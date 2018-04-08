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Стадион:
Аланьяспор
2:0
Второй тайм: 59'
Акхисар Беледиеспор
0'
11' Желтая карточка
Фернандес Джуниор
17' Желтая карточка
Челик Мугдат
22' Желтая карточка
Велинтон Соуза
1:0
25' Гол
Акбаба Эмре
2:0
44' Гол
Фернандес Джуниор
55' Желтая карточка
Османпаша Джанер
59'
Второй тайм
Желтая карточка
55'
Османпаша Джанер получил желтую карточку от судьи
46'
Акхизар Беледье делает замену. Адын Олкан уходит с поля, а Айик Онур выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Акхизар Беледье делает замену. Сиссоко Абдулвхаид уходит с поля, а Кыса Билал выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Фернандес Джуниор бьет в цель!
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Акбаба Эмре бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Велинтон Соуза получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
17'
Челик Мугдат получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Фернандес Джуниор получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bahcesehir Okullari Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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