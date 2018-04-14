  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Австрия
  5. Бундеслига
Стадион:
Альтах
1:1
Перерыв
Вольфсбергер
0'
0:1
20' Гол
Оргилль Девер
28' Желтая карточка
Саломон Патрик
1:1
33' Гол
Yusuf Otubanjo
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Yusuf Otubanjo бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Саломон Патрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Оргилль Девер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация