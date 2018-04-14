Стадион: БайАрена Зрители: 30210
4:1
Второй тайм: 88'
8' Желтая карточкаБендер Ларс
1:0
20' ГолБрандт Юлиан
22' Желтая карточкаДа Коста Данни
1:1
23' ГолФабиан Марко
54' Желтая карточкаДе Гузман Джонатан
2:1
71' ГолФолланд Кевин
3:1
77' ГолФолланд Кевин
81' Желтая карточкаФолланд Кевин
81' Желтая карточкаХасебе Макото
82' Желтая карточкаФалетт Симон
84' Желтая карточкаАрангис Чарлес
4:1
88' ГолФолланд Кевин
Второй тайм
88'
Беллараби Карим сделал результативную передачу.
88'
Г О О О О Л - Фолланд Кевин из команды Байер Л забил гол! Легко это для такого игрока, как Фолланд Кевин
88'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
88'
Кор Доминик из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Тактическая замена. Хавец Кай уходит с поля и его заменяет Кор Доминик
87'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л играет слишком грубо. Фабиан Марко оказался на газоне.
86'
85'
85'
Шанс! Йович Лука из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
85'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр отдал передачу, которая была заблокирована.
84'
Арангис Чарлес получил желтую карточку от судьи
84'
Арангис Чарлес из команды Байер Л толкнул локтем оппонента. Это Хасебе Макото заработал фол
83'
83'
Тактическая замена. Бендер Ларс уходит с поля и его заменяет Едвай Тин
82'
Фалетт Симон получил желтую карточку от судьи
82'
Назначен штрафной. Пострадал Хавец Кай, его свалил Фалетт Симон.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Хасебе Макото получает желтую карточку за неспортивное поведение
81'
Фолланд Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение
81'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
81'
Фолланд Кевин из команды Байер Л играет слишком грубо. Хасебе Макото оказался на газоне.
80'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе
80'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
79'
Фабиан Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
78'
Тактическая замена. Вольф Мариус уходит с поля и его заменяет Йович Лука
77'
Беллараби Карим сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Фолланд Кевин из команды Байер Л забил гол! Легко это для такого игрока, как Фолланд Кевин
77'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
77'
Брандт Юлиан из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 30210 болельщиков
76'
Рецос Панайотис наказан за толчок Фабиан Марко
75'
75'
Тактическая замена. Бейли Леон уходит с поля и его заменяет Беллараби Карим
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
74'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
72'
Халлер Себастьен нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Матч остановлен
71'
Хавец Кай сделал результативную передачу.
71'
Г О О О О Л - Фолланд Кевин изменил счет на табло!
71'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
70'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Тактическая замена. Виллемс Джетро уходит с поля и его заменяет Чендлер Тимоти
69'
Фернандеш Желсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
69'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
68'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Бейли Леон из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
67'
Бейли Леон из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Хасебе Макото пострадал.
66'
Бейли Леон нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
65'
Фабиан Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
64'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
64'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
63'
Тактическая замена. Боатенг Кевин-Принс уходит с поля и его заменяет Халлер Себастьен
63'
Хавец Кай коснулся мяча рукой.
62'
Рецос Панайотис из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Боатенг Кевин-Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Фернандеш Желсон наказан за толчок Хавец Кай
59'
Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
59'
58'
Градецки Лукаш не дал случится голу! Фолланд Кевин должен был забивать, но Градецки Лукаш сделал отличный сейв
57'
55'
55'
Бейли Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
54'
Де Гузман Джонатан получил желтую карточку от судьи
54'
Безумный фол. Де Гузман Джонатан грубо играет против соперника. Пострадал Баумгартлингер Юлиан
54'
Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бендер Свен из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
54'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
53'
Бендер Ларс из команды Байер Л сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бейли Леон мяча так и не получил
53'
52'
52'
Шанс! Арангис Чарлес из команды Байер Л пробил головой, но мимо
52'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Бейли Леон!
51'
Хенрихс Бенджамин коснулся мяча рукой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Рецос Панайотис наказан за толчок Боатенг Кевин-Принс
49'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр толкнул локтем оппонента. Это Бендер Свен заработал фол
46'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
46'
Назначен штрафной. Пострадал Боатенг Кевин-Принс, его свалил Бендер Ларс.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
44'
44'
43'
42'
Судья свистит. Рецос Панайотис атаковал сзади соперника. Это Вольф Мариус заработал своей команде штрафной
41'
Бендер Свен наказан за толчок Боатенг Кевин-Принс
41'
Бейли Леон из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
36'
Бейли Леон возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Бейли Леон получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Бейли Леон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Брандт Юлиан не смог попасть в створ ударом издали
33'
33'
Фолланд Кевин наказан за толчок Хасебе Макото
33'
Бейли Леон из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
32'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр в офсайде
31'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
30'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Бендер Свен пострадал.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
29'
Арангис Чарлес из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
28'
27'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр в офсайде
26'
Судья сигнализирует, что Фолланд Кевин из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Хасебе Макото
26'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
25'
Боатенг Кевин-Принс наказан за толчок Хавец Кай
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
23'
Отличный командный гол!
23'
Вольф Мариус сделал результативную передачу.
23'
Г О О О О Л - Фабиан Марко изменил счет на табло!
23'
Вольф Мариус разрезает оборону соперника отличным пасом
23'
Игроки ФК "Айнтрахт Фр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Брандт Юлиан пострадал.
22'
Да Коста Данни - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
22'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Бейли Леон оказался на газоне.
20'
Хавец Кай сделал результативную передачу.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Брандт Юлиан из клуба "Байер Л" отправил мяч головой в ворота.
20'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Фолланд Кевин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
17'
Судья сигнализирует, что Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Баумгартлингер Юлиан
15'
Фолланд Кевин наказан за толчок Фалетт Симон
15'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
14'
Отличный пас сделал Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
14'
Хорошую попытку сделал Фолланд Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Бендер Ларс из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
12'
12'
Фолланд Кевин не смог попасть в створ ударом издали
12'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
8'
Бендер Ларс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
8'
Судья сигнализирует, что Бендер Ларс из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Виллемс Джетро
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе
5'
ШАНС! Вольф Мариус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
3'
1'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Айнтрахт Фр". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр
Байер Л
87.6% (156)
Ничья:
11.2% (20)
Айнтрахт Фр
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Байер Л:
49.4% (88)
1:0 Байер Л:
18% (32)
2:0 Байер Л:
14% (25)
1:1 Ничья:
6.2% (11)
2:2 Ничья:
4.5% (8)
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