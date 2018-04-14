  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Австралия
  5. Эй-Лига
Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
1:3
Перерыв
Ньюкасл Джетс
0'
0:1
10' Гол
Joseph Champness
0:2
20' Гол
О'Донован Рой
0:3
24' Гол
Макгри Райли
1:3
39' Гол
Connor Pain
45' Желтая карточка
Joseph Champness
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Joseph Champness получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Ньюкасл Джетс делает замену. Бен Кантаровски уходит с поля, а Lachlan Jackson выходит на его замену.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Connor Pain бьет в цель!
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Макгри Райли бьет в цель!
Описание гола
20'
Г О О О О Л - О'Донован Рой бьет в цель!
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Joseph Champness бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Central Coast Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация