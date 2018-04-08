Стадион: Аноэта Зрители: 18027
2:0
Второй тайм: 62'
1:0
11' ГолКаналес Серхио
2:0
35' ГолЯнузай Аднан
40' Желтая карточкаМорено Эктор
Второй тайм
62'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
61'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
61'
Чимено Рамальо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Как он промахнулся? Стуани Кристиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
61'
ШАНС! Стуани Кристиан вышел один-на-один с голкипером...
61'
Маффео Пабло из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
60'
Маффео Пабло из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Гранель Алекс из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Субельдия Игор ошибается в защите.
59'
Судья сигнализирует, что Бернардо Эспиноса из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
59'
Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля
58'
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 18027 болельщиков
57'
57'
Порту Кристиан из команды Жирона делает неудачный навес.
57'
Порту Кристиан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
56'
Виллиан Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
56'
Навас Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
56'
Гранель Алекс пробил со штрафного прямо в стенку
55'
Судья сигнализирует, что Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
54'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Понс Пере
53'
52'
52'
51'
51'
51'
51'
51'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Судья свистит. Хуанпе Хуан атаковал сзади соперника. Это Янузай Аднан заработал своей команде штрафной
49'
49'
Гранель Алекс не смог попасть в створ ударом издали
48'
Судья сигнализирует, что Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Маффео Пабло
48'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
48'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
47'
Морено Эктор наказан за толчок Порту Кристиан
47'
Отличный пас сделал Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Реал Сосьедад играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
46'
Судья сигнализирует, что Мохика Хоан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Мойя Мигель получил травму и заменен. Тоньо Рамирес выходит на поле.
44'
Мойя Мигель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Удивительный сейв сделал Буну Яссин из команды Жирона! А был бы точно гол!
43'
Должен был быть гол! Оярсабаль Микель имел отличный шанс, но Буну Яссин не дал голу состоятся!
43'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
43'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
42'
Маффео Пабло наказан за толчок Кевин Родригес
42'
41'
Чимено Рамальо наказан за толчок Оярсабаль Микель
41'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Морено Эктор получил желтую карточку от судьи
40'
Морено Эктор из команды Реал Сосьедад толкнул локтем оппонента. Это Порту Кристиан заработал фол
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Бернардо Эспиноса наказан за толчок Навас Рауль
39'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Судья сигнализирует, что Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Чимено Рамальо
38'
38'
38'
37'
37'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Хуанпе Хуан наказан за толчок Янузай Аднан
35'
Пардо Рубен сделал результативную передачу.
35'
Г О О О О Л - Янузай Аднан изменил счет на табло!
35'
ШАНС! Янузай Аднан вышел один-на-один с голкипером...
35'
Пардо Рубен разрезает оборону соперника отличным пасом
34'
33'
33'
Маффео Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Мохика Хоан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
32'
Судья сигнализирует, что Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
32'
Чимено Рамальо из команды Жирона хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
31'
Шанс! Хуанпе Хуан из команды Жирона пробил головой, но мимо
31'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
30'
Чимено Рамальо из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
29'
Маффео Пабло из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Плохо сыграл Кевин Родригес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
29'
28'
Гранель Алекс из команды Жирона пробил со штрафного, но очень мимо цели.
28'
Судья сигнализирует, что Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Маффео Пабло
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Стуани Кристиан наказан за толчок Морено Эктор
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
24'
Мойя Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
24'
Морено Эктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Порту Кристиан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
23'
23'
Как он промахнулся? Морено Эктор имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
23'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает отличный кросс...
22'
Бернардо Эспиноса наказан за толчок Виллиан Жозе
22'
21'
21'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
21'
Отличные скиллы показывает Субельдия Игор, обводя своих соперников
20'
20'
Стуани Кристиан наказан за толчок Навас Рауль
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
19'
19'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
18'
Бернардо Эспиноса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
18'
17'
Шанс! Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо
17'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
16'
Судья сигнализирует, что Бернардо Эспиноса из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Виллиан Жозе
16'
Порту Кристиан из команды Жирона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Маффео Пабло из команды Жирона делает пас партнеру.
16'
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
13'
13'
Каналес Серхио не смог попасть в створ ударом издали
11'
Ариц Элустондо сделал результативную передачу.
11'
ГОООООЛ - Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад забивает из-за штрафной площади
11'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
10'
10'
Янузай Аднан не смог попасть в створ ударом издали
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
8'
7'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
7'
7'
Стуани Кристиан коснулся мяча рукой.
6'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Пардо Рубен
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
Кевин Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
3'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Отличные скиллы показывает Янузай Аднан, обводя своих соперников
3'
Игроки ФК "Реал Сосьедад" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
2'
1'
Хорошую попытку сделал Янузай Аднан. Удар в створ, но вратарь начеку
1'
Отличные скиллы показывает Янузай Аднан, обводя своих соперников
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Реал Сосьедад". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:0 Жирона
Реал Сосьедад
71.1% (123)
Ничья:
20.8% (36)
Жирона
8.1% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Реал Сосьедад:
35.3% (61)
1:1 Ничья:
17.3% (30)
1:0 Реал Сосьедад:
16.8% (29)
2:0 Реал Сосьедад:
13.3% (23)
1:2 Жирона:
4% (7)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация