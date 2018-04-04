Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Леганес

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Стадион: Камп Ноу
Предыдущие игры
Барселона (последние 20 матчей: +14 =5 -1)
- 04.04.2018 Барселона 4:1 Рома ЛЧ
- 31.03.2018 Севилья 2:2 Барселона П
- 18.03.2018 Барселона 2:0 Атлетик Б П
- 14.03.2018 Барселона 3:0 Челси ЛЧ
- 10.03.2018 Малага 0:2 Барселона П
- 07.03.2018 Барселона 0:0 Эспаньол СК
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М П
- 01.03.2018 Лас-Пальмас 1:1 Барселона П
- 24.02.2018 Барселона 6:1 Жирона П
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 17.02.2018 Эйбар 0:2 Барселона П
- 11.02.2018 Барселона 0:0 Хетафе П
- 08.02.2018 Валенсия 0:2 Барселона КК
- 04.02.2018 Эспаньол 1:1 Барселона П
- 01.02.2018 Барселона 1:0 Валенсия КК
- 28.01.2018 Барселона 2:1 Алавес П
- 25.01.2018 Барселона 2:0 Эспаньол КК
- 21.01.2018 Бетис 0:5 Барселона П
- 17.01.2018 Эспаньол 1:0 Барселона КК
- 14.01.2018 Реал Сосьедад 2:4 Барселона П
Леганес (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 01.04.2018 Леганес 0:1 Валенсия П
- 18.03.2018 Леганес 2:1 Севилья П
- 11.03.2018 Атлетик Б 2:0 Леганес П
- 03.03.2018 Леганес 2:0 Малага П
- 28.02.2018 Атлетико М 4:0 Леганес П
- 24.02.2018 Леганес 0:0 Лас-Пальмас П
- 21.02.2018 Леганес 1:3 Реал Мадрид П
- 16.02.2018 Жирона 3:0 Леганес П
- 10.02.2018 Леганес 0:1 Эйбар П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 04.02.2018 Хетафе 0:0 Леганес П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Леганес 3:2 Эспаньол П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Алавес 2:2 Леганес П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 15.01.2018 Бетис 3:2 Леганес П
- 10.01.2018 Вильярреал 2:1 Леганес КК
- 07.01.2018 Леганес 1:0 Реал Сосьедад П
- 04.01.2018 Леганес 1:0 Вильярреал КК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|23
|7
|0
|76 - 15
|76
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|20
|7
|3
|50 - 14
|67
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|76 - 33
|63
|4.
|Валенсия
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|58 - 31
|62
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|40 - 34
|47
|6.
|Бетис
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|50 - 53
|46
|7.
|Севилья
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|39 - 46
|46
|8.
|Жирона
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|44 - 43
|44
|9.
|Сельта
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|46 - 43
|40
|10.
|Эйбар
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|36 - 43
|40
|11.
|Хетафе
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|35 - 28
|39
|12.
|Леганес
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|25 - 36
|36
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|30 - 34
|36
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|26 - 37
|36
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|51 - 52
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|30
|10
|2
|18
|26 - 45
|32
|17.
|Леванте
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|26 - 44
|28
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|21 - 61
|21
|19.
|Депортиво
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|26 - 61
|20
|20.
|Малага
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|17 - 45
|17
-
Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - ЛеганесДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 5 минут, которая состоится 07.04.2018.
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Прогнозы на матч Барселона - Леганес
Барселона
91.5% (65)
Ничья:
1.4% (1)
Леганес
7% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Барселона:
45.1% (32)
2:0 Барселона:
19.7% (14)
4:0 Барселона:
11.3% (8)
3:1 Барселона:
7% (5)
0:1 Леганес:
4.2% (3)
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