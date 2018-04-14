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Стадион:
Веллингтон Феникс
1:1
Первый тайм: 44'
Мельбурн Сити
0'
0:1
20' Гол
Форнароли Бруно
32' Желтая карточка
Люич Матия
1:1
33' Гол
Sarpeet Singh
44'
Первый тайм
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Sarpreet Singh бьет в цель!
Желтая карточка
32'
Люич Матия получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Форнароли Бруно бьет в цель!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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