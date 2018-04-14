Стадион: Райн-Неккар-Арена Зрители: 30150
2:0
Второй тайм: 87'
1:0
18' ГолГнабри Серж
2:0
27' ГолСцалай Адам
51' Желтая карточкаДуглас Сантос
65' Желтая карточкаАмири Надим
85' Желтая карточкаЮнг Гидеон
Второй тайм
88'
88'
87'
87'
Салихович Сеяд нанес удар, но промахнулся очень сильно.
86'
Кадержабек Павел наказан за толчок Сакаи Готоку
86'
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Судья подбегает и показывает Юнг Гидеон из команды Гамбург отложенную желтую карточку за фол.
85'
Поллерсбек Юлиан отбил мяч на угловой после удара Крамарич Андрей из штрафной площади.
85'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
84'
Сакаи Готоку нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Костич Филип из команды Гамбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
82'
Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок из команды Хоффенхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Дуглас Сантос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
81'
Судья сигнализирует, что Салихович Сеяд из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Шульц Нико
81'
Сакаи Готоку из команды Гамбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
80'
Отличные скиллы показывает Шульц Нико, обводя своих соперников
80'
80'
80'
80'
Шульц Нико нанес удар, мяч был парирован, но Поллерсбек Юлиан не удержал его в руках.
79'
79'
78'
Тактическая замена. Амири Надим уходит с поля и его заменяет Демирбай Керем
78'
78'
78'
Салихович Сеяд из команды Гамбург делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
77'
77'
Хороший удар издали нанес Салихович Сеяд, но отличный сейв сделал Бауманн Оливер. Угловой.
77'
Судья сигнализирует, что Рупп Лукас из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Юнг Гидеон
76'
Тактическая замена. Ван Дронгелен Рик уходит с поля и его заменяет Салихович Сеяд
76'
Амири Надим наказан за толчок Холтби Льюис
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Амири Надим нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Матч остановлен
73'
73'
Амири Надим мяч отрикошетил от ворот
72'
72'
Нордтвейт Ховард нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
71'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
71'
71'
70'
Хант Аарон из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
70'
Тактическая замена. Гриллич Флориан уходит с поля и его заменяет Рупп Лукас
70'
Jann-Fiete Arp наказан за толчок Хюбнер Бенжамин
70'
Плохо сыграл Юнг Гидеон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
69'
Хант Аарон из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
69'
69'
Бауманн Оливер из команды Хоффенхайм хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
69'
Холтби Льюис из команды Гамбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Отличные скиллы показывает Амири Надим, обводя своих соперников
68'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм направляет мяч в штрафную площадку, но Поллерсбек Юлиан выбегает и ловит мяч
68'
67'
Tatsuya Ito коснулся мяча рукой.
66'
66'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Сакаи Готоку из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Амири Надим получил желтую карточку от судьи
65'
Безумный фол. Амири Надим грубо играет против соперника. Пострадал Сакаи Готоку
64'
Сегодняшная посещаемость составляет 30150 болельщиков
63'
63'
Тактическая замена. Вальдшмидт Лука уходит с поля и его заменяет Jann-Fiete Arp
63'
Амири Надим не смог попасть в створ ударом издали
62'
Экдаль Олбин из команды Гамбург в офсайде
62'
Шанс! Сцалай Адам из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
61'
61'
Дуглас Сантос предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Отличные скиллы показывает Гриллич Флориан, обводя своих соперников
61'
60'
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Сакаи Готоку из команды Гамбург сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
59'
Дуглас Сантос выбил мяч подальше от ворот.
58'
Тактическая замена. Гнабри Серж уходит с поля и его заменяет Акпогума Кевин
57'
Выглядело как неплохой момент. Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
57'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм делает пас партнеру.
57'
Сакаи Готоку пробует нанести удар издали, но Бауманн Оливер держит все под контролем
57'
Фогт Кевин ошибается в защите.
57'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Гнабри Серж мяча так и не получил
56'
Хант Аарон из команды Гамбург в офсайде
56'
Судья сигнализирует, что Вальдшмидт Лука из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Гриллич Флориан
55'
Tatsuya Ito из команды Гамбург направляет мяч в штрафную площадку, но Бауманн Оливер выбегает и ловит мяч
55'
Отличные скиллы показывает Tatsuya Ito, обводя своих соперников
55'
Tatsuya Ito из команды Гамбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
55'
Tatsuya Ito из команды Гамбург плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
55'
Tatsuya Ito из команды Гамбург играет в стеночку с партнером по команде. Хант Аарон это был.
54'
54'
Хант Аарон мяч отрикошетил от ворот
54'
Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм играет слишком грубо. Юнг Гидеон оказался на газоне.
53'
Холтби Льюис из команды Гамбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Сакаи Готоку из команды Гамбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
53'
52'
52'
Шанс! Сцалай Адам из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
52'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Дуглас Сантос получил желтую карточку от судьи
51'
Дуглас Сантос из команды Гамбург играет слишком грубо. Кадержабек Павел оказался на газоне.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Опасность предотвращена - Фогт Кевин из команды Хоффенхайм вступил в отбор удачно
50'
Отличные скиллы показывает Холтби Льюис, обводя своих соперников
49'
49'
ШАНС! Гнабри Серж нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Костич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм подал угловой слева.
48'
Крамарич Андрей мяч отрикошетил от ворот
47'
47'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Кадержабек Павел нанес удар в каркас ворот!
47'
Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм идет с мячом вперед на обострение...
46'
Костич Филип из команды Гамбург направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
Вальдшмидт Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
47'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
47'
47'
47'
47'
46'
Сакаи Готоку выбил мяч подальше от ворот.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Судья сигнализирует, что Амири Надим из команды Хоффенхайм поставил подножку. Пострадал Хант Аарон
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Ван Дронгелен Рик из команды Гамбург хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
45'
Сцалай Адам из команды Хоффенхайм забрасывает мяч в штрафную.
45'
45'
Ван Дронгелен Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
44'
44'
Сакаи Готоку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает навес прямо в штрафную.
43'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм разыграл угловой с правого угла.
43'
Ван Дронгелен Рик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
43'
43'
Плохо сыграл Нордтвейт Ховард - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
42'
41'
Хорошую попытку сделал Tatsuya Ito. Удар в створ, но вратарь начеку
41'
40'
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
40'
39'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Гнабри Серж нанес удар в каркас ворот!
39'
Головой пробил Хюбнер Бенжамин, но голкипер отбил его в поле!
39'
Крамарич Андрей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Судья сигнализирует, что Дуглас Сантос из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Кадержабек Павел
37'
Судья свистит. Экдаль Олбин атаковал сзади соперника. Это Сцалай Адам заработал своей команде штрафной
37'
37'
Костич Филип нанес удар, но промахнулся очень сильно.
37'
Вальдшмидт Лука из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
37'
36'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
36'
36'
36'
Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Хороший удар издали нанес Сакаи Готоку, но отличный сейв сделал Бауманн Оливер. Угловой.
35'
Плохо сыграл Нордтвейт Ховард - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
35'
35'
33'
33'
33'
Штайнманн Матти получил травму и заменен. Экдаль Олбин выходит на поле.
33'
Сцалай Адам мяч отрикошетил от ворот
32'
32'
Опасность предотвращена - Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм вступил в отбор удачно
32'
Отличные скиллы показывает Tatsuya Ito, обводя своих соперников
32'
31'
31'
Шульц Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой справа.
31'
Сакаи Готоку мяч отрикошетил от ворот
31'
Крамарич Андрей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Нордтвейт Ховард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Отличные скиллы показывает Tatsuya Ito, обводя своих соперников
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
29'
Шанс! Хюбнер Бенжамин из команды Хоффенхайм пробил головой, но мимо
29'
29'
Крамарич Андрей из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Амири Надим из команды Хоффенхайм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Шульц Нико сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Сцалай Адам изменил счет на табло!
27'
26'
26'
Кадержабек Павел нанес удар, но промахнулся очень сильно.
25'
Амири Надим из команды Хоффенхайм отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Нордтвейт Ховард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Отличные скиллы показывает Вальдшмидт Лука, обводя своих соперников
25'
24'
Амири Надим нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Отличные скиллы показывает Амири Надим, обводя своих соперников
24'
Холтби Льюис из команды Гамбург сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
24'
Tatsuya Ito из команды Гамбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Ван Дронгелен Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
23'
23'
22'
22'
Костич Филип не смог попасть в створ ударом издали
21'
Нордтвейт Ховард наказан за толчок Tatsuya Ito
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
ШАНС! Гнабри Серж нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
18'
Г О О О О Л - Гнабри Серж забивает!
18'
Плохо сыграл Ван Дронгелен Рик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
18'
16'
Штайнманн Матти наказан за толчок Крамарич Андрей
16'
Tatsuya Ito из команды Гамбург навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Вальдшмидт Лука из команды Гамбург в офсайде
14'
Tatsuya Ito нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Костич Филип из команды Гамбург делает навес прямо в штрафную.
14'
13'
12'
12'
Дуглас Сантос из команды Гамбург отправил кросс в штрафную...
12'
Бауманн Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Хант Аарон из команды Гамбург подал угловой справа.
12'
Бауманн Оливер отбил мяч на угловой после удара Вальдшмидт Лука из штрафной площади.
11'
11'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм в офсайде
9'
Матч остановлен
9'
Плохо сыграл Сакаи Готоку - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
8'
8'
8'
7'
7'
Плохо сыграл Кадержабек Павел - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
7'
Хант Аарон наказан за толчок Хюбнер Бенжамин
6'
Гнабри Серж из команды Хоффенхайм сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
5'
Судья сигнализирует, что Костич Филип из команды Гамбург поставил подножку. Пострадал Шульц Нико
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
4'
Гриллич Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
Хюбнер Бенжамин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Tatsuya Ito из команды Гамбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
3'
2'
2'
Судья свистит. Шульц Нико атаковал сзади соперника. Это Холтби Льюис заработал своей команде штрафной
1'
Шульц Нико из команды Хоффенхайм делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гамбург". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wirsol Rhein-Neckar-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Хоффенхайм 2:0 Гамбург
Хоффенхайм
87.2% (156)
Ничья:
8.9% (16)
Гамбург
3.9% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Хоффенхайм:
29.1% (52)
2:0 Хоффенхайм:
27.4% (49)
1:0 Хоффенхайм:
15.6% (28)
3:1 Хоффенхайм:
8.9% (16)
1:1 Ничья:
6.1% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация