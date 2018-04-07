  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Турция
  5. Суперлига
Стадион:
Бешикташ
5:1
Конец матча
Гёзтепе
0'
16' Желтая карточка
Ба Демба
1:0
19' Гол
Талиска Андерсон
2:0
26' Гол
Медель Гари
42' Желтая карточка
Швехлен Лео
56' Желтая карточка
Кайхан Танжу
3:0
64' Гол
Тошич Душко
3:1
71' Гол
Акбунар Халиль
78' Желтая карточка
Ротман Райко
78' Вторая желтая карточка
Ротман Райко
4:1
86' Гол
Ларин Кайл
5:1
87' Гол
Бабель Райан
90' Желтая карточка
Пектемек Мустафа
90' Желтая карточка
Бингол Тайфур
90'+3
Второй тайм
Желтая карточка
92'
Бингол Тайфур получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
92'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Тошич Душко пострадал.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
91'
Пектемек Мустафа получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
90'
Вида Домагой из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Ба Демба пострадал.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.

89'
Бету Антониу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
89'
Отличные скиллы показывает Талиска Андерсон, обводя своих соперников
87'
Талиска Андерсон сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Бабель Райан вбил мяч с отскока в сетку!
87'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает пас партнеру.
87'
Медель Гари из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Пектемек Мустафа сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Ларин Кайл изменил счет на табло!
86'
Пектемек Мустафа из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Удар от ворот произведет Бешикташ
85'
Ба Демба не смог попасть в створ ударом издали
85'
Отличные скиллы показывает Ба Демба, обводя своих соперников
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Ларин Кайл из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Швехлен Лео
82'
Тактическая замена. Кайхан Танжу уходит с поля и его заменяет Нгандо Аксель
82'
Тактическая замена. Эркин Джанер уходит с поля и его заменяет Ларин Кайл
80'
Ба Демба из команды Гёзтепе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
78'
КРАСНАЯ! Драма тут разворачивается: Ротман Райко получает вторую желтую за неспортивное поведение и высылается с поля!
Желтая карточка
78'
Ротман Райко сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
78'
Ротман Райко из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Медель Гари пострадал.
77'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
77'
Акбунар Халиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Тактическая замена. Ленс Джермейн уходит с поля и его заменяет Вида Домагой
Фол, нарушение
76'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Каштру Андре пострадал.
75'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
73'
Близко! Ба Демба нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
73'
Тактическая замена. Негредо Альваро уходит с поля и его заменяет Пектемек Мустафа
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Ленс Джермейн из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Кайхан Танжу
72'
Хорошую попытку сделал Бингол Тайфур. Удар в створ, но вратарь начеку
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Акбунар Халиль забивает!
71'
Поко Андре из команды Гёзтепе делает пас партнеру.
71'
Отличные скиллы показывает Поко Андре, обводя своих соперников
71'
Поко Андре из команды Гёзтепе идет с мячом вперед на обострение...
71'
Бингол Тайфур из команды Гёзтепе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
70'
Кайхан Танжу из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Так близко к голу! Каштру Андре имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Фабрисио Агосто!
70'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе делает пас партнеру.
68'
Удар от ворот произведет Бешикташ
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Адриано Коррея из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Ротман Райко
Фол, нарушение
67'
Эркин Джанер из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Акбунар Халиль пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Уйсал Неджип сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Тошич Душко из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
64'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ делает передачу одноклубнику.
Угловой
64'
Эркин Джанер из команды Бешикташ подал угловой слева.
63'
Негредо Альваро из команды Бешикташ отдал передачу, которая была заблокирована.
63'
Ротман Райко пробует нанести удар издали, но Фабрисио Агосто держит все под контролем
Фол, нарушение
62'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Ба Демба пострадал.
62'
Швехлен Лео нанес удар головой, но Фабрисио Агосто спокойно отбил мяч.
Угловой
61'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе подал угловой слева.
60'
Талиска Андерсон нанес удар издали, а Бету Антониу отбил его обратно в игру!
60'
Поко Андре ошибается в защите.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
60'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Кайхан Танжу пострадал.
Фол, нарушение
59'
Бабель Райан из команды Бешикташ играет слишком грубо. Сарыоглу Сабри оказался на газоне.
58'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
58'
Сарыоглу Сабри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Пепе Кеплер из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Каштру Андре
57'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
57'
Талиска Андерсон не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
56'
Кайхан Танжу получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Кайхан Танжу из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Ленс Джермейн пострадал.
56'
Удар от ворот произведет Бешикташ
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
55'
Медель Гари не смог попасть в створ ударом издали
55'
Бету Антониу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
54'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
54'
Как он промахнулся? Ленс Джермейн имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
53'
ШАНС! Ленс Джермейн вышел один-на-один с голкипером...
53'
Бабель Райан из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Уйсал Неджип из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Поко Андре
Фол, нарушение
51'
Ленс Джермейн наказан за толчок Швехлен Лео
50'
Тактическая замена. Селчук Шахин уходит с поля и его заменяет Бингол Тайфур
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Реис да Сильва Валлаке из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Негредо Альваро
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Фабрисио Агосто взял и забрал мяч на выходе
49'
Ротман Райко из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
49'
Уйсал Неджип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Кайхан Танжу из команды Гёзтепе подал угловой слева.
49'
Реис да Сильва Валлаке нанес удар головой, но Фабрисио Агосто перевел мяч на угловой!
48'
Ротман Райко из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
48'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Кайхан Танжу из команды Гёзтепе подал угловой справа.
48'
Поко Андре из команды Гёзтепе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
Негредо Альваро нанес удар головой, но Бету Антониу спокойно отбил мяч.
47'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Медель Гари из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Ротман Райко
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
47'
Бабель Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе подал угловой слева.
47'
Пепе Кеплер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Удар от ворот произведет Бешикташ
46'
ШАНС! Реис да Сильва Валлаке нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Селчук Шахин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Тошич Душко из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Ба Демба пострадал.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
45'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Реис да Сильва Валлаке пострадал.
44'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Эркин Джанер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
42'
Швехлен Лео получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Швехлен Лео из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Негредо Альваро
42'
Бету Антониу взял и забрал мяч на выходе
42'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
41'
Бету Антониу выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Бабель Райан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
40'
Бабель Райан нанес удар издали, а Бету Антониу отбил его обратно в игру!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
40'
Поко Андре из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Тошич Душко пострадал.
39'
Ленс Джермейн нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
39'
Отличные скиллы показывает Бабель Райан, обводя своих соперников
39'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Эркин Джанер пострадал.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Талиска Андерсон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
34'
Эркин Джанер из команды Бешикташ в офсайде
Угловой
34'
Эркин Джанер из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
34'
Реис да Сильва Валлаке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Ротман Райко из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
Травма, повреждение
33'
Талиска Андерсон возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Талиска Андерсон получил травму и медбригада забирает его с поля.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Ба Демба из команды Гёзтепе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Ба Демба из команды Гёзтепе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
Реис да Сильва Валлаке из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
29'
Бабель Райан из команды Бешикташ в офсайде
29'
Швехлен Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
26'
Бабель Райан сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Медель Гари из команды Бешикташ переиграл вратаря дальним ударом!
26'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает пас партнеру.
26'
Отличные скиллы показывает Бабель Райан, обводя своих соперников
25'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Селчук Шахин из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
25'
Медель Гари не смог попасть в створ ударом издали
24'
Бету Антониу ошибается в защите.
23'
Тошич Душко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Поко Андре из команды Гёзтепе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
23'
Ротман Райко из команды Гёзтепе подал угловой слева.
23'
Ба Демба нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Каштру Андре из команды Гёзтепе делает передачу одноклубнику.
23'
Сарыоглу Сабри из команды Гёзтепе отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Бабель Райан из команды Бешикташ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
21'
Бабель Райан из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Реис да Сильва Валлаке пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
19'
Эркин Джанер сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Талиска Андерсон из клуба "Бешикташ" отправил мяч головой в ворота.
19'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Угловой
19'
Эркин Джанер из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
19'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Бабель Райан из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Фол, нарушение
16'
Ба Демба из команды Гёзтепе опасно и грубо сыграл. Фабрисио Агосто пострадал.
15'
Игрок клуба "Бешикташ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Талиска Андерсон нанес удар головой, но Бету Антониу спокойно отбил мяч.
14'
Эркин Джанер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Акбунар Халиль из команды Гёзтепе поставил подножку. Пострадал Ленс Джермейн
14'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
13'
Акбунар Халиль из команды Гёзтепе в офсайде
13'
Негредо Альваро из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Медель Гари из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Каштру Андре
10'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
10'
Медель Гари не смог попасть в створ ударом издали
6'
Игрок клуба "Гёзтепе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
5'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ делает неудачный навес.
5'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
4'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Удар от ворот произведет Гёзтепе
2'
Талиска Андерсон из команды Бешикташ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
2'
Адриано Коррея из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бешикташ". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация