  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Лион
 
Позже
Амьен
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Лион - Амьен

До начала игры осталось 2 дня 12 часов 31 минуту, которая состоится 14.04.2018.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Лион - Амьен
Лион
90.2% (74)
Ничья:
2.4% (2)
Амьен
7.3% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Лион:
47.6% (39)
Лион:
14.6% (12)
Лион:
11% (9)
Лион:
8.5% (7)
Амьен:
4.9% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация