Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - Севилья

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Стадион: Балаидос
Предыдущие игры
Сельта (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 31.03.2018 Атлетик Б 1:1 Сельта П
- 18.03.2018 Сельта 0:0 Малага П
- 11.03.2018 Атлетико М 3:0 Сельта П
- 05.03.2018 Сельта 2:1 Лас-Пальмас П
- 27.02.2018 Жирона 1:0 Сельта П
- 24.02.2018 Сельта 2:0 Эйбар П
- 19.02.2018 Хетафе 3:0 Сельта П
- 11.02.2018 Сельта 2:2 Эспаньол П
- 03.02.2018 Алавес 2:1 Сельта П
- 29.01.2018 Сельта 3:2 Бетис П
- 21.01.2018 Реал Сосьедад 1:2 Сельта П
- 14.01.2018 Леванте 0:1 Сельта П
- 11.01.2018 Барселона 5:0 Сельта КК
- 07.01.2018 Сельта 2:2 Реал Мадрид П
- 04.01.2018 Сельта 1:1 Барселона КК
- 23.12.2017 Депортиво 1:3 Сельта П
- 17.12.2017 Сельта 0:1 Вильярреал П
- 09.12.2017 Валенсия 2:1 Сельта П
- 02.12.2017 Барселона 2:2 Сельта П
- 28.11.2017 Сельта 1:0 Эйбар КК
Севилья (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 03.04.2018 Севилья 1:2 Бавария ЛЧ
- 31.03.2018 Севилья 2:2 Барселона П
- 18.03.2018 Леганес 2:1 Севилья П
- 13.03.2018 Манчестер Юнайтед 1:2 Севилья ЛЧ
- 10.03.2018 Севилья 0:2 Валенсия П
- 03.03.2018 Севилья 2:0 Атлетик Б П
- 28.02.2018 Малага 0:1 Севилья П
- 25.02.2018 Севилья 2:5 Атлетико М П
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Лас-Пальмас 1:2 Севилья П
- 11.02.2018 Севилья 1:0 Жирона П
- 07.02.2018 Севилья 2:0 Леганес КК
- 03.02.2018 Эйбар 5:1 Севилья П
- 31.01.2018 Леганес 1:1 Севилья КК
- 28.01.2018 Севилья 1:1 Хетафе П
- 23.01.2018 Севилья 3:1 Атлетико М КК
- 20.01.2018 Эспаньол 0:3 Севилья П
- 17.01.2018 Атлетико М 1:2 Севилья КК
- 14.01.2018 Алавес 1:0 Севилья П
- 11.01.2018 Севилья 2:1 Кадис КК
Последние игры между собой
Сельта: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
Севилья: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
- 18.11.2017 Севилья 2:1 Сельта Примера
- 27.04.2017 Севилья 2:1 Сельта Примера
- 11.12.2016 Сельта 0:3 Севилья Примера
- 11.02.2016 Сельта 2:2 Севилья Кубок Короля
- 07.02.2016 Сельта 1:1 Севилья Примера
- 04.02.2016 Севилья 4:0 Сельта Кубок Короля
- 20.09.2015 Севилья 1:2 Сельта Примера
- 10.05.2015 Сельта 1:1 Севилья Примера
- 03.01.2015 Севилья 1:0 Сельта Примера
- 29.03.2014 Сельта 1:0 Севилья Примера
- 03.11.2013 Севилья 0:1 Сельта Примера
- 05.03.2013 Севилья 4:1 Сельта Примера
- 05.10.2012 Сельта 2:0 Севилья Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|30
|23
|7
|0
|76 - 15
|76
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|30
|20
|7
|3
|50 - 14
|67
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|76 - 33
|63
|4.
|Валенсия
|Заявка
|30
|19
|5
|6
|58 - 31
|62
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|30
|14
|5
|11
|40 - 34
|47
|6.
|Бетис
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|50 - 53
|46
|7.
|Севилья
|Заявка
|30
|14
|4
|12
|39 - 46
|46
|8.
|Жирона
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|44 - 43
|44
|9.
|Сельта
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|46 - 43
|40
|10.
|Эйбар
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|36 - 43
|40
|11.
|Хетафе
|Заявка
|30
|10
|9
|11
|35 - 28
|39
|12.
|Леганес
|Заявка
|30
|10
|6
|14
|25 - 36
|36
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|30 - 34
|36
|14.
|Эспаньол
|Заявка
|30
|8
|12
|10
|26 - 37
|36
|15.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|30
|9
|7
|14
|51 - 52
|34
|16.
|Алавес
|Заявка
|30
|10
|2
|18
|26 - 45
|32
|17.
|Леванте
|Заявка
|30
|5
|13
|12
|26 - 44
|28
|18.
|Лас-Пальмас
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|21 - 61
|21
|19.
|Депортиво
|Заявка
|30
|4
|8
|18
|26 - 61
|20
|20.
|Малага
|Заявка
|30
|4
|5
|21
|17 - 45
|17
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Текстовая онлайн трансляция матча Сельта - СевильяДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 35 минут, которая состоится 07.04.2018.
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Прогнозы на матч Сельта - Севилья
Сельта
20.5% (15)
Ничья:
34.2% (25)
Севилья
45.2% (33)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.1% (22)
1:2 Севилья:
28.8% (21)
2:1 Сельта:
13.7% (10)
0:2 Севилья:
8.2% (6)
0:1 Севилья:
4.1% (3)
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