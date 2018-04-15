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Ингольштадт
1:0
Второй тайм: 58'
Нюрнберг
0'
27' Желтая карточка
Ляйбольд Тим
1:0
50' Гол
Лайпертц Роберт
58'
Второй тайм
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Лайпертц Роберт бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
27'
Ляйбольд Тим получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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