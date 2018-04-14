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Стадион:
Лугано
1:1
Конец матча
Тун
0'
1:0
3' Гол
Карлиньос Жуниор
38' Желтая карточка
Амузи Стэнли
81' Желтая карточка
Гларнер Штефан
1:1
82' Гол
Да Силва Нуну
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тун делает замену. Соргич Деян уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.
83'
Лугано делает замену. Пиччинокки Марио уходит с поля, а Carlo Manicone выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Да Силва Нуну бьет в цель!
Желтая карточка
81'
Гларнер Штефан получил желтую карточку от судьи
75'
Тун делает замену. Тосетти Маттео уходит с поля, а Да Силва Нуну выходит на его замену.

71'
Лугано делает замену. Мариани Давид уходит с поля, а Ледесма Кристиан выходит на его замену.
52'
Лугано делает замену. Карлиньос Жуниор уходит с поля, а Вечеи Балинт выходит на его замену.
46'
Тун делает замену. Феррейру Нельсон уходит с поля, а Гельми Рой выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Амузи Стэнли получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Карлиньос Жуниор бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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