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Стадион: Санкт-Якоб Парк
2:1
Конец матча
1:0
11' ГолБуа Кевин
30' Желтая карточкаNoah Loosli
55' Желтая карточкаГетац Николя
60' Желтая карточкаЛанг Михаэль
1:1
63' ГолМарджиотта Франческо
82' Вторая желтая карточкаГетац Николя
89' Желтая карточкаКастелла Томас
2:1
90' ГолАйети Альбиан
|
11'
1:0
30'
55'
60'
63'
1:1
82'
89'
90'
2:1
Состав команд
17
Сухи
Марек
25
Риверос
Блас
20
Ди
Сере
33
Буа
Кевин
24
Noah
Loosli
88
Кабрал
II
30
Гетац
Николя
21
Зидан
Энцо
Базель 4-3-3
- Основной состав
- 1 Вацлик Томаш Вратарь
- 5 Ланг Михаэль Защитник
- 17 Сухи Марек Защитник
- 6 Фрай Фабиан Защитник
- 25 Риверос Блас Защитник
- 20 Ди Сере Полузащитник
- 24 Эльюнусси Мохамед Полузащитник
- 10 Кампо Самуэле Полузащитник
- 14 Штокер Валентин Нападающий
- 22 Айети Альбиан Нападающий
- 33 Буа Кевин Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Сальви Мирко Вратарь
- 28 Петретта Рауль Защитник
- 27 Манзамби Нефтали Полузащитник
- 9 Ван Волфсвинкель Рикки Нападающий
- 11 Noah Okafor
- 32 Robin Adamczyk
- 43 Кайзер Ив
- Главный тренер: Вики Рафаэль
Лозанна-Спорт 3-4-2-1
- Основной состав
- 1 Кастелла Томас Вратарь
- 24 Noah Loosli Защитник
- 88 Кабрал II Защитник
- 5 Роша Ален Защитник
- 7 Кололли Беньямин Полузащитник
- 31 Шмидт Доминик II Полузащитник
- 17 Франссон Александер Полузащитник
- 30 Гетац Николя Полузащитник
- 21 Зидан Энцо Полузащитник
- 10 Сарате Гонсало Полузащитник
- 19 Марджиотта Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Мартин Кевин Вратарь
- 15 Марин Леандро Защитник
- 28 Техеда Ельцин Полузащитник
- 18 Маккоппи Андреа Полузащитник
- 8 Жейссманн Жоэль Полузащитник
- 29 Зачири Анди Нападающий
- 13 Рапп Симоне Нападающий
- Главный тренер: Челестини Фабио
Предыдущие игры
Базель (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 11.04.2018 Базель 3:0 Цюрих С
- 08.04.2018 Лугано 0:1 Базель С
- 02.04.2018 Янг Бойз 2:2 Базель С
- 18.03.2018 Базель 1:0 Сьон С
- 14.03.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Базель С
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель С
- 07.03.2018 Манчестер Сити 1:2 Базель ЛЧ
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 13.02.2018 Базель 0:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 24.01.2018 Базель 1:0 Винтертур ТМК
- 20.01.2018 Штурм 4:2 Базель ТМК
- 17.01.2018 Базель 1:2 Виктория Пльзень ТМК
- 14.01.2018 Базель 1:1 Тяньцзинь Цюаньцзянь ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
- 05.12.2017 Бенфика 0:2 Базель ЛЧ
Лозанна-Спорт (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 08.04.2018 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон С
- 02.04.2018 Лозанна-Спорт 2:1 Лугано С
- 18.03.2018 Тун 0:0 Лозанна-Спорт С
- 14.03.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Базель С
- 10.03.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен С
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 21.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Чуньцинь Лифан ТМК
- 17.01.2018 Малага 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 10.01.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт (до 21 года) ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель С
- 26.11.2017 Цюрих 2:0 Лозанна-Спорт С
- 19.11.2017 Лозанна-Спорт 3:1 Люцерн С
- 04.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Лозанна-Спорт С
- 28.10.2017 Лозанна-Спорт 1:3 Тун С
Последние игры между собой
Базель: победы: 16, ничьи: 2, поражения: 2
Лозанна-Спорт: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 16
- 14.03.2018 Лозанна-Спорт 1:1 Базель Суперлига
- 02.12.2017 Лозанна-Спорт 1:4 Базель Суперлига
- 09.09.2017 Базель 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига
- 15.04.2017 Лозанна-Спорт 0:4 Базель Суперлига
- 19.02.2017 Базель 4:3 Лозанна-Спорт Суперлига
- 05.11.2016 Базель 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 21.09.2016 Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига
- 08.07.2016 Базель 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи. Клубы
- 18.05.2014 Базель 4:2 Лозанна-Спорт Суперлига
- 02.02.2014 Лозанна-Спорт 1:3 Базель Суперлига
- 06.10.2013 Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига
- 27.07.2013 Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 16.05.2013 Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 17.02.2013 Лозанна-Спорт 1:2 Базель Суперлига
- 29.09.2012 Лозанна-Спорт 1:1 Базель Суперлига
- 18.08.2012 Базель 2:0 Лозанна-Спорт Суперлига
- 29.04.2012 Базель 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига
- 04.04.2012 Лозанна-Спорт 0:2 Базель Суперлига
- 21.03.2012 Базель 5:2 Лозанна-Спорт Кубок
- 05.11.2011 Лозанна-Спорт 2:3 Базель Суперлига
Базель
Лозанна-Спорт
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
65 Владение мячом, % 35
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|69 - 30
|68
|2.
|Базель
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|51 - 24
|55
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|29
|14
|3
|12
|45 - 53
|45
|4.
|Люцерн
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|39 - 43
|40
|5.
|Цюрих
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|35 - 36
|37
|6.
|Тун
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|43 - 54
|32
|7.
|Лугано
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|29 - 44
|32
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|35 - 41
|32
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|41 - 54
|31
|10.
|Сьон
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|38 - 46
|28
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Айети Альбиан бьет в цель!
89'
Кастелла Томас получил желтую карточку от судьи
88'
Лозанна-Спорт делает замену. Марджиотта Франческо уходит с поля, а Техеда Ельцин выходит на его замену.
82'
Гетац Николя получает вторую желтую карточку. Удаление.
78'
Базель делает замену. Штокер Валентин уходит с поля, а Neftali Manzambi выходит на его замену.
67'
Базель делает замену. Эльюнусси Мохамед уходит с поля, а Ван Волфсвинкель Рикки выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Марджиотта Франческо бьет в цель!
60'
Ланг Михаэль получил желтую карточку от судьи
55'
Гетац Николя получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
30'
Noah Loosli получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Буа Кевин бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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