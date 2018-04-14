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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 29546
0:1
Конец матча
5' Желтая карточкаФридрих Марвин
45' Желтая карточкаКроос Феликс
56' Вторая желтая карточкаФридрих Марвин
71' Желтая карточкаБубалья Даниэль
0:1
80' ГолХедлунд Симон
87' Желтая карточкаХартель Марсель
90' Желтая карточкаШахин Дженк
|
45'
56'
71'
80'
0:1
87'
90'
Состав команд
11
Аллаги
Сами
Санкт-Паули 4-4-1-1
- Основной состав
- 30 Химмельман Робин Вратарь
- 39 Yi-Young Park Защитник
- 3 Зобих Лассе Защитник
- 6 Авевор Кристофер Защитник
- 15 Бубалья Даниэль Защитник
- 10 Бухтманн Кристофер Полузащитник
- 4 Цайрайс Филипп Полузащитник
- 23 Флюм Йоханнес Полузащитник
- 14 Дели Матс Мёллер Полузащитник
- 11 Аллаги Сами Полузащитник
- 29 Jan-Marc Schneider Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хеерваген Филипп Вратарь
- 27 Калла Ян-Филипп Защитник
- 22 Шахин Дженк Полузащитник
- 20 Richard Neudecker Полузащитник
- 45 Диамантакос Димитрис Нападающий
- 9 Бухаддуз Азиз Нападающий
- 41 Ersin Zehir
- Главный тренер: Линен Эвальд
Унион Берлин 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Мезенхёлер Даниэль Вратарь
- 15 Торрехон Марк Защитник
- 37 Ляйстнер Тони Защитник
- 5 Фридрих Марвин Защитник
- 28 Триммель Кристофер Полузащитник
- 8 Фюрстнер Штефан Полузащитник
- 23 Кроос Феликс Полузащитник
- 6 Kristian Pedersen II Полузащитник
- 10 Даубе Деннис Полузащитник
- 24 Шкрцибски Штефан Нападающий
- 17 Хедлунд Симон Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Peter Kurzweg Защитник
- 18 Редондо Кенни Полузащитник
- 16 Хосинер Филипп Нападающий
- 11 Гогия Акакий Нападающий
- 7 Хартель Марсель Нападающий
- 20 Lennart Moser
- 33 Lennard Maloney
- Главный тренер: Левандовски Саша
Предыдущие игры
Санкт-Паули (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 07.04.2018 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Санкт-Паули Б2
- 01.04.2018 Санкт-Паули 1:1 Зандхаузен Б2
- 17.03.2018 Кайзерслаутерн 1:1 Санкт-Паули Б2
- 10.03.2018 Санкт-Паули 0:0 Айнтрахт Бр Б2
- 04.03.2018 Фортуна 2:1 Санкт-Паули Б2
- 25.02.2018 Санкт-Паули 3:2 Хольштайн Киль Б2
- 17.02.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 12.02.2018 Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг Б2
- 03.02.2018 Хайденхайм 3:1 Санкт-Паули Б2
- 28.01.2018 Санкт-Паули 0:1 Дармштадт Б2
- 25.01.2018 Динамо Дрезден 1:3 Санкт-Паули Б2
- 17.01.2018 Санкт-Паули 1:1 Бохум ТМК
- 05.01.2018 Вольфсбург 3:1 Санкт-Паули ТМК
- 18.12.2017 Санкт-Паули 2:1 Бохум Б2
- 10.12.2017 Санкт-Паули 2:2 Дуйсбург Б2
- 01.12.2017 Арминия 5:0 Санкт-Паули Б2
- 26.11.2017 Гройтер Фюрт 4:0 Санкт-Паули Б2
- 19.11.2017 Санкт-Паули 2:2 Ян Б2
- 10.11.2017 Санкт-Паули 3:1 Оденсе ТМК
- 04.11.2017 Унион Берлин 1:0 Санкт-Паули Б2
Унион Берлин (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 07.04.2018 Унион Берлин 0:0 Дуйсбург Б2
- 01.04.2018 Гройтер Фюрт 2:1 Унион Берлин Б2
- 26.03.2018 Хольштайн Киль 3:2 Унион Берлин ТМК
- 22.03.2018 Вольфсбург 3:0 Унион Берлин ТМК
- 17.03.2018 Унион Берлин 2:2 Ян Б2
- 11.03.2018 Унион Берлин 0:0 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 02.03.2018 Кайзерслаутерн 4:3 Унион Берлин Б2
- 24.02.2018 Унион Берлин 2:1 Зандхаузен Б2
- 18.02.2018 Айнтрахт Бр 1:0 Унион Берлин Б2
- 10.02.2018 Унион Берлин 3:1 Фортуна Б2
- 05.02.2018 Арминия 1:1 Унион Берлин Б2
- 26.01.2018 Унион Берлин 0:1 Нюрнберг Б2
- 23.01.2018 Хольштайн Киль 2:2 Унион Берлин Б2
- 17.01.2018 Унион Берлин 1:1 Ингольштадт ТМК
- 10.01.2018 Унион Берлин 3:1 Гент ТМК
- 15.12.2017 Унион Берлин 1:2 Ингольштадт Б2
- 09.12.2017 Унион Берлин 0:1 Динамо Дрезден Б2
- 03.12.2017 Бохум 2:1 Унион Берлин Б2
- 24.11.2017 Унион Берлин 3:3 Дармштадт Б2
- 18.11.2017 Хайденхайм 4:3 Унион Берлин Б2
Последние игры между собой
Санкт-Паули: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 7
Унион Берлин: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 5
- 04.11.2017 Унион Берлин 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 10.03.2017 Санкт-Паули 1:2 Унион Берлин Бундеслига 2
- 26.09.2016 Унион Берлин 2:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 01.04.2016 Санкт-Паули 0:0 Унион Берлин Бундеслига 2
- 17.10.2015 Унион Берлин 3:3 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 20.03.2015 Унион Берлин 1:0 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 04.10.2014 Санкт-Паули 3:0 Унион Берлин Бундеслига 2
- 03.03.2014 Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин Бундеслига 2
- 31.08.2013 Унион Берлин 3:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 15.03.2013 Унион Берлин 4:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 05.10.2012 Санкт-Паули 2:2 Унион Берлин Бундеслига 2
- 10.04.2012 Санкт-Паули 2:1 Унион Берлин Бундеслига 2
- 28.10.2011 Унион Берлин 0:2 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 17.04.2010 Унион Берлин 2:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
- 29.11.2009 Санкт-Паули 3:0 Унион Берлин Бундеслига 2
Санкт-Паули
Унион Берлин
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|29
|16
|5
|8
|47 - 37
|53
|2.
|Нюрнберг
|29
|14
|8
|7
|51 - 34
|50
|3.
|Хольштайн Киль
|30
|12
|13
|5
|58 - 37
|49
|4.
|Ян
|30
|13
|5
|12
|48 - 44
|44
|5.
|Бохум
|30
|12
|7
|11
|32 - 34
|43
|6.
|Арминия
|30
|11
|10
|9
|48 - 44
|43
|7.
|Ингольштадт
|29
|11
|8
|10
|42 - 33
|41
|8.
|Зандхаузен
|30
|11
|8
|11
|34 - 28
|41
|9.
|Унион Берлин
|30
|10
|10
|10
|48 - 41
|40
|10.
|Эрцгебирге Ауэ
|30
|10
|9
|11
|33 - 43
|39
|11.
|Дуйсбург
|30
|10
|8
|12
|41 - 52
|38
|12.
|Айнтрахт Бр
|29
|8
|13
|8
|34 - 32
|37
|13.
|Гройтер Фюрт
|30
|10
|7
|13
|33 - 41
|37
|14.
|Динамо Дрезден
|30
|10
|7
|13
|40 - 49
|37
|15.
|Санкт-Паули
|30
|9
|10
|11
|30 - 43
|37
|16.
|Хайденхайм
|29
|9
|7
|13
|43 - 52
|34
|17.
|Дармштадт
|29
|7
|11
|11
|38 - 42
|32
|18.
|Кайзерслаутерн
|30
|7
|8
|15
|36 - 50
|29
Второй тайм
90'
Унион Берлин делает замену. Фюрстнер Штефан уходит с поля, а Редондо Кенни выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Унион Берлин делает замену. Хедлунд Симон уходит с поля, а Peter Kurzweg выходит на его замену.
87'
Хартель Марсель получил желтую карточку от судьи
84'
Санкт-Паули делает замену. Yi-Young Park уходит с поля, а Шахин Дженк выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Хедлунд Симон бьет в цель!
80'
Санкт-Паули делает замену. Дели Матс Мёллер уходит с поля, а Richard Neudecker выходит на его замену.
74'
Унион Берлин делает замену. Даубе Деннис уходит с поля, а Хартель Марсель выходит на его замену.
72'
Санкт-Паули делает замену. Jan-Marc Schneider уходит с поля, а Бухаддуз Азиз выходит на его замену.
71'
Бубалья Даниэль получил желтую карточку от судьи
56'
Фридрих Марвин получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Кроос Феликс получил желтую карточку от судьи
5'
Фридрих Марвин получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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