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Стадион: НВ Арена
0:0
Перерыв
21' Желтая карточкаPeter Michorl
|
21'
Состав команд
29
David
Stec
30
Luan
IX
37
Атанга
Давид
Санкт-Пёльтен 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Christoph Riegler Вратарь
- 29 David Stec Защитник
- 3 Michael Huber Защитник
- 30 Luan IX Защитник
- 28 Damir Mehmedovic Защитник
- 21 Babacar Diallo Полузащитник
- 37 Атанга Давид Полузащитник
- 39 Хофбауэр Доминик Полузащитник
- 24 Раснер Мартин Полузащитник
- 20 Daniel Schuetz Полузащитник
- 23 Alexandar Vucenovic Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Дмитровик Филип Вратарь
- 22 Инголич Сандро Защитник
- 27 Байрами Элдис Полузащитник
- 14 Husein Balic Полузащитник
- 8 Michael Ambichl Полузащитник
- 89 Пак Кван Рён Нападающий
- 11 Риски Роопе Нападающий
- Главный тренер: Oliver Lederer
ЛАСК 3-4-3
- Основной состав
- 1 Pavao Pervan Вратарь
- 15 Рамсебнер Кристиан Защитник
- 18 Gernot Trauner Защитник
- 4 Погатец Эмануэль Защитник
- 26 Reinhold Ranftl Полузащитник
- 23 Холланд Джеймс Полузащитник
- 8 Peter Michorl Полузащитник
- 6 Philipp Wiesinger Полузащитник
- 27 Thomas Goiginger Нападающий
- 20 Тетте Самуэл Нападающий
- 29 João Victor II Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Felix Luckender Защитник
- 13 Улльманн Максимилиан Полузащитник
- 30 Алан Осорио Полузащитник
- 19 Dominik Reiter Полузащитник
- 7 Гартлер Рене Нападающий
- 24 Nicolas Schmid
- Главный тренер: Oliver Glasner
Предыдущие игры
Санкт-Пёльтен (последние 20 матчей: +5 =1 -14)
- 07.04.2018 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 31.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:5 Штурм Б
- 17.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Адмира Б
- 10.03.2018 Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 03.03.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Альтах Б
- 24.02.2018 Вольфсбергер 0:1 Санкт-Пёльтен Б
- 18.02.2018 Ред Булл Зальцбург 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 10.02.2018 Санкт-Пёльтен 0:3 Маттерсбург Б
- 03.02.2018 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 26.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:0 Тромсё ТМК
- 22.01.2018 Дунав 0:1 Санкт-Пёльтен ТМК
- 16.01.2018 Трайскирхен 1:2 Санкт-Пёльтен ТМК
- 11.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:2 Карабах Вена ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Б
- 09.12.2017 Штурм 3:2 Санкт-Пёльтен Б
- 02.12.2017 Адмира 1:0 Санкт-Пёльтен Б
- 29.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Б
- 25.11.2017 Альтах 3:0 Санкт-Пёльтен Б
- 18.11.2017 Санкт-Пёльтен 0:0 Вольфсбергер Б
- 05.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:3 Ред Булл Зальцбург Б
ЛАСК (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 08.04.2018 ЛАСК 1:0 Ред Булл Зальцбург Б
- 31.03.2018 Адмира 0:1 ЛАСК Б
- 17.03.2018 ЛАСК 3:1 Маттерсбург Б
- 10.03.2018 Вольфсбергер 0:3 ЛАСК Б
- 03.03.2018 ЛАСК 0:2 Штурм Б
- 24.02.2018 Рапид Вена 2:0 ЛАСК Б
- 17.02.2018 ЛАСК 2:0 Альтах Б
- 10.02.2018 Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Б
- 03.02.2018 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 27.01.2018 ЛАСК 2:0 Хартберг ТМК
- 20.01.2018 ЛАСК 2:0 Яньбянь ТМК
- 15.01.2018 ЛАСК 1:0 Вадуц ТМК
- 14.01.2018 ЛАСК 2:1 Хайденхайм ТМК
- 09.01.2018 Ян 3:3 ЛАСК ТМК
- 16.12.2017 Ред Булл Зальцбург 0:0 ЛАСК Б
- 09.12.2017 ЛАСК 2:1 Адмира Б
- 02.12.2017 Маттерсбург 1:0 ЛАСК Б
- 29.11.2017 ЛАСК 2:0 Вольфсбергер Б
- 25.11.2017 Штурм 1:0 ЛАСК Б
- 18.11.2017 ЛАСК 1:2 Рапид Вена Б
Последние игры между собой
Санкт-Пёльтен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 9
ЛАСК: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 5
- 03.02.2018 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 21.10.2017 Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Бундеслига
- 05.08.2017 ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Бундеслига
- 13.05.2016 Санкт-Пёльтен 3:2 ЛАСК Эрсте Лига
- 01.04.2016 ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 03.11.2015 Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига
- 28.08.2015 ЛАСК 1:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 24.04.2015 Санкт-Пёльтен 0:1 ЛАСК Эрсте Лига
- 27.02.2015 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 27.02.2015 ЛАСК 0:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 26.09.2014 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 11.08.2014 Санкт-Пёльтен 1:0 ЛАСК Эрсте Лига
- 23.09.2013 ЛАСК 3:4 Санкт-Пёльтен Кубок Австрии
- 19.02.2013 Санкт-Пёльтен 2:1 ЛАСК Товарищеские матчи. Сборные
- 25.11.2011 ЛАСК 2:1 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
- 09.09.2011 Санкт-Пёльтен 2:2 ЛАСК Эрсте Лига
- 15.07.2011 ЛАСК 2:0 Санкт-Пёльтен Эрсте Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|29
|19
|8
|2
|61 - 20
|65
|2.
|Штурм
|30
|19
|3
|8
|57 - 36
|60
|3.
|Рапид Вена
|29
|13
|10
|6
|51 - 33
|49
|4.
|ЛАСК
|29
|14
|6
|9
|40 - 30
|48
|5.
|Адмира
|29
|14
|4
|11
|51 - 49
|46
|6.
|Аустрия Вена
|29
|11
|6
|12
|44 - 43
|39
|7.
|Маттерсбург
|30
|10
|8
|12
|43 - 49
|38
|8.
|Альтах
|1:1
|30
|8
|8
|14
|30 - 39
|32
|9.
|Вольфсбергер
|1:1
|30
|4
|9
|17
|21 - 49
|21
|10.
|Санкт-Пёльтен
|29
|2
|4
|23
|19 - 69
|10
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
21'
Peter Michorl получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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