- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Вестпак
1:1
Первый тайм: 44'
0:1
20' ГолФорнароли Бруно
32' Желтая карточкаЛюич Матия
1:1
33' ГолSarpeet Singh
|
20'
0:1
32'
33'
1:1
Состав команд
Веллингтон Феникс
- Основной состав
- 20 Сэил Оливер Вратарь
- 6 Dylan Fox Защитник
- 3 Геллоуэй Скотт Защитник
- 22 Эндрю Дуранте Защитник
- 7 Бернс Натан Полузащитник
- 10 Макглинчи Майкл Полузащитник
- 4 Парацки Горан Полузащитник
- 8 Люич Матия Нападающий
- 21 Кришна Рой Нападающий
- 18 Sarpeet Singh
- 26 Liberato Cacace
- Запасные игроки
- 1 Lewis Italiano Вратарь
- 13 Росси Марко II Защитник
- 23 Ридентон Мэтью Полузащитник
- 9 Калуджерович Андрия Нападающий
- 24 Logan Rogerson
- Главный тренер: Des Buckingham
Мельбурн Сити
- Основной состав
- 1 Бузанис Деян Вратарь
- 5 Шенквельд Барт Защитник
- 3 Scott Jamieson Защитник
- 14 Daniel Arzani Полузащитник
- 13 Маук Стефан Полузащитник
- 10 Видошич Дарио Полузащитник
- 26 Брэттан Люк Полузащитник
- 8 Божанич Оливер Полузащитник
- 6 Osama Malik Полузащитник
- 23 Форнароли Бруно Нападающий
- 37 Nathaniel Atkinson
- Запасные игроки
- 18 Галекович Эуджен Вратарь
- 2 Мускат Эммануэль Защитник
- 11 Bruce Kamau Полузащитник
- 7 Nicholas Fitzgerald Полузащитник
- 4 Harrison Delbridge
- Главный тренер: Michael Valkanis
Предыдущие игры
Веллингтон Феникс (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 08.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 30.03.2018 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 25.03.2018 Веллингтон Феникс 2:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 17.03.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 10.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 17.02.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.01.2018 Ньюкасл Джетс 2:3 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 31.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
- 16.12.2017 Перт Глори 1:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 09.12.2017 Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 03.12.2017 Веллингтон Феникс 2:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 25.11.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
Мельбурн Сити (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 07.04.2018 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 01.04.2018 Ньюкасл Джетс 0:3 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.03.2018 Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.03.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 02.03.2018 Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2018 Перт Глори 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 10.02.2018 Мельбурн Сити 0:4 Сидней ЭЛ
- 04.02.2018 Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 25.01.2018 Мельбурн Сити 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 21.01.2018 Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 14.01.2018 Сентрал Кост Маринерз 2:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 09.01.2018 Перт Глори 0:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 15.12.2017 Сидней 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 10.12.2017 Мельбурн Сити 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 02.12.2017 Ньюкасл Джетс 1:2 Мельбурн Сити ЭЛ
- 24.11.2017 Мельбурн Сити 1:3 Перт Глори ЭЛ
- 17.11.2017 Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити ЭЛ
Последние игры между собой
Веллингтон Феникс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Мельбурн Сити: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
- 06.01.2018 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 21.10.2017 Мельбурн Сити 1:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 18.02.2017 Веллингтон Феникс 1:5 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 27.11.2016 Мельбурн Сити 2:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 08.10.2016 Веллингтон Феникс 0:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 28.03.2016 Мельбурн Сити 3:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 26.02.2016 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 25.01.2016 Мельбурн Сити 3:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 26.08.2015 Мельбурн Сити 5:1 Веллингтон Феникс Кубок ФФА
- 03.05.2015 Веллингтон Феникс 0:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 12.04.2015 Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 12.04.2015 Мельбурн Сити 0:0 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 14.02.2015 Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 14.02.2015 Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 16.03.2014 Мельбурн Сити 2:2 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 16.02.2014 Веллингтон Феникс 0:5 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 27.12.2013 Мельбурн Сити 0:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
- 03.03.2013 Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 27.12.2012 Веллингтон Феникс 3:2 Мельбурн Сити Эй-Лига
- 14.10.2012 Мельбурн Сити 1:1 Веллингтон Феникс Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|27
|20
|4
|3
|64 - 22
|64
|2.
|Ньюкасл Джетс
|26
|14
|5
|7
|49 - 35
|47
|3.
|Мельбурн Сити
|1:1
|27
|13
|5
|9
|41 - 32
|44
|4.
|Мельбурн Виктори
|27
|12
|5
|10
|43 - 37
|41
|5.
|Аделаида Юнайтед
|26
|10
|6
|10
|33 - 36
|36
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|26
|8
|9
|9
|36 - 44
|33
|7.
|Перт Глори
|26
|10
|2
|14
|35 - 47
|32
|8.
|Брисбен Роар
|26
|9
|5
|12
|30 - 38
|32
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|26
|4
|8
|14
|26 - 41
|20
|10.
|Веллингтон Феникс
|1:1
|27
|4
|7
|16
|30 - 55
|19
Первый тайм
33'
Г О О О О Л - Sarpreet Singh бьет в цель!
32'
Люич Матия получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Форнароли Бруно бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Westpac Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация