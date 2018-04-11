Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Амьен

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Стадион: Люмьер
Предыдущие игры
Лион (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 08.04.2018 Метц 0:5 Лион Л1
- 01.04.2018 Лион 2:0 Тулуза Л1
- 18.03.2018 Марсель 2:3 Лион Л1
- 15.03.2018 Лион 2:3 ЦСКА Москва ЛЕ
- 11.03.2018 Лион 1:0 Кан Л1
- 08.03.2018 ЦСКА Москва 0:1 Лион ЛЕ
- 04.03.2018 Монпелье 1:1 Лион Л1
- 01.03.2018 Кан 1:0 Лион КФ
- 25.02.2018 Лион 1:1 Сент-Этьен Л1
- 22.02.2018 Вильярреал 0:1 Лион ЛЕ
- 18.02.2018 Лилль 2:2 Лион Л1
- 15.02.2018 Лион 3:1 Вильярреал ЛЕ
- 11.02.2018 Лион 0:2 Ренн Л1
- 07.02.2018 Монпелье 1:2 Лион КФ
- 04.02.2018 Монако 3:2 Лион Л1
- 28.01.2018 Бордо 3:1 Лион Л1
- 24.01.2018 Монако 2:3 Лион КФ
- 21.01.2018 Лион 2:1 ПСЖ Л1
- 17.01.2018 Генгам 0:2 Лион Л1
- 14.01.2018 Лион 1:1 Анже Л1
Амьен (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 07.04.2018 Амьен 3:0 Кан Л1
- 01.04.2018 Лилль 0:1 Амьен Л1
- 17.03.2018 Амьен 1:1 Труа Л1
- 10.03.2018 Дижон 1:1 Амьен Л1
- 03.03.2018 Амьен 0:2 Ренн Л1
- 24.02.2018 Нант 0:1 Амьен Л1
- 17.02.2018 Амьен 0:0 Тулуза Л1
- 10.02.2018 Бордо 3:2 Амьен Л1
- 03.02.2018 Амьен 0:2 Сент-Этьен Л1
- 27.01.2018 Анже 1:0 Амьен Л1
- 20.01.2018 Амьен 3:1 Генгам Л1
- 17.01.2018 Амьен 1:1 Монпелье Л1
- 13.01.2018 Ницца 1:0 Амьен Л1
- 10.01.2018 Амьен 0:2 ПСЖ КЛ
- 07.01.2018 Сошо 6:0 Амьен КФ
- 20.12.2017 Амьен 0:1 Нант Л1
- 16.12.2017 Труа 1:0 Амьен Л1
- 13.12.2017 Амьен 2:1 Тур КЛ
- 10.12.2017 Амьен 1:2 Лион Л1
- 02.12.2017 Ренн 2:0 Амьен Л1
Последние игры между собой
Лион: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Амьен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 10.12.2017 Амьен 1:2 Лион Лига 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|32
|27
|3
|2
|96 - 22
|84
|2.
|Монако
|Заявка
|32
|21
|7
|4
|77 - 34
|70
|3.
|Лион
|Заявка
|32
|18
|9
|5
|69 - 36
|63
|4.
|Марсель
|Заявка
|32
|18
|9
|5
|64 - 38
|63
|5.
|Ренн
|Заявка
|32
|13
|8
|11
|41 - 38
|47
|6.
|Ницца
|Заявка
|32
|13
|7
|12
|43 - 44
|46
|7.
|Монпелье
|Заявка
|32
|10
|16
|6
|31 - 26
|46
|8.
|Нант
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|31 - 35
|44
|9.
|Сент-Этьен
|Заявка
|32
|11
|10
|11
|37 - 45
|43
|10.
|Генгам
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|36 - 46
|41
|11.
|Дижон
|Заявка
|32
|11
|8
|13
|45 - 60
|41
|12.
|Бордо
|Заявка
|32
|11
|7
|14
|36 - 42
|40
|13.
|Амьен
|Заявка
|32
|10
|7
|15
|29 - 35
|37
|14.
|Анже
|Заявка
|32
|8
|12
|12
|37 - 43
|36
|15.
|Кан
|Заявка
|32
|10
|5
|17
|23 - 42
|35
|16.
|Страсбург
|Заявка
|32
|8
|10
|14
|38 - 57
|34
|17.
|Тулуза
|Заявка
|32
|7
|9
|16
|29 - 44
|30
|18.
|Труа
|Заявка
|32
|8
|5
|19
|25 - 46
|29
|19.
|Лилль
|Заявка
|32
|7
|7
|18
|31 - 51
|28
|20.
|Метц
|Заявка
|32
|5
|7
|20
|29 - 63
|22
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Текстовая онлайн трансляция матча Лион - АмьенДо начала игры осталось 2 дня 12 часов 31 минуту, которая состоится 14.04.2018.
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Прогнозы на матч Лион - Амьен
Лион
90.2% (74)
Ничья:
2.4% (2)
Амьен
7.3% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лион:
47.6% (39)
1:0 Лион:
14.6% (12)
2:1 Лион:
11% (9)
3:0 Лион:
8.5% (7)
0:1 Амьен:
4.9% (4)
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