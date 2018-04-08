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Стадион: Зрители: 18027
Реал Сосьедад
2:0
Второй тайм: 62'
Жирона
0'
1:0
11' Гол
Каналес Серхио
2:0
35' Гол
Янузай Аднан
40' Желтая карточка
Морено Эктор
62'
Второй тайм
62'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
61'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
61'
Чимено Рамальо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Как он промахнулся? Стуани Кристиан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
61'
ШАНС! Стуани Кристиан вышел один-на-один с голкипером...
61'
Маффео Пабло из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
60'
Порту Кристиан из команды Жирона в офсайде
60'
Маффео Пабло из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Гранель Алекс из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Субельдия Игор ошибается в защите.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Бернардо Эспиноса из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
59'
Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля
58'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
58'
Сегодняшная посещаемость составляет 18027 болельщиков
57'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
57'
Порту Кристиан из команды Жирона делает неудачный навес.
57'
Порту Кристиан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
56'
Виллиан Жозе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой слева.
56'
Навас Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
56'
Гранель Алекс пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Понс Пере
53'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
50'
Удар от ворот произведет Жирона
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
49'
Судья свистит. Хуанпе Хуан атаковал сзади соперника. Это Янузай Аднан заработал своей команде штрафной
49'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
49'
Гранель Алекс не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Маффео Пабло
48'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
48'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
Фол, нарушение
47'
Морено Эктор наказан за толчок Порту Кристиан
47'
Отличный пас сделал Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Реал Сосьедад играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Мохика Хоан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Янузай Аднан
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Угловой
45'
Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад разыграл угловой с правого угла.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Мойя Мигель получил травму и заменен. Тоньо Рамирес выходит на поле.
Травма, повреждение
44'
Мойя Мигель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Удивительный сейв сделал Буну Яссин из команды Жирона! А был бы точно гол!
43'
Должен был быть гол! Оярсабаль Микель имел отличный шанс, но Буну Яссин не дал голу состоятся!
43'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает навес прямо в штрафную.
43'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
42'
Маффео Пабло наказан за толчок Кевин Родригес
42'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Чимено Рамальо наказан за толчок Оярсабаль Микель
41'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
40'
Морено Эктор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
40'
Морено Эктор из команды Реал Сосьедад толкнул локтем оппонента. Это Порту Кристиан заработал фол
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
39'
Бернардо Эспиноса наказан за толчок Навас Рауль
39'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Чимено Рамальо
38'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
38'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Жирона
37'
Каналес Серхио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Хуанпе Хуан наказан за толчок Янузай Аднан
35'
Пардо Рубен сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Янузай Аднан изменил счет на табло!
35'
ШАНС! Янузай Аднан вышел один-на-один с голкипером...
35'
Пардо Рубен разрезает оборону соперника отличным пасом
34'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Маффео Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Мохика Хоан из команды Жирона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
33'
Маффео Пабло из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
32'
Чимено Рамальо из команды Жирона хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
31'
Шанс! Хуанпе Хуан из команды Жирона пробил головой, но мимо
Угловой
31'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
30'
Чимено Рамальо из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
29'
Маффео Пабло из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Плохо сыграл Кевин Родригес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
29'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
28'
Гранель Алекс из команды Жирона пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Маффео Пабло
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
25'
Стуани Кристиан наказан за толчок Морено Эктор
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
24'
Мойя Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
24'
Морено Эктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Порту Кристиан из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Удар от ворот произведет Жирона
23'
Удар от ворот произведет Жирона
23'
Как он промахнулся? Морено Эктор имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
23'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад делает отличный кросс...
Фол, нарушение
22'
Бернардо Эспиноса наказан за толчок Виллиан Жозе
22'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Жирона
21'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
21'
Отличные скиллы показывает Субельдия Игор, обводя своих соперников
20'
Удар от ворот произведет Жирона
Фол, нарушение
20'
Стуани Кристиан наказан за толчок Навас Рауль
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
19'
Удар от ворот произведет Жирона
Угловой
19'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад подал угловой слева.
18'
Бернардо Эспиноса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Жирона
17'
Шанс! Виллиан Жозе из команды Реал Сосьедад пробил головой, но мимо
17'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Бернардо Эспиноса из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Виллиан Жозе
16'
Порту Кристиан из команды Жирона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Маффео Пабло из команды Жирона делает пас партнеру.
16'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
15'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
13'
Удар от ворот произведет Жирона
13'
Каналес Серхио не смог попасть в створ ударом издали
11'
Ариц Элустондо сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГОООООЛ - Каналес Серхио из команды Реал Сосьедад забивает из-за штрафной площади
11'
Кевин Родригес из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
10'
Удар от ворот произведет Жирона
10'
Янузай Аднан не смог попасть в створ ударом издали
10'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
8'
Игрок клуба "Реал Сосьедад" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
7'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Стуани Кристиан коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Понс Пере из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Пардо Рубен
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
Кевин Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Мохика Хоан из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Янузай Аднан из команды Реал Сосьедад отдал передачу, которая была заблокирована.
3'
Отличные скиллы показывает Янузай Аднан, обводя своих соперников
3'
Игроки ФК "Реал Сосьедад" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
2'
Игрок клуба "Жирона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Хорошую попытку сделал Янузай Аднан. Удар в створ, но вратарь начеку
1'
Отличные скиллы показывает Янузай Аднан, обводя своих соперников
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Реал Сосьедад". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Anoeta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 2:0 Жирона
Реал Сосьедад
71.1% (123)
Ничья:
20.8% (36)
Жирона
8.1% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Сосьедад:
35.3% (61)
Ничья:
17.3% (30)
Реал Сосьедад:
16.8% (29)
Реал Сосьедад:
13.3% (23)
Жирона:
4% (7)
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