Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико М

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Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Реал Мадрид (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 03.04.2018 Ювентус 0:3 Реал Мадрид ЛЧ
- 31.03.2018 Лас-Пальмас 0:3 Реал Мадрид П
- 18.03.2018 Реал Мадрид 6:3 Жирона П
- 10.03.2018 Эйбар 1:2 Реал Мадрид П
- 06.03.2018 ПСЖ 1:2 Реал Мадрид ЛЧ
- 03.03.2018 Реал Мадрид 3:1 Хетафе П
- 27.02.2018 Эспаньол 1:0 Реал Мадрид П
- 24.02.2018 Реал Мадрид 4:0 Алавес П
- 21.02.2018 Леганес 1:3 Реал Мадрид П
- 18.02.2018 Бетис 3:5 Реал Мадрид П
- 14.02.2018 Реал Мадрид 3:1 ПСЖ ЛЧ
- 10.02.2018 Реал Мадрид 5:2 Реал Сосьедад П
- 03.02.2018 Леванте 2:2 Реал Мадрид П
- 27.01.2018 Валенсия 1:4 Реал Мадрид П
- 24.01.2018 Реал Мадрид 1:2 Леганес КК
- 21.01.2018 Реал Мадрид 7:1 Депортиво П
- 18.01.2018 Леганес 0:1 Реал Мадрид КК
- 13.01.2018 Реал Мадрид 0:1 Вильярреал П
- 10.01.2018 Реал Мадрид 2:2 Нумансия КК
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид П
Атлетико М (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 05.04.2018 Атлетико М 2:0 Спортинг Л ЛЕ
- 01.04.2018 Атлетико М 1:0 Депортиво П
- 18.03.2018 Вильярреал 2:1 Атлетико М П
- 15.03.2018 Локомотив Москва 1:5 Атлетико М ЛЕ
- 11.03.2018 Атлетико М 3:0 Сельта П
- 08.03.2018 Атлетико М 3:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 04.03.2018 Барселона 1:0 Атлетико М П
- 28.02.2018 Атлетико М 4:0 Леганес П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 22.02.2018 Атлетико М 1:0 Копенгаген ЛЕ
- 18.02.2018 Атлетико М 2:0 Атлетик Б П
- 15.02.2018 Копенгаген 1:4 Атлетико М ЛЕ
- 10.02.2018 Малага 0:1 Атлетико М П
- 04.02.2018 Атлетико М 1:0 Валенсия П
- 28.01.2018 Атлетико М 3:0 Лас-Пальмас П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Атлетико М 1:1 Жирона П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 13.01.2018 Эйбар 0:1 Атлетико М П
- 09.01.2018 Атлетико М 3:0 Лерида КК
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Атлетико М: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
- 18.11.2017 Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Примера
- 10.05.2017 Атлетико М 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов
- 02.05.2017 Реал Мадрид 3:0 Атлетико М Лига чемпионов
- 08.04.2017 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера
- 19.11.2016 Атлетико М 0:3 Реал Мадрид Примера
- 28.05.2016 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Лига чемпионов
- 27.02.2016 Реал Мадрид 0:1 Атлетико М Примера
- 04.10.2015 Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Примера
- 22.04.2015 Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Лига чемпионов
- 14.04.2015 Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Лига чемпионов
- 07.02.2015 Атлетико М 4:0 Реал Мадрид Примера
- 15.01.2015 Реал Мадрид 2:2 Атлетико М Кубок Короля
- 07.01.2015 Атлетико М 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля
- 13.09.2014 Реал Мадрид 1:2 Атлетико М Примера
- 23.08.2014 Атлетико М 1:0 Реал Мадрид Суперкубок Испании
- 20.08.2014 Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Суперкубок Испании
- 24.05.2014 Реал Мадрид 4:1 Атлетико М Лига чемпионов
- 02.03.2014 Атлетико М 2:2 Реал Мадрид Примера
- 12.02.2014 Атлетико М 0:2 Реал Мадрид Кубок Короля
- 05.02.2014 Реал Мадрид 3:0 Атлетико М Кубок Короля
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|23
|7
|0
|76 - 15
|76
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|20
|7
|3
|50 - 14
|67
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|76 - 33
|63
|4.
|Валенсия
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|58 - 31
|62
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|40 - 34
|47
|6.
|Бетис
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|50 - 53
|46
|7.
|Севилья
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|39 - 46
|46
|8.
|Жирона
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|44 - 43
|44
|9.
|Сельта
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|46 - 43
|40
|10.
|Эйбар
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|36 - 43
|40
|11.
|Хетафе
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|35 - 28
|39
|12.
|Леганес
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|25 - 36
|36
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|30 - 34
|36
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|26 - 37
|36
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|51 - 52
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|30
|10
|2
|18
|26 - 45
|32
|17.
|Леванте
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|26 - 44
|28
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|21 - 61
|21
|19.
|Депортиво
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|26 - 61
|20
|20.
|Малага
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|17 - 45
|17
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико МДо начала игры осталось 2 дня 13 часов 41 минуту, которая состоится 08.04.2018.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетико М
Реал Мадрид
78.2% (68)
Ничья:
13.8% (12)
Атлетико М
8% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Реал Мадрид:
43.7% (38)
1:0 Реал Мадрид:
13.8% (12)
1:1 Ничья:
10.3% (9)
2:0 Реал Мадрид:
6.9% (6)
1:2 Атлетико М:
4.6% (4)
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