспор делает замену. Н'Динга Дельвин уходит с поля, а Рочет Серхио выходит на его замену.
66'
УДАЛЕНИЕ! - Толгахан Аджар увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
59'
Г О О О О Л - Бурабья Мехди бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
16'
Г О О О О Л - Скубич Нейц бьет в цель!
10'
Туран Али получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Konya Buyuksehir Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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