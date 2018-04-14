Стадион: Роазон Парк
15' Желтая карточкаРивьерес Жонатан
1:0
27' ГолБуриго Бенжамен
49' Желтая карточкаСелимович Вахид
1:1
52' ГолРу Нолан
1:2
57' ГолРу Нолан
62' Желтая карточкаРивьер Эммануэль
Второй тайм
67'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
67'
Кавасима Эйдзи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Хазри Вахби из команды Ренн подал угловой справа.
66'
Балью Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
66'
Отличные скиллы показывает Бенсебаини Рами, обводя своих соперников
65'
После дальнего удара, который нанес Ру Нолан мяч отбит вратарем
65'
Отличные скиллы показывает Ру Нолан, обводя своих соперников
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
64'
64'
Хазри Вахби из команды Ренн опасно и грубо сыграл. Ру Нолан пострадал.
63'
Тактическая замена. Селимович Вахид уходит с поля и его заменяет Поблет Херонимо
62'
Ривьер Эммануэль сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
62'
Ривьер Эммануэль из команды Метц толкнул локтем оппонента. Это Желен Жереми заработал фол
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
60'
Судья сигнализирует, что Селимович Вахид из команды Метц поставил подножку. Пострадал Хазри Вахби
57'
Доссеви Матьё сделал результативную передачу.
57'
Г О О О О Л - Ру Нолан классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
57'
Сарр Исмаила на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Ривьер Эммануэль из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Тактическая замена. Гуркюфф Йоанн уходит с поля и его заменяет Сахо Диафра
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
52'
Доссеви Матьё сделал результативную передачу.
52'
Доссеви Матьё из команды Метц отправил кросс в штрафную...
52'
Дианье Фаллу из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Ньяньон Жорис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
51'
Доссеви Матьё из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
50'
49'
Данзе Ромен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
49'
Селимович Вахид получил желтую карточку от судьи
49'
Селимович Вахид из команды Метц опасно и грубо сыграл. Хазри Вахби пострадал.
47'
Удар от ворот произведет Метц
47'
Бенсебаини Рами из команды Ренн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Бенсебаини Рами из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
46'
Тактическая замена. Ривьерес Жонатан уходит с поля и его заменяет Пальмьери Жульян
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Доссеви Матьё из команды Метц навешивает в штрафную с рикошетом.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Коубек Томаш взял и забрал мяч на выходе
45'
Молле Флоран из команды Метц отправил кросс в штрафную...
45'
Отличные скиллы показывает Коад Рено, обводя своих соперников
44'
Ренн нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
43'
42'
Бенсебаини Рами из команды Ренн в офсайде
42'
Андре Бенжамин из команды Ренн делает передачу одноклубнику.
41'
41'
Ривьер Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Хазри Вахби возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Хазри Вахби получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Хазри Вахби на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Ривьерес Жонатан из команды Метц опасно и грубо сыграл. Хазри Вахби пострадал.
38'
Отличные скиллы показывает Хазри Вахби, обводя своих соперников
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
34'
Буриго Бенжамен из команды Ренн навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
Ренн нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
27'
Удар от ворот произведет Ренн
26'
Доссеви Матьё из команды Метц подал угловой справа.
26'
Желен Жереми предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Доссеви Матьё из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Игрок клуба "Метц" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
23'
Кавасима Эйдзи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Хазри Вахби навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Селимович Вахид из команды Метц опасно и грубо сыграл. Сарр Исмаила пострадал.
23'
Отличные скиллы показывает Сарр Исмаила, обводя своих соперников
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Коад Рено выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Селимович Вахид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Хазри Вахби из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
18'
18'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Селимович Вахид из команды Метц опасно и грубо сыграл. Гуркюфф Йоанн пострадал.
17'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
16'
Буриго Бенжамен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
15'
Ривьерес Жонатан получил желтую карточку от судьи
15'
Ривьерес Жонатан из команды Метц опасно и грубо сыграл. Гуркюфф Йоанн пострадал.
14'
Хорошую попытку сделал Молле Флоран. Удар в створ, но вратарь начеку
13'
Доссеви Матьё из команды Метц делает пас партнеру.
13'
Молле Флоран из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
13'
Гуркюфф Йоанн из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
12'
Судья сигнализирует, что Ривьер Эммануэль из команды Метц поставил подножку. Пострадал Ньяньон Жорис
10'
10'
Сарр Исмаила из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
10'
Доссеви Матьё из команды Метц в офсайде
10'
Дианье Фаллу из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
9'
Желен Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Ривьер Эммануэль из команды Метц делает пас партнеру.
9'
Доссеви Матьё из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Судья сигнализирует, что Сарр Исмаила из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Коад Рено
6'
Сарр Исмаила из команды Ренн идет с мячом вперед на обострение...
5'
Селимович Вахид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
Ньякат Мусса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 94% времени, а гости – 6%.
4'
Сарр Исмаила нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Отличные скиллы показывает Гуркюфф Йоанн, обводя своих соперников
4'
Сарр Исмаила из команды Ренн в офсайде
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ренн". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ренн 1:2 Метц
Ренн
85.9% (152)
Ничья:
11.3% (20)
Метц
2.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ренн:
28.2% (50)
2:1 Ренн:
26.6% (47)
1:0 Ренн:
24.9% (44)
1:1 Ничья:
9% (16)
3:0 Ренн:
4% (7)
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