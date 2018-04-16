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Стадион:
Риу Аве
1:1
Конец матча
Тондела
0'
1:0
25' Гол
Диего Лопес III
51' Желтая карточка
Марсело Феррейра
1:1
52' Пенальти
Томане Антониу
66' Желтая карточка
Гонсалвеш Клод
86' Желтая карточка
Рибейру Юри
86' Желтая карточка
Бруну Давид
90' Желтая карточка
Сантуш Нуну II
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Сантуш Нуну II получил желтую карточку от судьи
87'
Тондела делает замену. Кардозу Мигел уходит с поля, а Тавареш Элдер выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Бруну Давид получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
86'
Рибейру Юри получил желтую карточку от судьи
85'
Риу Аве делает замену. Новаиш Жоау уходит с поля, а Gabrielzinho выходит на его замену.

81'
Тондела делает замену. Бойд Тайлер уходит с поля, а Дельгадо Хуан III выходит на его замену.
68'
Риу Аве делает замену. Диего Лопес III уходит с поля, а Сантуш Нуну II выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Гонсалвеш Клод получил желтую карточку от судьи
53'
Тондела делает замену. Жока уходит с поля, а Нуну Педру выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Томане Антониу из команды Тондела забивает с точки!
Желтая карточка
51'
Марсело Феррейра получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Риу Аве делает замену. Гедеш Элдер уходит с поля, а Желсон Мартиньш выходит на его замену.
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Диего Лопес III бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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