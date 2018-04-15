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Стадион:
Базель
2:1
Конец матча
Лозанна-Спорт
0'
1:0
11' Гол
Буа Кевин
30' Желтая карточка
Noah Loosli
55' Желтая карточка
Гетац Николя
60' Желтая карточка
Ланг Михаэль
1:1
63' Гол
Марджиотта Франческо
82' Вторая желтая карточка
Гетац Николя
89' Желтая карточка
Кастелла Томас
2:1
90' Гол
Айети Альбиан
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Айети Альбиан бьет в цель!
Желтая карточка
89'
Кастелла Томас получил желтую карточку от судьи
88'
Лозанна-Спорт делает замену. Марджиотта Франческо уходит с поля, а Техеда Ельцин выходит на его замену.
82'
Гетац Николя получает вторую желтую карточку. Удаление.
78'
Базель делает замену. Штокер Валентин уходит с поля, а Neftali Manzambi выходит на его замену.

67'
Базель делает замену. Эльюнусси Мохамед уходит с поля, а Ван Волфсвинкель Рикки выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Марджиотта Франческо бьет в цель!
Желтая карточка
60'
Ланг Михаэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Гетац Николя получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
30'
Noah Loosli получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Буа Кевин бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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