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Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
2:0
Второй тайм: 59'
11' Желтая карточкаФернандес Джуниор
17' Желтая карточкаЧелик Мугдат
22' Желтая карточкаВелинтон Соуза
1:0
25' ГолАкбаба Эмре
2:0
44' ГолФернандес Джуниор
55' Желтая карточкаОсманпаша Джанер
|
17'
22'
25'
1:0
44'
2:0
46'
55'
Состав команд
10
Акбаба
Эмре
55
Douglas
VIII
22
Юмлу
Мустафа
24
Нункеу
Дани
19
Байрам
Омер
29
Адын
Олкан
Аланьяспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Йилмаз Хайдар Вратарь
- 89 Гассама Ламин Защитник
- 23 Велинтон Соуза Защитник
- 31 Цавелас Георгиос Защитник
- 21 Н'Сакала Фабрис Защитник
- 8 Маниатис Яннис Полузащитник
- 2 Сакей Айзаак Полузащитник
- 18 Вильяфаньес Лукас Полузащитник
- 10 Акбаба Эмре Полузащитник
- 78 Фернандес Джуниор Полузащитник
- 55 Douglas VIII Нападающий
- Запасные игроки
- 86 Джейлан Уфук Вратарь
- 22 Башдаш Барыш Защитник
- 3 Эмир Беркан Защитник
- 20 Нефиз Эмре Полузащитник
- 88 Ялчынер Таха Полузащитник
- 17 Алкылыч Дженк Ахмет Полузащитник
- 14 Вандерсон ду Карму Полузащитник
- 5 Филипе Аугусто Полузащитник
- 7 Караджа Эфеджан Полузащитник
- 15 Фофана Мамаду Полузащитник
- Главный тренер: Баккал Месут
Акхисар Беледиеспор 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Лукач Милан Вратарь
- 88 Османпаша Джанер Защитник
- 22 Юмлу Мустафа Защитник
- 24 Нункеу Дани Защитник
- 19 Байрам Омер Защитник
- 77 Минейро Сержиньо Полузащитник
- 20 Сиссоко Абдулвхаид Полузащитник
- 8 Челик Мугдат Полузащитник
- 31 Ларссон Даниэль Полузащитник
- 29 Адын Олкан Полузащитник
- 21 Селезнёв Евгений Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Эзтюрк Фатих Вратарь
- 15 Тасделен Орхан Защитник
- 6 Джевикер Айкут Защитник
- 89 Келеш Кадир Защитник
- 27 Кыса Билал Полузащитник
- 63 Муянги Биа Джеффри Полузащитник
- 11 Айик Онур Полузащитник
- 5 Атасевен Эрай Полузащитник
- 7 Барбоза Элдер Полузащитник
- 12 Энрике Пауло Нападающий
- Главный тренер: Irfan Saraloglu
Предыдущие игры
Аланьяспор (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 31.03.2018 Бешикташ 1:0 Аланьяспор С
- 24.03.2018 Аланьяспор 2:2 Тосно ТМК
- 18.03.2018 Аланьяспор 1:1 Гёзтепе С
- 09.03.2018 Аланьяспор 4:1 Истанбул Башакшехир С
- 04.03.2018 Генчлербирлиги 0:1 Аланьяспор С
- 24.02.2018 Аланьяспор 1:2 Трабзонспор С
- 17.02.2018 Фенербахче 3:0 Аланьяспор С
- 11.02.2018 Аланьяспор 1:2 Коньяспор С
- 03.02.2018 Карабюкспор 1:0 Аланьяспор С
- 27.01.2018 Аланьяспор 3:1 Бурсаспор С
- 19.01.2018 Касымпаша 3:2 Аланьяспор С
- 22.12.2017 Антальяспор 3:1 Аланьяспор С
- 16.12.2017 Аланьяспор 1:1 Сивасспор С
- 13.12.2017 Аланьяспор 2:2 Гиресунспор К
- 10.12.2017 Османлыспор 3:0 Аланьяспор С
- 04.12.2017 Аланьяспор 1:2 Кайсериспор С
- 30.11.2017 Гиресунспор 4:2 Аланьяспор К
- 25.11.2017 Галатасарай 2:0 Аланьяспор С
- 19.11.2017 Аланьяспор 1:0 Малатьяспор С
- 12.11.2017 Аланьяспор 0:0 Карабюкспор ТМК
Акхисар Беледиеспор (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 01.04.2018 Акхисар Беледиеспор 1:2 Истанбул Башакшехир С
- 25.03.2018 Акхисар Беледиеспор 2:2 Балыкесирспор ТМК
- 17.03.2018 Генчлербирлиги 1:1 Акхисар Беледиеспор С
- 12.03.2018 Акхисар Беледиеспор 1:3 Трабзонспор С
- 04.03.2018 Фенербахче 2:3 Акхисар Беледиеспор С
- 27.02.2018 Акхисар Беледиеспор 1:2 Галатасарай К
- 23.02.2018 Акхисар Беледиеспор 3:0 Коньяспор С
- 18.02.2018 Карабюкспор 0:3 Акхисар Беледиеспор С
- 11.02.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Бурсаспор С
- 07.02.2018 Кайсериспор 2:2 Акхисар Беледиеспор К
- 04.02.2018 Касымпаша 2:0 Акхисар Беледиеспор С
- 31.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Кайсериспор К
- 28.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:1 Антальяспор С
- 21.01.2018 Сивасспор 1:1 Акхисар Беледиеспор С
- 17.01.2018 Акхисар Беледиеспор 1:0 Болуспор К
- 28.12.2017 Болуспор 2:1 Акхисар Беледиеспор К
- 25.12.2017 Османлыспор 3:2 Акхисар Беледиеспор С
- 17.12.2017 Акхисар Беледиеспор 0:2 Кайсериспор С
- 13.12.2017 Акхисар Беледиеспор 1:1 Анкара Демирспор К
- 09.12.2017 Галатасарай 4:2 Акхисар Беледиеспор С
Последние игры между собой
Аланьяспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Акхисар Беледиеспор: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
- 05.11.2017 Акхисар Беледиеспор 0:4 Аланьяспор Суперлига
- 22.05.2017 Акхисар Беледиеспор 3:0 Аланьяспор Суперлига
- 18.12.2016 Аланьяспор 0:0 Акхисар Беледиеспор Суперлига
- 17.05.2009 Акхисар Беледиеспор 1:4 Аланьяспор Лига Б
- 15.03.2009 Аланьяспор 1:1 Акхисар Беледиеспор Лига Б
- 17.12.2008 Акхисар Беледиеспор 2:0 Аланьяспор Лига Б
- 16.10.2008 Аланьяспор 2:2 Акхисар Беледиеспор Лига Б
Аланьяспор
Акхисар Беледиеспор
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|28
|18
|5
|5
|49 - 27
|59
|2.
|Галатасарай
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|63 - 29
|57
|3.
|Бешикташ
|Заявка
|28
|16
|8
|4
|53 - 24
|56
|4.
|Фенербахче
|Заявка
|27
|14
|9
|4
|54 - 30
|51
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|50 - 39
|45
|6.
|Сивасспор
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|37 - 43
|41
|7.
|Кайсериспор
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|36 - 41
|41
|8.
|Гёзтепе
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|40 - 46
|40
|9.
|Касымпаша
|1:0 Заявка
|28
|10
|7
|11
|44 - 46
|37
|10.
|Малатьяспор
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|33 - 37
|37
|11.
|Акхисар Беледиеспор
|0:2 Заявка
|28
|9
|7
|12
|37 - 44
|34
|12.
|Антальяспор
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|35 - 48
|34
|13.
|Бурсаспор
|0:1 Заявка
|28
|9
|6
|13
|34 - 38
|33
|14.
|Аланьяспор
|2:0 Заявка
|28
|9
|4
|15
|43 - 48
|31
|15.
|Османлыспор
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|38 - 45
|28
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|31 - 36
|28
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|32 - 43
|27
|18.
|Карабюкспор
|Заявка
|28
|3
|3
|22
|19 - 64
|12
Второй тайм
55'
Османпаша Джанер получил желтую карточку от судьи
46'
Акхизар Беледье делает замену. Адын Олкан уходит с поля, а Айик Онур выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Акхизар Беледье делает замену. Сиссоко Абдулвхаид уходит с поля, а Кыса Билал выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Фернандес Джуниор бьет в цель!
25'
Г О О О О Л - Акбаба Эмре бьет в цель!
22'
Велинтон Соуза получил желтую карточку от судьи
17'
Челик Мугдат получил желтую карточку от судьи
11'
Фернандес Джуниор получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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