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  5. Примера
Стадион: Зрители: 18241
Алавес
1:0
Второй тайм: 66'
Хетафе
0'
6' Желтая карточка
Эли Родриго
30' Желтая карточка
Сибасаки Гаку
47' Желтая карточка
Бергара Маркель
1:0
48' Гол
Лагуардия Виктор
50' Желтая карточка
Фахир Файсал
65' Желтая карточка
Мунир Эль-Хаддади
66'
Второй тайм
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
65'
Мунир Эль-Хаддади получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Антунеш Виторину
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Тактическая замена. Сибасаки Гаку уходит с поля и его заменяет Пачеко Даниэль
62'
Анхель Луис из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Бурги Хорхе из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Даконам Дьене из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Мунир Эль-Хаддади
59'
Сегодняшная посещаемость составляет 18241 болельщиков
59'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Гвидетти Джон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
58'
Ману Гарсия наказан за толчок Видаль Молина
57'
Удар от ворот произведет Хетафе
57'
Собрино Рубен не смог попасть в створ ударом издали
56'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
56'
Суарес Дамиан из команды Хетафе играет слишком грубо. Собрино Рубен оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
55'
Гвидетти Джон наказан за толчок Даконам Дьене
55'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
54'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
54'
Мунир Эль-Хаддади возвращается на поле, всё в порядке.
54'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Бурги Хорхе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Мунир Эль-Хаддади получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
53'
Фламини Матьё наказан за толчок Мунир Эль-Хаддади
52'
Гвидетти Джон нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Бурги Хорхе из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
51'
Тактическая замена. Бергара Маркель уходит с поля и его заменяет Фламини Матьё
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Мунир Эль-Хаддади навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
50'
Фахир Файсал получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Безумный фол. Фахир Файсал грубо играет против соперника. Пострадал Пина Томас
48'
Мунир Эль-Хаддади сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лагуардия Виктор из клуба "Алавес" отправил мяч головой в ворота.
48'
Игрок команды Алавес делает подачу своему товарищу по команде.
48'
Мунир Эль-Хаддади навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
47'
Рефери не любит споров - именно за это Бергара Маркель сейчас получил желтую
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Бергара Маркель из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Собрино Рубен
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
45'
Мунир Эль-Хаддади наказан за толчок Сибасаки Гаку
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Антунеш Виторину из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Собрино Рубен
44'
Дьедью Амат из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
43'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой справа.
43'
Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
43'
Бурги Хорхе наказан за толчок Дьедью Амат
42'
Удар от ворот произведет Алавес
42'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Видаль Молина из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
40'
Анхель Луис наказан за толчок Пина Томас
40'
Удар от ворот произведет Хетафе
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Ману Гарсия не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
39'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес играет слишком грубо. Сибасаки Гаку оказался на газоне.
38'
Суарес Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Мунир Эль-Хаддади навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Антунеш Виторину коснулся мяча рукой.
38'
Удар от ворот произведет Алавес
37'
Шанс! Анхель Луис из команды Хетафе пробил головой, но мимо
37'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает отличный кросс...
37'
Сибасаки Гаку из команды Хетафе делает пас партнеру.
37'
Антунеш Виторину из команды Хетафе забрасывает мяч в штрафную.
37'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Лагуардия Виктор выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
36'
Даконам Дьене из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Мунир Эль-Хаддади пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
35'
Даконам Дьене наказан за толчок Мунир Эль-Хаддади
34'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
34'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
34'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
34'
Бурги Хорхе из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бурги Хорхе из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
32'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Фол, нарушение
31'
Ману Гарсия наказан за толчок Бергара Маркель
Желтая карточка
30'
Сибасаки Гаку получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Безумный фол. Сибасаки Гаку грубо играет против соперника. Пострадал Агиррегабириа Мартин
30'
О, нет. Из многообещающей позиции Бергара Маркель из команды Хетафе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
30'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
30'
Удар от ворот произведет Хетафе
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
29'
Бурги Хорхе не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
29'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Ману Гарсия
28'
Анхель Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
Угловой
27'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес подал угловой справа.
26'
Гвидетти Джон мяч отрикошетил от ворот
26'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
26'
Гвидетти Джон наказан за толчок Антунеш Виторину
26'
Лагуардия Виктор выбил мяч подальше от ворот.
25'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
25'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
24'
Удар от ворот произведет Хетафе
23'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
21'
Удар от ворот произведет Хетафе
21'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
20'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
20'
Дьедью Амат из команды Хетафе в офсайде
Фол, нарушение
19'
Дьедью Амат наказан за толчок Ману Гарсия
18'
Удар от ворот произведет Алавес
18'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой слева.
16'
Агиррегабириа Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Хетафе
15'
Дуарте Рубен из команды Алавес делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
Дуарте Рубен из команды Алавес делает неудачный навес.
14'
Гвидетти Джон из команды Алавес делает пас партнеру.
14'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
13'
Бурги Хорхе из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Игроки ФК "Алавес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Анхель Луис из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Хетафе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Видаль Молина из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Собрино Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Кабрера Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Бурги Хорхе из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "Алавес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
8'
Сибасаки Гаку из команды Хетафе делает пас партнеру.
Угловой
8'
Фахир Файсал из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
8'
Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Сибасаки Гаку нанес удар, но тот был заблокирован.
Желтая карточка
6'
Эли Родриго получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
6'
Эли Родриго из команды Алавес толкнул локтем оппонента. Это Анхель Луис заработал фол
6'
Удар от ворот произведет Хетафе
5'
Пина Томас не смог попасть в створ ударом издали
5'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
Даконам Дьене выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Гуаита Висенте ошибается в защите.
5'
Пина Томас из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
4'
Видаль Молина из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
4'
Анхель Луис из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Видаль Молина наказан за толчок Ману Гарсия
2'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
2'
Собрино Рубен из команды Алавес играет слишком грубо. Антунеш Виторину оказался на газоне.
Офсайд
1'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Алавес". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Алавес 1:0 Хетафе
Алавес
50.9% (89)
Ничья:
37.1% (65)
Хетафе
12% (21)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.3% (60)
Алавес:
29.1% (51)
Алавес:
16% (28)
Хетафе:
5.1% (9)
Хетафе:
4% (7)
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