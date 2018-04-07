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Стадион:
Карабюкспор
1:2
Второй тайм: 90+'
Антальяспор
0'
0:1
12' Гол
Анжело Диего
1:1
68' Пенальти
Келеш Эргин
1:2
83' Гол
Кадах Дениз
90' Желтая карточка
Челик Осман
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Челик Осман получил желтую карточку от судьи
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Кадах Дениз бьет в цель!
78'
Карабюкспор делает замену. Эрве Каж уходит с поля, а Cem Ozdemir выходит на его замену.
75'
Антальяспор делает замену. Джуру Йохан уходит с поля, а Челюстка Ондржей выходит на его замену.
72'
Антальяспор делает замену. Евтович Милан уходит с поля, а Гюрал Эмре выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Келеш Эргин из команды Карабюкспор забивает с точки!
61'
Карабюкспор делает замену. Alican Karadag уходит с поля, а Adam Staahl выходит на его замену.
59'
Антальяспор делает замену. Майкон Маркес уходит с поля, а Куртулуш Йекта выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Карабюкспор делает замену. Леандро Барриос уходит с поля, а Близниченко Андрей выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Анжело Диего бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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