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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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1:0
Второй тайм: 58'
27' Желтая карточкаЛяйбольд Тим
1:0
50' ГолЛайпертц Роберт
|
27'
50'
1:0
Состав команд
34
Матип
Марвин
19
Гауз
Марсель
30
Пледль
Томас
23
Ляйбольд
Тим
18
Беренс
Ханно
Ингольштадт 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Нюланд Эрьян Вратарь
- 3 Левельс Тобиас Защитник
- 21 Tobias Schroeck Защитник
- 34 Матип Марвин Защитник
- 19 Гауз Марсель Защитник
- 8 Коэн Альмог Полузащитник
- 28 Трэш Кристиан Полузащитник
- 30 Пледль Томас Полузащитник
- 10 Киттель Сонни Полузащитник
- 13 Лайпертц Роберт Полузащитник
- 20 Кутшке Штефан Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Кналлер Марко Вратарь
- 25 Валь Хауке Защитник
- 2 Frederic Ananou Защитник
- 6 Моралес Альфредо Полузащитник
- 5 Кристиансен Макс Полузащитник
- 9 Гартман Мориц Нападающий
- 11 Лескано Дарио Нападающий
- Главный тренер: Stefan Leitl
Нюрнберг 4-3-2-1
- Основной состав
- 24 Fabian Bredlow Вратарь
- 22 Валентини Энрико Защитник
- 33 Марграйттер Георг Защитник
- 4 Almeida Ewerton III Защитник
- 23 Ляйбольд Тим Защитник
- 18 Беренс Ханно Полузащитник
- 31 Петрак Ондржей Полузащитник
- 14 Мёхвальд Кевин Полузащитник
- 15 Стефаньяк Марвин Полузащитник
- 38 Eduard Loewen Полузащитник
- 9 Исхак Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Киршбаум Торстен Вратарь
- 2 Бречко Мишо Защитник
- 28 Lukas Muehl Защитник
- 29 Patrick Erras Полузащитник
- 3 Гарсия Улиссес Полузащитник
- 11 Зреляк Адам Нападающий
- 13 Вернер Тобиас Нападающий
- Главный тренер: Michael Koellner
Предыдущие игры
Ингольштадт (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 08.04.2018 Ингольштадт 2:2 Арминия Б2
- 31.03.2018 Хайденхайм 1:2 Ингольштадт Б2
- 18.03.2018 Ингольштадт 4:2 Динамо Дрезден Б2
- 10.03.2018 Дармштадт 1:1 Ингольштадт Б2
- 05.03.2018 Ингольштадт 0:1 Бохум Б2
- 24.02.2018 Дуйсбург 2:1 Ингольштадт Б2
- 17.02.2018 Ингольштадт 0:1 Санкт-Паули Б2
- 11.02.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:0 Ингольштадт Б2
- 03.02.2018 Ингольштадт 3:0 Гройтер Фюрт Б2
- 26.01.2018 Ян 3:2 Ингольштадт Б2
- 23.01.2018 Ингольштадт 0:0 Зандхаузен Б2
- 17.01.2018 Унион Берлин 1:1 Ингольштадт ТМК
- 10.01.2018 Мехелен 2:2 Ингольштадт ТМК
- 19.12.2017 Падерборн 1:0 Ингольштадт КГ
- 15.12.2017 Унион Берлин 1:2 Ингольштадт Б2
- 10.12.2017 Кайзерслаутерн 1:1 Ингольштадт Б2
- 04.12.2017 Ингольштадт 0:2 Айнтрахт Бр Б2
- 25.11.2017 Хольштайн Киль 0:0 Ингольштадт Б2
- 19.11.2017 Ингольштадт 1:0 Фортуна Б2
- 06.11.2017 Нюрнберг 1:2 Ингольштадт Б2
