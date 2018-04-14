Стадион: Стад де ля Божуар
1:0
33' ГолНакулма Преджус
1:1
61' ГолКвон Чхан Хун
Второй тайм
66'
Томассон Адриен не смог попасть в створ ударом издали
65'
65'
ШАНС! Бамму Ясин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
64'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
64'
64'
64'
64'
63'
Судья сигнализирует, что Бамму Ясин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
63'
62'
Тактическая замена. Накулма Преджус уходит с поля и его заменяет Бамму Ясин
61'
Слити Наим сделал результативную передачу.
61'
Г О О О О Л - Квон Чхан Хун изменил счет на табло!
61'
Слити Наим из команды Дижон делает пас партнеру.
61'
61'
Томассон Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Джилободжи Папи из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
61'
60'
Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
60'
Выглядело как неплохой момент. Саммаритано Фредерик из команды Дижон закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
60'
60'
Сала Эмилиано из команды Нант опасно и грубо сыграл. Хаддади Уссама пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
59'
Матч возобновится спорным мячом
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Накулма Преджус из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
Илоки Жюль из команды Нант делает пас партнеру.
57'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
54'
Илоки Жюль нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
52'
52'
Жано Бенжамин наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
52'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
51'
51'
Мари Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Шафик Фуад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Амальфитано Ромен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
48'
Амальфитано Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
48'
47'
47'
Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
48'
48'
Ронжье Валентин из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Сала Эмилиано из команды Нант делает пас партнеру.
47'
47'
Шафик Фуад из команды Дижон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
Шафик Фуад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Слити Наим из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
43'
Сала Эмилиано из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
42'
Судья сигнализирует, что Накулма Преджус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Джилободжи Папи
42'
Татарушану Чиприан из команды Нант хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
Слити Наим нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
41'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Слити Наим
41'
Накулма Преджус коснулся мяча рукой.
41'
Накулма Преджус из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
40'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Квон Чхан Хун нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
40'
Амальфитано Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
39'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
38'
Джиджи Коффи из команды Нант отправил кросс в штрафную...
37'
ШАНС! Квон Чхан Хун нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Судья сигнализирует, что Накулма Преджус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Квон Чхан Хун
37'
37'
Томассон Адриен из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
36'
Карлос Диего Сантос получил травму и заменен. Авазьем Чидозье выходит на поле.
36'
Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Амальфитано Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
34'
Карлос Диего Сантос возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Сала Эмилиано из команды Нант делает пас партнеру.
33'
ШТАНГА! Пробил головой Сала Эмилиано прямо в каркас ворот!
33'
33'
33'
Сала Эмилиано сделал результативную передачу.
33'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
33'
Г О О О О Л - Накулма Преджус изменил счет на табло!
33'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает пас партнеру.
32'
Судья сигнализирует, что Жано Бенжамин из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
32'
Слити Наим из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
30'
Сала Эмилиано из команды Нант играет слишком грубо. Джилободжи Папи оказался на газоне.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Карлос Диего Сантос получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Лима Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Томассон Адриен мяч отрикошетил от ворот
26'
26'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Татарушану Чиприан не дал случится голу! Джилободжи Папи должен был забивать, но Татарушану Чиприан сделал отличный сейв
25'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
24'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
24'
Мари Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Накулма Преджус из команды Нант отправил кросс в штрафную...
23'
Хорошую попытку сделал Слити Наим. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
23'
23'
Томассон Адриен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
22'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
19'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
19'
18'
18'
Мари Жордан из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Крхин Рене получил травму и заменен. Туре Абдулайе выходит на поле.
15'
Крхин Рене на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Судья сигнализирует, что Карлос Диего Сантос из команды Нант поставил подножку. Пострадал Слити Наим
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
12'
12'
12'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
12'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
10'
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
9'
Слити Наим из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
6'
Мари Жордан из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
5'
5'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
5'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
4'
3'
Томассон Адриен из команды Нант делает неудачный навес.
3'
2'
2'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 1:1 Дижон
Нант
78.4% (138)
Ничья:
18.8% (33)
Дижон
2.8% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Нант:
42% (74)
2:1 Нант:
21% (37)
1:1 Ничья:
14.8% (26)
2:0 Нант:
13.1% (23)
1:2 Дижон:
2.8% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация