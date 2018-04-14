Стадион: Олимпиаштадион Зрители: 49253
0:1
29' ГолБиттенкорт Леонардо
36' Желтая карточкаКлеменс Кристиан
1:1
49' ГолЗельке Дейви
51' Желтая карточкаМере Хорхе
2:1
52' ГолЗельке Дейви
Второй тайм
86'
85'
Рекик Карим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
84'
Шанс! Теродде Симон из команды Кельн пробил головой, но мимо
84'
Хектор Йонас из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
84'
О, нет. Из многообещающей позиции Риссе Марсель из команды Кельн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
84'
83'
Хектор Йонас из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
83'
Штарк Никлас возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Штарк Никлас получил травму и медбригада забирает его с поля.
82'
Штарк Никлас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 49253 болельщиков
81'
Кордоба Джон из команды Кельн толкнул локтем оппонента. Это Штарк Никлас заработал фол
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
80'
80'
Хорн Тимо не дал случится голу! Зельке Дейви должен был забивать, но Хорн Тимо сделал отличный сейв
80'
Дуда Ондрей из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Судья сигнализирует, что Дарида Владимир из команды Герта поставил подножку. Пострадал Юя Осако
78'
Хёгер Марко из команды Кельн играет слишком грубо. Леки Мэттью оказался на газоне.
78'
Кордоба Джон имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
77'
Лазаро Валентино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Игрок из команды Кельн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
77'
Теродде Симон из команды Кельн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
77'
Игрок из команды Кельн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
76'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Платтенхардт Марвин нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Тактическая замена. Клеменс Кристиан уходит с поля и его заменяет Теродде Симон
76'
Тактическая замена. Калу Саломон уходит с поля и его заменяет Шибер Юлиан
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Мере Хорхе из команды Кельн играет слишком грубо. Дарида Владимир оказался на газоне.
73'
Риссе Марсель из команды Кельн направляет мяч в штрафную площадку, но Ярстейн Руне выбегает и ловит мяч
73'
Риссе Марсель из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Калу Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
71'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Судья сигнализирует, что Зельке Дейви из команды Герта поставил подножку. Пострадал Хайнц Доминик
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
70'
Кордоба Джон из команды Кельн не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
70'
69'
Риссе Марсель мяч отрикошетил от ворот
69'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
68'
Судья сигнализирует, что Хёгер Марко из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Зельке Дейви
68'
Кордоба Джон наказан за толчок Рекик Карим
67'
Риссе Марсель нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
66'
Тактическая замена. Писарро Клаудио уходит с поля и его заменяет Риссе Марсель
66'
Тактическая замена. Ибишевич Ведад уходит с поля и его заменяет Дуда Ондрей
65'
Судья сигнализирует, что Шелбред Пер-Сильян из команды Герта поставил подножку. Пострадал Юя Осако
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
64'
64'
Клеменс Кристиан из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
63'
63'
Клеменс Кристиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
62'
Писарро Клаудио из команды Кельн делает пас партнеру.
62'
Писарро Клаудио из команды Кельн сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
Игрок из команды Кельн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
61'
61'
Клеменс Кристиан из команды Кельн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
60'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
60'
60'
Ибишевич Ведад оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Хорн Тимо перевел мяч на угловой.
59'
Лазаро Валентино из команды Герта делает отличный кросс...
59'
Отличные скиллы показывает Лазаро Валентино, обводя своих соперников
58'
58'
Клеменс Кристиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
57'
Рекик Карим из команды Герта играет слишком грубо. Кордоба Джон оказался на газоне.
56'
Дарида Владимир из команды Герта играет слишком грубо. Кордоба Джон оказался на газоне.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
Дарида Владимир из команды Герта опасно и грубо сыграл. Юя Осако пострадал.
55'
Хёгер Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Игрок из команды Герта делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
53'
52'
Платтенхардт Марвин сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Зельке Дейви изменил счет на табло!
52'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает навес прямо в штрафную.
51'
Калу Саломон из команды Герта делает пас партнеру.
51'
Мере Хорхе сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
51'
Безумный фол. Мере Хорхе грубо играет против соперника. Пострадал Дарида Владимир
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
Г О О О О Л - Зельке Дейви первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
49'
Плохо сыграл Хайнц Доминик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает отличный кросс...
49'
49'
49'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
47'
Кордоба Джон из команды Кельн в офсайде
47'
Удар от ворот произведет Кельн
46'
ШАНС! Леки Мэттью нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Герта делает атакующую замену. Вайзер Митчелл ушел с поля, а Леки Мэттью вышел в подмогу атаке.
46'
Тактическая замена. Вайзер Митчелл уходит с поля и его заменяет Леки Мэттью
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Кордоба Джон из команды Кельн в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Юя Осако выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Дарида Владимир из команды Герта подал угловой справа.
44'
Зельке Дейви из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
44'
Лазаро Валентино из команды Герта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Лазаро Валентино из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
44'
43'
Клеменс Кристиан из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
43'
Клеменс Кристиан из команды Кельн разыграл угловой с левого угла.
43'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Отличные скиллы показывает Биттенкорт Леонардо, обводя своих соперников
42'
Вайзер Митчелл наказан за толчок Кордоба Джон
42'
Хектор Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Соренсен Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Калу Саломон из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
41'
Ибишевич Ведад из команды Герта делает пас партнеру.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Удар от ворот произведет Кельн
40'
Дарида Владимир не смог попасть в створ ударом издали
40'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Хайнц Доминик из команды Кельн.
40'
Хайнц Доминик из команды Кельн хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
39'
Платтенхардт Марвин из команды Герта отправил кросс в штрафную...
39'
Игроки ФК "Герта" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн идет с мячом вперед на обострение...
38'
38'
Соренсен Фредерик из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
38'
Клеменс Кристиан из команды Кельн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Дарида Владимир наказан за толчок Кордоба Джон
37'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Платтенхардт Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Клеменс Кристиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
36'
Судья сигнализирует, что Клеменс Кристиан из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Платтенхардт Марвин
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Зельке Дейви нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Лазаро Валентино из команды Герта делает пас партнеру.
34'
Удар от ворот произведет Кельн
33'
Зельке Дейви из команды Герта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Зельке Дейви из команды Герта идет с мячом вперед на обострение...
33'
Вайзер Митчелл из команды Герта делает пас партнеру.
33'
Безумный фол. Хёгер Марко грубо играет против соперника. Пострадал Дарида Владимир
32'
Клеменс Кристиан из команды Кельн подал угловой справа.
32'
Рекик Карим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Игрок из команды Кельн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
Кордоба Джон сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Биттенкорт Леонардо изменил счет на табло!
29'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн идет с мячом вперед на обострение...
29'
Кордоба Джон из команды Кельн делает передачу одноклубнику.
29'
Удар от ворот произведет Кельн
29'
Лазаро Валентино из команды Герта навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
Судья сигнализирует, что Соренсен Фредерик из команды Кельн поставил подножку. Пострадал Лазаро Валентино
27'
Удар от ворот произведет Кельн
26'
Зельке Дейви из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Вайзер Митчелл пробует нанести удар издали, но Хорн Тимо держит все под контролем
26'
26'
26'
Опасность предотвращена - Мере Хорхе из команды Кельн вступил в отбор удачно
26'
Ибишевич Ведад из команды Герта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
25'
Удар от ворот произведет Кельн
25'
Удар от ворот произведет Кельн
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
24'
Калу Саломон из команды Герта отправил кросс в штрафную...
24'
24'
Шелбред Пер-Сильян из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Безумный фол. Шелбред Пер-Сильян грубо играет против соперника. Пострадал Кордоба Джон
22'
Дарида Владимир нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Юя Осако выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
Цоллер Симон получил травму и заменен. Кордоба Джон выходит на поле.
21'
Цоллер Симон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Платтенхардт Марвин из команды Герта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
19'
Судья сигнализирует, что Дарида Владимир из команды Герта поставил подножку. Пострадал Юя Осако
18'
18'
Лазаро Валентино из команды Герта отправил кросс в штрафную...
18'
Хайнц Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
18'
Ибишевич Ведад мяч отрикошетил от ворот
17'
Платтенхардт Марвин из команды Герта навешивает в штрафную с рикошетом.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
16'
Шелбред Пер-Сильян наказан за толчок Биттенкорт Леонардо
15'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Писарро Клаудио и Хектор Йонас из команды Кельн.
13'
Калу Саломон из команды Герта в офсайде
13'
Так близко к голу! Юя Осако имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Ярстейн Руне!
13'
Плохо сыграл Рекик Карим - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
12'
Хёгер Марко из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
12'
Лазаро Валентино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Клеменс Кристиан из команды Кельн подал угловой слева.
12'
Штарк Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
9'
Писарро Клаудио из команды Кельн в офсайде
8'
Рекик Карим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Цоллер Симон из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Биттенкорт Леонардо из команды Кельн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
5'
Зельке Дейви из команды Герта сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
5'
Вайзер Митчелл из команды Герта отправил кросс в штрафную...
4'
Цоллер Симон из команды Кельн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
4'
Игрок клуба "Кельн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
4'
Цоллер Симон из команды Кельн отправил кросс в штрафную...
2'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
2'
Судья сигнализирует, что Вайзер Митчелл из команды Герта поставил подножку. Пострадал Биттенкорт Леонардо
2'
Лазаро Валентино из команды Герта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
2'
2'
Лазаро Валентино из команды Герта подал угловой справа.
1'
Хорн Тимо вытянулся и попробовал реализовать навес, который сделал Калу Саломон. Отличный был шанс, чтобы забить!
1'
Зельке Дейви из команды Герта делает пас партнеру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кельн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympiastadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Герта 2:1 Кёльн
Герта
87.1% (155)
Ничья:
11.2% (20)
Кёльн
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Герта:
36% (64)
2:1 Герта:
31.5% (56)
2:0 Герта:
14.6% (26)
1:1 Ничья:
10.1% (18)
3:1 Герта:
2.8% (5)
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