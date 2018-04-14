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Санкт-Паули
0:1
Конец матча
Унион Берлин
0'
5' Желтая карточка
Фридрих Марвин
45' Желтая карточка
Кроос Феликс
56' Вторая желтая карточка
Фридрих Марвин
71' Желтая карточка
Бубалья Даниэль
0:1
80' Гол
Хедлунд Симон
87' Желтая карточка
Хартель Марсель
90' Желтая карточка
Шахин Дженк
90'+4
Второй тайм
90'
Унион Берлин делает замену. Фюрстнер Штефан уходит с поля, а Редондо Кенни выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Унион Берлин делает замену. Хедлунд Симон уходит с поля, а Peter Kurzweg выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Хартель Марсель получил желтую карточку от судьи
84'
Санкт-Паули делает замену. Yi-Young Park уходит с поля, а Шахин Дженк выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Хедлунд Симон бьет в цель!

80'
Санкт-Паули делает замену. Дели Матс Мёллер уходит с поля, а Richard Neudecker выходит на его замену.
74'
Унион Берлин делает замену. Даубе Деннис уходит с поля, а Хартель Марсель выходит на его замену.
72'
Санкт-Паули делает замену. Jan-Marc Schneider уходит с поля, а Бухаддуз Азиз выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Бубалья Даниэль получил желтую карточку от судьи
56'
Фридрих Марвин получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Кроос Феликс получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
5'
Фридрих Марвин получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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