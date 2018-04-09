Стадион: Анкара 19 Майис
1:0
Конец матча
45' Желтая карточкаМариано Феррейра
48' Желтая карточкаМайкон Перейра
57' Желтая карточкаJailton Paraiba
66' Желтая карточкаОгюз Ахмет
81' Желтая карточкаГюмюш Синан
1:0
90' ГолУлудаг Алпер
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
95'
Азиз Сердар из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
95'
95'
94'
94'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
94'
94'
93'
93'
92'
Огюз Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Ману Элвис сделал результативную передачу.
92'
Г О О О О Л - Улудаг Алпер изменил счет на табло!
92'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
92'
92'
91'
Тактическая замена. Сессеньон Стефан уходит с поля и его заменяет Халили Абдул
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Азиз Сердар пострадал.
90'
90'
90'
90'
Шанс! Майкон Перейра из команды Галатасарай пробил головой, но мимо
89'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай подал угловой слева.
89'
89'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Азиз Сердар пострадал.
89'
88'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
88'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
Отличные скиллы показывает Гомис Бафетимби, обводя своих соперников
88'
Фегули Софьян из команды Галатасарай сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
87'
Судья сигнализирует, что Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Азиз Сердар
87'
87'
Майкон Перейра из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
86'
Мариано Феррейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Отличные скиллы показывает Ману Элвис, обводя своих соперников
86'
Сессеньон Стефан выбил мяч подальше от ворот.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
86'
Фегули Софьян из команды Галатасарай направляет мяч в штрафную площадку, но Хопф Йоханнес выбегает и ловит мяч
86'
Майкон Перейра навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Явру Зеки из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Фернандо Режес пострадал.
85'
85'
Азиз Сердар из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
85'
Luccas Claro из команды Генчлербирлиги толкнул локтем оппонента. Это Гюмюш Синан заработал фол
84'
84'
83'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Огюз Ахмет выбил мяч подальше от ворот.
83'
83'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги подал угловой слева.
82'
82'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Судья сигнализирует, что Дердийок Эрен из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Luccas Claro
81'
Гюмюш Синан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
81'
Судья сигнализирует, что Гюмюш Синан из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Сессеньон Стефан
80'
Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги в офсайде
80'
80'
Как он промахнулся? Донк Райан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
80'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай подал угловой справа.
79'
Тактическая замена. Инан Селчук уходит с поля и его заменяет Донк Райан
79'
79'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
79'
78'
77'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай делает неудачный навес.
77'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Майкон Перейра из команды Галатасарай.
77'
Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
77'
76'
Судья сигнализирует, что Нагатомо Юто из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Явру Зеки
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
75'
Гюмюш Синан из команды Галатасарай в офсайде
75'
Инан Селчук выбил мяч подальше от ворот.
75'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
75'
75'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
74'
73'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
73'
Огюз Ахмет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
72'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
72'
72'
Судья сигнализирует, что Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги поставил подножку. Пострадал Нагатомо Юто
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
71'
71'
Какой промах! Политевич Сергей имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
71'
71'
Азиз Сердар наказан за толчок Огюз Ахмет
70'
Дердийок Эрен из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Тактическая замена. Родригес Гарри II уходит с поля и его заменяет Гюмюш Синан
68'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
68'
67'
Фегули Софьян не смог попасть в створ ударом издали
67'
67'
Инан Селчук навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Огюз Ахмет получил желтую карточку от судьи
66'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Нагатомо Юто пострадал.
66'
65'
65'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
65'
О, нет. Из многообещающей позиции Гомис Бафетимби из команды Галатасарай наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
65'
64'
63'
63'
63'
63'
Отличные скиллы показывает Фегули Софьян, обводя своих соперников
63'
Фегули Софьян из команды Галатасарай играет в стеночку с партнером по команде. Гомис Бафетимби это был.
62'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
62'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
62'
Какой промах! Luccas Claro имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
62'
61'
Тактическая замена. Йилмаз Дениз уходит с поля и его заменяет Шчекич Александар
61'
61'
Jailton Paraiba нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Опасность! Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
61'
60'
Тактическая замена. Беланда Юнес уходит с поля и его заменяет Дердийок Эрен
60'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
60'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
59'
58'
Йилмаз Дениз из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Азиз Сердар пострадал.
57'
Jailton Paraiba получил желтую карточку от судьи
57'
Фегули Софьян из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
57'
Беланда Юнес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
57'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой справа.
57'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Политевич Сергей из команды Генчлербирлиги.
57'
Гомис Бафетимби имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
56'
Беланда Юнес из команды Галатасарай сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
56'
Беланда Юнес из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
56'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает пас партнеру.
56'
Luccas Claro из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Родригес Гарри II пострадал.
55'
54'
54'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой слева.
53'
53'
53'
Йилмаз Дениз из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Майкон Перейра пострадал.
53'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Гомис Бафетимби пробил после навеса, но Хопф Йоханнес спас! Опасный момент упущен!
52'
51'
51'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги в офсайде
51'
Явру Зеки выбил мяч подальше от ворот.
51'
Муслера Фернандо взял и забрал мяч на выходе
50'
50'
50'
48'
Майкон Перейра получил желтую карточку от судьи
48'
Майкон Перейра из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Ману Элвис пострадал.
