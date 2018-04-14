Стадион: Мерседес-Бенц-Арена
1:0
Второй тайм: 89'
41' Желтая карточкаКлаус Феликс
1:0
53' ГолТомми Эрик
64' Желтая карточкаКорб Юлиан
88' Желтая карточкаГинчек Даниэль
Второй тайм
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
89'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Альборнос Миико
89'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
88'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
88'
Гинчек Даниэль получил желтую карточку от судьи
88'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Швеглер Пирмин пострадал.
88'
Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
88'
87'
Гомес Марио из команды Штуттгарт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Отличные скиллы показывает Инсуа Эмилиано, обводя своих соперников
86'
Timo Huebers из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Гомес Марио пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
85'
Тактическая замена. Корб Юлиан уходит с поля и его заменяет Майер Себастьян
85'
85'
Какой промах! Гентнер Кристиан имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
85'
85'
Озджан Беркай из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Timo Huebers пострадал.
84'
Караман Кенан из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Мангаля Орель пострадал.
83'
83'
83'
83'
82'
Гомес Марио из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Корб Юлиан пострадал.
82'
82'
Саренсен-Базее Ноа-Йоэль из команды Ганновер 96 делает неудачный навес.
81'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
81'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
81'
Timo Huebers из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Сане Салиф
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Timo Huebers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Мангаля Орель из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
79'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
79'
79'
79'
78'
Бадштубер Хольгер из команды Штуттгарт нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
78'
78'
Тактическая замена. Фоссум Ивер уходит с поля и его заменяет Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
78'
Гинчек Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Отличные скиллы показывает Гинчек Даниэль, обводя своих соперников
76'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
75'
Тактическая замена. Томми Эрик уходит с поля и его заменяет Озджан Беркай
74'
ШАНС! Фуллкруг Никлас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Timo Huebers из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
71'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
71'
Гомес Марио из команды Штуттгарт находит одноклубника четким пасом пяткой.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
69'
Корб Юлиан из команды Ганновер 96 делает неудачный навес.
69'
69'
68'
Караман Кенан из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
68'
Фоссум Ивер нанес удар, но тот был заблокирован.
68'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 делает передачу одноклубнику.
67'
Швеглер Пирмин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
67'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Бебу Ихлас пострадал.
67'
67'
Бебу Ихлас нанес удар, но тот был заблокирован.
67'
Бебу Ихлас из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
66'
Timo Huebers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
Тактическая замена. Клаус Феликс уходит с поля и его заменяет Караман Кенан
64'
Корб Юлиан получил желтую карточку от судьи
64'
Судья свистит. Корб Юлиан атаковал сзади соперника. Это Томми Эрик заработал своей команде штрафной
64'
64'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Судья сигнализирует, что Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Альборнос Миико
63'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 опасно и грубо сыграл. Гентнер Кристиан пострадал.
62'
62'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
62'
62'
Гинчек Даниэль из команды Штуттгарт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
Клаус Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
Аого Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Харник Мартин наказан за толчок Аого Деннис
60'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 направляет мяч в штрафную площадку, но Цилер Рон-Роберт выбегает и ловит мяч
60'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
58'
Судья сигнализирует, что Павар Бенжамен из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Фуллкруг Никлас
57'
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
55'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
Отличный гол забил Томми Эрик
53'
Аого Деннис сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Томми Эрик из команды Штуттгарт переиграл вратаря дальним ударом!
53'
Аого Деннис из команды Штуттгарт делает пас партнеру.
53'
Харник Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Харник Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
53'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой справа.
52'
Timo Huebers предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
52'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Timo Huebers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Бадштубер Хольгер выбил мяч подальше от ворот.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
50'
Мангаля Орель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
49'
Опасность предотвращена - Баумгартль Тимо из команды Штуттгарт вступил в отбор удачно
49'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 идет с мячом вперед на обострение...
49'
48'
48'
Как он промахнулся? Фуллкруг Никлас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
48'
Удар, который нанес Клаус Феликс, срикошетил и пошел по очень неудачной траектории, но Цилер Рон-Роберт парировал мяч в поле.
48'
Отличные скиллы показывает Клаус Феликс, обводя своих соперников
47'
46'
Бек Андреас получил травму и заменен. Мангаля Орель выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Команда Штуттгарт играла лучше в этом тайме.
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
45'
45'
Бебу Ихлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
44'
Корб Юлиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Чаунер Филипп предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Аого Деннис выбил мяч подальше от ворот.
42'
Харник Мартин наказан за толчок Бек Андреас
41'
Клаус Феликс получил желтую карточку от судьи
41'
Судья сигнализирует, что Клаус Феликс из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
40'
Томми Эрик пробует нанести удар издали, но Чаунер Филипп ловит мяч
40'
Гомес Марио из команды Штуттгарт отдал передачу, которая была заблокирована.
40'
Отличные скиллы показывает Гомес Марио, обводя своих соперников
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Бек Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
37'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Timo Huebers
37'
Клаус Феликс из команды Ганновер 96 делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Павар Бенжамен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Чаунер Филипп взял и забрал мяч на выходе
35'
Бек Андреас из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
34'
34'
Альборнос Миико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
34'
Альборнос Миико не смог попасть в створ ударом издали
33'
Гентнер Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой слева.
33'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
32'
Павар Бенжамен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
31'
Бек Андреас из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает неудачный навес.
31'
30'
Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 навешивает в штрафную с рикошетом.
30'
30'
Томми Эрик из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Бебу Ихлас пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
29'
29'
Гомес Марио из команды Штуттгарт плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Баумгартль Тимо выбил мяч подальше от ворот.
28'
27'
Томми Эрик пробует нанести удар издали, но Чаунер Филипп держит все под контролем
27'
Гомес Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Гомес Марио из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
25'
Баумгартль Тимо из команды Штуттгарт опасно и грубо сыграл. Фуллкруг Никлас пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
24'
24'
Швеглер Пирмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой справа.
24'
Чаунер Филипп не дал случится голу! Гомес Марио должен был забивать, но Чаунер Филипп сделал отличный сейв
24'
ШАНС! Гомес Марио вышел один-на-один с голкипером...
24'
Гентнер Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
23'
22'
Судья сигнализирует, что Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт поставил подножку. Пострадал Швеглер Пирмин
22'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
21'
21'
Альборнос Миико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Томми Эрик из команды Штуттгарт отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Гинчек Даниэль бьет со штрафного в створ, но Чаунер Филипп держит все под контролем
19'
Судья свистит. Фуллкруг Никлас атаковал сзади соперника. Это Томми Эрик заработал своей команде штрафной
19'
18'
Швеглер Пирмин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Аого Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Клаус Феликс из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Бек Андреас
17'
17'
Цилер Рон-Роберт взял и забрал мяч на выходе
17'
17'
16'
Цилер Рон-Роберт не дал случится голу! Харник Мартин должен был забивать, но Цилер Рон-Роберт сделал отличный сейв
16'
Альборнос Миико из команды Ганновер 96 навешивает в штрафную с рикошетом.
15'
15'
Харник Мартин из команды Ганновер 96 отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
15'
Timo Huebers наказан за толчок Бек Андреас
14'
Шанс! Timo Huebers из команды Ганновер 96 пробил головой, но мимо
14'
Швеглер Пирмин из команды Ганновер 96 подал угловой справа.
14'
Инсуа Эмилиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
13'
Фуллкруг Никлас из команды Ганновер 96 отдал передачу, которая была заблокирована.
13'
Отличный пас сделал Гомес Марио из команды Штуттгарт. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
11'
11'
10'
Шанс! Гомес Марио из команды Штуттгарт пробил головой, но мимо
10'
Томми Эрик из команды Штуттгарт подал угловой слева.
10'
Инсуа Эмилиано из команды Штуттгарт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
8'
8'
8'
Томми Эрик не смог попасть в створ ударом издали
8'
Timo Huebers выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Аого Деннис из команды Штуттгарт подал угловой справа.
7'
Томми Эрик пробил со штрафного прямо в стенку
6'
Судья сигнализирует, что Timo Huebers из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Гинчек Даниэль
5'
5'
Опасность предотвращена - Сане Салиф из команды Ганновер 96 вступил в отбор удачно
5'
Гентнер Кристиан из команды Штуттгарт идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
4'
3'
Судья сигнализирует, что Фоссум Ивер из команды Ганновер 96 поставил подножку. Пострадал Гентнер Кристиан
2'
Фоссум Ивер нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ганновер 96". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Штуттгарт 1:0 Ганновер 96
Штуттгарт
77.4% (137)
Ничья:
18.6% (33)
Ганновер 96
4% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Штуттгарт:
36.2% (64)
1:0 Штуттгарт:
29.4% (52)
1:1 Ничья:
15.3% (27)
2:0 Штуттгарт:
8.5% (15)
1:2 Ганновер 96:
2.8% (5)
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