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Стадион:
Янг Бойз
1:0
Конец матча
Цюрих
0'
26' Желтая карточка
Саного Секу
28' Желтая карточка
Маркезано Антонио
69' Желтая карточка
Вёльфли Марко
69' Желтая карточка
Палссон Виктор
1:0
70' Гол
Саного Секу
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Янг Бойз делает замену. Сулеймани Миралем уходит с поля, а Шик Торстен выходит на его замену.
86'
Цюрих делает замену. Kevin Rueegg уходит с поля, а Алиу Изер выходит на его замену.
82'
Янг Бойз делает замену. Фасснахт Кристиан уходит с поля, а Нгамелеу Муми выходит на его замену.
80'
Цюрих делает замену. Маркезано Антонио уходит с поля, а Stephen Odey выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Саного Секу бьет в цель!

Желтая карточка
69'
Палссон Виктор получил желтую карточку от судьи
55'
Цюрих делает замену. Бруннер Седрик уходит с поля, а Теландер Расмус выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
28'
Маркезано Антонио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Саного Секу получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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