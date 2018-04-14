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Стадион: Зрители: 30210
Байер Л
4:1
Второй тайм: 88'
Айнтрахт Фр
0'
8' Желтая карточка
Бендер Ларс
1:0
20' Гол
Брандт Юлиан
22' Желтая карточка
Да Коста Данни
1:1
23' Гол
Фабиан Марко
54' Желтая карточка
Де Гузман Джонатан
2:1
71' Гол
Фолланд Кевин
3:1
77' Гол
Фолланд Кевин
81' Желтая карточка
Фолланд Кевин
81' Желтая карточка
Хасебе Макото
82' Желтая карточка
Фалетт Симон
84' Желтая карточка
Арангис Чарлес
4:1
88' Гол
Фолланд Кевин
88'
Второй тайм
88'
Беллараби Карим сделал результативную передачу.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Фолланд Кевин из команды Байер Л забил гол! Легко это для такого игрока, как Фолланд Кевин
88'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
88'
Кор Доминик из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Тактическая замена. Хавец Кай уходит с поля и его заменяет Кор Доминик
Фол, нарушение
87'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л играет слишком грубо. Фабиан Марко оказался на газоне.
86'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Байер Л
85'
Шанс! Йович Лука из команды Айнтрахт Фр пробил головой, но мимо
Угловой
85'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
85'
Хасебе Макото из команды Айнтрахт Фр отдал передачу, которая была заблокирована.
Желтая карточка
84'
Арангис Чарлес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
84'
Арангис Чарлес из команды Байер Л толкнул локтем оппонента. Это Хасебе Макото заработал фол
83'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
83'
Тактическая замена. Бендер Ларс уходит с поля и его заменяет Едвай Тин
Желтая карточка
82'
Фалетт Симон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Назначен штрафной. Пострадал Хавец Кай, его свалил Фалетт Симон.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
81'
Хасебе Макото получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
81'
Фолланд Кевин получает желтую карточку за неспортивное поведение
81'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
81'
Фолланд Кевин из команды Байер Л играет слишком грубо. Хасебе Макото оказался на газоне.
80'
Фернандеш Желсон из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе
Угловой
80'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр подал угловой слева.
79'
Фабиан Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
78'
Тактическая замена. Вольф Мариус уходит с поля и его заменяет Йович Лука
77'
Беллараби Карим сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Фолланд Кевин из команды Байер Л забил гол! Легко это для такого игрока, как Фолланд Кевин
77'
Беллараби Карим из команды Байер Л делает навес прямо в штрафную.
77'
Брандт Юлиан из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 30210 болельщиков
Фол, нарушение
76'
Рецос Панайотис наказан за толчок Фабиан Марко
75'
Удар от ворот произведет Байер Л
75'
Тактическая замена. Бейли Леон уходит с поля и его заменяет Беллараби Карим
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
74'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
72'
Халлер Себастьен нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Чендлер Тимоти из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Матч остановлен
71'
Хавец Кай сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Фолланд Кевин изменил счет на табло!
71'
Хавец Кай из команды Байер Л находит одноклубника четким пасом пяткой.
71'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
70'
Фалетт Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
70'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Тактическая замена. Виллемс Джетро уходит с поля и его заменяет Чендлер Тимоти
69'
Фернандеш Желсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Баумгартлингер Юлиан из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
Угловой
69'
Брандт Юлиан из команды Байер Л подал угловой слева.
68'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Бейли Леон из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
67'
Бейли Леон из команды Байер Л опасно и грубо сыграл. Хасебе Макото пострадал.
66'
Бейли Леон нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
65'
Фабиан Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
64'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
64'
Бейли Леон из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
63'
Тактическая замена. Боатенг Кевин-Принс уходит с поля и его заменяет Халлер Себастьен
Фол, нарушение
63'
Хавец Кай коснулся мяча рукой.
62'
Рецос Панайотис из команды Байер Л направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Боатенг Кевин-Принс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Брандт Юлиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Фернандеш Желсон наказан за толчок Хавец Кай
59'
Виллемс Джетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Градецки Лукаш не дал случится голу! Фолланд Кевин должен был забивать, но Градецки Лукаш сделал отличный сейв
58'
Хавец Кай из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
55'
Бейли Леон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Желтая карточка
54'
Де Гузман Джонатан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
54'
Безумный фол. Де Гузман Джонатан грубо играет против соперника. Пострадал Баумгартлингер Юлиан
54'
Да Коста Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Бендер Свен из команды Байер Л делает передачу одноклубнику.
