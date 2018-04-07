Стадион: Бенито Вильямарин Зрители: 50194
1:0
21' ГолЛеон Серхио
2:0
50' Гол в свои воротаАрбилья Анайц
56' Желтая карточкаГарсия Дани
69' Желтая карточкаОрельяна Фабиан
79' Желтая карточкаМанди Аисса
90' Желтая карточкаАмат Хорди
Новости после матча
Второй тайм
94'
Удар от ворот произведет Бетис
94'
ШАНС! Инуи Такаси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
93'
Рубен Кастро нанес удар издали, а Дмитрович Марко отбил его обратно в игру!
93'
Рубен Кастро из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
93'
92'
92'
92'
Амат Хорди получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
Junior Firpo нарушил правила.
92'
Инуи Такаси из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Инуи Такаси пробует нанести удар издали, но Хименес Даниэль держит все под контролем
90'
Хорошую попытку сделал Рубен Кастро. Удар в створ, но вратарь начеку
90'
Junior Firpo из команды Бетис делает навес прямо в штрафную.
90'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Junior Firpo и Хоакин Санчес из команды Бетис.
87'
Манди Аисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Рамис Иван из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
87'
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
86'
86'
Педро Леон из команды Эйбар подал угловой справа.
86'
Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
85'
Junior Firpo наказан за толчок Иви Лопес
85'
85'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
84'
Инуи Такаси нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Инуи Такаси из команды Эйбар идет с мячом вперед на обострение...
83'
83'
83'
Как он промахнулся? Рубен Кастро имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
82'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Тельо Кристиан уходит с поля и его заменяет Рубен Кастро
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
Фабиан Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
79'
Манди Аисса получил желтую карточку от судьи
79'
Судья свистит. Манди Аисса атаковал сзади соперника. Это Инуи Такаси заработал своей команде штрафной
78'
Тактическая замена. Кике Гарсия уходит с поля и его заменяет Иви Лопес
78'
Фабиан Руис из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
76'
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
75'
75'
73'
73'
Какой промах! Бартра Марк имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
73'
Хоакин Санчес из команды Бетис подал угловой слева.
73'
Дмитрович Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Амат Хорди из команды Бетис играет слишком грубо. Кике Гарсия оказался на газоне.
68'
68'
Тактическая замена. Будебуз Ряд уходит с поля и его заменяет Хоакин Санчес
67'
Фабиан Руис нарушает правила. Кике Гарсия пострадал
67'
Будебуз Ряд пробует нанести удар издали, но Дмитрович Марко держит все под контролем
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
65'
Гарсия Дани нарушает правила. Будебуз Ряд пострадал
65'
Будебуз Ряд из команды Бетис идет с мячом вперед на обострение...
64'
64'
Тактическая замена. Анхель Хосе уходит с поля и его заменяет Капа Андер
63'
Тактическая замена. Эскаланте Гонсало уходит с поля и его заменяет Инуи Такаси
63'
Морон Лорен из команды Бетис в офсайде
62'
Арбилья Анайц коснулся мяча рукой.
62'
62'
62'
Тактическая замена. Леон Серхио уходит с поля и его заменяет Морон Лорен
61'
Бартра Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
61'
Педро Леон из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой слева.
60'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
59'
Педро Леон из команды Эйбар в офсайде
59'
59'
58'
57'
Тельо Кристиан наказан за толчок Пенья Рубен
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Леон Серхио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Гарсия Дани получил желтую карточку от судьи
56'
Назначен штрафной. Пострадал Леон Серхио, его свалил Гарсия Дани.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
56'
56'
55'
55'
55'
Кике Гарсия из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
55'
54'
54'
53'
Junior Firpo нарушает правила. Гарсия Дани пострадал
52'
Судья сигнализирует, что Анхель Хосе из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Г О О О О Л - Арбилья Анайц уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
50'
Барраган Антонио из команды Бетис делает пас партнеру.
50'
Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Junior Firpo из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
49'
Тельо Кристиан из команды Бетис в офсайде
48'
Судья сигнализирует, что Манди Аисса из команды Бетис поставил подножку. Пострадал Орельяна Фабиан
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 50194 болельщиков
46'
Кике Гарсия коснулся мяча рукой.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
46'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Леон Серхио из команды Бетис подал угловой справа.
45'
45'
ШАНС! Леон Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
45'
Удар от ворот произведет Бетис
45'
ШАНС! Кике Гарсия нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает навес прямо в штрафную.
44'
Педро Леон из команды Эйбар делает пас партнеру.
43'
43'
Рамис Иван наказан за толчок Леон Серхио
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
39'
Хордан Хоан из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Фабиан Руис нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Гуардадо Андрес из команды Бетис разыграл угловой с левого угла.
38'
Рамис Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
37'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Гуардадо Андрес из команды Бетис подал угловой слева.
37'
Гуардадо Андрес нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Junior Firpo из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
36'
36'
Шанс! Амат Хорди из команды Бетис пробил головой, но мимо
36'
Будебуз Ряд из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
35'
Гуардадо Андрес из команды Бетис не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
35'
Будебуз Ряд из команды Бетис делает пас партнеру.
35'
Рамис Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Гуардадо Андрес из команды Бетис подал угловой слева.
34'
Леон Серхио из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Игроки ФК "Бетис" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Амат Хорди из команды Бетис хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
34'
33'
33'
32'
Манди Аисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
31'
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
31'
Кике Гарсия наказан за толчок Манди Аисса
30'
Игрок из команды Эйбар делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Фабиан Руис
29'
28'
Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля
28'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар подал угловой справа.
28'
Гуардадо Андрес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
27'
Рамис Иван оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Хименес Даниэль перевел мяч на угловой.
27'
27'
Амат Хорди наказан за толчок Кике Гарсия
26'
Junior Firpo нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
26'
Амат Хорди из команды Бетис делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
24'
Судья свистит. Арбилья Анайц атаковал сзади соперника. Это Леон Серхио заработал своей команде штрафной
24'
21'
Барраган Антонио сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О Л - Леон Серхио изменил счет на табло!
21'
Барраган Антонио из команды Бетис сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
21'
Игрок клуба "Бетис" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
20'
Отличный пас сделал Будебуз Ряд из команды Бетис. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
20'
Удар от ворот произведет Бетис
19'
19'
Бартра Марк нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
19'
Леон Серхио из команды Бетис делает передачу одноклубнику.
19'
Тельо Кристиан из команды Бетис подал угловой слева.
19'
Пенья Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
17'
Удар от ворот произведет Бетис
17'
17'
Анхель Хосе из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
14'
Тельо Кристиан из команды Бетис делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
13'
12'
12'
11'
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Кике Гарсия из команды Эйбар в офсайде
9'
9'
Эскаланте Гонсало из команды Эйбар забрасывает мяч в штрафную.
8'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Тельо Кристиан из команды Бетис подал угловой слева.
8'
Рамис Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Барраган Антонио из команды Бетис отправил кросс в штрафную...
7'
7'
7'
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
5'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
4'
Опасность предотвращена - Амат Хорди из команды Бетис вступил в отбор удачно
4'
Леон Серхио из команды Бетис играет слишком грубо. Арбилья Анайц оказался на газоне.
2'
1'
Удар от ворот произведет Бетис
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бетис". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бетис 2:0 Эйбар
Бетис
81.8% (144)
Ничья:
15.3% (27)
Эйбар
2.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бетис:
40.9% (72)
1:0 Бетис:
28.4% (50)
1:1 Ничья:
13.1% (23)
2:0 Бетис:
5.1% (9)
3:1 Бетис:
2.8% (5)
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