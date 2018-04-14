Стадион: де ла Мейно Зрители: 25377
0:0
Второй тайм: 66'
45' Желтая карточкаГримм Жереми
Второй тайм
67'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Укидья Александр на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Рюффье Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Фулкье Димитри из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
62'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Корнье Бенжамин нанес удар издали, а Рюффье Стефан отбил его обратно в игру!
60'
Тактическая замена. Диуссе Ассан уходит с поля и его заменяет Нтеп Пауль-Жорж
60'
Тактическая замена. Берич Роберт уходит с поля и его заменяет Бамба Джонатан
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
60'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Сегодняшная посещаемость составляет 25377 болельщиков
58'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Сека Эрнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
56'
56'
ШАНС! Гонсальвес Антони нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Баокен Стефан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
55'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Корнье Бенжамин
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
53'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Гонсальвес Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
51'
Дебюши Матьё выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
51'
50'
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
50'
Рюффье Стефан взял и забрал мяч на выходе
50'
Сека Эрнес из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Дебюши Матьё возвращается на поле, всё в порядке.
49'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
49'
Гримм Жереми не смог попасть в створ ударом издали
48'
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Дебюши Матьё получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Дебюши Матьё на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Льенар Димитри из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Сельнес Оле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
47'
М'Вила Янн наказан за толчок Мартин Йонас
46'
46'
Мартинеc Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Сека Эрнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
45'
Гримм Жереми получил желтую карточку от судьи
45'
Судья сигнализирует, что Гримм Жереми из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Кабелла Реми
45'
Мартин Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
45'
Фулкье Димитри из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Укидья Александр ошибается в защите.
41'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн в офсайде
41'
Кабелла Реми из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн пасует в штрафную, но Укидья Александр выходит и ловит мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
40'
Гримм Жереми нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
40'
40'
39'
Корнье Бенжамин из команды Страсбург сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Сека Эрнес из команды Страсбург в офсайде
39'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
38'
Судья свистит. Теофил-Катерин Кевин атаковал сзади соперника. Это Корнье Бенжамин заработал своей команде штрафной
37'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
37'
М'Вила Янн из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
35'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
35'
Удар от ворот произведет Сент-Этьенн
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
34'
Баокен Стефан наказан за толчок Суботич Невен
34'
Удар от ворот произведет Страсбург
34'
Какой промах! Сельнес Оле имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
33'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн подал угловой справа.
33'
Амума Ромен из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Рюффье Стефан не дал случится голу! Баокен Стефан должен был забивать, но Рюффье Стефан сделал отличный сейв
31'
Фулкье Димитри из команды Страсбург делает навес прямо в штрафную.
31'
30'
Коне Бакари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
29'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Гонсальвес Антони из команды Страсбург делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
25'
Сельнес Оле наказан за толчок Льенар Димитри
24'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Теофил-Катерин Кевин возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Баокен Стефан возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Матч возобновится спорным мячом
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Теофил-Катерин Кевин получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Теофил-Катерин Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Баокен Стефан получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Баокен Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
18'
Сека Эрнес из команды Страсбург делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
17'
Диуссе Ассан возвращается на поле, всё в порядке.
17'
Мартинеc Пабло наказан за толчок Берич Роберт
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Диуссе Ассан получил травму и медбригада забирает его с поля.
16'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн опасно и грубо сыграл. Мартинеc Пабло пострадал.
15'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
14'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Монне-Паке Кевин из команды Сент-Этьенн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Судья сигнализирует, что Фулкье Димитри из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Берич Роберт
12'
Гонсальвес Антони наказан за толчок Диуссе Ассан
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
9'
Игрок клуба "Сент-Этьенн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
9'
9'
9'
Льенар Димитри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Судья сигнализирует, что Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн поставил подножку. Пострадал Гримм Жереми
8'
Дебюши Матьё из команды Сент-Этьенн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Берич Роберт из команды Сент-Этьенн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
7'
Судья сигнализирует, что Корнье Бенжамин из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Монне-Паке Кевин
6'
Судья сигнализирует, что Гримм Жереми из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Монне-Паке Кевин
5'
Судья сигнализирует, что Льенар Димитри из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Дебюши Матьё
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
4'
Мартинеc Пабло нанес удар издали, а Рюффье Стефан отбил его обратно в игру!
4'
Суботич Невен ошибается в защите.
2'
Диуссе Ассан из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
2'
ШАНС! Дебюши Матьё нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Сельнес Оле из команды Сент-Этьенн отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сент-Этьенн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Страсбург 0:0 Сент-Этьен
Страсбург
13.6% (24)
Ничья:
37.3% (66)
Сент-Этьен
49.2% (87)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35% (62)
1:2 Сент-Этьен:
28.2% (50)
0:1 Сент-Этьен:
14.1% (25)
1:0 Страсбург:
5.6% (10)
2:1 Страсбург:
5.1% (9)
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