Стадион: Мендисорроса Зрители: 18241
6' Желтая карточкаЭли Родриго
30' Желтая карточкаСибасаки Гаку
47' Желтая карточкаБергара Маркель
1:0
48' ГолЛагуардия Виктор
50' Желтая карточкаФахир Файсал
65' Желтая карточкаМунир Эль-Хаддади
Второй тайм
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Мунир Эль-Хаддади получил желтую карточку от судьи
64'
Судья сигнализирует, что Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Антунеш Виторину
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
62'
Тактическая замена. Сибасаки Гаку уходит с поля и его заменяет Пачеко Даниэль
62'
Анхель Луис из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Судья сигнализирует, что Даконам Дьене из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Мунир Эль-Хаддади
59'
Сегодняшная посещаемость составляет 18241 болельщиков
59'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Гвидетти Джон из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Ману Гарсия наказан за толчок Видаль Молина
57'
57'
Собрино Рубен не смог попасть в створ ударом издали
56'
56'
Суарес Дамиан из команды Хетафе играет слишком грубо. Собрино Рубен оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Гвидетти Джон наказан за толчок Даконам Дьене
55'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
54'
54'
Мунир Эль-Хаддади возвращается на поле, всё в порядке.
54'
53'
Бурги Хорхе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Ох, нехорошо это выглядит. Мунир Эль-Хаддади получил травму и медбригада забирает его с поля.
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Фламини Матьё наказан за толчок Мунир Эль-Хаддади
52'
Гвидетти Джон нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
52'
52'
51'
Тактическая замена. Бергара Маркель уходит с поля и его заменяет Фламини Матьё
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
50'
Фахир Файсал получил желтую карточку от судьи
50'
Безумный фол. Фахир Файсал грубо играет против соперника. Пострадал Пина Томас
48'
Мунир Эль-Хаддади сделал результативную передачу.
48'
ГО-О-О-О-ОЛ! Лагуардия Виктор из клуба "Алавес" отправил мяч головой в ворота.
48'
Игрок команды Алавес делает подачу своему товарищу по команде.
48'
47'
Рефери не любит споров - именно за это Бергара Маркель сейчас получил желтую
47'
Судья сигнализирует, что Бергара Маркель из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Собрино Рубен
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Мунир Эль-Хаддади наказан за толчок Сибасаки Гаку
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
44'
Судья сигнализирует, что Антунеш Виторину из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Собрино Рубен
44'
Дьедью Амат из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
43'
Фахир Файсал из команды Хетафе подал угловой справа.
43'
Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
43'
Бурги Хорхе наказан за толчок Дьедью Амат
42'
42'
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
41'
Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Видаль Молина из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
41'
Игроки ФК "Хетафе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Анхель Луис наказан за толчок Пина Томас
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
40'
Ману Гарсия не смог попасть в створ ударом издали
39'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес играет слишком грубо. Сибасаки Гаку оказался на газоне.
38'
Суарес Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Антунеш Виторину коснулся мяча рукой.
38'
37'
Шанс! Анхель Луис из команды Хетафе пробил головой, но мимо
37'
Антунеш Виторину из команды Хетафе делает отличный кросс...
37'
Сибасаки Гаку из команды Хетафе делает пас партнеру.
37'
Антунеш Виторину из команды Хетафе забрасывает мяч в штрафную.
37'
36'
36'
Лагуардия Виктор выбил мяч подальше от ворот.
36'
Даконам Дьене из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Мунир Эль-Хаддади пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Даконам Дьене наказан за толчок Мунир Эль-Хаддади
34'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
34'
34'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
34'
34'
33'
33'
33'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
32'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
31'
Ману Гарсия наказан за толчок Бергара Маркель
30'
Сибасаки Гаку получил желтую карточку от судьи
30'
Безумный фол. Сибасаки Гаку грубо играет против соперника. Пострадал Агиррегабириа Мартин
30'
О, нет. Из многообещающей позиции Бергара Маркель из команды Хетафе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
29'
Бурги Хорхе не смог попасть в створ ударом издали
29'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
28'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Ману Гарсия
28'
Анхель Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Гуаита Висенте взял и забрал мяч на выходе
27'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес подал угловой справа.
26'
Гвидетти Джон мяч отрикошетил от ворот
26'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
26'
Гвидетти Джон наказан за толчок Антунеш Виторину
26'
Лагуардия Виктор выбил мяч подальше от ворот.
25'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
24'
23'
Фахир Файсал навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Видаль Молина
21'
21'
20'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Дьедью Амат из команды Хетафе в офсайде
19'
Дьедью Амат наказан за толчок Ману Гарсия
18'
18'
Суарес Дамиан из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
18'
17'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Ману Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой слева.
16'
Агиррегабириа Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
16'
15'
Дуарте Рубен из команды Алавес делает неудачный навес.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
15'
Дуарте Рубен из команды Алавес делает неудачный навес.
14'
Гвидетти Джон из команды Алавес делает пас партнеру.
14'
Мунир Эль-Хаддади из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
13'
Бурги Хорхе из команды Алавес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Игроки ФК "Алавес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Анхель Луис из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Видаль Молина из команды Хетафе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Судья сигнализирует, что Собрино Рубен из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Фахир Файсал
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
10'
9'
8'
Эли Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Фахир Файсал из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
8'
Сибасаки Гаку из команды Хетафе делает пас партнеру.
8'
Фахир Файсал из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
8'
Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Сибасаки Гаку нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Эли Родриго получил желтую карточку от судьи
6'
Эли Родриго из команды Алавес толкнул локтем оппонента. Это Анхель Луис заработал фол
6'
Кабрера Леандро наказан за толчок Мунир Эль-Хаддади
6'
5'
Пина Томас не смог попасть в створ ударом издали
5'
5'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
5'
5'
Гуаита Висенте ошибается в защите.
5'
Пина Томас из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
4'
Видаль Молина из команды Хетафе сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
4'
Анхель Луис из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
3'
Видаль Молина наказан за толчок Ману Гарсия
2'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Собрино Рубен из команды Алавес играет слишком грубо. Антунеш Виторину оказался на газоне.
1'
Анхель Луис из команды Хетафе в офсайде
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Алавес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mendizorroza. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Алавес 1:0 Хетафе
Алавес
50.9% (89)
Ничья:
37.1% (65)
Хетафе
12% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.3% (60)
1:0 Алавес:
29.1% (51)
2:1 Алавес:
16% (28)
1:2 Хетафе:
5.1% (9)
0:1 Хетафе:
4% (7)
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