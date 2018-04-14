- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Кэшпойнт Арена
1:1
Перерыв
0:1
20' ГолОргилль Девер
28' Желтая карточкаСаломон Патрик
1:1
33' ГолYusuf Otubanjo
|
20'
0:1
28'
33'
1:1
Состав команд
22
Нутц
Штефан
15
Рнич
Неманья
44
Роша
Игор
II
Альтах 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Кобрас Мартин Вратарь
- 7 Линхарт Андреас Защитник
- 4 Samuel Gouet Защитник
- 5 Нетцер Филипп Защитник
- 16 Шрайнер Эммануэль Защитник
- 10 Саломон Патрик Полузащитник
- 17 Мюллер Валентино Полузащитник
- 9 Гебауэр Кристиан Полузащитник
- 22 Нутц Штефан Полузащитник
- 8 Грбич Адриан Полузащитник
- 14 Yusuf Otubanjo Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Луксе Андреас Вратарь
- 11 Майлингер Марко Полузащитник
- 33 Volkan Akyildiz
- 2 Alexandar Petkovic
- 20 Johannes Tartarotti
- 13 Lars Nussbaumer
- 15 Michael Cheukoua
- Главный тренер: Шмидт Клаус
Вольфсбергер 4-4-2
- Основной состав
- 1 Добник Кристиан Вратарь
- 4 Палла Штефан Защитник
- 15 Рнич Неманья Защитник
- 44 Роша Игор II Защитник
- 10 Оффенбахер Даниэль Защитник
- 22 Dominik Frieser Полузащитник
- 24 Верницниг Кристофер Полузащитник
- 34 Majeed Ashimeru Полузащитник
- 11 Йованович Саша Полузащитник
- 12 Оргилль Девер Нападающий
- 33 Уэдраого Иссьяка Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Кофлер Александр Вратарь
- 27 Дрешер Даниэль Защитник
- 26 Золльбауэр Михаэль Защитник
- 20 Рабич Кристоф Полузащитник
- 14 Florian Flecker Полузащитник
- 9 Bernd Gschweidl Нападающий
- 8 Топчагич Михрет Нападающий
- Главный тренер: Robert Ibertsberger
Предыдущие игры
Альтах (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 07.04.2018 Альтах 1:2 Адмира Б
- 31.03.2018 Аустрия Вена 2:1 Альтах Б
- 17.03.2018 Штурм 1:0 Альтах Б
- 10.03.2018 Альтах 0:0 Рапид Вена Б
- 03.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 24.02.2018 Альтах 1:1 Маттерсбург Б
- 17.02.2018 ЛАСК 2:0 Альтах Б
- 10.02.2018 Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 03.02.2018 Вольфсбергер 0:0 Альтах Б
- 27.01.2018 Альтах 0:2 Цюрих ТМК
- 23.01.2018 Альтах 0:1 Погонь Щецин ТМК
- 17.01.2018 Грасcхоппер 2:0 Альтах ТМК
- 13.01.2018 Альтах 3:1 Ваттенс ТМК
- 16.12.2017 Адмира 3:1 Альтах Б
- 10.12.2017 Альтах 1:0 Аустрия Вена Б
- 02.12.2017 Альтах 1:2 Штурм Б
- 29.11.2017 Рапид Вена 1:2 Альтах Б
- 25.11.2017 Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Б
- 18.11.2017 Маттерсбург 1:0 Альтах Б
- 10.11.2017 Альтах 3:1 Вадуц ТМК
Вольфсбергер (последние 20 матчей: +3 =6 -11)
- 07.04.2018 Вольфсбергер 0:2 Маттерсбург Б
- 31.03.2018 Ред Булл Зальцбург 2:0 Вольфсбергер Б
- 17.03.2018 Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Б
- 10.03.2018 Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Б
- 03.03.2018 Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Б
- 24.02.2018 Вольфсбергер 0:1 Санкт-Пёльтен Б
- 17.02.2018 Вольфсбергер 1:3 Адмира Б
- 10.02.2018 Штурм 0:1 Вольфсбергер Б
- 03.02.2018 Вольфсбергер 0:0 Альтах Б
- 21.01.2018 Левски София 3:0 Вольфсбергер ТМК
- 18.01.2018 Вольфсбергер 1:0 Рудар Веленье ТМК
- 15.01.2018 Лиферинг 3:3 Вольфсбергер ТМК
- 11.01.2018 Капфенберг 0:1 Вольфсбергер ТМК
- 16.12.2017 Маттерсбург 5:1 Вольфсбергер Б
- 10.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 02.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Б
- 29.11.2017 ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Б
- 26.11.2017 Вольфсбергер 1:2 Аустрия Вена Б
- 18.11.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Вольфсбергер Б
- 04.11.2017 Адмира 0:0 Вольфсбергер Б
Последние игры между собой
Альтах: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 4
Вольфсбергер: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 7
- 03.02.2018 Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига
- 21.10.2017 Альтах 3:2 Вольфсбергер Бундеслига
- 06.08.2017 Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига
- 08.04.2017 Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига
- 10.12.2016 Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 01.10.2016 Вольфсбергер 1:2 Альтах Бундеслига
- 23.07.2016 Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 07.05.2016 Альтах 1:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 01.03.2016 Вольфсбергер 1:0 Альтах Бундеслига
- 21.11.2015 Альтах 2:1 Вольфсбергер Бундеслига
- 30.08.2015 Вольфсбергер 0:2 Альтах Бундеслига
- 02.05.2015 Вольфсбергер 2:0 Альтах Бундеслига
- 28.02.2015 Альтах 1:0 Вольфсбергер Бундеслига
- 25.10.2014 Вольфсбергер 0:0 Альтах Бундеслига
- 09.08.2014 Альтах 1:2 Вольфсбергер Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|29
|19
|8
|2
|61 - 20
|65
|2.
|Штурм
|30
|19
|3
|8
|57 - 36
|60
|3.
|Рапид Вена
|29
|13
|10
|6
|51 - 33
|49
|4.
|ЛАСК
|29
|14
|6
|9
|40 - 30
|48
|5.
|Адмира
|29
|14
|4
|11
|51 - 49
|46
|6.
|Аустрия Вена
|29
|11
|6
|12
|44 - 43
|39
|7.
|Маттерсбург
|30
|10
|8
|12
|43 - 49
|38
|8.
|Альтах
|1:1
|30
|8
|8
|14
|30 - 39
|32
|9.
|Вольфсбергер
|1:1
|30
|4
|9
|17
|21 - 49
|21
|10.
|Санкт-Пёльтен
|29
|2
|4
|23
|19 - 69
|10
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Г О О О О Л - Yusuf Otubanjo бьет в цель!
28'
Саломон Патрик получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - Оргилль Девер бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация