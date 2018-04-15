Стадион: Стад де ля Моссон
3' Желтая карточкаКунде Жюль
0:1
9' ГолБрайтвайт Мартин
28' Желтая карточкаБрайтвайт Мартин
43' Желтая карточкаСио Жованни
49' Желтая карточкаКоцца Николя
0:2
49' ГолКамано Франсуа
56' Желтая карточкаЛасне Пол
Второй тайм
74'
Долли Киган из команды Монпелье делает неудачный навес.
74'
74'
Долли Киган из команды Монпелье подал угловой слева.
73'
Мукиэле Норди из команды Монпелье сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
73'
Мукиэле Норди нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
72'
Долли Киган из команды Монпелье в офсайде
72'
Плашил Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
70'
Мбенза Исаак не смог попасть в створ ударом издали
69'
69'
69'
Мбенза Исаак нанес удар, мяч был парирован, но Костил Бенуа не удержал его в руках.
69'
Нинга Родрике из команды Монпелье делает пас партнеру.
69'
69'
69'
Мендеш Педру II выбил мяч подальше от ворот.
63'
62'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Мендеш Педру II из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
62'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой справа.
62'
Костил Бенуа из команды Бордо сделал отличный сейв!
62'
Хороший удар издали нанес Скири Эйе, но отличный сейв сделал Костил Бенуа. Угловой.
62'
62'
61'
Лерагер Лукас возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Тактическая замена. Камано Франсуа уходит с поля и его заменяет Малком Филипе
60'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
60'
Агилар Рубен получил травму и заменен. Камара Сулейман выходит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Агилар Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.
59'
Агилар Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Лерагер Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.
57'
Лерагер Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Ласне Пол получил желтую карточку от судьи
56'
Ласне Пол из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Лерагер Лукас заработал фол
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
54'
Долли Киган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Мукиэле Норди
53'
53'
53'
Долли Киган из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
52'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Конгре Даниэль пострадал.
52'
Камано Франсуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
52'
Плашил Ярослав из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
51'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
49'
Лерагер Лукас сделал результативную передачу.
49'
Г О О О О Л - Камано Франсуа изменил счет на табло!
49'
Лерагер Лукас выбил мяч подальше от ворот.
49'
Nicolas Cozza получил желтую карточку от судьи
49'
Nicolas Cozza из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Сабали Юссуф пострадал.
48'
Удар от ворот произведет Монпелье
48'
Шанс! Брайтвайт Мартин из команды Бордо пробил головой, но мимо
48'
Санхаре Юнусс из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
48'
Санхаре Юнусс из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
47'
46'
46'
46'
46'
Сио Жованни делает скидку назад вдоль ворот
46'
Тактическая замена. Иконе Джонатан уходит с поля и его заменяет Долли Киган
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Хорошую попытку сделал Агилар Рубен. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
46'
Иконе Джонатан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Удар от ворот произведет Монпелье
43'
Сио Жованни из команды Монпелье предупрежден после нескольких фолов.
43'
Сио Жованни из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Плашил Ярослав заработал фол
43'
43'
43'
42'
42'
Сио Жованни из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Сабали Юссуф пострадал.
41'
41'
41'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Плашил Ярослав из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
Судья сигнализирует, что Сио Жованни из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Вада Валентин
38'
37'
Шанс! Сио Жованни из команды Монпелье пробил головой, но мимо
37'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
35'
Агилар Рубен из команды Монпелье в офсайде
34'
34'
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Мукиэле Норди из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Костил Бенуа заработал фол
33'
33'
Иконе Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Вада Валентин из команды Бордо играет слишком грубо. Ласне Пол оказался на газоне.
31'
31'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Камано Франсуа нанес удар, мяч был парирован, но Лекомт Бенджамин не удержал его в руках.
31'
Мендеш Педру II ошибается в защите.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Скири Эйе из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Кунде Жюль заработал фол
29'
29'
Иконе Джонатан из команды Монпелье подал угловой слева.
29'
Nicolas Cozza из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Брайтвайт Мартин получил желтую карточку от судьи
28'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Мендеш Педру II пострадал.
27'
27'
27'
Санхаре Юнусс из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Агилар Рубен заработал фол
26'
Контенто Диего возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Контенто Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Контенто Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Иконе Джонатан из команды Монпелье сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
24'
Сио Жованни из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
23'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
23'
Сио Жованни нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Судья сигнализирует, что Сабали Юссуф из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Конгре Даниэль
20'
20'
Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
18'
18'
Мбенза Исаак из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
18'
18'
18'
Ласне Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Сио Жованни из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
17'
Игрок из команды Монпелье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
17'
17'
16'
15'
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
13'
13'
12'
12'
12'
Камано Франсуа из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
11'
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Пабло Кастро из команды Бордо.
10'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
9'
Пабло Кастро сделал результативную передачу.
9'
Г О О О О О О Л - Брайтвайт Мартин из команды Бордо с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
9'
Пабло Кастро из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
9'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой справа.
8'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
8'
8'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает неудачный навес.
7'
7'
Иконе Джонатан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Санхаре Юнусс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
5'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
5'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Мбенза Исаак наказан за толчок Санхаре Юнусс
4'
4'
Какой удар! Со штрафного Мбенза Исаак сотряс перекладину!
3'
Кунде Жюль получил желтую карточку от судьи
3'
Судья сигнализирует, что Кунде Жюль из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
3'
2'
2'
Опасность! Nicolas Cozza из команды Монпелье отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 0:2 Бордо
Монпелье
58.3% (105)
Ничья:
27.2% (49)
Бордо
14.4% (26)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Монпелье:
30% (54)
2:1 Монпелье:
24.4% (44)
1:1 Ничья:
19.4% (35)
1:2 Бордо:
8.9% (16)
0:0 Ничья:
4.4% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация