Стадион: Сьюдад де Валенсия Зрители: 18402
2:1
Конец матча
12' Желтая карточкаКастельяно Хави
25' Желтая карточкаМоралес Луис
35' Желтая карточкаАгиррегарай Матиас
1:0
35' ГолКоке Хорхе II
42' Желтая карточкаХефферсон Лерма
1:1
50' ГолДавид Гарсия
54' Желтая карточкаРобер Суарес
61' Желтая карточкаКоке Хорхе II
68' Желтая карточкаГальвес Алехандро
86' Вторая желтая карточкаКоке Хорхе II
2:1
90' ГолКампанья Хосе
90' Желтая карточкаКампанья Хосе
90' Красная карточкаРочина Рубен
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
95'
Как он промахнулся? Моралес Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
94'
93'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Рочина Рубен оказался удален с поля
93'
Кампанья Хосе из команды Леванте слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
93'
Отличный гол забил Кампанья Хосе
92'
Г О О О О Л - Кампанья Хосе изменил счет на табло!
92'
92'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
92'
Игроки ФК "Леванте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Моралес Луис сделал результативную передачу.
91'
91'
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Экспозито Эрик наказан за толчок Хефферсон Лерма
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
89'
88'
88'
Халилович Ален нанес удар, но промахнулся очень сильно.
87'
Тактическая замена. Рохер Марти уходит с поля и его заменяет Постиго Серхио
86'
Коке Хорхе II получает вторую желтую карточку. Удаление.
86'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
86'
Безумный фол. Коке Хорхе II грубо играет против соперника. Пострадал Давид Симон
85'
85'
Садику Армандо из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
85'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
84'
Давид Симон из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Рохер Марти не смог попасть в створ ударом издали
83'
Кальери Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Чичисола Леандро отбил мяч на угловой после удара Рохер Марти из штрафной площади.
83'
Моралес Луис из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
82'
Давид Симон из команды Лас-Пальмас делает неудачный навес.
82'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас идет с мячом вперед на обострение...
82'
81'
81'
Шанс! Давид Гарсия из команды Лас-Пальмас пробил головой, но мимо
81'
80'
Судья сигнализирует, что Робер Суарес из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Халилович Ален
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
79'
79'
Судья сигнализирует, что Коке Хорхе II из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Бенито Рамирес
78'
77'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
77'
Этебо Огенекаро из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
77'
Робер Суарес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Бенито Рамирес из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
76'
Рохер Марти имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
76'
76'
75'
75'
Тактическая замена. Агиррегарай Матиас уходит с поля и его заменяет Бенито Рамирес
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Хорошую попытку сделал Эзекиль Имох. Удар в створ, но вратарь начеку
74'
Назначен штрафной. Пострадал Кастельяно Хави, его свалил Кампанья Хосе.
74'
74'
Эзекиль Имох нанес удар чуть мимо. Близко!
74'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Эзекиль Имох и Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас.
73'
73'
73'
Судья сигнализирует, что Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Моралес Луис
72'
Рохер Марти из команды Леванте в офсайде
72'
Сегодняшная посещаемость составляет 18402 болельщиков
71'
71'
Шанс! Рохер Марти из команды Леванте пробил головой, но мимо
71'
71'
Кальери Хонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
70'
Гальвес Алехандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Отличные скиллы показывает Кампанья Хосе, обводя своих соперников
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
69'
Давид Гарсия наказан за толчок Садику Армандо
69'
69'
Кампанья Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
Гальвес Алехандро получил желтую карточку от судьи
68'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Рохер Марти
68'
67'
Тактическая замена. Лопес Иван уходит с поля и его заменяет Барди Энис
67'
Тактическая замена. Кастельяно Дани уходит с поля и его заменяет Давид Симон
67'
Судья сигнализирует, что Лопес Иван из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Халилович Ален
66'
66'
66'
66'
Рохер Марти из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
66'
Рохер Марти из команды Леванте отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
Судья сигнализирует, что Садику Армандо из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Кастельяно Дани
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
64'
64'
Как он промахнулся? Кальери Хонатан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
64'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
63'
63'
Тактическая замена. Паццини Джампаоло уходит с поля и его заменяет Садику Армандо
63'
Этебо Огенекаро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
62'
Плохо сыграл Моралес Луис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
61'
Коке Хорхе II получил желтую карточку от судьи
61'
Коке Хорхе II из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Эзекиль Имох пострадал.
61'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой справа.
60'
Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
60'
Хефферсон Лерма из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Экспозито Эрик пострадал.
59'
59'
58'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
58'
Этебо Огенекаро нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
56'
55'
Экспозито Эрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Робер Суарес получил желтую карточку от судьи
54'
Робер Суарес из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Кастельяно Дани пострадал.
53'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас в офсайде
53'
53'
53'
Паццини Джампаоло из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
53'
Этебо Огенекаро нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Лопес Педро из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
51'
51'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
50'
Кальери Хонатан сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Давид Гарсия классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
50'
Кальери Хонатан из команды Лас-Пальмас делает передачу одноклубнику.
50'
50'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас разыграл угловой с правого угла.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
50'
Хефферсон Лерма предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Этебо Огенекаро возвращается на поле, всё в порядке.
49'
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Ох, нехорошо это выглядит. Этебо Огенекаро получил травму и медбригада забирает его с поля.
49'
Этебо Огенекаро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Как он промахнулся? Моралес Луис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
48'
48'
48'
47'
47'
Рохер Марти наказан за толчок Давид Гарсия
46'
Судья сигнализирует, что Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Паццини Джампаоло
46'
Тактическая замена. Момо Фигероа уходит с поля и его заменяет Кальери Хонатан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Лопес Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Кастельяно Дани из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
Коке Хорхе II из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Момо Фигероа пострадал.
43'
Леванте совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
Экспозито Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Плохо сыграл Кабако Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
42'
Хефферсон Лерма получил желтую карточку от судьи
42'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Эзекиль Имох
41'
41'
Паццини Джампаоло из команды Леванте делает неудачный навес.
41'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
Судья сигнализирует, что Робер Суарес из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Халилович Ален
39'
Судья сигнализирует, что Гальвес Алехандро из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Паццини Джампаоло
38'
После дальнего удара, который нанес Паццини Джампаоло мяч отбит вратарем
38'
Лопес Иван из команды Леванте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Г О О О О Л - Коке Хорхе II первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
35'
Плохо сыграл Гальвес Алехандро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
35'
Моралес Луис из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
35'
Судья подбегает и показывает Агиррегарай Матиас из команды Лас-Пальмас отложенную желтую карточку за фол.
34'
Моралес Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Момо Фигероа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Кабако Эрик наказан за толчок Эзекиль Имох
33'
32'
32'
32'
32'
31'
Отличный пас сделал Паццини Джампаоло из команды Леванте. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
31'
После дальнего удара, который нанес Халилович Ален мяч отбит вратарем
30'
Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
30'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас делает пас партнеру.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
30'
Паццини Джампаоло из команды Леванте в офсайде
29'
Давид Гарсия наказан за толчок Коке Хорхе II
29'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
29'
Кабако Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
28'
Экспозито Эрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
28'
27'
Судья сигнализирует, что Хефферсон Лерма из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Экспозито Эрик
27'
Паццини Джампаоло из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Паццини Джампаоло нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
26'
Лопес Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
25'
Моралес Луис - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
25'
Судья сигнализирует, что Моралес Луис из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Эзекиль Имох
25'
Игроки ФК "Лас-Пальмас" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Агиррегарай Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Лопес Иван из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
22'
21'
Лопес Иван из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
21'
21'
21'
Гальвес Алехандро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
20'
Судья сигнализирует, что Лопес Иван из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Этебо Огенекаро
19'
18'
Паццини Джампаоло из команды Леванте делает неудачный навес.
18'
17'
16'
Рохер Марти нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
16'
Рохер Марти из команды Леванте идет с мячом вперед на обострение...
15'
15'
Лопес Иван из команды Леванте забрасывает мяч в штрафную.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
15'
14'
14'
Хефферсон Лерма из команды Леванте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
12'
Кастельяно Хави - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
12'
Кастельяно Хави из команды Лас-Пальмас играет слишком грубо. Рохер Марти оказался на газоне.
12'
12'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
11'
Судья сигнализирует, что Кабако Эрик из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Эзекиль Имох
11'
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Судья сигнализирует, что Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас поставил подножку. Пострадал Лопес Иван
9'
9'
8'
8'
Халилович Ален из команды Лас-Пальмас отправил кросс в штрафную...
7'
Паццини Джампаоло наказан за толчок Гальвес Алехандро
7'
Ойер Оласабаль из команды Леванте сделал отличный сейв!
6'
Ойер Оласабаль не дал случится голу! Эзекиль Имох должен был забивать, но Ойер Оласабаль сделал отличный сейв
6'
ШАНС! Эзекиль Имох вышел один-на-один с голкипером...
6'
Эзекиль Имох из команды Лас-Пальмас идет с мячом вперед на обострение...
5'
Эзекиль Имох наказан за толчок Кабако Эрик
5'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
4'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
4'
4'
3'
3'
Шанс! Экспозито Эрик из команды Лас-Пальмас пробил головой, но мимо
3'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас подал угловой слева.
3'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Момо Фигероа из команды Лас-Пальмас делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лас-Пальмас". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Ciudad de Valencia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Леванте 2:1 Лас-Пальмас
Леванте
79.6% (148)
Ничья:
12.4% (23)
Лас-Пальмас
8.1% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Леванте:
38.2% (71)
2:1 Леванте:
27.4% (51)
2:0 Леванте:
10.2% (19)
1:1 Ничья:
8.6% (16)
1:2 Лас-Пальмас:
3.8% (7)
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