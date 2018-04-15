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Стадион:
Люцерн
0:1
Конец матча
Сьон
0'
31' Желтая карточка
Кунья Матеус
34' Желтая карточка
Кнежевич Стефан
0:1
50' Гол
Кунья Матеус
72' Желтая карточка
Шиндельхольц Николя
79' Желтая карточка
Леняни Эрмир
83' Желтая карточка
Куасси Ксавье
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
83'
Куасси Ксавье получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
79'
Леняни Эрмир получил желтую карточку от судьи
76'
Люцерн делает замену. Ruben Vargas уходит с поля, а Фоллонье Даниэль выходит на его замену.
75'
Люцерн делает замену. Гретер Симон уходит с поля, а Кутеса Дерек выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Шиндельхольц Николя получил желтую карточку от судьи

69'
Сьон делает замену. Учан Салих уходит с поля, а Гргич Анто выходит на его замену.
64'
Люцерн делает замену. Родригес Франсиско III уходит с поля, а Юрич Томи выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Matheus Cunha бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сьон делает замену. Номбе Мбойо уходит с поля, а Шнойвли Марко выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
34'
Кнежевич Стефан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Matheus Cunha получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Swissporarena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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