Угловой
54'
Бейли Леон из команды Байер Л подал угловой справа.
53'
Бендер Ларс из команды Байер Л сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бейли Леон мяча так и не получил
53'
Удар от ворот произведет Байер Л
52'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
52'
Шанс! Арангис Чарлес из команды Байер Л пробил головой, но мимо
52'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Бейли Леон!
Фол, нарушение
51'
Хенрихс Бенджамин коснулся мяча рукой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Хенрихс Бенджамин из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
46'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
47'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр толкнул локтем оппонента. Это Бендер Свен заработал фол
46'
Абрахам Давид из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Назначен штрафной. Пострадал Боатенг Кевин-Принс, его свалил Бендер Ларс.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
44'
Градецки Лукаш взял и забрал мяч на выходе
44'
Хавец Кай из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Удар от ворот произведет Байер Л
Фол, нарушение
42'
Судья свистит. Рецос Панайотис атаковал сзади соперника. Это Вольф Мариус заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
41'
Бендер Свен наказан за толчок Боатенг Кевин-Принс
41'
Бейли Леон из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
36'
Бейли Леон возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
36'
Ох, нехорошо это выглядит. Бейли Леон получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Травма, повреждение
35'
Бейли Леон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Брандт Юлиан не смог попасть в створ ударом издали
33'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Фолланд Кевин наказан за толчок Хасебе Макото
33'
Бейли Леон из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
32'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр в офсайде
Офсайд
31'
Фолланд Кевин из команды Байер Л в офсайде
Фол, нарушение
30'
Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Бендер Свен пострадал.
30'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Арангис Чарлес из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Хавец Кай из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Игрок клуба "Байер Л" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
27'
Боатенг Кевин-Принс из команды Айнтрахт Фр в офсайде
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Фолланд Кевин из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Хасебе Макото
26'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
25'
Боатенг Кевин-Принс наказан за толчок Хавец Кай
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
23'
Отличный командный гол!
23'
Вольф Мариус сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Фабиан Марко изменил счет на табло!
23'
Вольф Мариус разрезает оборону соперника отличным пасом
23'
Игроки ФК "Айнтрахт Фр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
22'
Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр опасно и грубо сыграл. Брандт Юлиан пострадал.
Желтая карточка
22'
Да Коста Данни - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
22'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр играет слишком грубо. Бейли Леон оказался на газоне.
20'
Хавец Кай сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Брандт Юлиан из клуба "Байер Л" отправил мяч головой в ворота.
20'
Хавец Кай из команды Байер Л делает отличный кросс...
20'
Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Фолланд Кевин из команды Байер Л отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Де Гузман Джонатан из команды Айнтрахт Фр поставил подножку. Пострадал Баумгартлингер Юлиан
Фол, нарушение
15'
Фолланд Кевин наказан за толчок Фалетт Симон
15'
Бендер Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Да Коста Данни из команды Айнтрахт Фр отправил кросс в штрафную...
15'
Удар от ворот произведет Байер Л
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
14'
Отличный пас сделал Вольф Мариус из команды Айнтрахт Фр. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
14'
Хорошую попытку сделал Фолланд Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Бендер Ларс из команды Байер Л сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
12'
Фолланд Кевин не смог попасть в створ ударом издали
12'
Брандт Юлиан из команды Байер Л делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Желтая карточка
8'
Бендер Ларс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Бендер Ларс из команды Байер Л поставил подножку. Пострадал Виллемс Джетро
6'
Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
5'
Лено Бернд взял и забрал мяч на выходе
5'
ШАНС! Вольф Мариус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Айнтрахт Фр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Виллемс Джетро из команды Айнтрахт Фр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Айнтрахт Фр". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Байер Л 4:1 Айнтрахт Фр
Байер Л
87.6% (156)
Ничья:
11.2% (20)
Айнтрахт Фр
1.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Байер Л:
49.4% (88)
Байер Л:
18% (32)
Байер Л:
14% (25)
Ничья:
6.2% (11)
Ничья:
4.5% (8)
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