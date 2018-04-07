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1:2
Второй тайм: 90+'
0:1
12' ГолАнжело Диего
1:1
68' ПенальтиКелеш Эргин
1:2
83' ГолКадах Дениз
90' Желтая карточкаЧелик Осман
|
12'
0:1
68'
1:1
78'
83'
1:2
90'
Состав команд
68
Доган
Исхак
89
Эрве
Каж
45
Келеш
Эргин
25
Боффин
Рууд
23
Айтач
Сакыб
88
Озмерт
Хакан
63
Кадах
Дениз
Карабюкспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Рыбка Александр Вратарь
- 38 Асланташ Хакан Защитник
- 2 Сануч Тайиб Защитник
- 44 Кравченко Антон Защитник
- 68 Доган Исхак Защитник
- 7 Челик Осман Полузащитник
- 60 Alican Karadag Полузащитник
- 70 Леандро Барриос Полузащитник
- 12 Траоре Хамиду Полузащитник
- 89 Эрве Каж Полузащитник
- 45 Келеш Эргин Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Caglar Sahin Akbaba Вратарь
- 57 Ozgur Yilmaz Защитник
- 86 Cem Ozdemir Полузащитник
- 88 Ибаньес Луис Полузащитник
- 97 Близниченко Андрей Полузащитник
- 32 Акын Мурат Полузащитник
- 16 Скуласон Олафур Полузащитник
- 18 Adam Staahl Нападающий
- 72 Yusuf Akbulut
- 19 Ahmet Karadayi
- Главный тренер: Унал Караман
Антальяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Боффин Рууд Вратарь
- 6 Сангаре Назим Защитник
- 4 Джуру Йохан Защитник
- 3 Анжело Диего Защитник
- 23 Айтач Сакыб Защитник
- 88 Озмерт Хакан Полузащитник
- 8 Шарлес Фернандо Полузащитник
- 11 Майкон Маркес Полузащитник
- 63 Кадах Дениз Полузащитник
- 26 Евтович Милан Полузащитник
- 39 Дукара Сулейман Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Каплан Ферхат Вратарь
- 28 Челюстка Ондржей Защитник
- 70 Низам Муса Защитник
- 20 Чико Луис Защитник
- 18 Куртулуш Йекта Полузащитник
- 19 Венкёр Вильям Полузащитник
- 22 Алпсой Харун Полузащитник
- 77 Гюрал Эмре Нападающий
- Главный тренер: Hamza Hamzaoglu
Предыдущие игры
Карабюкспор (последние 20 матчей: +2 =2 -16)
- 30.03.2018 Сивасспор 1:0 Карабюкспор С
- 16.03.2018 Карабюкспор 0:4 Османлыспор С
- 11.03.2018 Кайсериспор 3:2 Карабюкспор С
- 03.03.2018 Карабюкспор 0:7 Галатасарай С
- 25.02.2018 Малатьяспор 3:1 Карабюкспор С
- 18.02.2018 Карабюкспор 0:3 Акхисар Беледиеспор С
- 10.02.2018 Бешикташ 5:0 Карабюкспор С
- 03.02.2018 Карабюкспор 1:0 Аланьяспор С
- 29.01.2018 Истанбул Башакшехир 5:0 Карабюкспор С
- 20.01.2018 Карабюкспор 0:2 Генчлербирлиги С
- 11.01.2018 Карабюкспор 0:3 Алтынорду ТМК
- 24.12.2017 Карабюкспор 1:1 Трабзонспор С
- 18.12.2017 Фенербахче 2:0 Карабюкспор С
- 14.12.2017 Истанбулспор 1:0 Карабюкспор К
- 11.12.2017 Коньяспор 2:0 Карабюкспор С
- 02.12.2017 Карабюкспор 0:1 Гёзтепе С
- 29.11.2017 Карабюкспор 2:1 Истанбулспор К
- 26.11.2017 Бурсаспор 2:1 Карабюкспор С
- 20.11.2017 Карабюкспор 0:2 Касымпаша С
- 12.11.2017 Аланьяспор 0:0 Карабюкспор ТМК
Антальяспор (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 31.03.2018 Антальяспор 2:0 Бурсаспор С
- 16.03.2018 Касымпаша 2:3 Антальяспор С
- 11.03.2018 Гёзтепе 2:1 Антальяспор С
- 04.03.2018 Антальяспор 1:4 Сивасспор С
- 25.02.2018 Османлыспор 0:0 Антальяспор С
- 17.02.2018 Антальяспор 2:1 Кайсериспор С
- 12.02.2018 Галатасарай 3:0 Антальяспор С
- 03.02.2018 Антальяспор 3:1 Малатьяспор С
- 28.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:1 Антальяспор С
- 21.01.2018 Антальяспор 1:2 Бешикташ С
- 18.01.2018 Антальяспор 0:2 Кайсериспор К
- 27.12.2017 Кайсериспор 3:1 Антальяспор К
- 22.12.2017 Антальяспор 3:1 Аланьяспор С
- 17.12.2017 Истанбул Башакшехир 4:1 Антальяспор С
- 12.12.2017 Антальяспор 2:3 Орхангзиспор К
- 09.12.2017 Антальяспор 1:1 Генчлербирлиги С
- 04.12.2017 Трабзонспор 3:0 Антальяспор С
- 30.11.2017 Орхангзиспор 0:3 Антальяспор К
- 26.11.2017 Антальяспор 0:1 Фенербахче С
- 18.11.2017 Коньяспор 1:1 Антальяспор С
Последние игры между собой
Карабюкспор: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
Антальяспор: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
- 04.11.2017 Антальяспор 2:1 Карабюкспор Суперлига
- 18.02.2017 Антальяспор 1:0 Карабюкспор Суперлига
- 16.09.2016 Карабюкспор 3:2 Антальяспор Суперлига
- 22.03.2014 Антальяспор 0:0 Карабюкспор Суперлига
- 26.10.2013 Карабюкспор 1:1 Антальяспор Суперлига
- 16.02.2013 Антальяспор 0:0 Карабюкспор Суперлига
- 21.09.2012 Карабюкспор 1:0 Антальяспор Суперлига
- 04.12.2011 Антальяспор 2:1 Карабюкспор Суперлига
- 13.05.2011 Антальяспор 1:2 Карабюкспор Суперлига
- 11.12.2010 Карабюкспор 2:0 Антальяспор Суперлига
Карабюкспор
Антальяспор
-
3 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|49 - 27
|59
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|63 - 29
|57
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|27
|15
|8
|4
|48 - 23
|53
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|54 - 30
|51
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|27
|11
|9
|7
|46 - 39
|42
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|27
|12
|5
|10
|37 - 38
|41
|7.
|Кайсериспор
|Заявка
|27
|11
|8
|8
|36 - 37
|41
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|39 - 41
|40
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|33 - 37
|37
|10.
|Касымпаша
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|43 - 46
|34
|11.
|Акхисар Беледиеспор
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|37 - 42
|34
|12.
|Антальяспор
|2:1 Заявка
|28
|9
|7
|12
|35 - 48
|34
|13.
|Бурсаспор
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|34 - 37
|33
|14.
|Аланьяспор
|Заявка
|27
|8
|4
|15
|41 - 48
|28
|15.
|Османлыспор
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|38 - 45
|28
|16.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|32 - 43
|27
|17.
|Коньяспор
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|26 - 36
|25
|18.
|Карабюкспор
|1:2 Заявка
|28
|3
|3
|22
|19 - 64
|12
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Челик Осман получил желтую карточку от судьи
83'
Г О О О О Л - Кадах Дениз бьет в цель!
78'
Карабюкспор делает замену. Эрве Каж уходит с поля, а Cem Ozdemir выходит на его замену.
75'
Антальяспор делает замену. Джуру Йохан уходит с поля, а Челюстка Ондржей выходит на его замену.
72'
Антальяспор делает замену. Евтович Милан уходит с поля, а Гюрал Эмре выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Келеш Эргин из команды Карабюкспор забивает с точки!
61'
Карабюкспор делает замену. Alican Karadag уходит с поля, а Adam Staahl выходит на его замену.
59'
Антальяспор делает замену. Майкон Маркес уходит с поля, а Куртулуш Йекта выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Карабюкспор делает замену. Леандро Барриос уходит с поля, а Близниченко Андрей выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
12'
Г О О О О Л - Анжело Диего бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dr. Necmettin Seyhoglu Yenisehir Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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