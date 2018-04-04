  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Барселона
 
Позже
Леганес
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Леганес

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 5 минут, которая состоится 07.04.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Барселона - Леганес
Барселона
91.5% (65)
Ничья:
1.4% (1)
Леганес
7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Барселона:
45.1% (32)
Барселона:
19.7% (14)
Барселона:
11.3% (8)
Барселона:
7% (5)
Леганес:
4.2% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация