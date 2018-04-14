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Стадион:
Штуттгарт
1:0
Второй тайм: 89'
Ганновер 96
0'
41' Желтая карточка
Клаус Феликс
1:0
53' Гол
Томми Эрик
64' Желтая карточка
Корб Юлиан
88' Желтая карточка
Гинчек Даниэль
89'
Второй тайм
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Альборнос Миико
89'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
88'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
88'
Гинчек Даниэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Швеглер Пирмин пострадал.
88'
Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
88'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
87'
Гомес Марио из команды Штуттгарт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Отличные скиллы показывает Инсуа Эмилиано, обводя своих соперников
Фол, нарушение
86'
Timo Huebers из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Гомес Марио пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Тактическая замена. Корб Юлиан уходит с поля и его заменяет Майер Себастьян
85'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
85'
Какой промах! Гентнер Кристиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
85'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Озджан Беркай из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Timo Huebers пострадал.
Фол, нарушение
84'
Караман Кенан из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Мангаля Орель пострадал.
83'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
83'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
82'
Гомес Марио из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Корб Юлиан пострадал.
82'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
82'
Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль из команды Ганновер 96 делает неудачный навес.
81'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
81'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Timo Huebers из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Сане Салиф
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Timo Huebers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Мангаля Орель из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
79'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
79'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
78'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой слева.
78'
Тактическая замена. Фоссум Ивер уходит с поля и его заменяет Са­рен­сен-Ба­зее Ноа-Йоэль
78'
Гинчек Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Отличные скиллы показывает Гинчек Даниэль, обводя своих соперников
76'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Тактическая замена. Томми Эрик уходит с поля и его заменяет Озджан Беркай
74'
ШАНС! Фуллкруг Никлас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Timo Huebers из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
71'
Гомес Марио из команды Штуттгарт находит одноклубника четким пасом пяткой.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
69'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 делает неудачный навес.
69'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
68'
Караман Кенан из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Фоссум Ивер нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает передачу одноклубнику.
67'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Бебу Ихлас пострадал.
67'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Бебу Ихлас нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
66'
Timo Huebers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
65'
Тактическая замена. Клаус Феликс уходит с поля и его заменяет Караман Кенан
Желтая карточка
64'
Корб Юлиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Судья свистит. Корб Юлиан атаковал сзади соперника. Это Томми Эрик заработал своей команде штрафной
64'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Альборнос Миико
Фол, нарушение
63'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Гентнер Кристиан пострадал.
62'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
62'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
Клаус Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой слева.
61'
Аого Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
60'
Харник Мартин наказан за толчок Аого Деннис
60'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 направляет мяч в штрафную площадку, но Цилер Рон-Роберт выбегает и ловит мяч
60'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Павар Бенжамен из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фуллкруг Никлас
57'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Бадштубер Хольгер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
Отличный гол забил Томми Эрик
53'
Аого Деннис сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Томми Эрик из команды Штуттгарт переиграл вратаря дальним ударом!
53'
Аого Деннис из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
53'
Харник Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой слева.
53'
Харник Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
Угловой
53'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой справа.
52'
Timo Huebers предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
52'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой слева.
52'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Timo Huebers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Бадштубер Хольгер выбил мяч подальше от ворот.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Мангаля Орель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
49'
Опасность предотвращена - Баумгартль Тимо из команды Штуттгарт вступил в отбор удачно
49'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
49'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
48'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
48'
Как он промахнулся? Фуллкруг Никлас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
48'
Удар, который нанес Клаус Феликс, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Цилер Рон-Роберт парировал мяч в поле.
48'
Отличные скиллы показывает Клаус Феликс, обводя своих соперников
47'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Бек Андреас получил травму и заменен. Мангаля Орель выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Команда Штуттгарт играла лучше в этом тайме.
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
Угловой
45'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой слева.
45'
Бебу Ихлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
44'
Корб Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой слева.
44'
Чаунер Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Аого Деннис выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
42'
Харник Мартин наказан за толчок Бек Андреас
Желтая карточка
41'
Клаус Феликс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Клаус Феликс из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
40'
Томми Эрик пробует нанести удар издали, но Чаунер Филипп ловит мяч
40'
Гомес Марио из команды Штуттгарт отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Отличные скиллы показывает Гомес Марио, обводя своих соперников
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Timo Huebers
37'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Чаунер Филипп взял и забрал мяч на выходе
35'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Альборнос Миико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
34'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
34'
Альборнос Миико не смог попасть в створ ударом издали
33'
Гентнер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
33'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
33'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
32'
Павар Бенжамен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
31'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает неудачный навес.
31'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
30'
Томми Эрик из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Бебу Ихлас пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
29'
Гомес Марио из команды Штуттгарт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Баумгартль Тимо выбил мяч подальше от ворот.
28'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Томми Эрик пробует нанести удар издали, но Чаунер Филипп держит все под контролем
27'
Гомес Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Гомес Марио из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
25'
Баумгартль Тимо из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Фуллкруг Никлас пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
24'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Швеглер Пирмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой справа.
24'
Чаунер Филипп не дал случится голу! Гомес Марио должен был забивать, но Чаунер Филипп сделал отличный сейв
24'
ШАНС! Гомес Марио вышел один-на-один с голкипером...
24'
Гентнер Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
23'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Швеглер Пирмин
22'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
21'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Альборнос Миико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Гинчек Даниэль бьет со штрафного в створ, но Чаунер Филипп держит все под контролем
Фол, нарушение
19'
Судья свистит. Фуллкруг Никлас атаковал сзади соперника. Это Томми Эрик заработал своей команде штрафной
19'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Швеглер Пирмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Клаус Феликс из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Бек Андреас
17'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
17'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Цилер Рон-Роберт не дал случится голу! Харник Мартин должен был забивать, но Цилер Рон-Роберт сделал отличный сейв
16'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 навешивает в штрафную с рикошетом.
15'
Баумгартль Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Харник Мартин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
15'
Timo Huebers наказан за толчок Бек Андреас
14'
Шанс! Timo Huebers из команды Ганновер 96 пробил головой, но мимо
Угловой
14'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
14'
Инсуа Эмилиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
13'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 отдал передачу, которая была заблокирована.
13'
Отличный пас сделал Гомес Марио из команды Штуттгарт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игрок клуба "Ганновер 96" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
10'
Шанс! Гомес Марио из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
Угловой
10'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой слева.
10'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
8'
Игрок клуба "Штуттгарт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
8'
Томми Эрик не смог попасть в створ ударом издали
8'
Timo Huebers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой справа.
7'
Томми Эрик пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Timo Huebers из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Гинчек Даниэль
5'
Удар от ворот произведет Ганновер 96
5'
Опасность предотвращена - Сане Салиф из команды Ганновер 96 вступил в отбор удачно
5'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
4'
Удар от ворот произведет Штуттгарт
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
2'
Фоссум Ивер нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ганновер 96". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Штуттгарт 1:0 Ганновер 96
Штуттгарт
77.4% (137)
Ничья:
18.6% (33)
Ганновер 96
4% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Штуттгарт:
36.2% (64)
Штуттгарт:
29.4% (52)
Ничья:
15.3% (27)
Штуттгарт:
8.5% (15)
Ганновер 96:
2.8% (5)
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