Стадион: Водафон
16' Желтая карточкаБа Демба
1:0
19' ГолТалиска Андерсон
2:0
26' ГолМедель Гари
42' Желтая карточкаШвехлен Лео
56' Желтая карточкаКайхан Танжу
3:0
64' ГолТошич Душко
3:1
71' ГолАкбунар Халиль
78' Желтая карточкаРотман Райко
78' Вторая желтая карточкаРотман Райко
4:1
86' ГолЛарин Кайл
5:1
87' ГолБабель Райан
90' Желтая карточкаПектемек Мустафа
90' Желтая карточкаБингол Тайфур
Второй тайм
92'
Бингол Тайфур получил желтую карточку от судьи
92'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Тошич Душко пострадал.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Пектемек Мустафа получил желтую карточку от судьи
90'
Вида Домагой из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Ба Демба пострадал.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
89'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
89'
Отличные скиллы показывает Талиска Андерсон, обводя своих соперников
87'
Талиска Андерсон сделал результативную передачу.
87'
Г О О О О Л - Бабель Райан вбил мяч с отскока в сетку!
87'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает пас партнеру.
87'
Медель Гари из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Пектемек Мустафа сделал результативную передачу.
86'
Г О О О О Л - Ларин Кайл изменил счет на табло!
86'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
85'
Ба Демба не смог попасть в створ ударом издали
85'
Отличные скиллы показывает Ба Демба, обводя своих соперников
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
83'
Судья сигнализирует, что Ларин Кайл из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Швехлен Лео
82'
Тактическая замена. Кайхан Танжу уходит с поля и его заменяет Нгандо Аксель
82'
Тактическая замена. Эркин Джанер уходит с поля и его заменяет Ларин Кайл
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
78'
КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Ротман Райко получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
78'
Ротман Райко сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
78'
Ротман Райко из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Медель Гари пострадал.
77'
77'
Акбунар Халиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тактическая замена. Ленс Джермейн уходит с поля и его заменяет Вида Домагой
76'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Каштру Андре пострадал.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
73'
Близко! Ба Демба нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
73'
Тактическая замена. Негредо Альваро уходит с поля и его заменяет Пектемек Мустафа
72'
Судья сигнализирует, что Ленс Джермейн из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Кайхан Танжу
72'
Хорошую попытку сделал Бингол Тайфур. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
Г О О О О Л - Акбунар Халиль забивает!
71'
Поко Андре из команды Гёзтепе делает пас партнеру.
71'
Отличные скиллы показывает Поко Андре, обводя своих соперников
71'
Поко Андре из команды Гёзтепе идет с мячом вперед на обострение...
71'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
Кайхан Танжу из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Так близко к голу! Каштру Андре имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Фабрисио Агосто!
70'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе делает пас партнеру.
68'
68'
Судья сигнализирует, что Адриано Коррея из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Ротман Райко
67'
Эркин Джанер из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Акбунар Халиль пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Уйсал Неджип сделал результативную передачу.
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тошич Душко из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
64'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ делает передачу одноклубнику.
64'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
63'
Негредо Альваро из команды Бешикташ отдал передачу, которая была заблокирована.
63'
Ротман Райко пробует нанести удар издали, но Фабрисио Агосто держит все под контролем
62'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Ба Демба пострадал.
62'
Швехлен Лео нанес удар головой, но Фабрисио Агосто спокойно отбил мяч.
61'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе подал угловой слева.
60'
Талиска Андерсон нанес удар издали, а Бету Антониу отбил его обратно в игру!
60'
Поко Андре ошибается в защите.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Кайхан Танжу пострадал.
59'
Бабель Райан из команды Бешикташ играет слишком грубо. Сарыоглу Сабри оказался на газоне.
58'
58'
Сарыоглу Сабри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
58'
Судья сигнализирует, что Пепе Кеплер из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Каштру Андре
57'
57'
Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали
56'
Кайхан Танжу получил желтую карточку от судьи
56'
Кайхан Танжу из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Ленс Джермейн пострадал.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
55'
55'
55'
54'
54'
Как он промахнулся? Ленс Джермейн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
53'
ШАНС! Ленс Джермейн вышел один-на-один с голкипером...
53'
Бабель Райан из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
52'
Судья сигнализирует, что Уйсал Неджип из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Поко Андре
51'
Ленс Джермейн наказан за толчок Швехлен Лео
50'
Тактическая замена. Селчук Шахин уходит с поля и его заменяет Бингол Тайфур
50'
Судья сигнализирует, что Реис да Сильва Валлаке из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Негредо Альваро
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
49'
Ротман Райко из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
49'
Уйсал Неджип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кайхан Танжу из команды Гёзтепе подал угловой слева.
49'
Реис да Сильва Валлаке нанес удар головой, но Фабрисио Агосто перевел мяч на угловой!
48'
Ротман Райко из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
48'
48'
Кайхан Танжу из команды Гёзтепе подал угловой справа.
48'
Поко Андре из команды Гёзтепе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Негредо Альваро нанес удар головой, но Бету Антониу спокойно отбил мяч.
47'
46'
Судья сигнализирует, что Медель Гари из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Ротман Райко
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
47'
Бабель Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе подал угловой слева.
47'
Пепе Кеплер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
46'
ШАНС! Реис да Сильва Валлаке нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Селчук Шахин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Тошич Душко из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Ба Демба пострадал.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Реис да Сильва Валлаке пострадал.
44'
44'
Эркин Джанер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
42'
Швехлен Лео получил желтую карточку от судьи
42'
Судья сигнализирует, что Швехлен Лео из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Негредо Альваро
42'
Бету Антониу взял и забрал мяч на выходе
42'
41'
41'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
40'
Бабель Райан нанес удар издали, а Бету Антониу отбил его обратно в игру!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Поко Андре из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Тошич Душко пострадал.
39'
Ленс Джермейн нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
39'
Отличные скиллы показывает Бабель Райан, обводя своих соперников
39'
37'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Эркин Джанер пострадал.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Талиска Андерсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Эркин Джанер из команды Бешикташ в офсайде
34'
Эркин Джанер из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
34'
Реис да Сильва Валлаке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
33'
Судья сигнализирует, что Ротман Райко из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
33'
Талиска Андерсон возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Талиска Андерсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
30'
Реис да Сильва Валлаке из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
29'
Бабель Райан из команды Бешикташ в офсайде
29'
Швехлен Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
26'
Бабель Райан сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Медель Гари из команды Бешикташ переиграл вратаря дальним ударом!
26'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
26'
Отличные скиллы показывает Бабель Райан, обводя своих соперников
25'
25'
Селчук Шахин из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
25'
24'
Бету Антониу ошибается в защите.
23'
23'
Поко Андре из команды Гёзтепе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
23'
Ротман Райко из команды Гёзтепе подал угловой слева.
23'
Ба Демба нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Каштру Андре из команды Гёзтепе делает передачу одноклубнику.
23'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Бабель Райан из команды Бешикташ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
21'
Бабель Райан из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Реис да Сильва Валлаке пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Эркин Джанер сделал результативную передачу.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Талиска Андерсон из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
19'
19'
Эркин Джанер из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
19'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
18'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Ба Демба из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Фабрисио Агосто пострадал.
15'
14'
Талиска Андерсон нанес удар головой, но Бету Антониу спокойно отбил мяч.
14'
Эркин Джанер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья сигнализирует, что Акбунар Халиль из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Ленс Джермейн
14'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе в офсайде
13'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Судья сигнализирует, что Медель Гари из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Каштру Андре
10'
10'
6'
5'
5'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает неудачный навес.
5'
4'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
2'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
2'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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