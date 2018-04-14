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Стадион: Сентрал Коаст
1:3
Перерыв
0:1
10' ГолJoseph Champness
0:2
20' ГолО'Донован Рой
0:3
24' ГолМакгри Райли
1:3
39' ГолConnor Pain
45' Желтая карточкаJoseph Champness
|
10'
0:1
20'
0:2
24'
0:3
39'
1:3
45'
Состав команд
Сентрал Кост Маринерз
- Основной состав
- 1 Ben Kennedy I Вратарь
- 16 Liam Rose Защитник
- 15 Баро Алан Защитник
- 4 Jake McGing Полузащитник
- 23 Брама Вут Полузащитник
- 3 Ёша Роус Полузащитник
- 7 Хул Эндрю Полузащитник
- 11 Connor Pain Нападающий
- 8 Blake Powell
- 24 Lachlan Wales
- 21 Kye Rowles
- Запасные игроки
- 18 Гловер Том Вратарь
- 2 Роу Сторм Защитник
- 12 Trent Buhagiar Нападающий
- 22 Меллинг Джейкоб
- 17 Josh Bingham
- Главный тренер: Paul Okon
Ньюкасл Джетс
- Основной состав
- 1 Данкан Джек Вратарь
- 17 Георгиевски Даниэль Защитник
- 27 Макгри Райли Полузащитник
- 7 Dimitri Petratos Полузащитник
- 9 О'Донован Рой Нападающий
- 24 Joseph Champness
- 6 Steven Ugarkovic
- 18 Johnny Koutroumbis
- 5 Ben Kantarovski
- 44 Топор-Стэнли Николай
- 3 Jason Hoffman
- Запасные игроки
- 20 Мосс Глен Вратарь
- 11 Родригес Патрисио II Полузащитник
- 32 Angus Thurgate
- 22 Lachlan Jackson
- 16 Nicholas Cowburn
- Главный тренер: Mark Jones
Предыдущие игры
Сентрал Кост Маринерз (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 07.04.2018 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 31.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 24.03.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней ЭЛ
- 18.03.2018 Мельбурн Виктори 5:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 10.03.2018 Перт Глори 3:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 23.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 17.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 04.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 27.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Перт Глори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.11.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
Ньюкасл Джетс (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 06.04.2018 Ньюкасл Джетс 0:2 Перт Глори ЭЛ
- 01.04.2018 Ньюкасл Джетс 0:3 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.03.2018 Аделаида Юнайтед 5:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 17.03.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.03.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней ЭЛ
- 24.02.2018 Брисбен Роар 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 16.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 03.02.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.01.2018 Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 12.01.2018 Ньюкасл Джетс 1:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 09.12.2017 Перт Глори 1:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.11.2017 Ньюкасл Джетс 4:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 18.11.2017 Сидней 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
Последние игры между собой
Сентрал Кост Маринерз: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ньюкасл Джетс: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
- 09.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 07.10.2017 Сентрал Кост Маринерз 1:5 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 09.04.2017 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 26.02.2017 Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 20.11.2016 Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 09.04.2016 Сентрал Кост Маринерз 2:4 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 28.02.2016 Сентрал Кост Маринерз 0:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 14.11.2015 Ньюкасл Джетс 1:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 28.02.2015 Ньюкасл Джетс 0:0 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 11.10.2014 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 15.03.2014 Сентрал Кост Маринерз 3:1 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 25.01.2014 Сентрал Кост Маринерз 3:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 02.11.2013 Ньюкасл Джетс 2:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 19.01.2013 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Эй-Лига
- 08.12.2012 Ньюкасл Джетс 0:2 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 20.10.2012 Ньюкасл Джетс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Эй-Лига
- 15.01.2012 Сентрал Кост Маринерз 1:1 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 11.12.2011 Сентрал Кост Маринерз 2:0 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
- 23.10.2011 Ньюкасл Джетс 1:0 Сентрал Кост Маринерз Хёндай А-Лига
- 14.02.2011 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Хёндай А-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|27
|20
|4
|3
|64 - 22
|64
|2.
|Ньюкасл Джетс
|3:1
|27
|15
|5
|7
|52 - 36
|50
|3.
|Мельбурн Сити
|27
|13
|4
|10
|41 - 33
|43
|4.
|Мельбурн Виктори
|27
|12
|5
|10
|43 - 37
|41
|5.
|Аделаида Юнайтед
|26
|10
|6
|10
|33 - 36
|36
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|26
|8
|9
|9
|36 - 44
|33
|7.
|Перт Глори
|26
|10
|2
|14
|35 - 47
|32
|8.
|Брисбен Роар
|26
|9
|5
|12
|30 - 38
|32
|9.
|Веллингтон Феникс
|27
|5
|6
|16
|31 - 55
|21
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|1:3
|27
|4
|8
|15
|27 - 44
|20
Первый тайм
45'
Joseph Champness получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Ньюкасл Джетс делает замену. Бен Кантаровски уходит с поля, а Lachlan Jackson выходит на его замену.
39'
Г О О О О Л - Connor Pain бьет в цель!
24'
Г О О О О Л - Макгри Райли бьет в цель!
20'
Г О О О О Л - О'Донован Рой бьет в цель!
10'
Г О О О О Л - Joseph Champness бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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