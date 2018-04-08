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Стадион:
Фенербахче
2:0
Второй тайм: 86'
Османлыспор
0'
42' Желтая карточка
Дирар Набиль
45' Желтая карточка
Чагиран Муса
1:0
55' Гол
Шкртел Мартин
2:0
60' Гол
Сольдадо Роберто
62' Желтая карточка
Байыр Мухаммед
86'
Второй тайм
86'
Фернандао нанес удар головой, но Карчемарскас Жидрунас спокойно отбил мяч.
Угловой
86'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
86'
Пинту Тьягу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче делает пас партнеру.
85'
Удар от ворот произведет Фенербахче
85'
Чикалеши Сокол из команды Османлыспор нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
85'
ШАНС! Чикалеши Сокол вышел один-на-один с голкипером...
85'
Tortol Lumanza Lembi разрезает оборону соперника отличным пасом
84'
Карчемарскас Жидрунас взял и забрал мяч на выходе
84'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Османлыспор
83'
Какой промах! Фернандао имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
83'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает отличный кросс...
83'
Демирель Волкан взял и забрал мяч на выходе
83'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор отправил кросс в штрафную...
82'
Айхан Ялчын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
82'
Караер Аныл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
82'
Фернандао наказан за толчок Караер Аныл
81'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Удар от ворот произведет Фенербахче
81'
Шанс! Чикалеши Сокол из команды Османлыспор пробил головой, но мимо
81'
Гюлселам Джейхун из команды Османлыспор отправил кросс в штрафную...
80'
Чикалеши Сокол из команды Османлыспор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Отличные скиллы показывает Чикалеши Сокол, обводя своих соперников
80'
Гюлселам Джейхун из команды Османлыспор делает пас партнеру.
79'
Шкртел Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Регаттен Адриен
77'
Удар от ворот произведет Фенербахче
76'
Чикалеши Сокол не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
76'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче опасно и грубо сыграл. Батдал Мехмет пострадал.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Жулиано де Паула из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Пинту Тьягу
75'
Тактическая замена. Сольдадо Роберто уходит с поля и его заменяет Фернандао
71'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
71'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
71'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Удар от ворот произведет Османлыспор
70'
Тактическая замена. Умар Амину уходит с поля и его заменяет Чикалеши Сокол
69'
Шанс! Жулиано де Паула из команды Фенербахче пробил головой, но мимо
69'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает пас партнеру.
69'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает пас партнеру.
69'
Карчемарскас Жидрунас взял и забрал мяч на выходе
69'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
67'
Удар от ворот произведет Османлыспор
67'
Сольдадо Роберто нанес удар, но промахнулся очень сильно.
67'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает отличный кросс...
66'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Сольдадо Роберто!
66'
Отличные скиллы показывает Сольдадо Роберто, обводя своих соперников
66'
Хорошую попытку сделал Вальбуэна Матьё. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
Плохо сыграл Регаттен Адриен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
65'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
64'
Тактическая замена. Чагиран Муса уходит с поля и его заменяет Tortol Lumanza Lembi
63'
Пинту Тьягу из команды Османлыспор делает неудачный навес.
63'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
62'
Рефери не любит споров - именно за это Байыр Мухаммед сейчас получил желтую
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Сольдадо Роберто забивает!
60'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Жулиано де Паула нанес удар в каркас ворот!
60'
Отличные скиллы показывает Жулиано де Паула, обводя своих соперников
60'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
60'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Удар от ворот произведет Фенербахче
59'
Пинту Тьягу не смог попасть в створ ударом издали
59'
Караер Аныл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
58'
Озбайракли Шенер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
57'
Шкртел Мартин возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
57'
Айхан Ялчын возвращается на поле, всё в порядке.
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Айхан Ялчын получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
56'
Айхан Ялчын на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
56'
Ох, нехорошо это выглядит. Шкртел Мартин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
56'
Шкртел Мартин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Вальбуэна Матьё сделал результативную передачу.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шкртел Мартин из клуба "Фенербахче" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
54'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
54'
Пинту Тьягу предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
53'
Регаттен Адриен из команды Османлыспор подал угловой справа.
53'
Соуза Жосеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Игрок клуба "Османлыспор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Батдал Мехмет из команды Османлыспор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Игроки ФК "Османлыспор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
52'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче подал угловой справа.
52'
Дирар Набиль из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Соуза Жосеф из команды Фенербахче делает пас партнеру.
50'
Удар от ворот произведет Османлыспор
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
49'
Топал Мехмет нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Вальбуэна Матьё из команды Фенербахче делает пас партнеру.
49'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Османлыспор
48'
Жулиано де Паула нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает пас партнеру.
48'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче идет с мячом вперед на обострение...
48'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче делает пас партнеру.
46'
Тактическая замена. Потук Алпер уходит с поля и его заменяет Вальбуэна Матьё
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Айхан Ялчын из команды Османлыспор поставил подножку. Пострадал Соуза Жосеф
46'
Гюлселам Джейхун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
46'
Чагиран Муса получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Чагиран Муса из команды Османлыспор играет слишком грубо. Озбайракли Шенер оказался на газоне.
46'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
45'
Удар от ворот произведет Фенербахче
45'
Гюлселам Джейхун не смог попасть в створ ударом издали
45'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Регаттен Адриен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Безумный фол. Калдырым Хассан Али грубо играет против соперника. Пострадал Умар Амину
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Регаттен Адриен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Дирар Набиль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
42'
Дирар Набиль из команды Фенербахче играет слишком грубо. Гюрлер Сердар оказался на газоне.
42'
Батдал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
42'
Чагиран Муса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Регаттен Адриен из команды Османлыспор поставил подножку. Пострадал Соуза Жосеф
40'
Удар от ворот произведет Османлыспор
40'
Айхан Ялчын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Топал Мехмет из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
40'
Судья свистит. Калдырым Хассан Али атаковал сзади соперника. Это Умар Амину заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
39'
Гюлселам Джейхун из команды Османлыспор играет слишком грубо. Сольдадо Роберто оказался на газоне.
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Дирар Набиль из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Гюрлер Сердар
37'
Топал Мехмет из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
37'
Батдал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Потук Алпер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Гюлселам Джейхун наказан за толчок Потук Алпер
36'
Соуза Жосеф нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Айхан Ялчын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
36'
Айхан Ялчын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Дирар Набиль из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
35'
Байыр Мухаммед коснулся мяча рукой.
35'
Пинту Тьягу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Жулиано де Паула навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Чагиран Муса из команды Османлыспор поставил подножку. Пострадал Потук Алпер
33'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Нойштедтер Роман выбил мяч подальше от ворот.
33'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Шкртел Мартин из команды Фенербахче пасует в штрафную, но Карчемарскас Жидрунас выходит и ловит мяч.
Угловой
32'
Потук Алпер из команды Фенербахче подал угловой справа.
31'
Умар Амину предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
30'
Озбайракли Шенер коснулся мяча рукой.
29'
Айхан Ялчын выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
29'
Батдал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
29'
Дирар Набиль мяч отрикошетил от ворот
28'
Топал Мехмет из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Пинту Тьягу из команды Османлыспор поставил подножку. Пострадал Сольдадо Роберто
27'
Удар от ворот произведет Османлыспор
27'
Сольдадо Роберто решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Регаттен Адриен грубо играет против соперника. Пострадал Соуза Жосеф
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Озбайракли Шенер из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Умар Амину
Травма, повреждение
25'
Айхан Ялчын возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Айхан Ялчын получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
24'
Айхан Ялчын на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Топал Мехмет из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
22'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Чагиран Муса выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
Регаттен Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Жулиано де Паула навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Пинту Тьягу наказан за толчок Потук Алпер
19'
Удар от ворот произведет Османлыспор
18'
Сольдадо Роберто нанес удар, но промахнулся очень сильно.
18'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Жулиано де Паула и Сольдадо Роберто из команды Фенербахче.
17'
Удар от ворот произведет Османлыспор
17'
Соуза Жосеф не смог попасть в створ ударом издали
17'
Сольдадо Роберто из команды Фенербахче делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Батдал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Потук Алпер из команды Фенербахче подал угловой слева.
15'
Караер Аныл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
14'
Карчемарскас Жидрунас взял и забрал мяч на выходе
14'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче отправил кросс в штрафную...
Офсайд
13'
Умар Амину из команды Османлыспор в офсайде
13'
Карчемарскас Жидрунас взял и забрал мяч на выходе
Угловой
13'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
13'
Караер Аныл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Жулиано де Паула из команды Фенербахче забрасывает мяч в штрафную.
12'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Фенербахче
12'
Демирель Волкан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Гюрлер Сердар из команды Османлыспор отправил кросс в штрафную...
11'
Нойштедтер Роман выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Байыр Мухаммед из команды Османлыспор отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Офсайд
10'
Умар Амину из команды Османлыспор в офсайде
10'
Гюлселам Джейхун из команды Османлыспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Топал Мехмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Регаттен Адриен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Топал Мехмет из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Пинту Тьягу
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 80% времени, а гости – 20%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Потук Алпер из команды Фенербахче поставил подножку. Пострадал Чагиран Муса
Угловой
4'
Калдырым Хассан Али из команды Фенербахче подал угловой справа.
4'
Озбайракли Шенер мяч отрикошетил от ворот
3'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает пас партнеру.
3'
Потук Алпер из команды Фенербахче делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
3'
Озбайракли Шенер из команды Фенербахче делает пас партнеру.
3'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Фенербахче" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фенербахче". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sukru Saracoglu Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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