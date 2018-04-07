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Стадион: Зрители: 50194
Бетис
2:0
Конец матча
Эйбар
0'
1:0
21' Гол
Леон Серхио
2:0
50' Гол в свои ворота
Арбилья Анайц
56' Желтая карточка
Гарсия Дани
69' Желтая карточка
Орельяна Фабиан
79' Желтая карточка
Манди Аисса
90' Желтая карточка
Амат Хорди
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
94'
Удар от ворот произведет Бетис
94'
ШАНС! Инуи Такаси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Рубен Кастро нанес удар издали, а Дмитрович Марко отбил его обратно в игру!
93'
Рубен Кастро из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
93'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
92'
Амат Хорди получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
92'
Junior Firpo нарушил правила.
92'
Инуи Такаси из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Инуи Такаси пробует нанести удар издали, но Хименес Даниэль держит все под контролем
90'
Хорошую попытку сделал Рубен Кастро. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Junior Firpo из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
90'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Junior Firpo и Хоакин Санчес из команды Бетис.
Травма, повреждение
87'
Манди Аисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Рамис Иван из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
87'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
86'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
86'
Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Junior Firpo наказан за толчок Иви Лопес
85'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Инуи Такаси нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Инуи Такаси из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
83'
Хименес Даниэль взял и забрал мяч на выходе
83'
Иви Лопес из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Эйбар
83'
Как он промахнулся? Рубен Кастро имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
82'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Тельо Кристиан уходит с поля и его заменяет Рубен Кастро
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
Фабиан Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
79'
Манди Аисса получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
79'
Судья свистит. Манди Аисса атаковал сзади соперника. Это Инуи Такаси заработал своей команде штрафной
78'
Тактическая замена. Кике Гарсия уходит с поля и его заменяет Иви Лопес
78'
Фабиан Руис из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Хименес Даниэль взял и забрал мяч на выходе
76'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
75'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
73'
Удар от ворот произведет Эйбар
73'
Какой промах! Бартра Марк имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
73'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой слева.
73'
Дмитрович Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
71'
Амат Хорди из команды Бетис играет слишком грубо. Кике Гарсия оказался на газоне.
68'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Тактическая замена. Будебуз Ряд уходит с поля и его заменяет Хоакин Санчес
Фол, нарушение
67'
Фабиан Руис нарушает правила. Кике Гарсия пострадал
67'
Будебуз Ряд пробует нанести удар издали, но Дмитрович Марко держит все под контролем
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Фол, нарушение
65'
Гарсия Дани нарушает правила. Будебуз Ряд пострадал
65'
Будебуз Ряд из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
64'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Тактическая замена. Анхель Хосе уходит с поля и его заменяет Капа Андер
63'
Тактическая замена. Эскаланте Гонсало уходит с поля и его заменяет Инуи Такаси
Офсайд
63'
Морон Лорен из команды Бетис в офсайде
Фол, нарушение
62'
Арбилья Анайц коснулся мяча рукой.
62'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.
62'
Тактическая замена. Леон Серхио уходит с поля и его заменяет Морон Лорен
61'
Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
61'
Педро Леон из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой слева.
60'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
59'
Педро Леон из команды Эйбар в офсайде
59'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
58'
Удар от ворот произведет Эйбар
Фол, нарушение
57'
Тельо Кристиан наказан за толчок Пенья Рубен
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Леон Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
56'
Гарсия Дани получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Назначен штрафной. Пострадал Леон Серхио, его свалил Гарсия Дани.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
56'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.
55'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Кике Гарсия из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
55'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Junior Firpo нарушает правила. Гарсия Дани пострадал
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Анхель Хосе из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Арбилья Анайц уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
50'
Барраган Антонио из команды Бетис делает пас партнеру.
50'
Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Гуардадо Андрес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
50'
Junior Firpo из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
49'
Тельо Кристиан из команды Бетис в офсайде
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Орельяна Фабиан
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 50194 болельщиков
Фол, нарушение
46'
Кике Гарсия коснулся мяча рукой.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
46'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Леон Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
45'
Удар от ворот произведет Эйбар
45'
ШАНС! Леон Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Удар от ворот произведет Бетис
45'
ШАНС! Кике Гарсия нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
44'
Педро Леон из команды Эйбар делает пас партнеру.
43'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Рамис Иван наказан за толчок Леон Серхио
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Хордан Хоан из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Фабиан Руис нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
38'
Гуардадо Андрес из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
38'
Рамис Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Гуардадо Андрес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
37'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Гуардадо Андрес из команды Бетис подал угловой слева.
37'
Гуардадо Андрес нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Junior Firpo из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
36'
Удар от ворот произведет Эйбар
36'
Шанс! Амат Хорди из команды Бетис пробил головой, но мимо
36'
Будебуз Ряд из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
35'
Гуардадо Андрес из команды Бетис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает пас партнеру.
35'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гуардадо Андрес из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
Угловой
35'
Гуардадо Андрес из команды Бетис подал угловой слева.
34'
Леон Серхио из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Амат Хорди из команды Бетис хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
34'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
33'
Хименес Даниэль взял и забрал мяч на выходе
Угловой
33'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.
32'
Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
31'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
31'
Кике Гарсия наказан за толчок Манди Аисса
30'
Игрок из команды Эйбар делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
29'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
28'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой справа.
28'
Гуардадо Андрес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
28'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.
27'
Рамис Иван оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Хименес Даниэль перевел мяч на угловой.
27'
Педро Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Амат Хорди наказан за толчок Кике Гарсия
26'
Junior Firpo нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
26'
Амат Хорди из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Судья свистит. Арбилья Анайц атаковал сзади соперника. Это Леон Серхио заработал своей команде штрафной
24'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Барраган Антонио сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Леон Серхио изменил счет на табло!
21'
Барраган Антонио из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Отличный пас сделал Будебуз Ряд из команды Бетис. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
20'
Удар от ворот произведет Бетис
19'
Удар от ворот произведет Эйбар
19'
Бартра Марк нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
19'
Леон Серхио из команды Бетис делает передачу одноклубнику.
Угловой
19'
Тельо Кристиан из команды Бетис подал угловой слева.
19'
Пенья Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
17'
Удар от ворот произведет Бетис
17'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
14'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Бартра Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой слева.
12'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
12'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Офсайд
10'
Кике Гарсия из команды Эйбар в офсайде
9'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар забрасывает мяч в штрафную.
8'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Тельо Кристиан из команды Бетис подал угловой слева.
8'
Рамис Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Манди Аисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Педро Леон из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Опасность предотвращена - Амат Хорди из команды Бетис вступил в отбор удачно
Фол, нарушение
4'
Леон Серхио из команды Бетис играет слишком грубо. Арбилья Анайц оказался на газоне.
2'
Игрок клуба "Эйбар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Удар от ворот произведет Бетис
1'
Удар от ворот произведет Эйбар
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бетис". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бетис 2:0 Эйбар
Бетис
81.8% (144)
Ничья:
15.3% (27)
Эйбар
2.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Бетис:
40.9% (72)
Бетис:
28.4% (50)
Ничья:
13.1% (23)
Бетис:
5.1% (9)
Бетис:
2.8% (5)
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