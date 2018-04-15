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Стадион: Эрнст Хаппель
0:4
Второй тайм: 88'
0:1
8' ГолШваб Швефан
29' Желтая карточкаХофманн Максимилиан
41' Желтая карточкаМург Томас
0:2
42' ГолМург Томас
0:3
51' ГолШаберсбергер Филипп
0:4
73' ГолКвилитая Георгий
|
8'
0:1
41'
42'
0:2
51'
0:3
63'
73'
0:4
Состав команд
32
Пенц
Патрик
11
Венуто
95
Перес
Фелипе
Аустрия Вена 4-2-3-1
- Основной состав
- 32 Пенц Патрик Вратарь
- 17 Клайн Флориан Защитник
- 30 Мадль Михаэль Защитник
- 24 Боркович Александар Защитник
- 25 Саламон Томас Защитник
- 5 Vesel Demaku Полузащитник
- 23 Де Паула Давид Полузащитник
- 11 Венуто Полузащитник
- 8 Альхассан Абдуллахи Полузащитник
- 95 Перес Фелипе Полузащитник
- 14 Моншайн Кристоф Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Хаджикич Осман Вратарь
- 19 Блауэнштайнер Микаэль Защитник
- 6 Мохаммед Кадири Защитник
- 10 Грюнвальд Александр Полузащитник
- 21 Ли Чжин-Хен Полузащитник
- 36 Dominik Fitz
- 39 Саркария Манприт
- Главный тренер: Thomas Letsch
Рапид Вена 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Штребингер Ричард Вратарь
- 22 Павелич Марио Защитник
- 20 Хофманн Максимилиан Защитник
- 3 Галвао Лукас Защитник
- 5 Болинголи-Мбомбо Боли Защитник
- 10 Шауб Луис Полузащитник
- 39 Dejan Ljubicic Полузащитник
- 8 Шваб Швефан Полузащитник
- 9 Бериша Ветон Полузащитник
- 19 Мург Томас Полузащитник
- 7 Шаберсбергер Филипп Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Кнофлах Тобиас Вратарь
- 38 Manuel Thurnwald Защитник
- 6 Зоннляйтнер Марио Защитник
- 11 Хофманн Штеффен Полузащитник
- 55 Пецос Атанасиос Полузащитник
- 13 Квилитая Георгий Нападающий
- 46 Armin Mujakic
- Главный тренер: Goran Djuricin
Предыдущие игры
Аустрия Вена (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 07.04.2018 Штурм 0:2 Аустрия Вена Б
- 31.03.2018 Аустрия Вена 2:1 Альтах Б
- 18.03.2018 Ред Булл Зальцбург 5:0 Аустрия Вена Б
- 10.03.2018 Аустрия Вена 4:0 Санкт-Пёльтен Б
- 03.03.2018 Аустрия Вена 2:0 Вольфсбергер Б
- 24.02.2018 Адмира 2:1 Аустрия Вена Б
- 17.02.2018 Маттерсбург 2:1 Аустрия Вена Б
- 10.02.2018 Аустрия Вена 1:3 ЛАСК Б
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Б
- 30.01.2018 Аустрия Вена 0:2 Зброёвка ТМК
- 26.01.2018 Слован Либерец 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 22.01.2018 Динамо Бухарест 3:2 Аустрия Вена ТМК
- 20.01.2018 Гурник Забже 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 16.01.2018 Флоридсдорфер 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 13.01.2018 Винер Нойштадт 2:6 Аустрия Вена ТМК
- 17.12.2017 Аустрия Вена 1:0 Штурм Б
- 10.12.2017 Альтах 1:0 Аустрия Вена Б
- 07.12.2017 Аустрия Вена 0:0 АЕК ЛЕ
- 03.12.2017 Аустрия Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Б
- 29.11.2017 Санкт-Пёльтен 1:0 Аустрия Вена Б
Рапид Вена (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 07.04.2018 Рапид Вена 2:1 Санкт-Пёльтен Б
- 01.04.2018 Маттерсбург 2:4 Рапид Вена Б
- 23.03.2018 Винер Нойштадт 1:0 Рапид Вена ТМК
- 17.03.2018 Рапид Вена 5:1 Вольфсбергер Б
- 10.03.2018 Альтах 0:0 Рапид Вена Б
- 04.03.2018 Ред Булл Зальцбург 1:0 Рапид Вена Б
- 28.02.2018 Рапид Вена 2:1 Рид К
- 24.02.2018 Рапид Вена 2:0 ЛАСК Б
- 17.02.2018 Рапид Вена 1:1 Штурм Б
- 11.02.2018 Адмира 2:1 Рапид Вена Б
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Б
- 28.01.2018 Рапид Вена 1:1 Словацко ТМК
- 22.01.2018 Рапид Вена 1:3 ЧФР Клуж ТМК
- 18.01.2018 Рапид Вена 4:2 Бэйцзин Женьхэ ТМК
- 13.01.2018 Рапид Вена 1:1 Фастав Злин ТМК
- 16.12.2017 Санкт-Пёльтен 0:5 Рапид Вена Б
- 09.12.2017 Рапид Вена 2:2 Маттерсбург Б
- 02.12.2017 Вольфсбергер 0:0 Рапид Вена Б
- 29.11.2017 Рапид Вена 1:2 Альтах Б
- 26.11.2017 Рапид Вена 2:3 Ред Булл Зальцбург Б
Последние игры между собой
Аустрия Вена: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Рапид Вена: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
- 04.02.2018 Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 25.10.2017 Аустрия Вена 1:2 Рапид Вена Кубок
- 22.10.2017 Аустрия Вена 0:1 Рапид Вена Бундеслига
- 06.08.2017 Рапид Вена 2:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 23.04.2017 Рапид Вена 0:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 12.02.2017 Аустрия Вена 1:1 Рапид Вена Бундеслига
- 23.10.2016 Рапид Вена 0:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 07.08.2016 Аустрия Вена 1:4 Рапид Вена Бундеслига
- 17.04.2016 Рапид Вена 1:0 Аустрия Вена Бундеслига
- 14.02.2016 Аустрия Вена 0:3 Рапид Вена Бундеслига
- 25.10.2015 Рапид Вена 1:2 Аустрия Вена Бундеслига
- 12.08.2015 Аустрия Вена 2:5 Рапид Вена Бундеслига
- 17.05.2015 Рапид Вена 4:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 08.03.2015 Аустрия Вена 2:1 Рапид Вена Бундеслига
- 09.11.2014 Рапид Вена 2:3 Аустрия Вена Бундеслига
- 24.08.2014 Аустрия Вена 2:2 Рапид Вена Бундеслига
- 06.04.2014 Аустрия Вена 0:1 Рапид Вена Бундеслига
- 09.02.2014 Рапид Вена 3:1 Аустрия Вена Бундеслига
- 27.10.2013 Аустрия Вена 0:1 Рапид Вена Бундеслига
- 11.08.2013 Рапид Вена 0:0 Аустрия Вена Бундеслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|29
|19
|8
|2
|61 - 20
|65
|2.
|Штурм
|30
|19
|3
|8
|57 - 36
|60
|3.
|Рапид Вена
|4:0
|30
|14
|10
|6
|55 - 33
|52
|4.
|ЛАСК
|30
|15
|6
|9
|43 - 31
|51
|5.
|Адмира
|29
|14
|4
|11
|51 - 49
|46
|6.
|Аустрия Вена
|0:4
|30
|11
|6
|13
|44 - 47
|39
|7.
|Маттерсбург
|30
|10
|8
|12
|43 - 49
|38
|8.
|Альтах
|30
|9
|7
|14
|31 - 39
|34
|9.
|Вольфсбергер
|30
|4
|8
|18
|21 - 50
|20
|10.
|Санкт-Пёльтен
|30
|2
|4
|24
|20 - 72
|10
Второй тайм
77'
Рапид Вена делает замену. Шваб Швефан уходит с поля, а Пецос Атанасиос выходит на его замену.
77'
Аустрия Вена делает замену. Де Паула Давид уходит с поля, а Грюнвальд Александр выходит на его замену.
77'
Рапид Вена делает замену. Мург Томас уходит с поля, а Хофманн Штеффен выходит на его замену.
63'
Аустрия Вена делает замену. Венуто уходит с поля, а Jin-Hyun Lee выходит на его замену.
55'
Аустрия Вена делает замену. Abdullahi Ibrahim Alhassan уходит с поля, а Dominik Fitz выходит на его замену.
51'
Г О О О О Л - Шаберсбергер Филипп бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Мург Томас бьет в цель!
41'
Мург Томас получил желтую карточку от судьи
8'
Г О О О О Л - Шваб Швефан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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