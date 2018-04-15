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  4. Франция
  5. Лига 1
Стадион:
Монпелье
0:2
Второй тайм: 74'
Бордо
0'
3' Желтая карточка
Кунде Жюль
0:1
9' Гол
Брайтвайт Мартин
28' Желтая карточка
Брайтвайт Мартин
43' Желтая карточка
Сио Жованни
49' Желтая карточка
Коцца Николя
0:2
49' Гол
Камано Франсуа
56' Желтая карточка
Ласне Пол
74'
Второй тайм
74'
Долли Киган из команды Монпелье делает неудачный навес.
74'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Долли Киган из команды Монпелье подал угловой слева.
73'
Мукиэле Норди из команды Монпелье сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
73'
Скири Эйе из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
73'
Мукиэле Норди нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
72'
Долли Киган из команды Монпелье в офсайде
72'
Плашил Ярослав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Мукиэле Норди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
70'
Удар от ворот произведет Бордо
70'
Мбенза Исаак не смог попасть в створ ударом издали
69'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Долли Киган из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
69'
Мбенза Исаак нанес удар, мяч был парирован, но Костил Бенуа не удержал его в руках.
69'
Нинга Родрике из команды Монпелье делает пас партнеру.
69'
Долли Киган из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
69'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Мендеш Педру II выбил мяч подальше от ворот.
63'
Мукиэле Норди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
62'
Лерагер Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Мендеш Педру II из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Угловой
62'
Мбенза Исаак из команды Монпелье подал угловой справа.
62'
Костил Бенуа из команды Бордо сделал отличный сейв!
62'
Хороший удар издали нанес Скири Эйе, но отличный сейв сделал Костил Бенуа. Угловой.
62'
Контенто Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Долли Киган из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
61'
Лерагер Лукас возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Тактическая замена. Камано Франсуа уходит с поля и его заменяет Малком Филипе
60'
Тактическая замена. Сио Жованни уходит с поля и его заменяет Нинга Родрике
60'
Агилар Рубен получил травму и заменен. Камара Сулейман выходит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Травма, повреждение
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Агилар Рубен получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
59'
Агилар Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
57'
Ох, нехорошо это выглядит. Лерагер Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
57'
Лерагер Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
56'
Ласне Пол получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Ласне Пол из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Лерагер Лукас заработал фол
55'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
54'
Долли Киган навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Камано Франсуа из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Мукиэле Норди
53'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Долли Киган из команды Монпелье идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
52'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Конгре Даниэль пострадал.
52'
Камано Франсуа из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
52'
Плашил Ярослав из команды Бордо сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Сио Жованни из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Лерагер Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Камано Франсуа изменил счет на табло!
49'
Лерагер Лукас выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
49'
Nicolas Cozza получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
49'
Nicolas Cozza из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Сабали Юссуф пострадал.
48'
Удар от ворот произведет Монпелье
48'
Шанс! Брайтвайт Мартин из команды Бордо пробил головой, но мимо
48'
Санхаре Юнусс из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
48'
Санхаре Юнусс из команды Бордо идет с мячом вперед на обострение...
47'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Контенто Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
46'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Сио Жованни делает скидку назад вдоль ворот
46'
Тактическая замена. Иконе Джонатан уходит с поля и его заменяет Долли Киган
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Хорошую попытку сделал Агилар Рубен. Удар в створ, но вратарь начеку
46'
Контенто Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Иконе Джонатан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Удар от ворот произведет Монпелье
Желтая карточка
43'
Сио Жованни из команды Монпелье предупрежден после нескольких фолов.
Фол, нарушение
43'
Сио Жованни из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Плашил Ярослав заработал фол
43'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Nicolas Cozza из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Сио Жованни из команды Монпелье опасно и грубо сыграл. Сабали Юссуф пострадал.
41'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Мукиэле Норди из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Плашил Ярослав из команды Бордо направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Сио Жованни из команды Монпелье поставил подножку. Пострадал Вада Валентин
38'
Удар от ворот произведет Бордо
37'
Шанс! Сио Жованни из команды Монпелье пробил головой, но мимо
37'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
35'
Агилар Рубен из команды Монпелье в офсайде
34'
Контенто Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
33'
Мукиэле Норди из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Костил Бенуа заработал фол
33'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
33'
Иконе Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Вада Валентин из команды Бордо играет слишком грубо. Ласне Пол оказался на газоне.
31'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Брайтвайт Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Камано Франсуа нанес удар, мяч был парирован, но Лекомт Бенджамин не удержал его в руках.
31'
Мендеш Педру II ошибается в защите.
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
30'
Скири Эйе из команды Монпелье толкнул локтем оппонента. Это Кунде Жюль заработал фол
29'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Иконе Джонатан из команды Монпелье подал угловой слева.
29'
Nicolas Cozza из команды Монпелье делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
28'
Брайтвайт Мартин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
28'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо опасно и грубо сыграл. Мендеш Педру II пострадал.
27'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Nicolas Cozza из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
27'
Санхаре Юнусс из команды Бордо толкнул локтем оппонента. Это Агилар Рубен заработал фол
Травма, повреждение
26'
Контенто Диего возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Контенто Диего получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Травма, повреждение
25'
Контенто Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Иконе Джонатан из команды Монпелье сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
24'
Сио Жованни из команды Монпелье сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
23'
Сабали Юссуф из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
23'
Сио Жованни нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Сабали Юссуф из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Конгре Даниэль
20'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
20'
Сабали Юссуф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
18'
Удар от ворот произведет Бордо
18'
Мбенза Исаак из команды Монпелье навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
18'
Кунде Жюль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Nicolas Cozza из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
18'
Ласне Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Сио Жованни из команды Монпелье делает передачу одноклубнику.
17'
Игрок из команды Монпелье делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
17'
Контенто Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Мукиэле Норди из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Контенто Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Nicolas Cozza из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
15'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
13'
Скири Эйе из команды Монпелье направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
13'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Камано Франсуа из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
11'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Удар от ворот произведет Бордо
10'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Пабло Кастро из команды Бордо.
10'
Отличные скиллы показывает Иконе Джонатан, обводя своих соперников
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
9'
Пабло Кастро сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
Г О О О О О О Л - Брайтвайт Мартин из команды Бордо с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
9'
Пабло Кастро из команды Бордо делает передачу одноклубнику.
Угловой
9'
Вада Валентин из команды Бордо подал угловой справа.
8'
Брайтвайт Мартин из команды Бордо отдал передачу, которая была заблокирована.
8'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
8'
Агилар Рубен из команды Монпелье делает неудачный навес.
7'
Пабло Кастро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Иконе Джонатан из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
6'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Санхаре Юнусс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Агилар Рубен из команды Монпелье отправил кросс в штрафную...
6'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Лекомт Бенджамин взял и забрал мяч на выходе
5'
Вада Валентин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
5'
Мбенза Исаак наказан за толчок Санхаре Юнусс
4'
Костил Бенуа взял и забрал мяч на выходе
4'
Какой удар! Со штрафного Мбенза Исаак сотряс перекладину!
Желтая карточка
3'
Кунде Жюль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Кунде Жюль из команды Бордо поставил подножку. Пострадал Ласне Пол
3'
Игрок клуба "Монпелье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Бордо
2'
Опасность! Nicolas Cozza из команды Монпелье отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
1'
Игрок клуба "Бордо" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бордо". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Mosson. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Монпелье 0:2 Бордо
Монпелье
58.3% (105)
Ничья:
27.2% (49)
Бордо
14.4% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Монпелье:
30% (54)
Монпелье:
24.4% (44)
Ничья:
19.4% (35)
Бордо:
8.9% (16)
Ничья:
4.4% (8)
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