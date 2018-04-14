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Стадион: Авиш
1:0
6' ГолMama Samba Balde
13' Желтая карточкаMama Samba Balde
14' Желтая карточкаАлвес Родриго
33' Желтая карточкаГедеш Алешандре
47' Желтая карточкаБруну Брага
65' Желтая карточкаСилва Тьягу
75' Желтая карточкаРоша Луиш II
|
6'
1:0
13'
14'
33'
47'
65'
75'
Состав команд
19
Бруну
Брага
30
Гомеш
Витор
22
Кайо
Секко
13
Роша
Луиш
II
32
Флавио
Рамос
Авиш 4-4-2
- Основной состав
- 83 Адриано Факкини Вратарь
- 2 Алвес Родриго Защитник
- 46 Jorge Fellipe Защитник
- 26 Родригеш Карлуш Защитник
- 21 Нелсон Рикарду Защитник
- 19 Бруну Брага Полузащитник
- 15 Тиссоне Фернандо Полузащитник
- 30 Гомеш Витор Полузащитник
- 16 Петролина Нилдо Полузащитник
- 50 Mama Samba Balde Нападающий
- 7 Гедеш Алешандре Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Мораес Артур II Вратарь
- 73 Эль-Нуни Хамду Полузащитник
- 29 Фалькао Клаудио Полузащитник
- 11 Фаринья Луис Полузащитник
- 23 Амилтон Минервино Полузащитник
- 99 Аранго Кристиан Нападающий
- 33 Дерлей Диас Нападающий
- Главный тренер: Мота Жозе
Фейренсе 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Кайо Секко Вратарь
- 28 Алсенат Жан-Сони Защитник
- 13 Роша Луиш II Защитник
- 32 Флавио Рамос Защитник
- 3 Какуба Алекс Защитник
- 5 Бабанку Элвиш Полузащитник
- 50 Кривелларо Рафаэл Полузащитник
- 12 Парайба Эдсон Полузащитник
- 8 Силва Тьягу Полузащитник
- 7 Машаду Луиш Полузащитник
- 19 Joao Silva III Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Michal Miskiewicz Вратарь
- 4 Брисеньо Антонио Защитник
- 26 Kiki Afonso Защитник
- 30 Аурелиу Луиш Полузащитник
- 17 Криш Сантуш Полузащитник
- 77 Секу Угу Нападающий
- 21 Караманос Тасос Нападающий
- Главный тренер: Nuno Manta Santos
Предыдущие игры
Авиш (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 08.04.2018 Порту 2:0 Авиш ПЛ
- 29.03.2018 Авиш 1:4 Витория Сетубал ПЛ
- 18.03.2018 Витория Гимарайнш 2:1 Авиш ПЛ
- 10.03.2018 Бенфика 2:0 Авиш ПЛ
- 05.03.2018 Авиш 3:0 Портимоненсе ПЛ
- 28.02.2018 Авиш 1:0 Кальдаш К
- 23.02.2018 Риу Аве 0:0 Авиш ПЛ
- 17.02.2018 Авиш 0:0 Маритиму ПЛ
- 11.02.2018 Белененсеш 2:5 Авиш ПЛ
- 06.02.2018 Авиш 3:0 Боавишта ПЛ
- 30.01.2018 Брага 2:0 Авиш ПЛ
- 21.01.2018 Авиш 0:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 14.01.2018 Спортинг Л 3:0 Авиш ПЛ
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш К
- 07.01.2018 Шавиш 1:1 Авиш ПЛ
- 03.01.2018 Авиш 1:2 Морейренсе ПЛ
- 16.12.2017 Эшторил 3:2 Авиш ПЛ
- 13.12.2017 Униан Мадейра 1:5 Авиш К
- 09.12.2017 Авиш 0:1 Тондела ПЛ
- 03.12.2017 Фейренсе 0:1 Авиш ПЛ
Фейренсе (последние 20 матчей: +4 =2 -14)
- 07.04.2018 Фейренсе 2:2 Брага ПЛ
- 30.03.2018 Маритиму 4:1 Фейренсе ПЛ
- 17.03.2018 Фейренсе 0:2 Бенфика ПЛ
- 10.03.2018 Риу Аве 2:1 Фейренсе ПЛ
- 03.03.2018 Фейренсе 3:0 Боавишта ПЛ
- 24.02.2018 Белененсеш 1:0 Фейренсе ПЛ
- 16.02.2018 Фейренсе 1:3 Портимоненсе ПЛ
- 11.02.2018 Спортинг Л 2:0 Фейренсе ПЛ
- 04.02.2018 Фейренсе 1:2 Шавиш ПЛ
- 29.01.2018 Пасуш де Феррейра 2:1 Фейренсе ПЛ
- 21.01.2018 Фейренсе 1:0 Морейренсе ПЛ
- 14.01.2018 Тондела 3:1 Фейренсе ПЛ
- 09.01.2018 Эшторил 0:2 Фейренсе ПЛ
- 03.01.2018 Фейренсе 1:2 Порту ПЛ
- 30.12.2017 Фейренсе 2:2 Оливейренсе КЛ
- 17.12.2017 Фейренсе 1:0 Витория Сетубал ПЛ
- 11.12.2017 Витория Гимарайнш 1:0 Фейренсе ПЛ
- 03.12.2017 Фейренсе 0:1 Авиш ПЛ
- 27.11.2017 Брага 3:1 Фейренсе ПЛ
- 19.11.2017 Витория Гимарайнш 2:1 Фейренсе К
Последние игры между собой
Авиш: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 5
Фейренсе: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 7
- 03.12.2017 Фейренсе 0:1 Авиш Примейра-лига
- 17.01.2016 Авиш 1:0 Фейренсе Португальская вторая лига
- 15.08.2015 Фейренсе 2:2 Авиш Португальская вторая лига
- 07.02.2015 Фейренсе 1:0 Авиш Португальская вторая лига
- 24.08.2014 Авиш 2:1 Фейренсе Португальская вторая лига
- 13.08.2014 Фейренсе 1:1 Авиш Кубок лиги
- 11.01.2014 Фейренсе 0:1 Авиш Португальская вторая лига
- 21.08.2013 Авиш 1:0 Фейренсе Португальская вторая лига
- 10.02.2013 Авиш 3:3 Фейренсе Португальская вторая лига
- 19.09.2012 Фейренсе 0:0 Авиш Португальская вторая лига
- 21.05.2011 Авиш 0:2 Фейренсе Главная лига
- 15.01.2011 Фейренсе 0:3 Авиш Главная лига
- 28.03.2010 Фейренсе 1:0 Авиш Главная лига
- 08.11.2009 Авиш 1:1 Фейренсе Главная лига
- 05.04.2009 Фейренсе 2:1 Авиш Главная лига
- 16.11.2008 Авиш 1:0 Фейренсе Главная лига
- 09.03.2008 Фейренсе 2:0 Авиш Главная лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бенфика
|Заявка
|29
|23
|5
|1
|75 - 17
|74
|2.
|Порту
|Заявка
|29
|23
|4
|2
|72 - 16
|73
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|29
|21
|5
|3
|55 - 18
|68
|4.
|Брага
|Заявка
|30
|22
|2
|6
|70 - 27
|68
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|29
|13
|4
|12
|35 - 38
|43
|6.
|Маритиму
|Заявка
|29
|12
|7
|10
|32 - 40
|43
|7.
|Боавишта
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|29 - 39
|37
|8.
|Шавиш
|Заявка
|29
|10
|7
|12
|34 - 46
|37
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|29
|11
|3
|15
|38 - 51
|36
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|45 - 52
|35
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|26 - 37
|33
|12.
|Тондела
|Заявка
|29
|8
|7
|14
|33 - 42
|31
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|26 - 43
|28
|14.
|Витория Сетубал
|Заявка
|29
|6
|10
|13
|35 - 52
|28
|15.
|Авиш
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|30 - 45
|28
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|31 - 54
|28
|17.
|Эшторил
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|26 - 57
|26
|18.
|Фейренсе
|Заявка
|30
|7
|3
|20
|27 - 45
|24
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
80'
Фейренсе делает замену. Роша Луиш II уходит с поля, а Караманос Тасос выходит на его замену.
77'
Авиш делает замену. Петролина Нилдо уходит с поля, а Эль-Нуни Хамду выходит на его замену.
75'
Роша Луиш II получил желтую карточку от судьи
68'
Авиш делает замену. Mama Samba Balde уходит с поля, а Амилтон Минервино выходит на его замену.
65'
Силва Тьягу получил желтую карточку от судьи
65'
Фейренсе делает замену. Алсенат Жан-Сони уходит с поля, а Секу Угу выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Гедеш Алешандре получил желтую карточку от судьи
14'
Алвес Родриго получил желтую карточку от судьи
6'
Г О О О О Л - Mama Samba Balde бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do CD Aves. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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