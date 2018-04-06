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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 16932
Депортиво
3:2
Конец матча
Малага
0'
1:0
6' Пенальти
Лукас Перес
16' Желтая карточка
Микель Игнаси
34' Желтая карточка
Мунтари Салли
1:1
41' Гол
Ролан Диего
43' Желтая карточка
Эрнандес Луис
48' Желтая карточка
Гильерме дос Сантос
51' Желтая карточка
Чолак Эмре
52' Желтая карточка
Торрес Мигель
2:1
70' Гол
Адриан Лопес
2:2
73' Гол
Ролан Диего
3:2
85' Гол
Адриан Лопес
90' Желтая карточка
Рубен Мартинес
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Бастон Борха из команды Малага поставил подножку. Пострадал Хуанфран Морено
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Бастон Борха из команды Малага поставил подножку. Пострадал Валье Борха
93'
Лукас Перес из команды Депортиво хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
93'
Торрес Мигель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Андоне Флорин из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Адриан Гонсалес
91'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
91'
Назначен штрафной. Пострадал Хуанфран Морено, его свалил Микель Игнаси.
90'
Удар от ворот произведет Малага
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Депортиво
Желтая карточка
90'
Судье надоело, что Рубен Мартинес тянет время и он наказал его горчичником
89'
Росалес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Валье Борха из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Адриан Гонсалес
88'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Тактическая замена. Чолак Эмре уходит с поля и его заменяет Андоне Флорин
85'
Валье Борха сделал результативную передачу.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Адриан Лопес изменил счет на табло!
85'
Валье Борха из команды Депортиво делает пас партнеру.
85'
Лукас Перес мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
84'
Лукас Перес из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Итурра Мануэль из команды Малага поставил подножку. Пострадал Валье Борха
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Наварро Фернандо из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Росалес Роберто
82'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Бастон Борха и попал в каркас ворот!
82'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
81'
Удар от ворот произведет Депортиво
80'
Тактическая замена. Москера Педро уходит с поля и его заменяет Валье Борха
80'
Саму Гарсия не смог попасть в створ ударом издали
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Удар от ворот произведет Малага
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Гильерме дос Сантос не смог попасть в створ ударом издали
77'
Удар от ворот произведет Малага
76'
Москера Педро из команды Депортиво делает неудачный навес.
75'
Лукас Перес нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Лукас Перес нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Торрес Мигель из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Наварро Фернандо из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Чори Кастро
74'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Саму Гарсия сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Ролан Диего изменил счет на табло!
73'
Саму Гарсия из команды Малага делает отличный кросс...
73'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Итурра Мануэль из команды Малага поставил подножку. Пострадал Адриан Лопес
70'
Москера Педро сделал результативную передачу.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Адриан Лопес изменил счет на табло!
70'
Москера Педро из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Матч возобновится спорным мячом
68'
Ласен Мехди получил травму и заменен. Адриан Гонсалес выходит на поле.
Травма, повреждение
68'
Ох, нехорошо это выглядит. Ласен Мехди получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
67'
Ласен Мехди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Близко! Гильерме дос Сантос нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
66'
Малага совершает вбрасывание на своей половине поля
66'
Хуанфран Морено из команды Депортиво делает неудачный навес.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Лукас Перес из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Итурра Мануэль
65'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Итурра Мануэль из команды Малага поставил подножку. Пострадал Москера Педро
62'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Адриан Лопес, и мяч снова в игре
62'
Лукас Перес из команды Депортиво сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Сегодняшная посещаемость составляет 16932 болельщиков
61'
Наварро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Торрес Мигель из команды Малага отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Москера Педро из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Итурра Мануэль
59'
Адриан Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой слева.
Офсайд
57'
Лукас Перес из команды Депортиво в офсайде
56'
Тактическая замена. Саксесс Исаак уходит с поля и его заменяет Саму Гарсия
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Гильерме дос Сантос из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Торрес Мигель
56'
Лукас Перес нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
54'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Матч возобновится спорным мячом
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Эн-Несири Юссеф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
52'
Торрес Мигель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Торрес Мигель из команды Малага опасно и грубо сыграл. Борхес Сельсо пострадал.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Москера Педро из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Итурра Мануэль
Желтая карточка
51'
Чолак Эмре получает желтую карточку за неспортивное поведение
50'
Удар от ворот произведет Депортиво
50'
Саксесс Исаак из команды Малага делает неудачный навес.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Чолак Эмре из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Ласен Мехди
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Удар от ворот произведет Малага
Желтая карточка
48'
Судья подбегает и показывает Гильерме дос Сантос из команды Депортиво отложенную желтую карточку за фол.
48'
Адриан Лопес не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Хуанфран Морено из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Ролан Диего
48'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво подал угловой слева.
48'
Соперник делает почти голевой пас, но Роберто Хименес из команды Малага начеку и спасает ситуацию.
47'
Лукас Перес хороший удар нанес, но мяч был переведен на угловой
47'
Альбентоса Рауль из команды Депортиво делает передачу одноклубнику.
47'
Чолак Эмре навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Итурра Мануэль наказан за толчок Лукас Перес
46'
Микель Игнаси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Наварро Фернандо из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Мунтари Салли уходит с поля и его заменяет Борхес Сельсо
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
47'
Хуанфран Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Чори Кастро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Москера Педро из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Ласен Мехди
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Наварро Фернандо из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Саксесс Исаак
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Угловой
45'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво разыграл угловой с левого угла.
45'
Ласен Мехди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
45'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво подал угловой слева.
45'
Эн-Несири Юссеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
45'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Роберто Хименес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво подал угловой слева.
45'
Эрнандес Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Лукас Перес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
43'
Рефери не любит споров - именно за это Эрнандес Луис сейчас получил желтую
Фол, нарушение
43'
Ласен Мехди из команды Малага играет слишком грубо. Лукас Перес оказался на газоне.
43'
Удар от ворот произведет Депортиво
41'
Микель Игнаси сделал результативную передачу.
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Ролан Диего изменил счет на табло!
41'
Микель Игнаси из команды Малага делает передачу одноклубнику.
Угловой
41'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой слева.
41'
Росалес Роберто мяч отрикошетил от ворот
40'
Микель Игнаси из команды Малага отправил кросс в штрафную...
40'
Рубен Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Микель Игнаси из команды Малага сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
40'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой слева.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
39'
Наварро Фернандо из команды Депортиво опасно и грубо сыграл. Саксесс Исаак пострадал.
39'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
39'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Москера Педро из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Эн-Несири Юссеф
38'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
38'
Наварро Фернандо из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
Офсайд
37'
Саксесс Исаак из команды Малага в офсайде
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Микель Игнаси из команды Малага поставил подножку. Пострадал Лукас Перес
35'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
35'
Сидней выбил мяч подальше от ворот.
35'
Роберто Хименес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Хуанфран Морено из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Желтая карточка
34'
Мунтари Салли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Мунтари Салли грубо играет против соперника. Пострадал Росалес Роберто
33'
Удар от ворот произведет Депортиво
33'
ШАНС! Саксесс Исаак нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
33'
Хуанфран Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Итурра Мануэль из команды Малага отправил кросс в штрафную...
32'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Саксесс Исаак из команды Малага отправил кросс в штрафную...
31'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
31'
Сидней из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
30'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
30'
Торрес Мигель из команды Малага отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
30'
Наварро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага отправил кросс в штрафную...
29'
Лукас Перес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ласен Мехди из команды Малага отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Чори Кастро из команды Малага отправил кросс в штрафную...
28'
Москера Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Игрок из команды Малага делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
27'
Удар от ворот произведет Депортиво
27'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет Депортиво
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Росалес Роберто не смог удачно сыграть.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
25'
Удар от ворот произведет Депортиво
24'
Эн-Несири Юссеф не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Саксесс Исаак из команды Малага поставил подножку. Пострадал Наварро Фернандо
24'
Удар от ворот произведет Малага
24'
Хуанфран Морено из команды Депортиво сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Офсайд
22'
Чолак Эмре из команды Депортиво в офсайде
22'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Гильерме дос Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
22'
Чолак Эмре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой слева.
21'
Сидней предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Альбентоса Рауль из команды Депортиво хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
21'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага отправил кросс в штрафную...
20'
Альбентоса Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Удар от ворот произведет Малага
19'
Москера Педро из команды Депортиво делает неудачный навес.
19'
Рубен Мартинес взял и забрал мяч на выходе
Угловой
19'
Росалес Роберто из команды Малага подал угловой слева.
18'
Хуанфран Морено предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Чори Кастро из команды Малага делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Ласен Мехди из команды Малага поставил подножку. Пострадал Чолак Эмре
17'
Удар от ворот произведет Малага
17'
Гильерме дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
16'
Микель Игнаси получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
16'
Микель Игнаси из команды Малага играет слишком грубо. Лукас Перес оказался на газоне.
15'
Удар от ворот произведет Депортиво
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Чолак Эмре из команды Депортиво поставил подножку. Пострадал Итурра Мануэль
13'
Саксесс Исаак нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Наварро Фернандо из команды Депортиво хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
13'
Чори Кастро из команды Малага отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
12'
Чолак Эмре возвращается на поле, всё в порядке.
12'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Чолак Эмре получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
11'
Чолак Эмре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Мунтари Салли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Чори Кастро из команды Малага отправил кросс в штрафную...
11'
Росалес Роберто нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
11'
Чори Кастро из команды Малага разыграл угловой с правого угла.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
10'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Москера Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Наварро Фернандо из команды Депортиво делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Угловой
9'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво разыграл угловой с левого угла.
9'
Эн-Несири Юссеф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Гильерме дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Эрнандес Луис из команды Малага опасно и грубо сыграл. Лукас Перес пострадал.
8'
Удар от ворот произведет Депортиво
8'
Чори Кастро из команды Малага делает неудачный навес.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Лукас Перес из команды Депортиво забивает с точки!
Фол, нарушение
5'
ПЕНАЛЬТИ - Эрнандес Луис из команды Малага привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Лукас Перес.
5'
Лукас Перес из команды Депортиво идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
5'
Хуанфран Морено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Росалес Роберто из команды Малага отправил кросс в штрафную...
5'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Наварро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Саксесс Исаак из команды Малага делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Игрок клуба "Малага" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Роберто Хименес взял и забрал мяч на выходе
3'
Гильерме дос Сантос из команды Депортиво отправил кросс в штрафную...
Угловой
3'
Чолак Эмре из команды Депортиво разыграл угловой с левого угла.
3'
Чолак Эмре из команды Депортиво делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Хорошую попытку сделал Ролан Диего. Удар в створ, но вратарь начеку
2'
Ролан Диего из команды Малага делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
Эн-Несири Юссеф из команды Малага сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Игрок клуба "Депортиво" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Малага". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Riazor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Депортиво 3:2 Малага
Депортиво
72.7% (133)
Ничья:
21.9% (40)
Малага
5.5% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Депортиво:
39.9% (73)
Депортиво:
23% (42)
Ничья:
18% (33)
Депортиво:
7.1% (13)
Малага:
3.3% (6)
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