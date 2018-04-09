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Стадион:
Генчлербирлиги
1:0
Конец матча
Галатасарай
0'
45' Желтая карточка
Мариано Феррейра
48' Желтая карточка
Майкон Перейра
57' Желтая карточка
Jailton Paraiba
66' Желтая карточка
Огюз Ахмет
81' Желтая карточка
Гюмюш Синан
1:0
90' Гол
Улудаг Алпер
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Азиз Сердар из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
95'
Luccas Claro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Майкон Перейра выбил мяч подальше от ворот.
94'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги

94'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
94'
Luccas Claro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Майкон Перейра выбил мяч подальше от ворот.
93'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
92'
Огюз Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
92'
Ману Элвис сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
Г О О О О Л - Улудаг Алпер изменил счет на табло!
92'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
92'
Игроки ФК "Генчлербирлиги" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги идет с мячом вперед на обострение...
91'
Тактическая замена. Сессеньон Стефан уходит с поля и его заменяет Халили Абдул
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Азиз Сердар пострадал.
90'
Явру Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Майкон Перейра выбил мяч подальше от ворот.
90'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
90'
Шанс! Майкон Перейра из команды Галатасарай пробил головой, но мимо
Угловой
89'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай подал угловой слева.
89'
Luccas Claro предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
89'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Азиз Сердар пострадал.
89'
Погба Флорентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
88'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
Отличные скиллы показывает Гомис Бафетимби, обводя своих соперников
88'
Фегули Софьян из команды Галатасарай сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Азиз Сердар
87'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
87'
Майкон Перейра из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
Мариано Феррейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Отличные скиллы показывает Ману Элвис, обводя своих соперников
86'
Сессеньон Стефан выбил мяч подальше от ворот.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
86'
Фегули Софьян из команды Галатасарай направляет мяч в штрафную площадку, но Хопф Йоханнес выбегает и ловит мяч
86'
Майкон Перейра навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Явру Зеки из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Фернандо Режес пострадал.
85'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Азиз Сердар из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Luccas Claro из команды Генчлербирлиги толкнул локтем оппонента. Это Гюмюш Синан заработал фол
84'
Хопф Йоханнес взял и забрал мяч на выходе
84'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
83'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Огюз Ахмет выбил мяч подальше от ворот.
83'
Фернандо Режес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги подал угловой слева.
82'
Майкон Перейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Дердийок Эрен из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Luccas Claro
Желтая карточка
81'
Гюмюш Синан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Гюмюш Синан из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Сессеньон Стефан
Офсайд
80'
Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги в офсайде
80'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
80'
Как он промахнулся? Донк Райан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
Угловой
80'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай подал угловой справа.
79'
Тактическая замена. Инан Селчук уходит с поля и его заменяет Донк Райан
79'
Luccas Claro предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
79'
Майкон Перейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
78'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
77'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай делает неудачный навес.
77'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Майкон Перейра из команды Галатасарай.
77'
Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
Явру Зеки из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Нагатомо Юто из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Явру Зеки
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
Офсайд
75'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай в офсайде
75'
Инан Селчук выбил мяч подальше от ворот.
75'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
75'
Явру Зеки из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
75'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
74'
Хопф Йоханнес взял и забрал мяч на выходе
73'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
73'
Огюз Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Майкон Перейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
72'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
Майкон Перейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Нагатомо Юто
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
71'
Удар от ворот произведет Галатасарай
71'
Какой промах! Политевич Сергей имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
71'
Сессеньон Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Азиз Сердар наказан за толчок Огюз Ахмет
70'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Тактическая замена. Родригес Гарри II уходит с поля и его заменяет Гюмюш Синан
68'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
68'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
67'
Фегули Софьян не смог попасть в створ ударом издали
67'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Инан Селчук навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
66'
Огюз Ахмет получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Нагатомо Юто пострадал.
66'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
65'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
О, нет. Из многообещающей позиции Гомис Бафетимби из команды Галатасарай наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
65'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
64'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Хопф Йоханнес взял и забрал мяч на выходе
63'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
63'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Отличные скиллы показывает Фегули Софьян, обводя своих соперников
63'
Фегули Софьян из команды Галатасарай играет в стеночку с партнером по команде. Гомис Бафетимби это был.
62'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
62'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
62'
Какой промах! Luccas Claro имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
62'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги подал угловой справа.
61'
Тактическая замена. Йилмаз Дениз уходит с поля и его заменяет Шчекич Александар
61'
Майкон Перейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Jailton Paraiba нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Опасность! Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
61'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
60'
Тактическая замена. Беланда Юнес уходит с поля и его заменяет Дердийок Эрен
60'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
60'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
59'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
58'
Йилмаз Дениз из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Азиз Сердар пострадал.
Желтая карточка
57'
Jailton Paraiba получил желтую карточку от судьи
57'
Фегули Софьян из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Беланда Юнес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Угловой
57'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
57'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Политевич Сергей из команды Генчлербирлиги.
57'
Гомис Бафетимби имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
56'
Беланда Юнес из команды Галатасарай сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
56'
Беланда Юнес из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
56'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает пас партнеру.
Фол, нарушение
56'
Luccas Claro из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Родригес Гарри II пострадал.
55'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Погба Флорентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой слева.
53'
Luccas Claro предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Йилмаз Дениз из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Майкон Перейра пострадал.
53'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Гомис Бафетимби пробил после навеса, но Хопф Йоханнес спас! Опасный момент упущен!
52'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
51'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
51'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги в офсайде
51'
Явру Зеки выбил мяч подальше от ворот.
51'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
Угловой
50'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги подал угловой справа.
50'
Майкон Перейра предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Сессеньон Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
48'
Майкон Перейра получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Майкон Перейра из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Ману Элвис пострадал.
48'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Беланда Юнес пострадал.
Фол, нарушение
47'
Фернандо Режес из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Сессеньон Стефан пострадал.
47'
Удар от ворот произведет Галатасарай
Офсайд
46'
Йилмаз Дениз из команды Генчлербирлиги в офсайде
46'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги делает пас партнеру.
46'
Тактическая замена. Исса Камал уходит с поля и его заменяет Огюз Ахмет
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Галатасарай играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
48'
Судья подбегает и показывает Мариано Феррейра из команды Галатасарай отложенную желтую карточку за фол.
47'
Игроки ФК "Генчлербирлиги" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой слева.
Фол, нарушение
47'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Явру Зеки пострадал.
47'
Отличный пас сделал Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
46'
Погба Флорентин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Беланда Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Фернандо Режес из команды Галатасарай делает пас партнеру.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
45'
Фернандо Режес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
44'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги идет с мячом вперед на обострение...
44'
Игроки ФК "Генчлербирлиги" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Азиз Сердар выбил мяч подальше от ворот.
43'
Фегули Софьян из команды Галатасарай направляет мяч в штрафную площадку, но Хопф Йоханнес выбегает и ловит мяч
43'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай делает пас партнеру.
42'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
40'
Улудаг Алпер из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Фернандо Режес пострадал.
40'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
39'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Галатасарай
39'
Какой промах! Jailton Paraiba имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
38'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
38'
Luccas Claro выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
38'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай толкнул локтем оппонента. Это Погба Флорентин заработал фол
38'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
38'
Инан Селчук из команды Галатасарай сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
37'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Инан Селчук из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Галатасарай
37'
Сессеньон Стефан не смог попасть в створ ударом издали
36'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
36'
Мариано Феррейра не смог попасть в створ ударом издали
36'
Родригес Гарри II пробует нанести удар издали, но Хопф Йоханнес держит все под контролем
36'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
36'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Явру Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
35'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает пас партнеру.
35'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Инан Селчук из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Jailton Paraiba
Офсайд
34'
Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги в офсайде
34'
Исса Камал выбил мяч подальше от ворот.
34'
Явру Зеки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
32'
Luccas Claro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Фернандо Режес выбил мяч подальше от ворот.
32'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Luccas Claro выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Фернандо Режес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
31'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Майкон Перейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
29'
Улудаг Алпер из команды Генчлербирлиги навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
Игрок клуба "Генчлербирлиги" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
27'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Улудаг Алпер пострадал.
26'
Удар от ворот произведет Галатасарай
26'
Ману Элвис не смог попасть в створ ударом издали
26'
Плохо сыграл Фернандо Режес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
26'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги подал угловой справа.
25'
Фернандо Режес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Явру Зеки из команды Генчлербирлиги делает пас партнеру.
Фол, нарушение
25'
Ману Элвис наказан за толчок Майкон Перейра
24'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
24'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает неудачный навес.
23'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Ману Элвис коснулся мяча рукой.
22'
Беланда Юнес из команды Галатасарай пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
Фол, нарушение
21'
Улудаг Алпер из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Фегули Софьян пострадал.
20'
Погба Флорентин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
20'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
19'
Улудаг Алпер из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Инан Селчук пострадал.
18'
Инан Селчук имел все шансы забить, но Хопф Йоханнес сделал отличный сейв!
18'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
18'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
17'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
17'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
16'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
16'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
16'
Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги идет с мячом вперед на обострение...
15'
Игроки ФК "Генчлербирлиги" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги подал угловой справа.
14'
Азиз Сердар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Йилмаз Дениз имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
14'
Отличные скиллы показывает Йилмаз Дениз, обводя своих соперников
14'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
14'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги идет с мячом вперед на обострение...
13'
Игроки ФК "Генчлербирлиги" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Инан Селчук из команды Галатасарай нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
13'
Фегули Софьян из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
13'
Игрок клуба "Галатасарай" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Исса Камал из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
11'
Удар от ворот произведет Генчлербирлиги
11'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Травма, повреждение
10'
Ману Элвис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
9'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Майкон Перейра пострадал.
9'
Явру Зеки из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
9'
Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Фегули Софьян из команды Галатасарай играет в стеночку с партнером по команде. Беланда Юнес это был.
Офсайд
8'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги в офсайде
8'
Сессеньон Стефан выбил мяч подальше от ворот.
8'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Отличные скиллы показывает Jailton Paraiba, обводя своих соперников
7'
Инан Селчук пробует нанести удар издали, но Хопф Йоханнес держит все под контролем
7'
Беланда Юнес из команды Галатасарай сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
6'
Йилмаз Дениз из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Майкон Перейра пострадал.
6'
Беланда Юнес из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
5'
Политевич Сергей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Политевич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой слева.
4'
Luccas Claro предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Фернандо Режес из команды Галатасарай делает пас партнеру.
3'
Отличный пас сделал Ману Элвис из команды Генчлербирлиги. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
2'
Фернандо Режес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Сессеньон Стефан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай играет слишком грубо. Сессеньон Стефан оказался на газоне.
1'
Исса Камал из команды Генчлербирлиги делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генчлербирлиги". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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