- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: АНЗ
1:1
Первый тайм: 36'
1:0
16' ГолРиера Ориоль
1:1
21' ГолДиавара Баба
25' Желтая карточкаРисдон Джош
27' Желтая карточкаСехудо Альваро
34' Желтая карточкаГюлюм Эрсан
|
16'
1:0
21'
1:1
25'
27'
34'
Состав команд
Вестерн Сидней Уондерерс
- Основной состав
- 20 Янетович Ведран Вратарь
- 3 Клисби Джек Защитник
- 5 Хэмилл Брендан Защитник
- 4 Рисдон Джош Защитник
- 24 Raul Llorente Защитник
- 10 Сехудо Альваро Полузащитник
- 6 Карруска Марсело Полузащитник
- 42 Keanu Baccus Полузащитник
- 15 Беккас Кирин Полузащитник
- 18 Оикономидис Кристофер Полузащитник
- 9 Риера Ориоль Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Туэйт Майкл Защитник
- 16 Jaushua Sotirio Полузащитник
- 7 Луштица Стивен Полузащитник
- 11 Brendon Santalab Нападающий
- 40 Суман Николас
- Главный тренер: Попович Энтони
Аделаида Юнайтед
- Основной состав
- 20 Paul Izzo Вратарь
- 23 Jordan Elsey Защитник
- 22 Гюлюм Эрсан Защитник
- 19 Benjamin Garuccio Защитник
- 2 Michael Marrone Защитник
- 37 Адлунг Даниэль Полузащитник
- 16 Nathan Konstandopoulos Полузащитник
- 11 Абсалонсен Йохан Полузащитник
- 17 Nikola Mileusnic Нападающий
- 9 Диавара Баба Нападающий
- 6 Vince Lia
- Запасные игроки
- 1 Daniel Margush Вратарь
- 5 Taylor Regan Защитник
- 21 Tarek Elrich Защитник
- 14 Блэквуд Джордж Нападающий
- 7 Ryan Kitto Нападающий
- Главный тренер: Guillermo Amor
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 07.04.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 3:0 Брисбен Роар ЭЛ
- 31.03.2018 Мельбурн Виктори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 24.03.2018 Мельбурн Сити 3:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.03.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Перт Глори ЭЛ
- 25.02.2018 Сидней 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 11.02.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 4:0 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 04.02.2018 Сентрал Кост Маринерз 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 28.01.2018 Перт Глори 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 19.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 0:3 Мельбурн Виктори ЭЛ
- 13.01.2018 Веллингтон Феникс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Брисбен Роар 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 01.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 22.12.2017 Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 16.12.2017 Сентрал Кост Маринерз 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 09.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:5 Сидней ЭЛ
- 02.12.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
Аделаида Юнайтед (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 08.04.2018 Сидней 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.03.2018 Аделаида Юнайтед 3:1 Веллингтон Феникс ЭЛ
- 23.03.2018 Аделаида Юнайтед 5:2 Ньюкасл Джетс ЭЛ
- 16.03.2018 Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Сити ЭЛ
- 03.03.2018 Брисбен Роар 1:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 24.02.2018 Мельбурн Виктори 3:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 17.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:2 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 03.02.2018 Аделаида Юнайтед 2:1 Перт Глори ЭЛ
- 27.01.2018 Веллингтон Феникс 0:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 21.01.2018 Мельбурн Сити 5:0 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 14.01.2018 Аделаида Юнайтед 0:0 Сидней ЭЛ
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 05.01.2018 Перт Глори 0:3 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 30.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:2 Брисбен Роар ЭЛ
- 26.12.2017 Аделаида Юнайтед 1:0 Сентрал Кост Маринерз ЭЛ
- 16.12.2017 Ньюкасл Джетс 2:1 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 08.12.2017 Мельбурн Виктори 1:2 Аделаида Юнайтед ЭЛ
- 01.12.2017 Аделаида Юнайтед 0:1 Сидней ЭЛ
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс ЭЛ
- 21.11.2017 Сидней 2:1 Аделаида Юнайтед КФ
Последние игры между собой
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Аделаида Юнайтед: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
- 10.01.2018 Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 26.11.2017 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 24.10.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Аделаида Юнайтед Кубок ФФА
- 15.04.2017 Аделаида Юнайтед 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 04.03.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 14.10.2016 Аделаида Юнайтед 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 01.05.2016 Аделаида Юнайтед 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 19.03.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 01.01.2016 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 16.10.2015 Аделаида Юнайтед 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 18.04.2015 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 21.02.2015 Аделаида Юнайтед 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 06.12.2014 Аделаида Юнайтед 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 15.03.2014 Вестерн Сидней Уондерерс 0:0 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 19.01.2014 Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 01.11.2013 Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 03.02.2013 Аделаида Юнайтед 2:4 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
- 21.12.2012 Вестерн Сидней Уондерерс 6:1 Аделаида Юнайтед Эй-Лига
- 12.10.2012 Аделаида Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс Эй-Лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сидней
|27
|20
|4
|3
|64 - 22
|64
|2.
|Ньюкасл Джетс
|27
|15
|5
|7
|57 - 37
|50
|3.
|Мельбурн Сити
|27
|13
|4
|10
|41 - 33
|43
|4.
|Мельбурн Виктори
|27
|12
|5
|10
|43 - 37
|41
|5.
|Аделаида Юнайтед
|1:1
|27
|10
|7
|10
|34 - 37
|37
|6.
|Брисбен Роар
|27
|10
|5
|12
|33 - 40
|35
|7.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1:1
|27
|8
|10
|9
|37 - 45
|34
|8.
|Перт Глори
|27
|10
|2
|15
|37 - 50
|32
|9.
|Веллингтон Феникс
|27
|5
|6
|16
|31 - 55
|21
|10.
|Сентрал Кост Маринерз
|27
|4
|8
|15
|28 - 49
|20
Первый тайм
34'
Гюлюм Эрсан получил желтую карточку от судьи
27'
Сехудо Альваро получил желтую карточку от судьи
25'
Рисдон Джош получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Диавара Баба бьет в цель!
16'
Г О О О О Л - Риера Ориоль бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на ANZ Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация