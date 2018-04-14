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Стадион:
Грасcхоппер
1:2
Конец матча
Санкт-Галлен
0'
49' Желтая карточка
Сигурьонссон Рунар
1:0
74' Пенальти
Хеффрен Суарес
1:1
83' Гол
Мусаву-Кинг Ирунду
1:2
90' Гол
Бен Халифа Нассим
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Бен Халифа Нассим бьет в цель!
89'
Грасcхоппер делает замену. Bujar Lika уходит с поля, а Пниши Альбан выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Мусаву-Кинг Ирунду бьет в цель!
81'
Санкт-Галлен делает замену. Араторе Марко уходит с поля, а Иттен Седрик выходит на его замену.
76'
Грасcхоппер делает замену. Башич Марко уходит с поля, а Petar Pusic выходит на его замену.

75'
Грасcхоппер делает замену. Хеффрен Суарес уходит с поля, а Джуричин Марко выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Хеффрен Суарес из команды Грасcхоппер забивает с точки!
62'
Санкт-Галлен делает замену. Стоянович Деян уходит с поля, а Лопар Даниэль выходит на его замену.
59'
Санкт-Галлен делает замену. Кукурузович Степан уходит с поля, а Чернегг Петер выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Сигурьонссон Рунар получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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