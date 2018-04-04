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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Атлетико М
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетико М

До начала игры осталось 2 дня 13 часов 41 минуту, которая состоится 08.04.2018.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетико М
Реал Мадрид
78.2% (68)
Ничья:
13.8% (12)
Атлетико М
8% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
43.7% (38)
Реал Мадрид:
13.8% (12)
Ничья:
10.3% (9)
Реал Мадрид:
6.9% (6)
Атлетико М:
4.6% (4)
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