48'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
48'
Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Беланда Юнес пострадал.
47'
Фернандо Режес из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Сессеньон Стефан пострадал.
47'
46'
Йилмаз Дениз из команды Генчлербирлиги в офсайде
46'
Огюз Ахмет из команды Генчлербирлиги делает пас партнеру.
46'
Тактическая замена. Исса Камал уходит с поля и его заменяет Огюз Ахмет
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Галатасарай играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
48'
Судья подбегает и показывает Мариано Феррейра из команды Галатасарай отложенную желтую карточку за фол.
47'
47'
47'
Инан Селчук из команды Галатасарай подал угловой слева.
47'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Явру Зеки пострадал.
47'
Отличный пас сделал Сессеньон Стефан из команды Генчлербирлиги. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
46'
Погба Флорентин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Беланда Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Фернандо Режес из команды Галатасарай делает пас партнеру.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
45'
44'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
44'
44'
44'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Азиз Сердар выбил мяч подальше от ворот.
43'
Фегули Софьян из команды Галатасарай направляет мяч в штрафную площадку, но Хопф Йоханнес выбегает и ловит мяч
43'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай делает пас партнеру.
42'
40'
Улудаг Алпер из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Фернандо Режес пострадал.
40'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
39'
39'
39'
Какой промах! Jailton Paraiba имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
38'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
38'
Luccas Claro выбил мяч подальше от ворот.
38'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай толкнул локтем оппонента. Это Погба Флорентин заработал фол
38'
38'
Инан Селчук из команды Галатасарай сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
37'
37'
Инан Селчук из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Сессеньон Стефан не смог попасть в створ ударом издали
36'
36'
Мариано Феррейра не смог попасть в створ ударом издали
36'
Родригес Гарри II пробует нанести удар издали, но Хопф Йоханнес держит все под контролем
36'
36'
36'
35'
35'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает пас партнеру.
35'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай идет с мячом вперед на обострение...
34'
Судья сигнализирует, что Инан Селчук из команды Галатасарай поставил подножку. Пострадал Jailton Paraiba
34'
Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги в офсайде
34'
Исса Камал выбил мяч подальше от ворот.
34'
34'
32'
32'
Фернандо Режес выбил мяч подальше от ворот.
32'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
32'
Фернандо Режес из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
31'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
31'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
29'
Улудаг Алпер из команды Генчлербирлиги навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
28'
27'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай опасно и грубо сыграл. Улудаг Алпер пострадал.
26'
26'
Ману Элвис не смог попасть в створ ударом издали
26'
Плохо сыграл Фернандо Режес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
26'
25'
Фернандо Режес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Явру Зеки из команды Генчлербирлиги делает пас партнеру.
25'
Ману Элвис наказан за толчок Майкон Перейра
24'
24'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай делает неудачный навес.
23'
23'
23'
Беланда Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Ману Элвис коснулся мяча рукой.
22'
Беланда Юнес из команды Галатасарай пробил со штрафного, мяч срикошетил и оказался в штрафной площадке
21'
Улудаг Алпер из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Фегули Софьян пострадал.
20'
20'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай отправил кросс в штрафную...
20'
Инан Селчук из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Улудаг Алпер из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Инан Селчук пострадал.
18'
Инан Селчук имел все шансы забить, но Хопф Йоханнес сделал отличный сейв!
18'
18'
17'
17'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
16'
16'
Мариано Феррейра из команды Галатасарай сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
16'
Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги идет с мячом вперед на обострение...
15'
15'
Родригес Гарри II из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Азиз Сердар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
Азиз Сердар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Йилмаз Дениз имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
14'
Отличные скиллы показывает Йилмаз Дениз, обводя своих соперников
14'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
14'
13'
13'
13'
Инан Селчук из команды Галатасарай нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
13'
13'
12'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Исса Камал из команды Генчлербирлиги отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Нагатомо Юто из команды Галатасарай плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
10'
Ману Элвис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Майкон Перейра пострадал.
9'
9'
Jailton Paraiba из команды Генчлербирлиги направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Фегули Софьян из команды Галатасарай играет в стеночку с партнером по команде. Беланда Юнес это был.
8'
Ману Элвис из команды Генчлербирлиги в офсайде
8'
Сессеньон Стефан выбил мяч подальше от ворот.
8'
Майкон Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Отличные скиллы показывает Jailton Paraiba, обводя своих соперников
7'
Инан Селчук пробует нанести удар издали, но Хопф Йоханнес держит все под контролем
7'
Беланда Юнес из команды Галатасарай сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
6'
Йилмаз Дениз из команды Генчлербирлиги опасно и грубо сыграл. Майкон Перейра пострадал.
6'
Беланда Юнес из команды Галатасарай навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Политевич Сергей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
4'
Беланда Юнес из команды Галатасарай подал угловой слева.
4'
4'
Фегули Софьян из команды Галатасарай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Фернандо Режес из команды Галатасарай делает пас партнеру.
3'
Отличный пас сделал Ману Элвис из команды Генчлербирлиги. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
2'
2'
2'
Гомис Бафетимби из команды Галатасарай играет слишком грубо. Сессеньон Стефан оказался на газоне.
1'
Исса Камал из команды Генчлербирлиги делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генчлербирлиги". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ankara 19 Mayis Stadi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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