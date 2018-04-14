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Стадион:
Авиш
1:0
Конец матча
Фейренсе
0'
1:0
6' Гол
Mama Samba Balde
13' Желтая карточка
Mama Samba Balde
14' Желтая карточка
Алвес Родриго
33' Желтая карточка
Гедеш Алешандре
47' Желтая карточка
Бруну Брага
65' Желтая карточка
Силва Тьягу
75' Желтая карточка
Роша Луиш II
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
80'
Фейренсе делает замену. Роша Луиш II уходит с поля, а Караманос Тасос выходит на его замену.
77'
Авиш делает замену. Петролина Нилдо уходит с поля, а Эль-Нуни Хамду выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Роша Луиш II получил желтую карточку от судьи
68'
Авиш делает замену. Mama Samba Balde уходит с поля, а Амилтон Минервино выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи

65'
Фейренсе делает замену. Алсенат Жан-Сони уходит с поля, а Секу Угу выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
33'
Гедеш Алешандре получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
14'
Алвес Родриго получил желтую карточку от судьи
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Mama Samba Balde бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do CD Aves. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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