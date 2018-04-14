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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Летцигрунд
1:2
Конец матча
49' Желтая карточкаСигурьонссон Рунар
1:0
74' ПенальтиХеффрен Суарес
1:1
83' ГолМусаву-Кинг Ирунду
1:2
90' ГолБен Халифа Нассим
|
74'
1:0
83'
1:1
90'
1:2
Состав команд
14
Лаванши
Нума
24
Bujar
Lika
19
Кодро
Кенан
Грасcхоппер 4-1-2-3
- Основной состав
- 1 Линднер Хайнц Вратарь
- 14 Лаванши Нума Защитник
- 13 Бергстрём Эмиль Защитник
- 3 Jean-Pierre Rhyner Защитник
- 24 Bujar Lika Защитник
- 20 Сейнсбери Трент Полузащитник
- 8 Башич Марко Полузащитник
- 7 Таипи Гьелбрим Полузащитник
- 16 Хеффрен Суарес Нападающий
- 19 Кодро Кенан Нападающий
- 10 Андерсен Лукас Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Васич Васо Вратарь
- 6 Пниши Альбан Защитник
- 17 Фашко Михал Полузащитник
- 28 Petar Pusic Полузащитник
- 11 Капич Рифет Полузащитник
- 9 Джуричин Марко Нападающий
- 5 Aleksandar Cvetkovic
- Главный тренер: Mathias Walther
Санкт-Галлен 3-5-2
- Основной состав
- 32 Стоянович Деян Вратарь
- 36 Хефти Сильван Защитник
- 6 Уисс Алан Защитник
- 5 Мусаву-Кинг Ирунду Защитник
- 22 Араторе Марко Полузащитник
- 8 Сигурьонссон Рунар Полузащитник
- 28 Toko III Полузащитник
- 7 Кукурузович Степан Полузащитник
- 16 Виттвер Андреас Полузащитник
- 25 Бен Халифа Нассим Нападающий
- 9 Буэсс Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Лопар Даниэль Вратарь
- 53 Гёнитцер Сильван Защитник
- 26 Чернегг Петер Полузащитник
- 23 Алексич Даниел Полузащитник
- 11 Тафер Яннис Полузащитник
- 13 Иттен Седрик Нападающий
- 58 Cedric Gasser
- Главный тренер: Контини Джорджо
Предыдущие игры
Грасcхоппер (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 07.04.2018 Цюрих 1:1 Грасcхоппер С
- 31.03.2018 Грасcхоппер 0:2 Тун С
- 17.03.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер С
- 03.03.2018 Грасcхоппер 0:0 Лозанна-Спорт С
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 17.02.2018 Лугано 1:0 Грасcхоппер С
- 11.02.2018 Грасcхоппер 1:2 Люцерн С
- 04.02.2018 Сьон 1:3 Грасcхоппер С
- 31.01.2018 Грасcхоппер 2:1 Шаффхаузен ТМК
- 27.01.2018 Виль 1:0 Грасcхоппер ТМК
- 18.01.2018 Грасcхоппер 1:1 Вииторул Констанца ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
- 17.12.2017 Грасcхоппер 0:2 Базель С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 03.12.2017 Грасcхоппер 0:1 Лугано С
- 30.11.2017 Лугано 0:0 Грасcхоппер К
- 26.11.2017 Сьон 3:0 Грасcхоппер С
- 19.11.2017 Грасcхоппер 2:0 Тун С
Санкт-Галлен (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 08.04.2018 Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз С
- 02.04.2018 Люцерн 3:1 Санкт-Галлен С
- 17.03.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер С
- 10.03.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Санкт-Галлен С
- 04.03.2018 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 25.02.2018 Санкт-Галлен 3:0 Лугано С
- 17.02.2018 Базель 0:2 Санкт-Галлен С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Санкт-Галлен 2:0 Аустрия Люстенау ТМК
- 19.01.2018 Динамо Киев 0:2 Санкт-Галлен ТМК
- 16.01.2018 Штурм 1:1 Санкт-Галлен ТМК
- 12.01.2018 АЗ Алкмаар 2:2 Санкт-Галлен ТМК
- 06.01.2018 Санкт-Галлен 1:2 Майнц ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Галлен 3:2 Сьон С
- 09.12.2017 Базель 3:0 Санкт-Галлен С
- 03.12.2017 Санкт-Галлен 1:3 Цюрих С
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен К
- 25.11.2017 Тун 1:2 Санкт-Галлен С
- 18.11.2017 Санкт-Галлен 0:2 Лугано С
Последние игры между собой
Грасcхоппер: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Санкт-Галлен: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 17.03.2018 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 29.10.2017 Санкт-Галлен 3:1 Грасcхоппер Суперлига
- 20.08.2017 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 21.05.2017 Санкт-Галлен 4:1 Грасcхоппер Суперлига
- 08.04.2017 Грасcхоппер 3:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 26.11.2016 Грасcхоппер 2:2 Санкт-Галлен Суперлига
- 07.08.2016 Санкт-Галлен 2:1 Грасcхоппер Суперлига
- 23.04.2016 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 07.03.2016 Санкт-Галлен 2:0 Грасcхоппер Суперлига
- 26.09.2015 Грасcхоппер 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 23.08.2015 Санкт-Галлен 0:2 Грасcхоппер Суперлига
- 17.05.2015 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 01.03.2015 Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 01.03.2015 Санкт-Галлен 1:1 Грасcхоппер Суперлига
- 08.11.2014 Грасcхоппер 3:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 24.09.2014 Санкт-Галлен 3:0 Грасcхоппер Суперлига
- 07.05.2014 Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен Суперлига
- 16.02.2014 Санкт-Галлен 1:5 Грасcхоппер Суперлига
- 28.09.2013 Грасcхоппер 0:1 Санкт-Галлен Суперлига
- 14.07.2013 Санкт-Галлен 0:2 Грасcхоппер Суперлига
Грасcхоппер
Санкт-Галлен
-
0 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|28
|20
|5
|3
|68 - 30
|65
|2.
|Базель
|Заявка
|28
|15
|7
|6
|49 - 23
|52
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|29
|14
|3
|12
|45 - 53
|45
|4.
|Люцерн
|Заявка
|28
|11
|7
|10
|39 - 42
|40
|5.
|Цюрих
|Заявка
|28
|9
|10
|9
|35 - 35
|37
|6.
|Тун
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|43 - 54
|32
|7.
|Лугано
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|29 - 44
|32
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|35 - 41
|32
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|40 - 52
|31
|10.
|Сьон
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|37 - 46
|25
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Бен Халифа Нассим бьет в цель!
89'
Грасcхоппер делает замену. Bujar Lika уходит с поля, а Пниши Альбан выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Мусаву-Кинг Ирунду бьет в цель!
81'
Санкт-Галлен делает замену. Араторе Марко уходит с поля, а Иттен Седрик выходит на его замену.
76'
Грасcхоппер делает замену. Башич Марко уходит с поля, а Petar Pusic выходит на его замену.
75'
Грасcхоппер делает замену. Хеффрен Суарес уходит с поля, а Джуричин Марко выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Хеффрен Суарес из команды Грасcхоппер забивает с точки!
62'
Санкт-Галлен делает замену. Стоянович Деян уходит с поля, а Лопар Даниэль выходит на его замену.
59'
Санкт-Галлен делает замену. Кукурузович Степан уходит с поля, а Чернегг Петер выходит на его замену.
49'
Сигурьонссон Рунар получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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