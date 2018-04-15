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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стад де Суиз
26' Желтая карточкаСаного Секу
28' Желтая карточкаМаркезано Антонио
69' Желтая карточкаВёльфли Марко
69' Желтая карточкаПалссон Виктор
1:0
70' ГолСаного Секу
|
26'
69'
69'
70'
1:0
86'
Состав команд
43
Мбабу
Кевин
23
Бенито
Лорис
35
Саного
Секу
17
Ассале
Рожер
99
Оаро
Гийом
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
Янг Бойз 4-4-2
- Основной состав
- 1 Вёльфли Марко Вратарь
- 43 Мбабу Кевин Защитник
- 22 Вютрих Грегори Защитник
- 5 Фон Берген Стив Защитник
- 23 Бенито Лорис Защитник
- 16 Фасснахт Кристиан Полузащитник
- 6 Бертоне Леонардо Полузащитник
- 35 Саного Секу Полузащитник
- 7 Сулеймани Миралем Полузащитник
- 17 Ассале Рожер Нападающий
- 99 Оаро Гийом Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Летелье Александр Вратарь
- 4 Бюрки Марко Защитник
- 19 Шик Торстен Полузащитник
- 20 Эбишер Мишель Полузащитник
- 13 Нгамелеу Муми Полузащитник
- 27 Тейшейра Педру Полузащитник
- 18 Нсаме Жан-Пьер Нападающий
- Главный тренер: Хюттер Ади
Цюрих 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Бреше Янник Вратарь
- 22 Рюэгг Кевин Защитник
- 17 Бангура Умару Защитник
- 26 Бруннер Седрик Защитник
- 18 Жанье Па-Моду Защитник
- 6 Палссон Виктор Полузащитник
- 3 Toni Domgjoni Полузащитник
- 7 Винтер Адриан Полузащитник
- 8 Маркезано Антонио Полузащитник
- 68 Родригес Роберто Полузащитник
- 11 Двамена Рафаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ванин Андрис Вратарь
- 4 Теландер Расмус Защитник
- 31 Mirlind Kreyziu Защитник
- 21 Алиу Изер Полузащитник
- 19 Мауш Яссин Полузащитник
- 20 Хайле-Селассие Марен Полузащитник
- 15 Stephen Odey
- Главный тренер: Ludovic Magnin
Предыдущие игры
Янг Бойз (последние 20 матчей: +17 =2 -1)
- 08.04.2018 Санкт-Галлен 2:4 Янг Бойз С
- 02.04.2018 Янг Бойз 2:2 Базель С
- 17.03.2018 Цюрих 1:2 Янг Бойз С
- 11.03.2018 Янг Бойз 3:1 Грасcхоппер С
- 04.03.2018 Лугано 2:4 Янг Бойз С
- 27.02.2018 Янг Бойз 2:0 Базель К
- 24.02.2018 Янг Бойз 1:0 Сьон С
- 18.02.2018 Янг Бойз 3:1 Тун С
- 11.02.2018 Лозанна-Спорт 1:4 Янг Бойз С
- 03.02.2018 Янг Бойз 2:0 Санкт-Галлен С
- 27.01.2018 Янг Бойз 4:2 Нёвшатель Ксамакс ТМК
- 27.01.2018 Янг Бойз 3:2 Кьяссо ТМК
- 17.01.2018 Ред Булл Зальцбург 0:2 Янг Бойз ТМК
- 14.01.2018 Янг Бойз 3:0 Зандхаузен ТМК
- 08.01.2018 Янг Бойз 6:1 Вадуц ТМК
- 17.12.2017 Люцерн 2:4 Янг Бойз С
- 10.12.2017 Янг Бойз 1:1 Грасcхоппер С
- 07.12.2017 Янг Бойз 2:1 Скендербеу ЛЕ
- 03.12.2017 Тун 3:1 Янг Бойз С
- 30.11.2017 Янг Бойз 2:1 Санкт-Галлен К
Цюрих (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 11.04.2018 Базель 3:0 Цюрих С
- 07.04.2018 Цюрих 1:1 Грасcхоппер С
- 31.03.2018 Сьон 1:1 Цюрих С
- 17.03.2018 Цюрих 1:2 Янг Бойз С
- 10.03.2018 Цюрих 3:0 Лугано С
- 28.02.2018 Цюрих 2:1 Грасcхоппер К
- 25.02.2018 Грасcхоппер 1:0 Цюрих С
- 18.02.2018 Цюрих 1:1 Люцерн С
- 11.02.2018 Санкт-Галлен 1:2 Цюрих С
- 04.02.2018 Цюрих 2:4 Тун С
- 31.01.2018 Цюрих 1:1 Винтертур ТМК
- 27.01.2018 Альтах 0:2 Цюрих ТМК
- 22.01.2018 Шкендия 1:2 Цюрих ТМК
- 20.01.2018 Хайдук 4:1 Цюрих ТМК
- 17.01.2018 Габала 0:1 Цюрих ТМК
- 10.01.2018 Шаффхаузен 2:0 Цюрих ТМК
- 17.12.2017 Лозанна-Спорт 5:1 Цюрих С
- 10.12.2017 Цюрих 1:2 Люцерн С
- 03.12.2017 Санкт-Галлен 1:3 Цюрих С
- 29.11.2017 Цюрих 4:3 Тун К
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Цюрих: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
- 17.03.2018 Цюрих 1:2 Янг Бойз Суперлига
- 19.11.2017 Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига
- 19.08.2017 Цюрих 0:0 Янг Бойз Суперлига
- 24.04.2016 Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига
- 27.02.2016 Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 01.11.2015 Янг Бойз 1:1 Цюрих Суперлига
- 29.10.2015 Янг Бойз 1:3 Цюрих Кубок
- 18.07.2015 Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 03.05.2015 Цюрих 0:1 Янг Бойз Суперлига
- 22.03.2015 Янг Бойз 3:0 Цюрих Суперлига
- 28.09.2014 Янг Бойз 2:1 Цюрих Суперлига
- 03.08.2014 Цюрих 2:1 Янг Бойз Суперлига
- 13.04.2014 Цюрих 2:2 Янг Бойз Суперлига
- 09.03.2014 Янг Бойз 1:3 Цюрих Суперлига
- 29.09.2013 Янг Бойз 0:1 Цюрих Суперлига
- 04.08.2013 Цюрих 1:3 Янг Бойз Суперлига
- 26.05.2013 Янг Бойз 2:4 Цюрих Суперлига
- 23.02.2013 Цюрих 4:0 Янг Бойз Суперлига
- 07.10.2012 Цюрих 1:1 Янг Бойз Суперлига
- 12.08.2012 Янг Бойз 4:1 Цюрих Суперлига
Янг Бойз
Цюрих
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|69 - 30
|68
|2.
|Базель
|Заявка
|29
|16
|7
|6
|51 - 24
|55
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|29
|14
|3
|12
|45 - 53
|45
|4.
|Люцерн
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|39 - 43
|40
|5.
|Цюрих
|Заявка
|29
|9
|10
|10
|35 - 36
|37
|6.
|Тун
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|43 - 54
|32
|7.
|Лугано
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|29 - 44
|32
|8.
|Грасcхоппер
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|35 - 41
|32
|9.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|41 - 54
|31
|10.
|Сьон
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|38 - 46
|28
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Янг Бойз делает замену. Сулеймани Миралем уходит с поля, а Шик Торстен выходит на его замену.
82'
Янг Бойз делает замену. Фасснахт Кристиан уходит с поля, а Нгамелеу Муми выходит на его замену.
80'
Цюрих делает замену. Маркезано Антонио уходит с поля, а Stephen Odey выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Саного Секу бьет в цель!
69'
Палссон Виктор получил желтую карточку от судьи
55'
Цюрих делает замену. Бруннер Седрик уходит с поля, а Теландер Расмус выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Маркезано Антонио получил желтую карточку от судьи
26'
Саного Секу получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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