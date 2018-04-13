Стадион: Фольксваген-Арена
0:0
Второй тайм: 59'
25' Желтая карточкаГрегорич Михаэль
42' Желтая карточкаУдуохаи Феликс
52' Желтая карточкаМоравек Ян
54' Вторая желтая карточкаМоравек Ян
Второй тайм
58'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург в офсайде
58'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
57'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
57'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
56'
56'
56'
Paul Jaeckel из команды Вольфсбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
56'
Кнохе Робин делает скидку назад вдоль ворот
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Грегорич Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
54'
УДАЛЕНИЕ! Моравек Ян за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
54'
Моравек Ян из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Арнольд Максимилиан пострадал.
54'
53'
Шанс! Кнохе Робин из команды Вольфсбург пробил головой, но мимо
53'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург делает отличный кросс...
52'
Моравек Ян получает желтую карточку за неспортивное поведение
52'
Судья сигнализирует, что Моравек Ян из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Виллиам Фуртадо
52'
Макс Филипп из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Верхаг Пауль пострадал.
51'
Димата Нани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Шмид Жонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Судья сигнализирует, что Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Шмид Жонатан
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
49'
Димата Нани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
48'
Хороший удар издали нанес Шмид Жонатан, но отличный сейв сделал Кастельс Коэн. Угловой.
48'
Хинтереггер Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Виллиам Фуртадо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Макс Филипп из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
47'
Кастельс Коэн взял и забрал мяч на выходе
47'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
46'
46'
46'
Тактическая замена. Кордова Серхио уходит с поля и его заменяет Рихтер Марко
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
45'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
45'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Каиби Франциско наказан за толчок Арнольд Максимилиан
43'
Хинтереггер Мартин коснулся мяча рукой.
42'
Удуохаи Феликс получает желтую карточку за неспортивное поведение
42'
Безумный фол. Удуохаи Феликс грубо играет против соперника. Пострадал Шмид Жонатан
41'
40'
Судья сигнализирует, что Кордова Серхио из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Базур Рихедли
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
39'
Судья сигнализирует, что Верхаг Пауль из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Макс Филипп
38'
38'
Дидави Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
38'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Дидави Даниэль и Верхаг Пауль из команды Вольфсбург.
38'
Игроки ФК "Вольфсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Арнольд Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Макс Филипп из команды Аугсбург подал угловой слева.
37'
Судья сигнализирует, что Paul Jaeckel из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Кордова Серхио
37'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
35'
Судья сигнализирует, что Базур Рихедли из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Грегорич Михаэль
34'
34'
Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Каиби Франциско из команды Аугсбург идет с мячом вперед на обострение...
34'
Игроки ФК "Аугсбург" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Хедира Рани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кнохе Робин из команды Вольфсбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
32'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
32'
Димата Нани нанес удар головой, но Хитц Mapвин перевел мяч на угловой!
31'
Paul Jaeckel из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
31'
31'
Удуохаи Феликс не смог попасть в створ ударом издали
30'
Удуохаи Феликс из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
28'
28'
Арнольд Максимилиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
28'
Судья сигнализирует, что Хедира Рани из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Дидави Даниэль
27'
Моравек Ян наказан за толчок Базур Рихедли
26'
26'
26'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
26'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Грегорич Михаэль из команды Аугсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Виллиам Фуртадо наказан за толчок Шмид Жонатан
23'
Димата Нани из команды Вольфсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург делает навес прямо в штрафную.
22'
Paul Jaeckel выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Каиби Франциско из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает неудачный навес.
20'
20'
Виллиам Фуртадо из команды Вольфсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Виллиам Фуртадо и Дидави Даниэль из команды Вольфсбург.
20'
20'
Верхаг Пауль из команды Вольфсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
19'
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
19'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург опасно и грубо сыграл. Дидави Даниэль пострадал.
18'
17'
Хитц Mapвин взял и забрал мяч на выходе
17'
Базур Рихедли из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
17'
Моравек Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой слева.
17'
Шмид Жонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Малли Юнус из команды Вольфсбург отправил кросс в штрафную...
16'
Малли Юнус из команды Вольфсбург идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
15'
14'
14'
Судья сигнализирует, что Моравек Ян из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Арнольд Максимилиан
13'
13'
13'
Арнольд Максимилиан пробил со штрафного прямо в стенку
12'
Судья сигнализирует, что Хинтереггер Мартин из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Димата Нани
11'
Гоувелеув Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Арнольд Максимилиан из команды Вольфсбург подал угловой справа.
11'
Гоувелеув Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Арнольд Максимилиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Кордова Серхио наказан за толчок Димата Нани
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Кордова Серхио наказан за толчок Кнохе Робин
9'
9'
Димата Нани из команды Вольфсбург играет слишком грубо. Хинтереггер Мартин оказался на газоне.
9'
9'
Кордова Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Малли Юнус из команды Вольфсбург подал угловой слева.
8'
Дидави Даниэль из команды Вольфсбург навешивает в штрафную с рикошетом.
8'
Судья сигнализирует, что Моравек Ян из команды Аугсбург поставил подножку. Пострадал Димата Нани
7'
7'
ШАНС! Каиби Франциско нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
7'
Плохо сыграл Верхаг Пауль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
Гоувелеув Джеффри из команды Аугсбург делает передачу одноклубнику.
7'
Макс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
6'
Paul Jaeckel из команды Вольфсбург опасно и грубо сыграл. Каиби Франциско пострадал.
6'
Опасность предотвращена - Дидави Даниэль из команды Вольфсбург вступил в отбор удачно
6'
Ку Джа-Чхоль из команды Аугсбург идет с мячом вперед на обострение...
6'
Судья сигнализирует, что Малли Юнус из команды Вольфсбург поставил подножку. Пострадал Макс Филипп
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
5'
4'
ШАНС! Гоувелеув Джеффри нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
3'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург подал угловой справа.
3'
Удуохаи Феликс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Каиби Франциско из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
2'
Верхаг Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Шмид Жонатан из команды Аугсбург отправил кросс в штрафную...
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вольфсбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вольфсбург 0:0 Аугсбург
Вольфсбург
70.3% (128)
Ничья:
22% (40)
Аугсбург
7.7% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вольфсбург:
30.2% (55)
1:0 Вольфсбург:
24.7% (45)
1:1 Ничья:
18.1% (33)
2:0 Вольфсбург:
8.2% (15)
1:2 Аугсбург:
3.8% (7)
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