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Стадион: Свисспорарена
31' Желтая карточкаКунья Матеус
34' Желтая карточкаКнежевич Стефан
0:1
50' ГолКунья Матеус
72' Желтая карточкаШиндельхольц Николя
79' Желтая карточкаЛеняни Эрмир
83' Желтая карточкаКуасси Ксавье
|
31'
34'
50'
0:1
69'
79'
83'
Состав команд
21
Омлин
Йонас
17
Гретер
Симон
42
Вока
Идриз
24
Варгас
Рубен
23
Джюмарт
Эрай
33
Леняни
Эрмир
24
Тома
Бастьен
70
Кунья
Матеус
48
Учан
Салих
Люцерн 4-2-3-1
- Основной состав
- 21 Омлин Йонас Вратарь
- 17 Гретер Симон Защитник
- 14 Шиндельхольц Николя Защитник
- 4 Кнежевич Стефан Защитник
- 7 Клаудио Лустенбергер Защитник
- 42 Вока Идриз Полузащитник
- 8 Кустодио Оливер Полузащитник
- 19 Шнойвли Кристиан Полузащитник
- 68 Родригес Франсиско III Полузащитник
- 24 Варгас Рубен Полузащитник
- 20 Демхасай Шкельчим Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Цибунг Давид Вратарь
- 34 Silvan Sidler Защитник
- 35 Угриниц Филип Полузащитник
- 10 Фоллонье Даниэль Полузащитник
- 31 Крьезиу Хекуран Полузащитник
- 29 Кутеса Дерек Нападающий
- 9 Юрич Томи Нападающий
- Главный тренер: Gerardo Seoane
Сьон 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Фикентшер Кевин Вратарь
- 62 Масейрас Кентен Защитник
- 23 Джюмарт Эрай Защитник
- 3 Andre Luis II Защитник
- 33 Леняни Эрмир Защитник
- 24 Тома Бастьен Полузащитник
- 36 Куасси Ксавье Полузащитник
- 70 Кунья Матеус Полузащитник
- 48 Учан Салих Полузащитник
- 10 Карлитуш Алберту Полузащитник
- 9 Номбе Мбойо Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Димарко Федерико Защитник
- 5 Бамер Жан Защитник
- 29 Анга-Лётшер Мартин Защитник
- 14 Гргич Анто Полузащитник
- 15 Шнойвли Марко Нападающий
- 17 Alexander Succar Нападающий
- 44 Yanick Hofer
- Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Предыдущие игры
Люцерн (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 07.04.2018 Тун 1:0 Люцерн С
- 02.04.2018 Люцерн 3:1 Санкт-Галлен С
- 18.03.2018 Лугано 1:2 Люцерн С
- 11.03.2018 Люцерн 1:0 Базель С
- 04.03.2018 Сьон 1:1 Люцерн С
- 25.02.2018 Люцерн 2:1 Тун С
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 03.02.2018 Люцерн 2:1 Лозанна-Спорт С
- 30.01.2018 Раппершвиль-Йона 0:3 Люцерн ТМК
- 27.01.2018 Базель 1:0 Люцерн ТМК
- 23.01.2018 Люцерн 1:1 Кьяссо ТМК
- 18.01.2018 Локомотив Москва 0:3 Люцерн ТМК
- 16.01.2018 Шанхай Шэньхуа 1:1 Люцерн ТМК
- 13.01.2018 Фейеноорд 2:1 Люцерн ТМК
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз С
- 10.12.2017 Цюрих 1:2 Люцерн С
- 02.12.2017 Люцерн 2:1 Сьон С
- 29.11.2017 Базель 2:1 Люцерн К
- 25.11.2017 Люцерн 1:4 Базель С
Сьон (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 08.04.2018 Лозанна-Спорт 0:2 Сьон С
- 31.03.2018 Сьон 1:1 Цюрих С
- 18.03.2018 Базель 1:0 Сьон С
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун С
- 04.03.2018 Сьон 1:1 Люцерн С
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Сьон 3:1 Лозанна-Спорт С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 18.01.2018 Троина 0:2 Сьон ТМК
- 14.01.2018 Катания 2:1 Сьон ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
- 02.12.2017 Люцерн 2:1 Сьон С
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер С
- 18.11.2017 Базель 5:1 Сьон С
- 04.11.2017 Сьон 1:1 Цюрих С
- 29.10.2017 Янг Бойз 5:1 Сьон С
- 22.10.2017 Сьон 2:2 Лугано С
Последние игры между собой
Люцерн: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Сьон: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
- 04.03.2018 Сьон 1:1 Люцерн Суперлига
- 02.12.2017 Люцерн 2:1 Сьон Суперлига
- 20.08.2017 Сьон 1:1 Люцерн Суперлига
- 21.05.2017 Сьон 2:3 Люцерн Суперлига
- 05.04.2017 Сьон 0:0 Люцерн Кубок
- 18.03.2017 Люцерн 0:0 Сьон Суперлига
- 11.12.2016 Сьон 3:1 Люцерн Суперлига
- 21.09.2016 Люцерн 2:2 Сьон Суперлига
- 25.05.2016 Люцерн 2:2 Сьон Суперлига
- 27.02.2016 Сьон 3:1 Люцерн Суперлига
- 08.11.2015 Сьон 2:0 Люцерн Суперлига
- 18.07.2015 Люцерн 2:2 Сьон Суперлига
- 29.05.2015 Люцерн 3:0 Сьон Суперлига
- 01.03.2015 Сьон 2:2 Люцерн Суперлига
- 05.10.2014 Сьон 3:1 Люцерн Суперлига
- 20.07.2014 Люцерн 1:1 Сьон Суперлига
- 03.05.2014 Люцерн 0:1 Сьон Суперлига
- 09.03.2014 Сьон 3:2 Люцерн Суперлига
- 10.11.2013 Люцерн 1:0 Сьон Кубок Швейцарии
- 02.11.2013 Сьон 3:0 Люцерн Суперлига
Люцерн
Сьон
-
2 Офсайды 2
-
21 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|69 - 30
|68
|2.
|Базель
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|51 - 24
|55
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|29
|14
|3
|12
|45 - 53
|45
|4.
|Люцерн
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|39 - 43
|40
|5.
|Цюрих
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|35 - 36
|37
|6.
|Тун
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|43 - 54
|32
|7.
|Лугано
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|29 - 44
|32
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|35 - 41
|32
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|41 - 54
|31
|10.
|Сьон
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|38 - 46
|28
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Куасси Ксавье получил желтую карточку от судьи
79'
Леняни Эрмир получил желтую карточку от судьи
76'
Люцерн делает замену. Ruben Vargas уходит с поля, а Фоллонье Даниэль выходит на его замену.
75'
Люцерн делает замену. Гретер Симон уходит с поля, а Кутеса Дерек выходит на его замену.
72'
Шиндельхольц Николя получил желтую карточку от судьи
69'
Сьон делает замену. Учан Салих уходит с поля, а Гргич Анто выходит на его замену.
64'
Люцерн делает замену. Родригес Франсиско III уходит с поля, а Юрич Томи выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Matheus Cunha бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Сьон делает замену. Номбе Мбойо уходит с поля, а Шнойвли Марко выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
34'
Кнежевич Стефан получил желтую карточку от судьи
31'
Matheus Cunha получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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