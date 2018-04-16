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Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
1:0
25' ГолДиего Лопес III
51' Желтая карточкаМарсело Феррейра
1:1
52' ПенальтиТомане Антониу
66' Желтая карточкаГонсалвеш Клод
86' Желтая карточкаРибейру Юри
86' Желтая карточкаБруну Давид
90' Желтая карточкаСантуш Нуну II
|
25'
1:0
51'
52'
1:1
53'
66'
86'
86'
90'
Состав команд
25
Пеле
Мамаду
17
Новаиш
Жоау
22
Бруну
Давид
17
Жока
Риу Аве 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Кассио Албукерке Вратарь
- 3 Лионн Хосе Защитник
- 46 Марсело Феррейра Защитник
- 4 Монте Нелсон Защитник
- 5 Рибейру Юри Защитник
- 8 Тарантини Рикардо Полузащитник
- 25 Пеле Мамаду Полузащитник
- 17 Новаиш Жоау Полузащитник
- 12 Шику Жеральдес Полузащитник
- 10 Диего Лопес III Полузащитник
- 7 Гедеш Элдер Нападающий
- Запасные игроки
- 90 Макаридзе Георгий Вратарь
- 96 Маркан Маркос Защитник
- 20 Сантуш Нуну II Полузащитник
- 9 Желсон Мартиньш Полузащитник
- 22 Кассама Элизеу Полузащитник
- 26 Габриэльзиньо Полузащитник
- 6 Морейра Педру Полузащитник
- Главный тренер: Кардосо Мигель
Тондела 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Рамош Клаудиу Вратарь
- 22 Бруну Давид Защитник
- 20 Кошта Рикарду Защитник
- 44 Jorge Fernandes Защитник
- 23 Жуанзинью Карлуш Защитник
- 27 Монтейру Бруну Полузащитник
- 7 Гонсалвеш Клод Полузащитник
- 9 Бойд Тайлер Полузащитник
- 17 Жока Полузащитник
- 11 Кардозу Мигел Полузащитник
- 19 Томане Антониу Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Жанота Рикарду Вратарь
- 32 Icaro Silva Защитник
- 2 Муфи Фахд Защитник
- 15 Дельгадо Хуан III Полузащитник
- 8 Тавареш Элдер Полузащитник
- 99 Эли Сильва Нападающий
- 10 Нуну Педру Нападающий
- Главный тренер: Пепа
Предыдущие игры
Риу Аве (последние 20 матчей: +9 =2 -9)
- 06.04.2018 Витория Гимарайнш 3:0 Риу Аве ПЛ
- 30.03.2018 Риу Аве 2:0 Эшторил ПЛ
- 18.03.2018 Спортинг Л 2:0 Риу Аве ПЛ
- 10.03.2018 Риу Аве 2:1 Фейренсе ПЛ
- 04.03.2018 Витория Сетубал 1:0 Риу Аве ПЛ
- 23.02.2018 Риу Аве 0:0 Авиш ПЛ
- 18.02.2018 Порту 5:0 Риу Аве ПЛ
- 10.02.2018 Риу Аве 3:0 Маритиму ПЛ
- 03.02.2018 Бенфика 5:1 Риу Аве ПЛ
- 29.01.2018 Портимоненсе 4:1 Риу Аве ПЛ
- 21.01.2018 Риу Аве 2:0 Боавишта ПЛ
- 14.01.2018 Белененсеш 1:2 Риу Аве ПЛ
- 10.01.2018 Риу Аве 4:4 Авиш К
- 06.01.2018 Брага 2:1 Риу Аве ПЛ
- 03.01.2018 Риу Аве 4:2 Пасуш де Феррейра ПЛ
- 30.12.2017 Риу Аве 3:2 Лейшоэш КЛ
- 22.12.2017 Порту 3:0 Риу Аве КЛ
- 17.12.2017 Шавиш 1:1 Риу Аве ПЛ
- 14.12.2017 Риу Аве 3:2 Бенфика К
- 08.12.2017 Риу Аве 2:1 Морейренсе ПЛ
Тондела (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 07.04.2018 Тондела 2:2 Портимоненсе ПЛ
- 30.03.2018 Боавишта 1:1 Тондела ПЛ
- 17.03.2018 Тондела 1:2 Маритиму ПЛ
- 11.03.2018 Белененсеш 0:0 Тондела ПЛ
- 04.03.2018 Тондела 2:0 Шавиш ПЛ
- 26.02.2018 Брага 1:0 Тондела ПЛ
- 19.02.2018 Тондела 1:2 Спортинг Л ПЛ
- 09.02.2018 Пасуш де Феррейра 0:2 Тондела ПЛ
- 04.02.2018 Тондела 1:2 Морейренсе ПЛ
- 30.01.2018 Эшторил 3:0 Тондела ПЛ
- 20.01.2018 Порту 1:0 Тондела ПЛ
- 14.01.2018 Тондела 3:1 Фейренсе ПЛ
- 09.01.2018 Тондела 1:1 Витория Сетубал ПЛ
- 23.12.2017 Витория Гимарайнш 0:1 Тондела ПЛ
- 17.12.2017 Тондела 1:5 Бенфика ПЛ
- 09.12.2017 Авиш 0:1 Тондела ПЛ
- 02.12.2017 Тондела 1:3 Риу Аве ПЛ
- 25.11.2017 Портимоненсе 2:0 Тондела ПЛ
- 18.11.2017 Тондела 0:1 Лузитану Вилдемойньос ТМК
- 04.11.2017 Тондела 3:2 Боавишта ПЛ
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Тондела: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|30
|24
|4
|2
|73 - 16
|76
|2.
|Бенфика
|Заявка
|30
|23
|5
|2
|75 - 18
|74
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|30
|22
|5
|3
|59 - 21
|71
|4.
|Брага
|Заявка
|30
|22
|2
|6
|70 - 27
|68
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|30
|13
|5
|12
|36 - 39
|44
|6.
|Маритиму
|Заявка
|30
|12
|8
|10
|33 - 41
|44
|7.
|Боавишта
|Заявка
|30
|11
|5
|14
|32 - 42
|38
|8.
|Шавиш
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|37 - 49
|38
|9.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|30
|11
|4
|15
|39 - 52
|37
|10.
|Портимоненсе
|Заявка
|30
|9
|8
|13
|45 - 52
|35
|11.
|Белененсеш
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|29 - 41
|33
|12.
|Тондела
|Заявка
|30
|8
|8
|14
|34 - 43
|32
|13.
|Морейренсе
|Заявка
|30
|7
|8
|15
|27 - 44
|29
|14.
|Витория Сетубал
|Заявка
|30
|6
|11
|13
|36 - 53
|29
|15.
|Авиш
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|30 - 45
|28
|16.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|30
|7
|7
|16
|31 - 54
|28
|17.
|Эшторил
|Заявка
|30
|7
|5
|18
|26 - 57
|26
|18.
|Фейренсе
|Заявка
|30
|7
|3
|20
|27 - 45
|24
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сантуш Нуну II получил желтую карточку от судьи
87'
Тондела делает замену. Кардозу Мигел уходит с поля, а Тавареш Элдер выходит на его замену.
86'
Бруну Давид получил желтую карточку от судьи
86'
Рибейру Юри получил желтую карточку от судьи
85'
Риу Аве делает замену. Новаиш Жоау уходит с поля, а Gabrielzinho выходит на его замену.
81'
Тондела делает замену. Бойд Тайлер уходит с поля, а Дельгадо Хуан III выходит на его замену.
68'
Риу Аве делает замену. Диего Лопес III уходит с поля, а Сантуш Нуну II выходит на его замену.
66'
Гонсалвеш Клод получил желтую карточку от судьи
53'
Тондела делает замену. Жока уходит с поля, а Нуну Педру выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Томане Антониу из команды Тондела забивает с точки!
51'
Марсело Феррейра получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Риу Аве делает замену. Гедеш Элдер уходит с поля, а Желсон Мартиньш выходит на его замену.
25'
Г О О О О Л - Диего Лопес III бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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