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Стадион:
Шальке 04
 
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Боруссия Д
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Текстовая онлайн трансляция матча Шальке 04 - Боруссия Д

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 30 минут, которая состоится 15.04.2018.
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Прогнозы на матч Шальке 04 - Боруссия Д
Шальке 04
48.2% (40)
Ничья:
37.3% (31)
Боруссия Д
14.5% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Шальке 04:
32.5% (27)
Ничья:
22.9% (19)
Ничья:
10.8% (9)
Боруссия Д:
9.6% (8)
Шальке 04:
8.4% (7)
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