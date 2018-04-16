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Стадион: Зрители: 26407
Майнц
2:0
Конец матча
Фрайбург
0'
30' Желтая карточка
Хаберер Яник
1:0
45' Пенальти
Де Бласис Пабло
56' Желтая карточка
Гульде Мануэль
75' Желтая карточка
Балогун Леон
2:0
79' Гол
Де Бласис Пабло
90'+29
Новости после матча

Второй тайм
95'
Майнц заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 26407 болельщиков
94'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Адлер Рене взял и забрал мяч на выходе
93'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...

Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хёфлер Николас
93'
Удар от ворот произведет Майнц
93'
Шустер Юлиан не смог попасть в створ ударом издали
93'
Де Йонг Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
92'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
92'
Балогун Леон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
92'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Удар от ворот произведет Майнц
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Де Бласис Пабло уходит с поля и его заменяет Уджа Энтони
91'
Какой промах! Гульде Мануэль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
90'
Шустер Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
90'
Хольтманн Геррит из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Хаберер Яник пострадал.
89'
КАКОЙ ПРОМАХ! Петерсен Нильс упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
88'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
88'
Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Де Йонг Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Шустер Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Хольтманн Геррит наказан за толчок Хаберер Яник
86'
Игроки ФК "Майнц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Тактическая замена. Озтунали Левин уходит с поля и его заменяет Хольтманн Геррит
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Де Йонг Найджел из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Петерсен Нильс
84'
Адлер Рене взял и забрал мяч на выходе
84'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
84'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
84'
Де Бласис Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
83'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
83'
Хак Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
83'
Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Латца Данни из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Штенцель Паскаль
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
81'
Балогун Леон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Петерсен Нильс пробил головой, вратарь справился с ударом.
80'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
80'
Тактическая замена. Сердар Суат уходит с поля и его заменяет Де Йонг Найджел
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Кайсон Робин сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Де Бласис Пабло изменил счет на табло!
78'
Кайсон Робин из команды Майнц делает навес прямо в штрафную.
78'
Плохо сыграл Шволов Александер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
78'
Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
77'
Тактическая замена. Хёлер Лукас уходит с поля и его заменяет Кат Флориан
77'
Балогун Леон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
77'
Шустер Юлиан пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
75'
Балогун Леон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
75'
Судья свистит. Балогун Леон атаковал сзади соперника. Это Хёлер Лукас заработал своей команде штрафной
75'
Адлер Рене взял и забрал мяч на выходе
75'
Шустер Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хёлер Лукас
74'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
74'
Шанс! Кляйндинст Тим из команды Фрайбург пробил головой, но мимо
74'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
74'
Балогун Леон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Шустер Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Сеюнджю Чаглар
72'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
72'
Кайсон Робин не смог попасть в створ ударом издали
72'
Озтунали Левин из команды Майнц делает пас партнеру.
71'
Хорошую попытку сделал Петерсен Нильс. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
71'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
71'
Кайсон Робин из команды Майнц делает неудачный навес.
70'
Удар от ворот произведет Фрайбург
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
Де Бласис Пабло из команды Майнц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
70'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Тактическая замена. Кох Робин уходит с поля и его заменяет Шустер Юлиан
68'
Кох Робин из команды Фрайбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
67'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
67'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой справа.
67'
Озтунали Левин мяч отрикошетил от ворот
67'
Брозински Даниэль из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
66'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
66'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой слева.
64'
Плохо сыграл Кляйндинст Тим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Брозински Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Кох Робин из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Латца Данни пострадал.
Фол, нарушение
63'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург играет слишком грубо. Де Бласис Пабло оказался на газоне.
62'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Голкипер мог бы сыграть и получше
62'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
62'
Балогун Леон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Кох Робин из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
61'
Сердар Суат из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
Удар от ворот произведет Майнц
61'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
59'
Удар от ворот произведет Фрайбург
58'
Удар от ворот произведет Фрайбург
57'
Де Бласис Пабло не смог попасть в створ ударом издали
57'
Игроки ФК "Майнц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Кайсон Робин пробил головой, вратарь справился с ударом.
57'
Брозински Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
56'
Гульде Мануэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Озтунали Левин пострадал.
56'
Сеюнджю Чаглар нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
55'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
55'
Штенцель Паскаль мяч отрикошетил от ворот
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
О, нет. Из многообещающей позиции Петерсен Нильс из команды Фрайбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
54'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
54'
Балогун Леон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Кляйндинст Тим
53'
Кайсон Робин из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Диалло Абду из команды Майнц делает пас партнеру.
Офсайд
52'
Озтунали Левин из команды Майнц в офсайде
52'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Де Бласис Пабло из команды Майнц отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
Удар от ворот произведет Фрайбург
48'
ШАНС! Латца Данни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Озтунали Левин из команды Майнц делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Хёлер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
47'
Удар от ворот произведет Фрайбург
47'
Латца Данни из команды Майнц делает неудачный навес.
47'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Озтунали Левин из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Кемпф Марк-Оливер уходит с поля и его заменяет Кляйндинст Тим
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Фол, нарушение
46'
ПЕНАЛЬТИ! - Кемпф Марк-Оливер играет рукой в штрафной! Кемпф Марк-Оливер вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
46'
Балогун Леон из команды Майнц делает неудачный навес.
46'
Хёфлер Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Вратарь парирует удар, который нанес Брозински Даниэль, и мяч снова в игре
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Де Бласис Пабло из команды Майнц забивает с точки!
45'
Озтунали Левин из команды Майнц делает пас партнеру.
45'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
Гульде Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Майнц
43'
Кемпф Марк-Оливер из команды Фрайбург делает неудачный навес.
43'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
43'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург в офсайде
43'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
42'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Судья свистит. Хёфлер Николас атаковал сзади соперника. Это Латца Данни заработал своей команде штрафной
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Диалло Абду из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Штенцель Паскаль
39'
Удар от ворот произведет Фрайбург
38'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
38'
Де Бласис Пабло из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
37'
Игроки ФК "Майнц" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Хак Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Судья свистит. Диалло Абду атаковал сзади соперника. Это Хаберер Яник заработал своей команде штрафной
35'
Удар от ворот произведет Фрайбург
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
35'
ШАНС! Озтунали Левин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Латца Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья свистит. Штенцель Паскаль атаковал сзади соперника. Это Де Бласис Пабло заработал своей команде штрафной
34'
Де Бласис Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Диалло Абду из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Фрайбург
31'
Де Бласис Пабло не смог попасть в створ ударом издали
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Желтая карточка
30'
Хаберер Яник получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Хаберер Яник наказан за толчок Хак Александер
28'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
28'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
26'
Хорошую попытку сделал Латца Данни. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
Отличные скиллы показывает Латца Данни, обводя своих соперников
26'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
25'
Озтунали Левин из команды Майнц делает неудачный навес.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
24'
Отличный пас сделал Брозински Даниэль из команды Майнц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
24'
Хёфлер Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой справа.
23'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Хёфлер Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой справа.
22'
Озтунали Левин из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
20'
Латца Данни из команды Майнц играет слишком грубо. Хаберер Яник оказался на газоне.
20'
Удар от ворот произведет Фрайбург
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
Как он промахнулся? Диалло Абду имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Латца Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
Фол, нарушение
18'
Судья свистит. Хак Александер атаковал сзади соперника. Это Петерсен Нильс заработал своей команде штрафной
17'
Игрок клуба "Майнц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
15'
Диалло Абду наказан за толчок Хаберер Яник
Фол, нарушение
14'
Латца Данни из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Хёлер Лукас пострадал.
11'
Удар от ворот произведет Майнц
11'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург делает неудачный навес.
11'
Игрок клуба "Фрайбург" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
Фол, нарушение
10'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург играет слишком грубо. Кайсон Робин оказался на газоне.
10'
Хёлер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Шволов Александер взял и забрал мяч на выходе
9'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
9'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Брозински Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Хёфлер Николас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Брозински Даниэль
Фол, нарушение
7'
Судья свистит. Гюнтер Кристиан атаковал сзади соперника. Это Озтунали Левин заработал своей команде штрафной
6'
Удар от ворот произведет Майнц
6'
Диалло Абду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
5'
Удар от ворот произведет Фрайбург
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
3'
Удар от ворот произведет Фрайбург
3'
Хак Александер не смог попасть в створ ударом издали
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Удар от ворот произведет Майнц
1'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
1'
Балогун Леон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фрайбург". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Майнц 2:0 Фрайбург
Майнц
69.6% (128)
Ничья:
23.4% (43)
Фрайбург
7.1% (13)

Вы не участвовали в прогнозе

Майнц:
33.2% (61)
Майнц:
31.5% (58)
Ничья:
19.6% (36)
Фрайбург:
3.8% (7)
Ничья:
2.7% (5)
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