Нюрнберг (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 07.04.2018 Нюрнберг 3:2 Хайденхайм Б2
- 31.03.2018 Динамо Дрезден 1:1 Нюрнберг Б2
- 18.03.2018 Нюрнберг 1:1 Дармштадт Б2
- 09.03.2018 Арминия 1:0 Нюрнберг Б2
- 03.03.2018 Нюрнберг 0:2 Гройтер Фюрт Б2
- 25.02.2018 Бохум 0:0 Нюрнберг Б2
- 18.02.2018 Нюрнберг 3:1 Дуйсбург Б2
- 12.02.2018 Санкт-Паули 0:0 Нюрнберг Б2
- 02.02.2018 Нюрнберг 4:1 Эрцгебирге Ауэ Б2
- 26.01.2018 Унион Берлин 0:1 Нюрнберг Б2
- 23.01.2018 Нюрнберг 2:2 Ян Б2
- 13.01.2018 Хартс 0:5 Нюрнберг ТМК
- 09.01.2018 Нюрнберг 0:1 Гент ТМК
- 19.12.2017 Нюрнберг 0:2 Вольфсбург КГ
- 16.12.2017 Кайзерслаутерн 1:1 Нюрнберг Б2
- 11.12.2017 Фортуна 0:2 Нюрнберг Б2
- 02.12.2017 Нюрнберг 1:0 Зандхаузен Б2
- 25.11.2017 Айнтрахт Бр 2:3 Нюрнберг Б2
- 18.11.2017 Нюрнберг 2:2 Хольштайн Киль Б2
- 06.11.2017 Нюрнберг 1:2 Ингольштадт Б2
Последние игры между собой
Ингольштадт: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Нюрнберг: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
- 06.11.2017 Нюрнберг 1:2 Ингольштадт Бундеслига 2
- 15.01.2017 Ингольштадт 0:0 Нюрнберг Товарищеские матчи. Клубы
- 01.09.2016 Ингольштадт 1:2 Нюрнберг Товарищеские матчи. Клубы
- 04.05.2015 Ингольштадт 1:1 Нюрнберг Бундеслига 2
- 23.11.2014 Нюрнберг 2:1 Ингольштадт Бундеслига 2
- 27.07.2012 Ингольштадт 2:2 Нюрнберг Международные матчи (клубы)
- 11.11.2011 Нюрнберг 3:0 Ингольштадт Товарищеские матчи. Сборные
- 13.11.2009 Ингольштадт 3:0 Нюрнберг Товарищеские матчи. Сборные
- 03.05.2009 Нюрнберг 1:0 Ингольштадт Бундеслига 2
- 16.11.2008 Ингольштадт 0:3 Нюрнберг Бундеслига 2
Ингольштадт
Нюрнберг
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фортуна
|1:2
|30
|16
|5
|9
|48 - 39
|53
|2.
|Нюрнберг
|0:1
|30
|14
|8
|8
|51 - 35
|50
|3.
|Хольштайн Киль
|30
|12
|13
|5
|58 - 37
|49
|4.
|Ян
|30
|13
|5
|12
|48 - 44
|44
|5.
|Ингольштадт
|1:0
|30
|12
|8
|10
|43 - 33
|44
|6.
|Бохум
|30
|12
|7
|11
|32 - 34
|43
|7.
|Арминия
|30
|11
|10
|9
|48 - 44
|43
|8.
|Зандхаузен
|30
|11
|8
|11
|34 - 28
|41
|9.
|Унион Берлин
|30
|10
|10
|10
|48 - 41
|40
|10.
|Айнтрахт Бр
|1:0
|30
|9
|13
|8
|35 - 32
|40
|11.
|Эрцгебирге Ауэ
|30
|10
|9
|11
|33 - 43
|39
|12.
|Дуйсбург
|30
|10
|8
|12
|41 - 52
|38
|13.
|Хайденхайм
|2:1
|30
|10
|7
|13
|45 - 53
|37
|14.
|Гройтер Фюрт
|30
|10
|7
|13
|33 - 41
|37
|15.
|Динамо Дрезден
|30
|10
|7
|13
|40 - 49
|37
|16.
|Санкт-Паули
|30
|9
|10
|11
|30 - 43
|37
|17.
|Дармштадт
|0:1
|30
|7
|11
|12
|38 - 43
|32
|18.
|Кайзерслаутерн
|30
|7
|8
|15
|36 - 50
|29
Второй тайм
50'
Г О О О О Л - Лайпертц Роберт бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
27'
Ляйбольд Тим получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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