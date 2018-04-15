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Стадион:
Аустрия Вена
0:4
Второй тайм: 88'
Рапид Вена
0'
0:1
8' Гол
Шваб Швефан
29' Желтая карточка
Хофманн Максимилиан
41' Желтая карточка
Мург Томас
0:2
42' Гол
Мург Томас
0:3
51' Гол
Шаберсбергер Филипп
0:4
73' Гол
Квилитая Георгий
88'
Второй тайм
77'
Рапид Вена делает замену. Шваб Швефан уходит с поля, а Пецос Атанасиос выходит на его замену.
77'
Аустрия Вена делает замену. Де Паула Давид уходит с поля, а Грюнвальд Александр выходит на его замену.
77'
Рапид Вена делает замену. Мург Томас уходит с поля, а Хофманн Штеффен выходит на его замену.
63'
Аустрия Вена делает замену. Венуто уходит с поля, а Jin-Hyun Lee выходит на его замену.
55'
Аустрия Вена делает замену. Abdullahi Ibrahim Alhassan уходит с поля, а Dominik Fitz выходит на его замену.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Шаберсбергер Филипп бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Мург Томас бьет в цель!
Желтая карточка
41'
Мург Томас получил желтую карточку от судьи
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Шваб Швефан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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