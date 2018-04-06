Стадион: Риасор Зрители: 16932
1:0
6' ПенальтиЛукас Перес
16' Желтая карточкаМикель Игнаси
34' Желтая карточкаМунтари Салли
1:1
41' ГолРолан Диего
43' Желтая карточкаЭрнандес Луис
48' Желтая карточкаГильерме дос Сантос
51' Желтая карточкаЧолак Эмре
52' Желтая карточкаТоррес Мигель
2:1
70' ГолАдриан Лопес
2:2
73' ГолРолан Диего
3:2
85' ГолАдриан Лопес
90' Желтая карточкаРубен Мартинес
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
94'
Судья сигнализирует, что Бастон Борха из команды Малага поставил подножку. Пострадал Хуанфран Морено
93'
Судья сигнализирует, что Бастон Борха из команды Малага поставил подножку. Пострадал Валье Борха
93'
Лукас Перес из команды Депортиво хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
93'
Торрес Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Судья сигнализирует, что Андоне Флорин из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Адриан Гонсалес
91'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
91'
Назначен штрафной. Пострадал Хуанфран Морено, его свалил Микель Игнаси.
90'
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Судье надоело, что Рубен Мартинес тянет время и он наказал его горчичником
89'
Росалес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Судья сигнализирует, что Валье Борха из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Адриан Гонсалес
88'
87'
87'
Тактическая замена. Чолак Эмре уходит с поля и его заменяет Андоне Флорин
85'
Валье Борха сделал результативную передачу.
85'
Г О О О О Л - Адриан Лопес изменил счет на табло!
85'
Валье Борха из команды Депортиво делает пас партнеру.
85'
Лукас Перес мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
84'
Лукас Перес из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Судья сигнализирует, что Итурра Мануэль из команды Малага поставил подножку. Пострадал Валье Борха
83'
Судья сигнализирует, что Наварро Фернандо из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Росалес Роберто
82'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Бастон Борха и попал в каркас ворот!
82'
81'
80'
Тактическая замена. Москера Педро уходит с поля и его заменяет Валье Борха
80'
Саму Гарсия не смог попасть в створ ударом издали
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
79'
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Гильерме дос Сантос не смог попасть в створ ударом издали
77'
76'
Москера Педро из команды Депортиво делает неудачный навес.
75'
75'
75'
Торрес Мигель из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Судья сигнализирует, что Наварро Фернандо из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Чори Кастро
74'
73'
Саму Гарсия сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Ролан Диего изменил счет на табло!
73'
Саму Гарсия из команды Малага делает отличный кросс...
73'
72'
Судья сигнализирует, что Итурра Мануэль из команды Малага поставил подножку. Пострадал Адриан Лопес
70'
Москера Педро сделал результативную передачу.
70'
Г О О О О Л - Адриан Лопес изменил счет на табло!
70'
Москера Педро из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
68'
Матч возобновится спорным мячом
68'
Ласен Мехди получил травму и заменен. Адриан Гонсалес выходит на поле.
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Ласен Мехди получил травму и медбригада забирает его с поля.
67'
Ласен Мехди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Близко! Гильерме дос Сантос нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
66'
Малага совершает вбрасывание на своей половине поля
66'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает неудачный навес.
65'
Судья сигнализирует, что Лукас Перес из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Итурра Мануэль
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
63'
Судья сигнализирует, что Итурра Мануэль из команды Малага поставил подножку. Пострадал Москера Педро
62'
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Адриан Лопес, и мяч снова в игре
62'
Лукас Перес из команды Депортиво сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Сегодняшная посещаемость составляет 16932 болельщиков
61'
61'
Торрес Мигель из команды Малага отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
59'
Судья сигнализирует, что Москера Педро из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Итурра Мануэль
59'
Адриан Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
56'
Тактическая замена. Саксесс Исаак уходит с поля и его заменяет Саму Гарсия
56'
Судья сигнализирует, что Гильерме дос Сантос из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Торрес Мигель
56'
55'
55'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
54'
Матч возобновится спорным мячом
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Эн-Несири Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Торрес Мигель получил желтую карточку от судьи
52'
Торрес Мигель из команды Малага опасно и грубо сыграл. Борхес Сельсо пострадал.
51'
Судья сигнализирует, что Москера Педро из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Итурра Мануэль
51'
Чолак Эмре получает желтую карточку за неспортивное поведение
50'
50'
Саксесс Исаак из команды Малага делает неудачный навес.
50'
Судья сигнализирует, что Чолак Эмре из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Ласен Мехди
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
48'
Судья подбегает и показывает Гильерме дос Сантос из команды Депортиво отложенную желтую карточку за фол.
48'
Адриан Лопес не смог попасть в створ ударом издали
48'
Судья сигнализирует, что Хуанфран Морено из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Ролан Диего
48'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Соперник делает почти голевой пас, но Роберто Хименес из команды Малага начеку и спасает ситуацию.
47'
Лукас Перес хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
47'
Альбентоса Рауль из команды Депортиво делает передачу одноклубнику.
47'
Чолак Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Итурра Мануэль наказан за толчок Лукас Перес
46'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Наварро Фернандо из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Тактическая замена. Мунтари Салли уходит с поля и его заменяет Борхес Сельсо
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
47'
47'
Чори Кастро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Москера Педро из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Ласен Мехди
46'
Судья сигнализирует, что Наварро Фернандо из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Саксесс Исаак
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво разыграл угловой с левого угла.
45'
Ласен Мехди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Эн-Несири Юссеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Роберто Хименес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Эрнандес Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Рефери не любит споров - именно за это Эрнандес Луис сейчас получил желтую
43'
Ласен Мехди из команды Малага играет слишком грубо. Лукас Перес оказался на газоне.
43'
41'
Микель Игнаси сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Ролан Диего изменил счет на табло!
41'
Микель Игнаси из команды Малага делает передачу одноклубнику.
41'
41'
Росалес Роберто мяч отрикошетил от ворот
40'
Микель Игнаси из команды Малага отправил кросс в штрафную...
40'
Рубен Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Микель Игнаси из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Наварро Фернандо из команды Депортиво опасно и грубо сыграл. Саксесс Исаак пострадал.
39'
39'
38'
Судья сигнализирует, что Москера Педро из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Эн-Несири Юссеф
38'
38'
Наварро Фернандо из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
37'
Саксесс Исаак из команды Малага в офсайде
36'
Судья сигнализирует, что Микель Игнаси из команды Малага поставил подножку. Пострадал Лукас Перес
35'
35'
Сидней выбил мяч подальше от ворот.
35'
Роберто Хименес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
34'
Мунтари Салли получил желтую карточку от судьи
34'
Безумный фол. Мунтари Салли грубо играет против соперника. Пострадал Росалес Роберто
33'
33'
ШАНС! Саксесс Исаак нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
33'
32'
Итурра Мануэль из команды Малага отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Саксесс Исаак из команды Малага отправил кросс в штрафную...
31'
30'
30'
Торрес Мигель из команды Малага отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
29'
29'
Лукас Перес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
28'
Ласен Мехди из команды Малага отправил кросс в штрафную...
28'
28'
28'
28'
Москера Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
27'
26'
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Росалес Роберто не смог удачно сыграть.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
24'
Эн-Несири Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
24'
Судья сигнализирует, что Саксесс Исаак из команды Малага поставил подножку. Пострадал Наварро Фернандо
24'
24'
Хуанфран Морено из команды Депортиво сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
22'
Чолак Эмре из команды Депортиво в офсайде
22'
22'
Гильерме дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Чолак Эмре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Сидней предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Альбентоса Рауль из команды Депортиво хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
21'
20'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
19'
Москера Педро из команды Депортиво делает неудачный навес.
19'
19'
18'
Хуанфран Морено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Чори Кастро из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Судья сигнализирует, что Ласен Мехди из команды Малага поставил подножку. Пострадал Чолак Эмре
17'
17'
Гильерме дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Микель Игнаси получил желтую карточку от судьи
16'
Микель Игнаси из команды Малага играет слишком грубо. Лукас Перес оказался на газоне.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
14'
Судья сигнализирует, что Чолак Эмре из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Итурра Мануэль
13'
Саксесс Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Наварро Фернандо из команды Депортиво хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
13'
12'
Чолак Эмре возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Матч возобновится спорным мячом
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Чолак Эмре получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Чолак Эмре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Мунтари Салли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Росалес Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Чори Кастро из команды Малага разыграл угловой с правого угла.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
10'
Москера Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Наварро Фернандо из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
9'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво разыграл угловой с левого угла.
9'
Эн-Несири Юссеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Гильерме дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Эрнандес Луис из команды Малага опасно и грубо сыграл. Лукас Перес пострадал.
8'
8'
Чори Кастро из команды Малага делает неудачный навес.
6'
Г О О О О Л - Лукас Перес из команды Депортиво забивает с точки!
5'
ПЕНАЛЬТИ - Эрнандес Луис из команды Малага привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Лукас Перес.
5'
Лукас Перес из команды Депортиво идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
5'
5'
4'
4'
Саксесс Исаак из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
3'
3'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
3'
Чолак Эмре из команды Депортиво разыграл угловой с левого угла.
3'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Хорошую попытку сделал Ролан Диего. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Ролан Диего из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малага". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Riazor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Депортиво 3:2 Малага
Депортиво
72.7% (133)
Ничья:
21.9% (40)
Малага
5.5% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Депортиво:
39.9% (73)
2:1 Депортиво:
23% (42)
1:1 Ничья:
18% (33)
2:0 Депортиво:
7.1% (13)
1:2 Малага:
3.3% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация