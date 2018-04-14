Стадион: Пьер Моруа
20' Желтая карточкаКоко Маркус
23' Желтая карточкаМалку Кевин
45' Желтая карточкаИе Эдгар
1:0
56' ГолПепе Николя
2:0
57' ГолАраужо Луис
Второй тайм
66'
Тактическая замена. Дидо Этьен уходит с поля и его заменяет Нгбакото Йени
66'
Судья сигнализирует, что Тюрам Маркус из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
64'
Тюрам Маркус из команды Генгам играет слишком грубо. Малку Кевин оказался на газоне.
63'
62'
Тьяго Маия наказан за толчок Кербра Кристоф
62'
61'
61'
Ребошу Педру из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
60'
Бенезе Николя наказан за толчок Малку Кевин
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
57'
Пепе Николя сделал результативную передачу.
57'
Г О О О О Л - Араужо Луис изменил счет на табло!
57'
ШАНС! Араужо Луис вышел один-на-один с голкипером...
57'
Пепе Николя из команды Лилль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Тактическая замена. Коко Маркус уходит с поля и его заменяет Тюрам Маркус
56'
Бензия Яссин сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - Пепе Николя изменил счет на табло!
55'
Отличные скиллы показывает Пепе Николя, обводя своих соперников
55'
Бензия Яссин разрезает оборону соперника отличным пасом
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Мотиба Лебо из команды Лилль играет слишком грубо. Сорбон Жереми оказался на газоне.
54'
54'
Удар от ворот произведет Генгам
53'
Араужо Луис из команды Лилль попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
53'
Мотиба Лебо из команды Лилль делает пас партнеру.
53'
Пепе Николя из команды Лилль делает пас партнеру.
53'
Коффи Херве не дал случится голу! Бриан Джимми должен был забивать, но Коффи Херве сделал отличный сейв
52'
Гренье Клеман из команды Генгам забрасывает мяч в штрафную.
52'
Судья сигнализирует, что Бензия Яссин из команды Лилль поставил подножку. Пострадал Блас Людовик
51'
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Kouadio-Yves Dabila получил травму и заменен. Алонсо Хуниор выходит на поле.
51'
Kouadio-Yves Dabila на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Араужо Луис нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Мотиба Лебо из команды Лилль в офсайде
49'
Игрок из команды Генгам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
После дальнего удара, который нанес Бенезе Николя мяч отбит вратарем
48'
Игрок из команды Генгам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Коко Маркус из команды Генгам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
47'
47'
Бриан Джимми из команды Генгам играет слишком грубо. Ие Эдгар оказался на газоне.
46'
Пепе Николя из команды Лилль в офсайде
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Блас Людовик отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
46'
Ие Эдгар получил желтую карточку от судьи
46'
Судья свистит. Ие Эдгар атаковал сзади соперника. Это Ребошу Педру заработал своей команде штрафной
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
44'
Судья сигнализирует, что Дидо Этьен из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
41'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Икоко Джордан из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
41'
Мотиба Лебо из команды Лилль в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
39'
39'
Коко Маркус из команды Генгам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
39'
Блас Людовик из команды Генгам забрасывает мяч в штрафную.
37'
Коко Маркус из команды Генгам делает неудачный навес.
37'
Коко Маркус из команды Генгам делает пас партнеру.
36'
35'
Игроки ФК "Лилль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
35'
Хорошую попытку сделал Малку Кевин. Удар в створ, но вратарь начеку
35'
Тьяго Маия из команды Лилль забрасывает мяч в штрафную.
34'
Юнссон Карл-Юхан взял и забрал мяч на выходе
34'
Kouadio-Yves Dabila из команды Лилль плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Араужо Луис из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
33'
Юнссон Карл-Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Бензия Яссин из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Мендиль Хамза из команды Лилль подал угловой слева.
32'
Судья сигнализирует, что Ребошу Педру из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Бензия Яссин
31'
Судья свистит. Ребошу Педру атаковал сзади соперника. Это Ие Эдгар заработал своей команде штрафной
31'
30'
Мотиба Лебо из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
27'
Судья сигнализирует, что Дидо Этьен из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Араужо Луис
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
25'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Араужо Луис из команды Лилль отправил кросс в штрафную...
23'
Малку Кевин получил желтую карточку от судьи
23'
Малку Кевин из команды Лилль опасно и грубо сыграл. Сорбон Жереми пострадал.
23'
Биссума Ив нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Безумный фол. Икоко Джордан грубо играет против соперника. Пострадал Малку Кевин
19'
19'
Араужо Луис из команды Лилль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Мендиль Хамза из команды Лилль делает пас партнеру.
18'
Сорбон Жереми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Бензия Яссин из команды Лилль подал угловой слева.
18'
Кербра Кристоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Араужо Луис из команды Лилль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
17'
Гренье Клеман из команды Генгам делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
Ие Эдгар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Гренье Клеман из команды Генгам подал угловой справа.
14'
13'
Икоко Джордан из команды Генгам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
13'
Удар от ворот произведет Генгам
13'
О, нет. Из многообещающей позиции Мотиба Лебо из команды Лилль наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
13'
Малку Кевин из команды Лилль делает навес прямо в штрафную.
10'
Коффи Херве взял и забрал мяч на выходе
10'
Коко Маркус из команды Генгам отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Выглядело как неплохой момент. Араужо Луис из команды Лилль закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
9'
Пепе Николя из команды Лилль навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
9'
8'
7'
Блас Людовик не смог попасть в створ ударом издали
7'
Судья свистит. Kouadio-Yves Dabila атаковал сзади соперника. Это Бриан Джимми заработал своей команде штрафной
6'
Блас Людовик из команды Генгам в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
5'
4'
3'
3'
Бензия Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Судья сигнализирует, что Ребошу Педру из команды Генгам поставил подножку. Пострадал Пепе Николя
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
1'
Погода сегодня игре не помешает, на стадионе есть крыша, которую сегодня используют
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Генгам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Pierre-Mauroy. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лилль 2:0 Генгам
Лилль
58.9% (103)
Ничья:
25.7% (45)
Генгам
15.4% (27)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Лилль:
27.4% (48)
2:1 Лилль:
21.1% (37)
1:1 Ничья:
20.6% (36)
0:1 Генгам:
9.1% (16)
2:0 Лилль:
6.3% (11)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация