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Сельта
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Севилья

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 35 минут, которая состоится 07.04.2018.
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:
Прогнозы на матч Сельта - Севилья
Сельта
20.5% (15)
Ничья:
34.2% (25)
Севилья
45.2% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.1% (22)
Севилья:
28.8% (21)
Сельта:
13.7% (10)
Севилья:
8.2% (6)
Севилья:
4.1% (3)
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