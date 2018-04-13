Стадион: Раймон Копа
39' Желтая карточкаЛис-Мелу Пьерр
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
46'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бютель Людовик из команды Анже.
46'
Тамез Адриен из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
44'
Фюльжини Анжело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца подал угловой справа.
43'
Томас Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца навешивает в штрафную с рикошетом.
43'
Удар от ворот произведет Ницца
42'
Тэт Флавьен из команды Анже подал угловой слева.
42'
Экамби Карл Токо из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
42'
Суке Арно ошибается в защите.
41'
Судья сигнализирует, что Сантамария Батист из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сент-Максимин Аллан
41'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Фюльжини Анжело из команды Анже сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Данте Бонфим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Мангани Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Судья сигнализирует, что Срарфи Бассем из команды Ницца поставил подножку. Пострадал Фюльжини Анжело
40'
Экамби Карл Токо из команды Анже плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
40'
Фюльжини Анжело из команды Анже делает навес прямо в штрафную.
39'
Лис-Мелу Пьерр получил желтую карточку от судьи
39'
Безумный фол. Лис-Мелу Пьерр грубо играет против соперника. Пострадал Тэт Флавьен
38'
Бютель Людовик из команды Анже сделал отличный сейв!
38'
Какой шанс! Плеа Алассан почти забил, но мяч вынесли с линии!
37'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца делает навес прямо в штрафную.
37'
Данте Бонфим выбил мяч подальше от ворот.
37'
Выглядело как неплохой момент. Сент-Максимин Аллан из команды Ницца закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
36'
Отличные скиллы показывает Тамез Адриен, обводя своих соперников
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
35'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
35'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
35'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
35'
Плеа Алассан из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
34'
34'
33'
Лис-Мелу Пьерр не смог попасть в створ ударом издали
33'
33'
Сент-Максимин Аллан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
32'
Лис-Мелу Пьерр из команды Ницца навешивает в штрафную с рикошетом.
32'
Плеа Алассан из команды Ницца направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
30'
Тамез Адриен из команды Ницца делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
30'
29'
Плеа Алассан из команды Ницца в офсайде
29'
Срарфи Бассем из команды Ницца сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
28'
Манко Венсан из команды Анже сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
28'
27'
Ле Маршан Максим не смог попасть в створ ударом издали
26'
26'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца делает неудачный навес.
26'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца разыграл угловой с левого угла.
26'
Срарфи Бассем мяч отрикошетил от ворот
26'
Плеа Алассан из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
26'
Данте Бонфим выбил мяч подальше от ворот.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Мангани Томас наказан за толчок Сери Жан-Мишель
23'
22'
22'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
21'
21'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца идет с мячом вперед на обострение...
21'
20'
Судья сигнализирует, что Мангани Томас из команды Анже поставил подножку. Пострадал Сери Жан-Мишель
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
20'
Плеа Алассан из команды Ницца играет слишком грубо. Онианге Принс оказался на газоне.
18'
Сент-Максимин Аллан из команды Ницца отдал передачу, которая была заблокирована.
18'
Траоре Исмаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой слева.
18'
Хороший удар издали нанес Лис-Мелу Пьерр, но отличный сейв сделал Бютель Людовик. Угловой.
18'
Мангани Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Сери Жан-Мишель из команды Ницца подал угловой справа.
17'
Плеа Алассан мяч отрикошетил от ворот
17'
17'
Игроки ФК "Ницца" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Игроки ФК "Анже" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Срарфи Бассем из команды Ницца сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Плеа Алассан не смог удачно сыграть.
16'
Траоре Исмаэль наказан за толчок Плеа Алассан
15'
Игрок клуба "Ницца" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
14'
Рен-Аделед Жефф получил травму и заменен. Фюльжини Анжело выходит на поле.
14'
Хорошую попытку сделал Плеа Алассан. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Манко Венсан нарушает правила. Плеа Алассан пострадал
13'
Ле Маршан Максим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бамба Абдулайе из команды Анже отправил кросс в штрафную...
13'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Мангани Томас из команды Анже отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Мангани Томас из команды Анже навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
12'
Мангани Томас из команды Анже разыграл угловой с правого угла.
12'
Тэт Флавьен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
12'
Томас Ромен из команды Анже нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
12'
Мангани Томас из команды Анже подал угловой слева.
11'
Рен-Аделед Жефф мяч отрикошетил от ворот
8'
8'
Опасность предотвращена - Сент-Максимин Аллан из команды Ницца вступил в отбор удачно
8'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже идет с мячом вперед на обострение...
7'
7'
Срарфи Бассем из команды Ницца отправил кросс в штрафную...
6'
Срарфи Бассем из команды Ницца делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
3'
Рен-Аделед Жефф из команды Анже сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
3'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ницца". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Raymond Kopa. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Анже 0:0 Ницца
Анже
13.3% (24)
Ничья:
35% (63)
Ницца
51.7% (93)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ницца:
30.6% (55)
1:1 Ничья:
30.6% (55)
0:1 Ницца:
13.9% (25)
1:0 Анже:
6.1% (11)
2:1 Анже:
5% (9)
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