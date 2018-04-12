Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Боруссия Д

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Стадион: Фелтинс-Арена
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Шальке 04 (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 07.04.2018 Гамбург 3:2 Шальке 04 Б
- 31.03.2018 Шальке 04 2:0 Фрайбург Б
- 17.03.2018 Вольфсбург 0:1 Шальке 04 Б
- 09.03.2018 Майнц 0:1 Шальке 04 Б
- 03.03.2018 Шальке 04 1:0 Герта Б
- 25.02.2018 Байер Л 0:2 Шальке 04 Б
- 17.02.2018 Шальке 04 2:1 Хоффенхайм Б
- 10.02.2018 Бавария 2:1 Шальке 04 Б
- 07.02.2018 Шальке 04 1:0 Вольфсбург КГ
- 03.02.2018 Шальке 04 1:2 Вердер Б
- 27.01.2018 Штуттгарт 0:2 Шальке 04 Б
- 21.01.2018 Шальке 04 1:1 Ганновер 96 Б
- 13.01.2018 РБ Лейпциг 3:1 Шальке 04 Б
- 07.01.2018 Шальке 04 2:1 Генк ТМК
- 19.12.2017 Шальке 04 1:0 Кёльн КГ
- 16.12.2017 Айнтрахт Фр 2:2 Шальке 04 Б
- 13.12.2017 Шальке 04 3:2 Аугсбург Б
- 09.12.2017 Боруссия М 1:1 Шальке 04 Б
- 02.12.2017 Шальке 04 2:2 Кёльн Б
- 25.11.2017 Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Б
Боруссия Д (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 08.04.2018 Боруссия Д 3:0 Штуттгарт Б
- 31.03.2018 Бавария 6:0 Боруссия Д Б
- 18.03.2018 Боруссия Д 1:0 Ганновер 96 Б
- 15.03.2018 Ред Булл Зальцбург 0:0 Боруссия Д ЛЕ
- 11.03.2018 Боруссия Д 3:2 Айнтрахт Фр Б
- 08.03.2018 Боруссия Д 1:2 Ред Булл Зальцбург ЛЕ
- 03.03.2018 РБ Лейпциг 1:1 Боруссия Д Б
- 26.02.2018 Боруссия Д 1:1 Аугсбург Б
- 22.02.2018 Аталанта 1:1 Боруссия Д ЛЕ
- 18.02.2018 Боруссия М 0:1 Боруссия Д Б
- 15.02.2018 Боруссия Д 3:2 Аталанта ЛЕ
- 10.02.2018 Боруссия Д 2:0 Гамбург Б
- 02.02.2018 Кёльн 2:3 Боруссия Д Б
- 27.01.2018 Боруссия Д 2:2 Фрайбург Б
- 19.01.2018 Герта 1:1 Боруссия Д Б
- 14.01.2018 Боруссия Д 0:0 Вольфсбург Б
- 08.01.2018 Боруссия Д 3:2 Зульте-Варегем ТМК
- 06.01.2018 Боруссия Д 2:0 Фортуна ТМК
- 20.12.2017 Бавария 2:1 Боруссия Д КГ
- 16.12.2017 Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Б
Последние игры между собой
Шальке 04: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
Боруссия Д: победы: 6, ничьи: 8, поражения: 6
- 25.11.2017 Боруссия Д 4:4 Шальке 04 Бундеслига
- 01.04.2017 Шальке 04 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 29.10.2016 Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига
- 10.04.2016 Шальке 04 2:2 Боруссия Д Бундеслига
- 08.11.2015 Боруссия Д 3:2 Шальке 04 Бундеслига
- 28.02.2015 Боруссия Д 3:0 Шальке 04 Бундеслига
- 27.09.2014 Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига
- 25.03.2014 Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига
- 26.10.2013 Шальке 04 1:3 Боруссия Д Бундеслига
- 09.03.2013 Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига
- 20.10.2012 Боруссия Д 1:2 Шальке 04 Бундеслига
- 14.04.2012 Шальке 04 1:2 Боруссия Д Бундеслига
- 26.11.2011 Боруссия Д 2:0 Шальке 04 Бундеслига
- 23.07.2011 Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Суперкубок
- 04.02.2011 Боруссия Д 0:0 Шальке 04 Бундеслига
- 19.09.2010 Шальке 04 1:3 Боруссия Д Бундеслига
- 26.02.2010 Шальке 04 2:1 Боруссия Д Бундеслига
- 26.09.2009 Боруссия Д 0:1 Шальке 04 Бундеслига
- 20.02.2009 Шальке 04 1:1 Боруссия Д Бундеслига
- 13.09.2008 Боруссия Д 3:3 Шальке 04 Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|29
|23
|3
|3
|76 - 21
|72
|2.
|Шальке 04
|Заявка
|29
|15
|7
|7
|45 - 33
|52
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|57 - 39
|51
|4.
|Байер Л
|Заявка
|29
|13
|9
|7
|51 - 36
|48
|5.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|40 - 33
|46
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|44 - 41
|46
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|29
|11
|10
|8
|53 - 42
|43
|8.
|Боруссия М
|Заявка
|29
|11
|7
|11
|38 - 43
|40
|9.
|Штуттгарт
|Заявка
|29
|11
|5
|13
|26 - 34
|38
|10.
|Вердер
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|33 - 35
|36
|11.
|Аугсбург
|Заявка
|29
|9
|9
|11
|38 - 40
|36
|12.
|Герта
|Заявка
|29
|8
|12
|9
|33 - 34
|36
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|37 - 43
|35
|14.
|Фрайбург
|Заявка
|29
|6
|12
|11
|26 - 48
|30
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|29
|5
|14
|10
|30 - 37
|29
|16.
|Майнц
|Заявка
|29
|6
|9
|14
|30 - 47
|27
|17.
|Гамбург
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|23 - 46
|22
|18.
|Кёльн
|Заявка
|29
|5
|6
|18
|28 - 56
|21
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Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Боруссия ДДо начала игры осталось 2 дня 14 часов 30 минут, которая состоится 15.04.2018.
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Прогнозы на матч Шальке 04 - Боруссия Д
Шальке 04
48.2% (40)
Ничья:
37.3% (31)
Боруссия Д
14.5% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Шальке 04:
32.5% (27)
1:1 Ничья:
22.9% (19)
2:2 Ничья:
10.8% (9)
1:2 Боруссия Д:
9.6% (8)
1:0 Шальке 04:
8.4% (7)
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