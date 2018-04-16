Стадион: Опель-Арена Зрители: 26407
30' Желтая карточкаХаберер Яник
1:0
45' ПенальтиДе Бласис Пабло
56' Желтая карточкаГульде Мануэль
75' Желтая карточкаБалогун Леон
2:0
79' ГолДе Бласис Пабло
Новости после матча
Второй тайм
95'
Майнц заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 26407 болельщиков
94'
94'
93'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
93'
Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хёфлер Николас
93'
93'
Шустер Юлиан не смог попасть в створ ударом издали
93'
Де Йонг Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
92'
92'
92'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург делает передачу одноклубнику.
92'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тактическая замена. Де Бласис Пабло уходит с поля и его заменяет Уджа Энтони
91'
Какой промах! Гульде Мануэль имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
90'
Хольтманн Геррит из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Хаберер Яник пострадал.
89'
КАКОЙ ПРОМАХ! Петерсен Нильс упускает момент. Он пробил с лета в штангу!
88'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
88'
88'
88'
87'
87'
86'
Де Йонг Найджел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
Хольтманн Геррит наказан за толчок Хаберер Яник
86'
85'
Тактическая замена. Озтунали Левин уходит с поля и его заменяет Хольтманн Геррит
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Судья сигнализирует, что Де Йонг Найджел из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Петерсен Нильс
84'
84'
84'
Гбамин Жан-Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
84'
Де Бласис Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой справа.
83'
Хак Александер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
83'
83'
82'
Судья сигнализирует, что Латца Данни из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Штенцель Паскаль
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Балогун Леон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
80'
Петерсен Нильс пробил головой, вратарь справился с ударом.
80'
80'
Тактическая замена. Сердар Суат уходит с поля и его заменяет Де Йонг Найджел
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Кайсон Робин сделал результативную передачу.
79'
Г О О О О Л - Де Бласис Пабло изменил счет на табло!
78'
Кайсон Робин из команды Майнц делает навес прямо в штрафную.
78'
Плохо сыграл Шволов Александер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
78'
Игрок из команды Фрайбург делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
77'
Тактическая замена. Хёлер Лукас уходит с поля и его заменяет Кат Флориан
77'
77'
Шустер Юлиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
77'
Шустер Юлиан пробил со штрафного прямо в стенку
75'
Балогун Леон получил желтую карточку от судьи
75'
Судья свистит. Балогун Леон атаковал сзади соперника. Это Хёлер Лукас заработал своей команде штрафной
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Хёлер Лукас
74'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург идет с мячом вперед на обострение...
74'
Шанс! Кляйндинст Тим из команды Фрайбург пробил головой, но мимо
74'
74'
73'
73'
Судья сигнализирует, что Кайсон Робин из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Сеюнджю Чаглар
72'
72'
72'
Сеюнджю Чаглар из команды Фрайбург отправил кросс в штрафную...
72'
Кайсон Робин не смог попасть в створ ударом издали
72'
Озтунали Левин из команды Майнц делает пас партнеру.
71'
Хорошую попытку сделал Петерсен Нильс. Удар в створ, но вратарь начеку
71'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
71'
71'
Кайсон Робин из команды Майнц делает неудачный навес.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
70'
Де Бласис Пабло из команды Майнц сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
70'
69'
69'
Тактическая замена. Кох Робин уходит с поля и его заменяет Шустер Юлиан
68'
67'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
67'
67'
67'
Озтунали Левин мяч отрикошетил от ворот
67'
Брозински Даниэль из команды Майнц навешивает в штрафную с рикошетом.
66'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
65'
64'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Латца Данни из команды Майнц подал угловой слева.
64'
Плохо сыграл Кляйндинст Тим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
63'
Кох Робин из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Латца Данни пострадал.
63'
Штенцель Паскаль из команды Фрайбург играет слишком грубо. Де Бласис Пабло оказался на газоне.
62'
Брозински Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Голкипер мог бы сыграть и получше
62'
62'
61'
Сердар Суат из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
61'
61'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
59'
58'
57'
Де Бласис Пабло не смог попасть в створ ударом издали
57'
57'
Кайсон Робин пробил головой, вратарь справился с ударом.
57'
56'
Гульде Мануэль получил желтую карточку от судьи
56'
Гульде Мануэль из команды Фрайбург опасно и грубо сыграл. Озтунали Левин пострадал.
56'
Сеюнджю Чаглар нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Гюнтер Кристиан из команды Фрайбург подал угловой слева.
55'
Штенцель Паскаль мяч отрикошетил от ворот
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
55'
54'
О, нет. Из многообещающей позиции Петерсен Нильс из команды Фрайбург наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
54'
54'
53'
53'
Судья сигнализирует, что Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Кляйндинст Тим
53'
Кайсон Робин из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Диалло Абду из команды Майнц делает пас партнеру.
52'
Озтунали Левин из команды Майнц в офсайде
52'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Де Бласис Пабло из команды Майнц отдал передачу, которая была заблокирована.
50'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает неудачный навес.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
48'
ШАНС! Латца Данни нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Озтунали Левин из команды Майнц делает навес прямо в штрафную.
48'
Судья сигнализирует, что Хёлер Лукас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
47'
47'
Латца Данни из команды Майнц делает неудачный навес.
47'
47'
Озтунали Левин из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Кемпф Марк-Оливер уходит с поля и его заменяет Кляйндинст Тим
46'
Начался второй тайм!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
ПЕНАЛЬТИ! - Кемпф Марк-Оливер играет рукой в штрафной! Кемпф Марк-Оливер вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
46'
Балогун Леон из команды Майнц делает неудачный навес.
46'
46'
Вратарь парирует удар, который нанес Брозински Даниэль, и мяч снова в игре
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Г О О О О Л - Де Бласис Пабло из команды Майнц забивает с точки!
45'
Озтунали Левин из команды Майнц делает пас партнеру.
45'
Сеюнджю Чаглар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
45'
Брозински Даниэль из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Кемпф Марк-Оливер из команды Фрайбург делает неудачный навес.
43'
43'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург в офсайде
43'
42'
41'
Судья свистит. Хёфлер Николас атаковал сзади соперника. Это Латца Данни заработал своей команде штрафной
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
40'
Судья сигнализирует, что Диалло Абду из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Штенцель Паскаль
39'
38'
38'
Де Бласис Пабло из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
37'
36'
Хаберер Яник из команды Фрайбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
36'
36'
Гюнтер Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Судья свистит. Диалло Абду атаковал сзади соперника. Это Хаберер Яник заработал своей команде штрафной
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
35'
ШАНС! Озтунали Левин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
35'
Шволов Александер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Латца Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Судья свистит. Штенцель Паскаль атаковал сзади соперника. Это Де Бласис Пабло заработал своей команде штрафной
34'
Де Бласис Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Де Бласис Пабло из команды Майнц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Диалло Абду из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
32'
31'
Де Бласис Пабло не смог попасть в створ ударом издали
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
Хаберер Яник получил желтую карточку от судьи
30'
Хаберер Яник наказан за толчок Хак Александер
28'
28'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
26'
Хорошую попытку сделал Латца Данни. Удар в створ, но вратарь начеку
26'
Отличные скиллы показывает Латца Данни, обводя своих соперников
26'
Петерсен Нильс из команды Фрайбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
25'
Озтунали Левин из команды Майнц делает неудачный навес.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
24'
Отличный пас сделал Брозински Даниэль из команды Майнц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
24'
24'
23'
Брозински Даниэль из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
23'
23'
22'
Озтунали Левин из команды Майнц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
Латца Данни из команды Майнц играет слишком грубо. Хаберер Яник оказался на газоне.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
20'
Как он промахнулся? Диалло Абду имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Латца Данни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Кох Робин из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Сердар Суат
18'
Судья свистит. Хак Александер атаковал сзади соперника. Это Петерсен Нильс заработал своей команде штрафной
17'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Диалло Абду наказан за толчок Хаберер Яник
14'
Латца Данни из команды Майнц опасно и грубо сыграл. Хёлер Лукас пострадал.
11'
11'
Хёлер Лукас из команды Фрайбург делает неудачный навес.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
10'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург играет слишком грубо. Кайсон Робин оказался на газоне.
10'
Хёлер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
9'
Гбамин Жан-Филипп из команды Майнц отправил кросс в штрафную...
9'
Кох Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Судья сигнализирует, что Хёфлер Николас из команды Фрайбург поставил подножку. Пострадал Брозински Даниэль
7'
Судья свистит. Гюнтер Кристиан атаковал сзади соперника. Это Озтунали Левин заработал своей команде штрафной
6'
6'
Диалло Абду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
3'
3'
Хак Александер не смог попасть в створ ударом издали
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
1'
Хёфлер Николас из команды Фрайбург не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
1'
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фрайбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Opel Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Майнц 2:0 Фрайбург
Майнц
69.6% (128)
Ничья:
23.4% (43)
Фрайбург
7.1% (13)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Майнц:
33.2% (61)
1:0 Майнц:
31.5% (58)
1:1 Ничья:
19.6% (36)
0:1 Фрайбург:
3.8% (7)
0:0 Ничья:
2.7% (5)
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