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Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
1:1
Первый тайм: 36'
Аделаида Юнайтед
0'
1:0
16' Гол
Риера Ориоль
1:1
21' Гол
Диавара Баба
25' Желтая карточка
Рисдон Джош
27' Желтая карточка
Сехудо Альваро
34' Желтая карточка
Гюлюм Эрсан
36'
Первый тайм
Желтая карточка
34'
Гюлюм Эрсан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Сехудо Альваро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Рисдон Джош получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Диавара Баба бьет в цель!
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Риера Ориоль бьет в цель!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ANZ Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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