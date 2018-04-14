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  5. Лига 1
Стадион:
Нант
1:1
Второй тайм: 66'
Дижон
0'
1:0
33' Гол
Накулма Преджус
1:1
61' Гол
Квон Чхан Хун
66'
Второй тайм
66'
Томассон Адриен не смог попасть в створ ударом издали
65'
Удар от ворот произведет Дижон
65'
ШАНС! Бамму Ясин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
65'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
64'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
64'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
64'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Бамму Ясин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Амальфитано Ромен
63'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Тактическая замена. Накулма Преджус уходит с поля и его заменяет Бамму Ясин
61'
Слити Наим сделал результативную передачу.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Квон Чхан Хун изменил счет на табло!
61'
Слити Наим из команды Дижон делает пас партнеру.
61'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Томассон Адриен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Джилободжи Папи из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
61'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
60'
Выглядело как неплохой момент. Саммаритано Фредерик из команды Дижон закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
60'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
60'
Сала Эмилиано из команды Нант опасно и грубо сыграл. Хаддади Уссама пострадал.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
59'
Матч возобновится спорным мячом
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Накулма Преджус из команды Нант сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
58'
Илоки Жюль из команды Нант делает пас партнеру.
57'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
54'
Илоки Жюль нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Удар от ворот произведет Нант
52'
Жано Бенжамин наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
52'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Мари Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Шафик Фуад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой слева.
48'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
48'
Амальфитано Ромен из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
48'
Амальфитано Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Хаддади Уссама из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
47'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
47'
Туре Абдулайе нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
48'
Удар от ворот произведет Дижон
48'
Ронжье Валентин из команды Нант плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Сала Эмилиано из команды Нант делает пас партнеру.
47'
Удар от ворот произведет Нант
47'
Шафик Фуад из команды Дижон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
46'
Шафик Фуад выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Илоки Жюль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
46'
Слити Наим из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
43'
Сала Эмилиано из команды Нант делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Удар от ворот произведет Нант
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Накулма Преджус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Джилободжи Папи
42'
Татарушану Чиприан из команды Нант хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
Слити Наим нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Ронжье Валентин из команды Нант поставил подножку. Пострадал Слити Наим
Фол, нарушение
41'
Накулма Преджус коснулся мяча рукой.
41'
Накулма Преджус из команды Нант идет с мячом вперед на обострение...
40'
Игроки ФК "Нант" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
40'
Квон Чхан Хун нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
40'
Амальфитано Ромен нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Удар от ворот произведет Нант
39'
Хаддади Уссама из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
38'
Джиджи Коффи из команды Нант отправил кросс в штрафную...
37'
ШАНС! Квон Чхан Хун нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Накулма Преджус из команды Нант поставил подножку. Пострадал Квон Чхан Хун
37'
Удар от ворот произведет Дижон
37'
Томассон Адриен из команды Нант не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
36'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой слева.
36'
Карлос Диего Сантос получил травму и заменен. Авазьем Чидозье выходит на поле.
Травма, повреждение
36'
Карлос Диего Сантос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Амальфитано Ромен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Илоки Жюль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Травма, повреждение
34'
Карлос Диего Сантос возвращается на поле, всё в порядке.
33'
Сала Эмилиано из команды Нант делает пас партнеру.
33'
ШТАНГА! Пробил головой Сала Эмилиано прямо в каркас ворот!
33'
Дюбуа Лео из команды Нант делает пас партнеру.
33'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
33'
Сала Эмилиано сделал результативную передачу.
33'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Накулма Преджус изменил счет на табло!
33'
Квон Чхан Хун из команды Дижон делает пас партнеру.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Жано Бенжамин из команды Дижон поставил подножку. Пострадал Томассон Адриен
32'
Слити Наим из команды Дижон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
30'
Сала Эмилиано из команды Нант играет слишком грубо. Джилободжи Папи оказался на газоне.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Карлос Диего Сантос получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Лима Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
26'
Дюбуа Лео из команды Нант подал угловой справа.
26'
Томассон Адриен мяч отрикошетил от ворот
26'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Туре Абдулайе из команды Нант отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
25'
Татарушану Чиприан не дал случится голу! Джилободжи Папи должен был забивать, но Татарушану Чиприан сделал отличный сейв
Угловой
25'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
24'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Дюбуа Лео из команды Нант делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Мари Жордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Накулма Преджус из команды Нант отправил кросс в штрафную...
23'
Хорошую попытку сделал Слити Наим. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Квон Чхан Хун из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
23'
Варро Седрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Томассон Адриен из команды Нант отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Удар от ворот произведет Нант
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Офсайд
19'
Сала Эмилиано из команды Нант в офсайде
19'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Мари Жордан из команды Дижон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Крхин Рене получил травму и заменен. Туре Абдулайе выходит на поле.
Травма, повреждение
15'
Крхин Рене на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Карлос Диего Сантос из команды Нант поставил подножку. Пострадал Слити Наим
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
12'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
12'
Илоки Жюль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
12'
Татарушану Чиприан взял и забрал мяч на выходе
12'
Шафик Фуад из команды Дижон отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Джилободжи Папи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Лима Лукас из команды Нант отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
9'
Слити Наим из команды Дижон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Мари Жордан из команды Дижон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
6'
Дюбуа Лео из команды Нант отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
5'
Удар от ворот произведет Нант
5'
Саммаритано Фредерик из команды Дижон не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
5'
Слити Наим из команды Дижон подал угловой справа.
4'
Удар от ворот произведет Дижон
3'
Томассон Адриен из команды Нант делает неудачный навес.
3'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Дижон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Игрок клуба "Нант" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Рейне Батист взял и забрал мяч на выходе
1'
Илоки Жюль из команды Нант отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Нант". Встреча началась!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Дижон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Нант 1:1 Дижон
Нант
78.4% (138)
Ничья:
18.8% (33)
Дижон
2.8% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Нант:
42% (74)
Нант:
21% (37)
Ничья:
14.8% (26)
Нант:
13.1% (23)
Дижон:
2.8% (5)
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