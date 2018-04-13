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Стадион: Футбольный, Сидней
1:0
Перерыв
1:0
7' ГолБобо
|
7'
1:0
Состав команд
Сидней
- Основной состав
- 1 Рэдмейн Эндрю Вратарь
- 4 Уилкинсон Алекс Защитник
- 5 Буйс Йорди Защитник
- 26 Уилкшир Люк Защитник
- 7 Майкл Зулло Защитник
- 6 Брилланте Джошуа Полузащитник
- 10 Нинкович Милош Полузащитник
- 14 Броск Алекс Полузащитник
- 11 Межеевски Адриан Полузащитник
- 13 О'Нейлл Брэндон Полузащитник
- 9 Бобо Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Цисак Алекс Вратарь
- 8 Ретре Пауло Защитник
- 3 Ben Warland Защитник
- 17 Кэрни Дэвид Полузащитник
- 18 Саймон Мэтт Нападающий
- Главный тренер: Арнольд Грэм
Мельбурн Виктори
- Основной состав
- 20 Лоуренс Том II Вратарь
- 17 Доначи Джеймс Защитник
- 14 Thomas Deng Защитник
- 4 Уильямс Рис Защитник
- 10 Троизи Джеймс Полузащитник
- 9 Барбарусес Костас Полузащитник
- 41 Джордж Лерой Полузащитник
- 24 Антонис Терри Полузащитник
- 6 Броксхэм Ли Полузащитник
- 21 Валери Карл Полузащитник
- 8 Бериша Бесарт Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Matt Acton Вратарь
- 22 Нигро Стефан Защитник
- 23 Ингхэм Джей Нападающий
- 7 Kenjok Athiu
- 18 Matias Sanchez I
- Главный тренер: Kevin Muscat
Предыдущие игры
Сидней (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 08.04.2018 Сидней 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 03.04.2018 Сувон Блюуингз 1:4 Сидней ЛЧА
- 29.03.2018 Перт Глори 2:3 Сидней ЭЛ
- 24.03.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней ЭЛ
- 17.03.2018 Сидней 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 13.03.2018 Касима Антлерс 1:1 Сидней ЛЧА
- 07.03.2018 Сидней 0:2 Касима Антлерс ЛЧА
- 03.03.2018 Ньюкасл Джетс 2:1 Сидней ЭЛ
- 25.02.2018 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.02.2018 Шанхай Шэньхуа 2:2 Сидней ЛЧА
- 14.02.2018 Сидней 0:2 Сувон Блюуингз ЛЧА
- 10.02.2018 Мельбурн Сити 0:4 Сидней ЭЛ
- 02.02.2018 Сидней 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней ЭЛ
- 20.01.2018 Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
- 08.01.2018 Брисбен Роар 0:3 Сидней ЭЛ
- 03.01.2018 Сидней 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 30.12.2017 Сидней 6:0 Перт Глори ЭЛ
- 23.12.2017 Веллингтон Феникс 1:4 Сидней ЭЛ
Мельбурн Виктори (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 08.04.2018 Мельбурн Виктори 2:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.04.2018 Ульсан 6:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 31.03.2018 Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 25.03.2018 Перт Глори 1:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 18.03.2018 Мельбурн Виктори 5:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 13.03.2018 Мельбурн Виктори 1:0 Кавасаки Фронтале ЛЧА
- 07.03.2018 Кавасаки Фронтале 2:2 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 02.03.2018 Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 24.02.2018 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 20.02.2018 Шанхай СИПГ 4:1 Мельбурн Виктори ЛЧА
- 13.02.2018 Мельбурн Виктори 3:3 Ульсан ЛЧА
- 09.02.2018 Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 03.02.2018 Ньюкасл Джетс 2:0 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Мельбурн Виктори 3:2 Перт Глори ЭЛ
- 10.01.2018 Веллингтон Феникс 2:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 06.01.2018 Мельбурн Виктори 1:1 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 29.12.2017 Мельбурн Виктори 2:1 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 23.12.2017 Мельбурн Сити 0:1 Мельбурн Виктори ЭЛ
Последние игры между собой
Сидней: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Мельбурн Виктори: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
- 26.01.2018 Мельбурн Виктори 1:3 Сидней Эй-Лига
- 07.10.2017 Мельбурн Виктори 0:1 Сидней Эй-Лига
- 07.05.2017 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 03.03.2017 Сидней 1:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 26.01.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Сидней Эй-Лига
- 05.11.2016 Сидней 2:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 27.02.2016 Мельбурн Виктори 1:1 Сидней Эй-Лига
- 26.01.2016 Мельбурн Виктори 1:0 Сидней Эй-Лига
- 14.11.2015 Сидней 2:4 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 17.05.2015 Мельбурн Виктори 3:0 Сидней Эй-Лига
- 14.02.2015 Сидней 3:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 13.12.2014 Мельбурн Виктори 3:3 Сидней Эй-Лига
- 15.11.2014 Сидней 0:0 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 18.04.2014 Мельбурн Виктори 2:1 Сидней Эй-Лига
- 29.03.2014 Мельбурн Виктори 1:1 Сидней Эй-Лига
- 26.01.2014 Мельбурн Виктори 0:5 Сидней Эй-Лига
- 09.11.2013 Сидней 3:2 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 16.03.2013 Сидней 1:1 Мельбурн Виктори Эй-Лига
- 26.01.2013 Мельбурн Виктори 3:1 Сидней Эй-Лига
- 10.11.2012 Сидней 2:3 Мельбурн Виктори Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|1:0
|27
|20
|4
|3
|64 - 22
|64
|2.
|Ньюкасл Джетс
|26
|14
|5
|7
|49 - 35
|47
|3.
|Мельбурн Сити
|26
|13
|4
|9
|40 - 31
|43
|4.
|Мельбурн Виктори
|0:1
|27
|12
|5
|10
|43 - 37
|41
|5.
|Аделаида Юнайтед
|26
|10
|6
|10
|33 - 36
|36
|6.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|26
|8
|9
|9
|36 - 44
|33
|7.
|Перт Глори
|26
|10
|2
|14
|35 - 47
|32
|8.
|Брисбен Роар
|26
|9
|5
|12
|30 - 38
|32
|9.
|Сентрал Кост Маринерз
|26
|4
|8
|14
|26 - 41
|20
|10.
|Веллингтон Феникс
|26
|4
|6
|16
|29 - 54
|18
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
7'
Г О О О О Л - Бобо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydney Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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