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Стадион:
Санкт-Пёльтен
0:0
Перерыв
ЛАСК
0'
21' Желтая карточка
Peter Michorl
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
21'
Peter Michorl получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на NV Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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