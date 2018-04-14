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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Корнаредо
1:0
3' ГолКарлиньос Жуниор
38' Желтая карточкаАмузи Стэнли
81' Желтая карточкаГларнер Штефан
1:1
82' ГолДа Силва Нуну
|
3'
1:0
38'
81'
82'
1:1
Состав команд
35
Амузи
Стэнли
21
Янко
Марк
20
Каблан
Крис
Лугано 4-4-2
- Основной состав
- 23 Кьяссумбуа Жоэль Вратарь
- 35 Амузи Стэнли Защитник
- 28 Сульмони Фульвио Защитник
- 5 Големич Владимир Защитник
- 30 Дапрела Фабио Защитник
- 33 Чрнигой Домен Полузащитник
- 14 Саббатини Джонатан Полузащитник
- 18 Пиччинокки Марио Полузащитник
- 8 Мариани Давид Полузащитник
- 21 Янко Марк Нападающий
- 11 Карлиньос Жуниор Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Noam Baumann Вратарь
- 22 Руй Стив Защитник
- 27 Jetmir Krasniqi Защитник
- 91 Михайлович Драган Полузащитник
- 24 Ледесма Кристиан Полузащитник
- 17 Вечеи Балинт Полузащитник
- 95 Carlo Manicone
- Главный тренер: Тами Пьерлуиджи
Тун 4-4-2
- Основной состав
- 1 Февр Гийом Вратарь
- 31 Гларнер Штефан Защитник
- 30 Лаупер Сандро Защитник
- 34 Суттер Никола Защитник
- 20 Каблан Крис Защитник
- 11 Тосетти Маттео Полузащитник
- 17 Хедигер Деннис Полузащитник
- 8 Карлен Грегори Полузащитник
- 21 Феррейру Нельсон Полузащитник
- 9 Соргич Деян Нападающий
- 33 Шпильман Марвин Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Руберто Франческо Вратарь
- 14 Гельми Рой Защитник
- 7 Фаччинетти Микаэль Защитник
- 28 Хузер Робин Полузащитник
- 24 Да Силва Нуну Полузащитник
- 35 Хунцикер Николас Нападающий
- 23 Timo Righetti
- Главный тренер: Шнайдер Марк
Предыдущие игры
Лугано (последние 20 матчей: +10 =0 -10)
- 08.04.2018 Лугано 0:1 Базель С
- 02.04.2018 Лозанна-Спорт 2:1 Лугано С
- 18.03.2018 Лугано 1:2 Люцерн С
- 10.03.2018 Цюрих 3:0 Лугано С
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 10.02.2018 Лугано 1:0 Сьон С
- 04.02.2018 Базель 0:1 Лугано С
- 28.01.2018 Лугано 4:0 Виль ТМК
- 24.01.2018 Лугано 2:1 Гаворрано ТМК
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 14.01.2018 Лугано 5:1 Кьяссо ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 10.12.2017 Лугано 1:2 Лозанна-Спорт С
- 07.12.2017 Стяуа 1:2 Лугано ЛЕ
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер К
- 26.11.2017 Лугано 1:2 Янг Бойз С
- 23.11.2017 Лугано 1:0 Хапоэль Беэр-Шева ЛЕ
Тун (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 07.04.2018 Тун 1:0 Люцерн С
- 31.03.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 18.03.2018 Тун 0:0 Лозанна-Спорт С
- 11.03.2018 Сьон 7:2 Тун С
- 04.03.2018 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 25.02.2018 Люцерн 2:1 Тун С
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 10.02.2018 Тун 0:2 Базель С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 27.01.2018 Тун 1:1 Лозанна-Спорт ТМК
- 24.01.2018 Тун 0:0 Сьон ТМК
- 23.01.2018 Тун 1:1 Виль ТМК
- 20.01.2018 Тун 3:0 Брайтенрайн ТМК
- 19.01.2018 Тун 4:1 Шаффхаузен ТМК
- 13.01.2018 Тун 7:1 Волен ТМК
- 12.01.2018 Тун 5:2 Раппершвиль-Йона ТМК
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано С
- 09.12.2017 Сьон 2:3 Тун С
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз С
- 29.11.2017 Цюрих 4:3 Тун К
Последние игры между собой
Лугано: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Тун: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
- 16.12.2017 Тун 0:2 Лугано Суперлига
- 05.11.2017 Тун 1:1 Лугано Суперлига
- 26.08.2017 Лугано 4:1 Тун Суперлига
- 17.04.2017 Лугано 2:1 Тун Суперлига
- 12.03.2017 Тун 5:2 Лугано Суперлига
- 04.12.2016 Лугано 1:1 Тун Суперлига
- 25.09.2016 Тун 2:2 Лугано Суперлига
- 17.04.2016 Лугано 2:1 Тун Суперлига
- 13.02.2016 Тун 2:1 Лугано Суперлига
- 25.10.2015 Тун 2:1 Лугано Суперлига
- 26.07.2015 Лугано 2:3 Тун Суперлига
- 10.11.2012 Лугано 0:2 Тун Кубок Швейцарии
- 10.05.2010 Тун 1:0 Лугано Челлендж Лига
- 31.07.2009 Лугано 1:2 Тун Челлендж Лига
- 28.02.2009 Лугано 3:1 Тун Челлендж Лига
- 10.08.2008 Тун 4:4 Лугано Челлендж Лига
Лугано
Тун
-
1 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|68 - 30
|65
|2.
|Базель
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|49 - 23
|52
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|29
|14
|3
|12
|45 - 53
|45
|4.
|Люцерн
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|39 - 42
|40
|5.
|Цюрих
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|35 - 35
|37
|6.
|Тун
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|43 - 54
|32
|7.
|Лугано
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|29 - 44
|32
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|35 - 41
|32
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|40 - 52
|31
|10.
|Сьон
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|37 - 46
|25
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Тун делает замену. Соргич Деян уходит с поля, а Хунцикер Николас выходит на его замену.
83'
Лугано делает замену. Пиччинокки Марио уходит с поля, а Carlo Manicone выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Да Силва Нуну бьет в цель!
81'
Гларнер Штефан получил желтую карточку от судьи
75'
Тун делает замену. Тосетти Маттео уходит с поля, а Да Силва Нуну выходит на его замену.
71'
Лугано делает замену. Мариани Давид уходит с поля, а Ледесма Кристиан выходит на его замену.
52'
Лугано делает замену. Карлиньос Жуниор уходит с поля, а Вечеи Балинт выходит на его замену.
46'
Тун делает замену. Феррейру Нельсон уходит с поля, а Гельми Рой выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Амузи Стэнли получил желтую карточку от судьи
3'
Г О О О О Л - Карлиньос Жуниор бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Cornaredo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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