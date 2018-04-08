Стадион: Шюкрю Сараджоглу
2:0
Второй тайм: 86'
42' Желтая карточкаДирар Набиль
45' Желтая карточкаЧагиран Муса
1:0
55' ГолШкртел Мартин
2:0
60' ГолСольдадо Роберто
62' Желтая карточкаБайыр Мухаммед
Второй тайм
86'
Фернандао нанес удар головой, но Карчемарскас Жидрунас спокойно отбил мяч.
86'
86'
Пинту Тьягу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает пас партнеру.
85'
85'
Чикалеши Сокол из команды Османлыспор нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
85'
ШАНС! Чикалеши Сокол вышел один-на-один с голкипером...
85'
Tortol Lumanza Lembi разрезает оборону соперника отличным пасом
84'
84'
83'
83'
Какой промах! Фернандао имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
83'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает отличный кросс...
83'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
83'
82'
82'
82'
Караер Аныл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
Фернандао наказан за толчок Караер Аныл
81'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
81'
Шанс! Чикалеши Сокол из команды Османлыспор пробил головой, но мимо
81'
Гюлселам Джейхун из команды Османлыспор отправил кросс в штрафную...
80'
Чикалеши Сокол из команды Османлыспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Отличные скиллы показывает Чикалеши Сокол, обводя своих соперников
80'
Гюлселам Джейхун из команды Османлыспор делает пас партнеру.
79'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Регаттен Адриен
77'
76'
Чикалеши Сокол не смог попасть в створ ударом издали
76'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Батдал Мехмет пострадал.
75'
Судья сигнализирует, что Жулиано де Паула из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Пинту Тьягу
75'
Тактическая замена. Сольдадо Роберто уходит с поля и его заменяет Фернандао
71'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
71'
71'
70'
70'
Тактическая замена. Умар Амину уходит с поля и его заменяет Чикалеши Сокол
69'
Шанс! Жулиано де Паула из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
69'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает пас партнеру.
69'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает пас партнеру.
69'
69'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
67'
67'
Сольдадо Роберто нанес удар, но промахнулся очень сильно.
67'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает отличный кросс...
66'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Сольдадо Роберто!
66'
Отличные скиллы показывает Сольдадо Роберто, обводя своих соперников
66'
Хорошую попытку сделал Вальбуэна Матьё. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
Плохо сыграл Регаттен Адриен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
65'
64'
Тактическая замена. Чагиран Муса уходит с поля и его заменяет Tortol Lumanza Lembi
63'
Пинту Тьягу из команды Османлыспор делает неудачный навес.
63'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Рефери не любит споров - именно за это Байыр Мухаммед сейчас получил желтую
60'
Г О О О О Л - Сольдадо Роберто забивает!
60'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Жулиано де Паула нанес удар в каркас ворот!
60'
Отличные скиллы показывает Жулиано де Паула, обводя своих соперников
60'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
60'
60'
59'
Пинту Тьягу не смог попасть в створ ударом издали
59'
Караер Аныл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
58'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Шкртел Мартин возвращается на поле, всё в порядке.
57'
Айхан Ялчын возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Айхан Ялчын получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Айхан Ялчын на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Шкртел Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
56'
Шкртел Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Вальбуэна Матьё сделал результативную передачу.
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шкртел Мартин из клуба "Фенербахче" отправил мяч головой в ворота.
54'
54'
Пинту Тьягу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой справа.
53'
Соуза Жосеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
53'
Батдал Мехмет из команды Османлыспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Игроки ФК "Османлыспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
52'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
51'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает пас партнеру.
50'
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
49'
Топал Мехмет нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает пас партнеру.
49'
48'
48'
Жулиано де Паула нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает пас партнеру.
48'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
48'
46'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает пас партнеру.
46'
Тактическая замена. Потук Алпер уходит с поля и его заменяет Вальбуэна Матьё
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
47'
Судья сигнализирует, что Айхан Ялчын из команды Османлыспор поставил подножку. Пострадал Соуза Жосеф
46'
Гюлселам Джейхун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Чагиран Муса получил желтую карточку от судьи
46'
Чагиран Муса из команды Османлыспор играет слишком грубо. Озбайракли Шенер оказался на газоне.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
45'
45'
Гюлселам Джейхун не смог попасть в створ ударом издали
45'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Безумный фол. Калдырым Хассан Али грубо играет против соперника. Пострадал Умар Амину
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
43'
42'
Дирар Набиль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
42'
Дирар Набиль из команды Фенербахче играет слишком грубо. Гюрлер Сердар оказался на газоне.
42'
42'
42'
Чагиран Муса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Судья сигнализирует, что Регаттен Адриен из команды Османлыспор поставил подножку. Пострадал Соуза Жосеф
40'
40'
40'
40'
Судья свистит. Калдырым Хассан Али атаковал сзади соперника. Это Умар Амину заработал своей команде штрафной
39'
Гюлселам Джейхун из команды Османлыспор играет слишком грубо. Сольдадо Роберто оказался на газоне.
38'
Судья сигнализирует, что Дирар Набиль из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Гюрлер Сердар
37'
37'
37'
Потук Алпер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Гюлселам Джейхун наказан за толчок Потук Алпер
36'
Соуза Жосеф нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
36'
36'
35'
35'
Байыр Мухаммед коснулся мяча рукой.
35'
Пинту Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Жулиано де Паула навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Судья сигнализирует, что Чагиран Муса из команды Османлыспор поставил подножку. Пострадал Потук Алпер
33'
33'
Нойштедтер Роман выбил мяч подальше от ворот.
33'
32'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче пасует в штрафную, но Карчемарскас Жидрунас выходит и ловит мяч.
32'
Потук Алпер из команды Фенербахче подал угловой справа.
31'
Умар Амину предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Озбайракли Шенер коснулся мяча рукой.
29'
29'
29'
29'
29'
Дирар Набиль мяч отрикошетил от ворот
28'
27'
Судья сигнализирует, что Пинту Тьягу из команды Османлыспор поставил подножку. Пострадал Сольдадо Роберто
27'
27'
Сольдадо Роберто решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
26'
Безумный фол. Регаттен Адриен грубо играет против соперника. Пострадал Соуза Жосеф
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Судья сигнализирует, что Озбайракли Шенер из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Умар Амину
25'
Айхан Ялчын возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Айхан Ялчын получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Айхан Ялчын на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
22'
22'
Чагиран Муса выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
Регаттен Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Жулиано де Паула навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Пинту Тьягу наказан за толчок Потук Алпер
19'
18'
Сольдадо Роберто нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Жулиано де Паула и Сольдадо Роберто из команды Фенербахче.
17'
17'
Соуза Жосеф не смог попасть в створ ударом издали
17'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
16'
15'
Потук Алпер из команды Фенербахче подал угловой слева.
15'
Караер Аныл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
14'
14'
13'
Умар Амину из команды Османлыспор в офсайде
13'
13'
13'
Караер Аныл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче забрасывает мяч в штрафную.
12'
12'
12'
11'
11'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Байыр Мухаммед из команды Османлыспор отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
10'
Умар Амину из команды Османлыспор в офсайде
10'
Гюлселам Джейхун из команды Османлыспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Пинту Тьягу
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
5'
Судья сигнализирует, что Потук Алпер из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Чагиран Муса
4'
4'
Озбайракли Шенер мяч отрикошетил от ворот
3'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает пас партнеру.
3'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает пас партнеру.
3'
2'
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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