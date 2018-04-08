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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 18402
Леванте
2:1
Конец матча
Лас-Пальмас
0'
12' Желтая карточка
Кастельяно Хави
25' Желтая карточка
Моралес Луис
35' Желтая карточка
Агиррегарай Матиас
1:0
35' Гол
Коке Хорхе II
42' Желтая карточка
Хефферсон Лерма
1:1
50' Гол
Давид Гарсия
54' Желтая карточка
Робер Суарес
61' Желтая карточка
Коке Хорхе II
68' Желтая карточка
Гальвес Алехандро
86' Вторая желтая карточка
Коке Хорхе II
2:1
90' Гол
Кампанья Хосе
90' Желтая карточка
Кампанья Хосе
90' Красная карточка
Рочина Рубен
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
95'
Как он промахнулся? Моралес Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
94'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
93'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Рочина Рубен оказался удален с поля
Желтая карточка
93'
Кампанья Хосе из команды Леванте слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.

93'
Отличный гол забил Кампанья Хосе
Описание гола
92'
Г О О О О Л - Кампанья Хосе изменил счет на табло!
92'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
92'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
92'
Игроки ФК "Леванте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Моралес Луис сделал результативную передачу.
91'
Давид Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
91'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Экспозито Эрик наказан за толчок Хефферсон Лерма
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
89'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Леванте
88'
Халилович Ален нанес удар, но промахнулся очень сильно.
87'
Тактическая замена. Рохер Марти уходит с поля и его заменяет Постиго Серхио
86'
Коке Хорхе II получает вторую желтую карточку. Удаление.
86'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
86'
Безумный фол. Коке Хорхе II грубо играет против соперника. Пострадал Давид Симон
85'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
85'
Садику Армандо из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Удар от ворот произведет Леванте
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
85'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
84'
Давид Симон из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
84'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
84'
Рохер Марти не смог попасть в створ ударом издали
83'
Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.
83'
Чичисола Леандро отбил мяч на угловой после удара Рохер Марти из штрафной площади.
83'
Моралес Луис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Удар от ворот произведет Леванте
82'
Давид Симон из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
82'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас идет с мячом вперед на обострение...
82'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Удар от ворот произведет Леванте
81'
Шанс! Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас пробил головой, но мимо
81'
Халилович Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Робер Суарес из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Халилович Ален
80'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
79'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Коке Хорхе II из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Бенито Рамирес
78'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
77'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
77'
Робер Суарес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Бенито Рамирес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
76'
Рохер Марти имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
76'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
76'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
75'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Агиррегарай Матиас уходит с поля и его заменяет Бенито Рамирес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Хорошую попытку сделал Эзекиль Имох. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
74'
Назначен штрафной. Пострадал Кастельяно Хави, его свалил Кампанья Хосе.
74'
Удар от ворот произведет Леванте
74'
Эзекиль Имох нанес удар чуть мимо. Близко!
74'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эзекиль Имох и Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас.
73'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
Офсайд
72'
Рохер Марти из команды Леванте в офсайде
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 18402 болельщиков
71'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
71'
Шанс! Рохер Марти из команды Леванте пробил головой, но мимо
Угловой
71'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.
71'
Кальери Хонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
71'
Барди Энис из команды Леванте подал угловой слева.
70'
Гальвес Алехандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Отличные скиллы показывает Кампанья Хосе, обводя своих соперников
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
69'
Давид Гарсия наказан за толчок Садику Армандо
69'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
69'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
68'
Гальвес Алехандро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Рохер Марти
68'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Тактическая замена. Лопес Иван уходит с поля и его заменяет Барди Энис
67'
Тактическая замена. Кастельяно Дани уходит с поля и его заменяет Давид Симон
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Лопес Иван из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Халилович Ален
66'
Давид Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
66'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
66'
Рохер Марти из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
66'
Рохер Марти из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Садику Армандо из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Кастельяно Дани
65'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
64'
Удар от ворот произведет Леванте
64'
Как он промахнулся? Кальери Хонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
64'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
63'
Удар от ворот произведет Леванте
63'
Тактическая замена. Паццини Джампаоло уходит с поля и его заменяет Садику Армандо
63'
Этебо Огенекаро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
62'
Плохо сыграл Моралес Луис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
Халилович Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
61'
Коке Хорхе II получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Коке Хорхе II из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Эзекиль Имох пострадал.
61'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
60'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
60'
Хефферсон Лерма из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Экспозито Эрик пострадал.
59'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
59'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
58'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
58'
Этебо Огенекаро нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
56'
Удар от ворот произведет Леванте
55'
Экспозито Эрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
55'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Желтая карточка
54'
Робер Суарес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Робер Суарес из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Кастельяно Дани пострадал.
Офсайд
53'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
53'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
53'
Паццини Джампаоло из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
53'
Этебо Огенекаро нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Лопес Педро из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
51'
Давид Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
50'
Кальери Хонатан сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Давид Гарсия классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
50'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу одноклубнику.
50'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
Угловой
50'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
50'
Хефферсон Лерма предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Травма, повреждение
49'
Этебо Огенекаро возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Этебо Огенекаро получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
49'
Этебо Огенекаро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Как он промахнулся? Моралес Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
48'
Отличные скиллы показывает Моралес Луис, обводя своих соперников
48'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
47'
Рохер Марти наказан за толчок Давид Гарсия
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Паццини Джампаоло
46'
Тактическая замена. Момо Фигероа уходит с поля и его заменяет Кальери Хонатан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Лопес Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
44'
Коке Хорхе II из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Момо Фигероа пострадал.
43'
Леванте совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
Экспозито Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Плохо сыграл Кабако Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
Халилович Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
42'
Хефферсон Лерма получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Эзекиль Имох
41'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
41'
Паццини Джампаоло из команды Леванте делает неудачный навес.
41'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Халилович Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Робер Суарес из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Халилович Ален
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Паццини Джампаоло
38'
После дальнего удара, который нанес Паццини Джампаоло мяч отбит вратарем
38'
Лопес Иван из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Коке Хорхе II первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
35'
Плохо сыграл Гальвес Алехандро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
Моралес Луис из команды Леванте делает пас партнеру.
35'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
35'
Судья подбегает и показывает Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас отложенную желтую карточку за фол.
34'
Моралес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Момо Фигероа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Кабако Эрик наказан за толчок Эзекиль Имох
33'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
32'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Лопес Педро из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Отличный пас сделал Паццини Джампаоло из команды Леванте. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
После дальнего удара, который нанес Халилович Ален мяч отбит вратарем
30'
Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Офсайд
30'
Паццини Джампаоло из команды Леванте в офсайде
Фол, нарушение
29'
Давид Гарсия наказан за толчок Коке Хорхе II
Угловой
29'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
29'
Кабако Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
28'
Экспозито Эрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
28'
Халилович Ален навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Экспозито Эрик
27'
Паццини Джампаоло из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Паццини Джампаоло нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Лопес Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
25'
Моралес Луис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Моралес Луис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Эзекиль Имох
25'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Агиррегарай Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Лопес Иван из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Гальвес Алехандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
21'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Леванте
21'
Гальвес Алехандро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Лопес Иван из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
19'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
18'
Паццини Джампаоло из команды Леванте делает неудачный навес.
18'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Рохер Марти нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
16'
Рохер Марти из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
15'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
15'
Лопес Иван из команды Леванте забрасывает мяч в штрафную.
15'
Удар от ворот произведет Лас-Пальмас
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Чичисола Леандро взял и забрал мяч на выходе
14'
Хефферсон Лерма из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
12'
Кастельяно Хави - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
12'
Кастельяно Хави из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Рохер Марти оказался на газоне.
12'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Кабако Эрик из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Эзекиль Имох
11'
Игрок клуба "Леванте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Лопес Иван
9'
Удар от ворот произведет Леванте
9'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Робер Суарес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
7'
Ойер Оласабаль из команды Леванте сделал отличный сейв!
6'
Ойер Оласабаль не дал случится голу! Эзекиль Имох должен был забивать, но Ойер Оласабаль сделал отличный сейв
6'
ШАНС! Эзекиль Имох вышел один-на-один с голкипером...
6'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
5'
Эзекиль Имох наказан за толчок Кабако Эрик
5'
Давид Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Моралес Луис из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
4'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
4'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "Лас-Пальмас" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Леванте
3'
Шанс! Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас пробил головой, но мимо
Угловой
3'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леванте 2:1 Лас-Пальмас
Леванте
79.6% (148)
Ничья:
12.4% (23)
Лас-Пальмас
8.1% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Леванте:
38.2% (71)
Леванте:
27.4% (51)
Леванте:
10.2% (19)
Ничья:
8.6% (16)
Лас-Пальмас:
3.8% (7)
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